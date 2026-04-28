Младо момиче загина при тежка катастрофа край София

18-годишно момиче почина при тежка катастрофа в Софийско, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал тази нощ на пътя Мездра-Своге - в района на село Гара Лакатник.
Кола е катастрофирала в мантинела, като момичето е загинало на място.
По случая се води разследване.
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
14:40 28.04.2026
2 Българин
Коментиран от #5, #6, #7
14:44 28.04.2026
3 ???
На 18 години... Тати му е купил колата...
14:46 28.04.2026
4 КАТ
14:48 28.04.2026
5 Що бе,
До коментар #2 от "Българин":Радев ли постави мантинелата ??
14:49 28.04.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Българин":Колкото е виновен Румен Радев- толкова си виновен и ти❗
14:51 28.04.2026
7 Исторически парк
До коментар #2 от "Българин":Ти си виновен щото 15 години гласуваш за герб
15:06 28.04.2026
8 Шофирала
15:10 28.04.2026
9 Студен душ
Коментиран от #10
15:17 28.04.2026
10 Страшно е
До коментар #9 от "Студен душ":Изминали са 117 дни, жертвите са 119. Едва ли има по-черна статистика в последните петдесет години.
Коментиран от #12
15:26 28.04.2026
11 СВД
15:28 28.04.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "Страшно е":Още по-страшно е, че статистиката на МВР отчита само загиналите на мястото на ПТП❗
Така откараните с линейка и починалите на път за болницата или в болницата умишлено НЕ се вписват в тази статистика❗
15:40 28.04.2026