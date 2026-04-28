Младо момиче загина при тежка катастрофа край София

28 Април, 2026 14:37 1 581 12

Инцидентът е станал тази нощ на пътя Мездра-Своге - в района на село Гара Лакатник

Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

18-годишно момиче почина при тежка катастрофа в Софийско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал тази нощ на пътя Мездра-Своге - в района на село Гара Лакатник.

Кола е катастрофирала в мантинела, като момичето е загинало на място.

По случая се води разследване.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    11 2 Отговор
    Тия от дефилето са истински диваци , класически СО примати .... Пашата , на Тиквата ментора е от едно село в дефилето , кво повече !!!

    14:40 28.04.2026

  • 2 Българин

    3 27 Отговор
    На ви Румен Радев !

    Коментиран от #5, #6, #7

    14:44 28.04.2026

  • 3 ???

    6 1 Отговор
    Иска ли питане за марката на колата.
    На 18 години... Тати му е купил колата...

    14:46 28.04.2026

  • 4 КАТ

    4 4 Отговор
    Мантинелата е виновна.

    14:48 28.04.2026

  • 5 Що бе,

    12 5 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Радев ли постави мантинелата ??

    14:49 28.04.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Колкото е виновен Румен Радев- толкова си виновен и ти❗

    14:51 28.04.2026

  • 7 Исторически парк

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Ти си виновен щото 15 години гласуваш за герб

    15:06 28.04.2026

  • 8 Шофирала

    7 0 Отговор
    или се е возила девойката ?

    15:10 28.04.2026

  • 9 Студен душ

    5 0 Отговор
    По официални данни от началото на годината до 28.04.2026 на територията на България са загинали 119 души. Момичето също е в статистиката. Направете си сметка колко жертви има на ден?

    Коментиран от #10

    15:17 28.04.2026

  • 10 Страшно е

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Студен душ":

    Изминали са 117 дни, жертвите са 119. Едва ли има по-черна статистика в последните петдесет години.

    Коментиран от #12

    15:26 28.04.2026

  • 11 СВД

    7 0 Отговор
    Трета новина от този сорт за днес! Околовръстното на Стара Загора, трактор Пловдивско и сега! Всички станахте много корназ и загубихте човешки образ и нормални инстинкти! Ни за другите мислите, нито за себе си! Сякаш майката на Ахил ви е майка!?

    15:28 28.04.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Страшно е":

    Още по-страшно е, че статистиката на МВР отчита само загиналите на мястото на ПТП❗
    Така откараните с линейка и починалите на път за болницата или в болницата умишлено НЕ се вписват в тази статистика❗

    15:40 28.04.2026

