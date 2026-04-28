Васил Терзиев: Време е да върнем Владайска река на хората

„Реките на София не са канали. Може и да са били третирани така дълги години, но е време да ги върнем на града и на хората“, заяви кметът на София Васил Терзиев. Неговата визия за река Владайска предвижда тя да се превърне от сива периферия в социален и зелен гръбнак на столицата, който свързва кварталите, вместо да ги разделя.
В позицията си кметът подчертава, че Владайска твърде дълго е била „невидима“ - фон под мостовете, покрай който просто бързаме. Целта на новата визия е да се вдъхне живот в сърцето на града, като бетонното корито се превърне в пространство за хората.
Промяната предвижда преобразяване на бреговете: тесните тротоари да станат безопасни алеи край водата, а сивият бетон да отстъпи място на зони за срещи, култура и почивка. Идеята е реката да се превърне в място, което ни кара да спрем и да останем, а не просто да преминем.
Васил Терзиев акцентира върху това, че участието на гражданите е важно за посоката на тази промяна. „Вашето мнение е важно. 5 минути от вашето време днес означават по-добра градска среда утре“, категоричен е кметът.
Всички столичани могат да допринесат за новия облик на река Владайска, като попълнят анкетата тук
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Коментиран от #9
чак всичките и толкова нефелни ?
9 ма ДУРО
До коментар #6 от "Питане":Комунистите и тези от ДС винаги каквото кажат - става ! /Нооо, когато е само в техен интерес/.
То ку виж по поречието на реката през София цъфнали богаташки кооперации
15:29 28.04.2026
14 Ами, това е ваправено
Само гледайте като подобрявате да не са фирмите изпълнители на самоковлийката дето правеше ремонт на ремонтите и осакати хората по г.игнатиев...
15:52 28.04.2026
