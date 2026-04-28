Васил Терзиев: Време е да върнем Владайска река на хората

Васил Терзиев: Време е да върнем Владайска река на хората

28 Април, 2026 15:15 1 023 16

Промяната предвижда преобразяване на бреговете

Васил Терзиев: Време е да върнем Владайска река на хората
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Реките на София не са канали. Може и да са били третирани така дълги години, но е време да ги върнем на града и на хората“, заяви кметът на София Васил Терзиев. Неговата визия за река Владайска предвижда тя да се превърне от сива периферия в социален и зелен гръбнак на столицата, който свързва кварталите, вместо да ги разделя.

В позицията си кметът подчертава, че Владайска твърде дълго е била „невидима“ - фон под мостовете, покрай който просто бързаме. Целта на новата визия е да се вдъхне живот в сърцето на града, като бетонното корито се превърне в пространство за хората.

Промяната предвижда преобразяване на бреговете: тесните тротоари да станат безопасни алеи край водата, а сивият бетон да отстъпи място на зони за срещи, култура и почивка. Идеята е реката да се превърне в място, което ни кара да спрем и да останем, а не просто да преминем.

Васил Терзиев акцентира върху това, че участието на гражданите е важно за посоката на тази промяна. „Вашето мнение е важно. 5 минути от вашето време днес означават по-добра градска среда утре“, категоричен е кметът.

Всички столичани могат да допринесат за новия облик на река Владайска, като попълнят анкетата тук


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ах,тоя Терзиев бе

    12 4 Отговор
    Ми фащай там една лопата и почвай да чистиш шубраците😂

    15:18 28.04.2026

  • 2 Софиянка

    10 5 Отговор
    Очакваме да заплуват и лебеди.

    15:20 28.04.2026

  • 3 едно поточе

    9 5 Отговор
    немой да стане река

    15:20 28.04.2026

  • 4 зреене

    1 4 Отговор
    Взимате Владайската река и я поставяте в ръцете на няколко човека,които срещнете по пътя си,по площада или в някой магазин.

    15:22 28.04.2026

  • 5 ДА НЕ СТЕ Я ОТКРАДНАЛИ

    4 3 Отговор
    И Владайската та да я връщате

    15:23 28.04.2026

  • 6 Питане

    4 3 Отговор
    Каква ще е цената на квадратен метър, или кубик вода бе, празнодумецо ???

    Коментиран от #9

    15:24 28.04.2026

  • 7 Последния Пловдивчанин

    9 5 Отговор
    Река е Марица в Пловдив, а това на снимката си е оточен канал. Спокойно може да го покрият и отгоре да направят паркоместа.

    15:25 28.04.2026

  • 8 Интересно

    5 4 Отговор
    Дали и навремето всичките от ДС са били такива шушляци
    чак всичките и толкова нефелни ?

    15:25 28.04.2026

  • 9 ма ДУРО

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Питане":

    Комунистите и тези от ДС винаги каквото кажат - става ! /Нооо, когато е само в техен интерес/.
    То ку виж по поречието на реката през София цъфнали богаташки кооперации

    15:29 28.04.2026

  • 10 Този пък

    8 3 Отговор
    Две години не може да се справи с боклука на София и кофите са пълни. Всеки турист в София, казва че не е виждал толкова занемарена столица. Няма тротоари, само кал и рушащи се сгради.

    15:30 28.04.2026

  • 11 цоцомби

    5 0 Отговор
    А река Марица ще я връщате ли на хората? Кубичен метър вода на всеки човек. Безплатно. Ве и Ка-то да не разбират за връщането.

    15:33 28.04.2026

  • 12 бай Пердах

    1 0 Отговор
    Добре е,че не е бай Енчовата река. Доста вода ще иска връщане на хората.

    15:48 28.04.2026

  • 13 хмммм

    3 1 Отговор
    какво ще й връщаш на реката? Васил ще налива бутилки с вода и ще ги връща на хората ли?

    15:50 28.04.2026

  • 14 Ами, това е ваправено

    3 0 Отговор
    От Иван Иванов тогава като необходимост да докара чистота в тогавашна София за която докара и чиста вода по рилския тръбопровод.
    Само гледайте като подобрявате да не са фирмите изпълнители на самоковлийката дето правеше ремонт на ремонтите и осакати хората по г.игнатиев...

    15:52 28.04.2026

  • 15 Как така ще връщаш

    2 0 Отговор
    Тая бара дето дедо ти се е крил във върбалаците, пъдара да не го сбара с крадените компири.

    15:55 28.04.2026

  • 16 Анонимен

    0 0 Отговор
    Защо имам чувството, че след първия по-голям дъжд ще го затворят за безопасност на хората. Иначе да бяха бутнали и велоалеите вътре.

    16:03 28.04.2026

