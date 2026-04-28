Служител се барикадира в кабинета на главния инженер в гараж "Земляне"

Служител на столичния автотранспорт се заключи тази сутрин в кабинета на главния инженер на гараж "Земляне", съобщават от bTV.

Мъжът е протестирал остро срещу лошите условия на труд и ниското си възнаграждение, като на място незабавно са били изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.

Доброволна развръзка

Малко след 9 часа напрежението е овладяно, а служителят е изведен от органите на реда. От Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) потвърждават официално пред телевизията, че акцията е приключила мирно и без нито един пострадал. Според потвърдената информация, недоволният работник не е разполагал с оръжие и е напуснал административното помещение абсолютно доброволно след кратки разговори със специалистите на терен.

Проблемите в системата

Радикалните действия на мъжа отново осветляват наболелите проблеми в системата на градския транспорт в столицата. Работници многократно през годините алармират за недостатъчно добро заплащане и амортизирана материална база в гаражите, което води до хронично текучество на кадри. Към момента от общинското дружество не уточняват дали срещу отчаяния служител ще бъдат предприети дисциплинарни мерки заради самоволните му действия.