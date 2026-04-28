Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Служител се барикадира в кабинета на главния инженер в гараж "Земляне"

28 Април, 2026 10:02 879 12

Полицията изведе мъжа доброволно и без физическа съпротива малко след 9 часа

Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служител на столичния автотранспорт се заключи тази сутрин в кабинета на главния инженер на гараж "Земляне", съобщават от bTV.

Мъжът е протестирал остро срещу лошите условия на труд и ниското си възнаграждение, като на място незабавно са били изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.

Доброволна развръзка

Малко след 9 часа напрежението е овладяно, а служителят е изведен от органите на реда. От Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) потвърждават официално пред телевизията, че акцията е приключила мирно и без нито един пострадал. Според потвърдената информация, недоволният работник не е разполагал с оръжие и е напуснал административното помещение абсолютно доброволно след кратки разговори със специалистите на терен.

Проблемите в системата

Радикалните действия на мъжа отново осветляват наболелите проблеми в системата на градския транспорт в столицата. Работници многократно през годините алармират за недостатъчно добро заплащане и амортизирана материална база в гаражите, което води до хронично текучество на кадри. Към момента от общинското дружество не уточняват дали срещу отчаяния служител ще бъдат предприети дисциплинарни мерки заради самоволните му действия.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    3 2 Отговор
    Трябва и депутатите да се барикадират в парламента поради лоши условия на труд.

    Коментиран от #10

    10:06 28.04.2026

  • 2 Прогресивна България

    5 1 Отговор
    Всеки който протестира отива в лудницата.

    Коментиран от #7

    10:10 28.04.2026

  • 3 Ватманяк

    5 2 Отговор
    При всички положения не е шофьор. При все че в "Земляне" специално не достигат много шофьори и работят зверски извънредно. Но монтьорите са много зле - без части, а трябва да поправят скапани автобуси - половината там са такива.

    10:18 28.04.2026

  • 4 Малката Рижа

    9 1 Отговор
    Сега ще му заведат дело на човека и ще го издоят с още една камара пари. Нещо като здравните осигуровки при безработните - не работиш, нямаш доходи, но плащаш като поп на изeдниците, за да има за социални помощи за цигaните!

    10:19 28.04.2026

  • 5 Гадно

    3 1 Отговор
    Мъжът е протестирал остро срещу лошите условия на труд и ниското си възнаграждение, като на място незабавно са били изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.
    -;-
    Ако ще и да се самозапали, Мафията всичко е превзела и е тяхно.

    10:27 28.04.2026

  • 6 СОЦИАЛЕН СИГАНИН

    0 2 Отговор
    ИЗКАМ ВАШТЕ ПИМОЩИ ШОТ ИНАААЧЕЕ СТАВАМ АГРЕСИВЕН И БИЯ И КРАДЪ.....И СТАВАМ НЕСОЦИАЛЕН

    Коментиран от #9

    10:29 28.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 сарафа и той се беше барикадирал в кабин

    1 0 Отговор
    що не дойде полиция тогава да го измъкне

    10:31 28.04.2026

  • 9 С тоя си интелект циганите са обречени

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "СОЦИАЛЕН СИГАНИН":

    СОЦИАЛЕН СИГАНИН
    00ОТГОВОР
    ИЗКАМ ВАШТЕ ПИМОЩИ ШОТ ИНАААЧЕЕ СТАВАМ АГРЕСИВЕН И БИЯ И КРАДЪ
    -;-
    Колкото и пари да се налеят, дъното на циганията е сигурно.

    10:33 28.04.2026

  • 10 Трябва затвори с възможност барикадиране

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Трол
    21ОТГОВОР
    Трябва и депутатите да се барикадират в парламента поради лоши условия на труд.
    -;-
    Трябват нови затвори и да пратим мафиотите за да се барикадират.

    10:36 28.04.2026

  • 11 Дик диверсанта

    0 0 Отговор
    Руски трол?

    10:39 28.04.2026

  • 12 гост

    0 0 Отговор
    модерната софия на данчето - за толкова години не можаха едно модерено хале да направят за поддържане на тези автобуси, как в такава мизерия ще се работи - за улични лампи даваме по 6000лв/броя, за милион колчета против паркиране по 50лв на колче за засаждане и пари нема, нема ама има и то много, но когато се харчат като за последно е така

    10:42 28.04.2026

