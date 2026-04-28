Тръгна делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов

Софийският градски съд (СГС) провежда разпоредително заседание по делото срещу бившия лидер на "Продължаваме промяната" Кирил Петков и съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов.
Кирил Петков и Божидар Божанов се явиха лично в съда. Адвокат на бившия премиер и депутат е Ина Лулчева, а адвокат Даниела Доковска представлява избрания за депутат в 52 Нариодно събрание Божанов.
В началото на октомври прокуратурата внесе в съда обвинителния акт срещу Кирил Петков и Божидар Божанов.
Петков е обвинен в принуда срещу бившия министър на електронното управление Александър Йоловски, а Божанов – в престъпление по служба, свързано с обществена поръчка, пише БГНЕС.
Това е втори опит да стартира процесът, след като през декември миналата година председателят на съдебния състав Емил Дечев се оттегли още преди делото да започне. До отвода му се стигна след искане от прокуратурата с мотива, че Дечев е бил заместник-министър в кабинета на Кирил Петков и по този начин може да не бъде безпристрастен по време на процеса.
Йоловски не се яви в съда. Адвокат Христо Ботев е негов редовно упълномощен защитник по делото.
Съдията заяви, че не се налице процесуални пречки за конституиране на Александър Йоловски като частен обвинител и подчерта, че определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
Съдът даде ход на делото.
Божанов обясни пред съда, че е на 38 години и работи като народен представител в 51-ото Народно събрание. Петков заяви, че е на 46 години и работи като управител на фирма "Майкъл Кирил" ООД.
Съдът прочете и разясни правата и на двамата.
8 Точно така
До коментар #2 от "Бай Ставри":Задна хайдушка с провикване...
Коментиран от #13
14:47 28.04.2026
9 честен ционист
До коментар #1 от "Последния Софиянец":С AI мога да те изкарам, че посрещаш гостите в кръчмето на китайски.
14:48 28.04.2026
13 Бай Ставри
До коментар #8 от "Точно така":Ами ще се провикват, Бай ти Ставри има топчета и парафин!
14:52 28.04.2026
15 Дори не е важно че няма да ги осъдят
До коментар #3 от "Трол":Но изпадат в изолация като Кирил Петков и или в хиперактивност като божанкофф който е всеки божи ден по телевизията не знам как му стигат силиците горкичкия. Относно това че е даден ход на делото би трябвало да се предполага че съда намира основание. Но винаги съществува презумция за невинност. И така ще стане.
14:57 28.04.2026
