Тръгна делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов

28 Април, 2026 14:38 1 091 17

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Софийският градски съд (СГС) провежда разпоредително заседание по делото срещу бившия лидер на "Продължаваме промяната" Кирил Петков и съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов.

Кирил Петков и Божидар Божанов се явиха лично в съда. Адвокат на бившия премиер и депутат е Ина Лулчева, а адвокат Даниела Доковска представлява избрания за депутат в 52 Нариодно събрание Божанов.

В началото на октомври прокуратурата внесе в съда обвинителния акт срещу Кирил Петков и Божидар Божанов.

Петков е обвинен в принуда срещу бившия министър на електронното управление Александър Йоловски, а Божанов – в престъпление по служба, свързано с обществена поръчка, пише БГНЕС.

Това е втори опит да стартира процесът, след като през декември миналата година председателят на съдебния състав Емил Дечев се оттегли още преди делото да започне. До отвода му се стигна след искане от прокуратурата с мотива, че Дечев е бил заместник-министър в кабинета на Кирил Петков и по този начин може да не бъде безпристрастен по време на процеса.

Йоловски не се яви в съда. Адвокат Христо Ботев е негов редовно упълномощен защитник по делото.

Съдията заяви, че не се налице процесуални пречки за конституиране на Александър Йоловски като частен обвинител и подчерта, че определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

Съдът даде ход на делото.

Божанов обясни пред съда, че е на 38 години и работи като народен представител в 51-ото Народно събрание. Петков заяви, че е на 46 години и работи като управител на фирма "Майкъл Кирил" ООД.

Съдът прочете и разясни правата и на двамата.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 2 Отговор
    В запис съдия и адвокат си делят подкупи 3 000 000 само от три дела.Представете си какви милиарди се въртят в правосъдието?

    Коментиран от #9

    14:42 28.04.2026

  • 2 Бай Ставри

    15 0 Отговор
    И двамата ич не ми аресват, но че ми се наложи да ги изпердашим само от професионализъм!

    Коментиран от #8

    14:43 28.04.2026

  • 3 Трол

    10 0 Отговор
    Няма да ги осъдят.

    Коментиран от #15

    14:45 28.04.2026

  • 4 Обществените поръчки са измислени

    8 3 Отговор
    за крадене!

    14:45 28.04.2026

  • 6 И ДАНО

    9 0 Отговор
    ПОВЛЕЧЕ КРАК

    14:45 28.04.2026

  • 7 КТБ

    12 2 Отговор
    Само срещу крадливата сган Магнитски не тръгва бе, що така😂😂

    14:46 28.04.2026

  • 8 Точно така

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бай Ставри":

    Задна хайдушка с провикване...

    Коментиран от #13

    14:47 28.04.2026

  • 9 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    С AI мога да те изкарам, че посрещаш гостите в кръчмето на китайски.

    14:48 28.04.2026

  • 10 няма държава

    12 4 Отговор
    А защо още тикви и свине не са в затвора !!

    14:49 28.04.2026

  • 11 НИКАКВИ

    5 3 Отговор
    Помилвания. Първи да са те на бай Ставри у скута. После и други Шишков тууупови ГЕРБАВИ. НАРОДА ЯКО ЩЕ СЕ ИЗКЕФИ ЗАЩОТО СЪМ СИГУРЕН ЧЕ СА КРАДЦИ МУШИКИ.

    14:49 28.04.2026

  • 12 сенсея

    7 3 Отговор
    няма да се пуашиш. С баща ти сме ги хванали нещата и ще ги оправим. Говорили сме с когото трябва.

    14:52 28.04.2026

  • 13 Бай Ставри

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Точно така":

    Ами ще се провикват, Бай ти Ставри има топчета и парафин!

    14:52 28.04.2026

  • 14 Истината

    6 1 Отговор
    А за убийството край аксаково кога

    14:53 28.04.2026

  • 15 Дори не е важно че няма да ги осъдят

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Но изпадат в изолация като Кирил Петков и или в хиперактивност като божанкофф който е всеки божи ден по телевизията не знам как му стигат силиците горкичкия. Относно това че е даден ход на делото би трябвало да се предполага че съда намира основание. Но винаги съществува презумция за невинност. И така ще стане.

    14:57 28.04.2026

  • 16 АКАДЕМИКА

    3 0 Отговор
    Мен не ме съдят, защото съм умен.

    15:10 28.04.2026

  • 17 Тиквата +Шиши =💩

    1 0 Отговор
    Двамата 💩💩,веднага да влязат в затвора 👍.

    15:36 28.04.2026

