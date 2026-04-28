Теодор Славев: Оттеглянето на ключови фигури отключва разпад в ГЕРБ

28 Април, 2026 16:06 2 471 38

  • теодор славев

Корупцията по високите етажи на властта и липсата на справедливост остават най-тежките проблеми пред държавата

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В партията на Бойко Борисов текат процеси на упадък, които може да ескалират след оттеглянето на знакови фигури през последните дни. Тази прогноза направи политологът д-р Теодор Славев в предаването „Извън сценария“ по телевизия "Евроком".

Повод за коментара му станаха две ключови събития от края на април 2026 година. На 24 април дългогодишният кмет на Стара Загора Живко Тодоров обяви официално, че напуска Изпълнителната комисия на ГЕРБ, за да се фокусира изцяло върху управлението на града. Само ден по-рано, бившият правосъден министър Георги Георгиев изненадващо се отказа от депутатското си място в новоизбраното 52-ро Народно събрание, макар да остана част от юридическия екип на формацията.

Според Славев тези знакови отстъпления от челните редици на партията разкриват вътрешно напрежение и могат да бъдат последвани от още оставки. Въпреки че ГЕРБ продължава да разчита на утвърдени лица за водачи на своите листи, формацията е изправена пред екзистенциалния въпрос дали има политическо бъдеще без прекия контрол на своя лидер.

Относно политическата криза и състоянието на партиите, политологът коментира и ситуацията в БСП. След предсрочните избори на 19 април, на които коалицията "БСП - Обединена левица" успя да си осигури представителство в новия парламент под ръководството на избрания през февруари председател Крум Зарков, левицата продължава да търси своя път.

Според Славев постигнатият изборен резултат е само първа стъпка, а формацията все още се нуждае от дълбоко идейно и кадрово преучредяване. Той отбеляза, че фигури като Зарков имат потенциала да се превърнат в реален символ на промяната, но процесът по връщане на пълното доверие на избирателите изисква време.

Славев подчерта, че корупцията по високите етажи на властта и липсата на справедливост остават най-тежките проблеми пред държавата. Той даде пример с разследването за източените милиони от строителството на магистрала „Хемус“. Скандалът, при който бяха разкрити данни за изтеглени над 55 милиона лева в брой чрез кухи фирми, продължава да буксува. Според анализатора, информациите за "смачкани" обвинения и липсата на присъди показват нуждата от спешни реформи в прокуратурата.

В края на своя анализ политологът припомни събитията от декември 2025 година, когато масовите граждански протести принудиха предишния кабинет да подаде оставка. Славев изрази надежда, че тази гражданска енергия в крайна сметка ще доведе до реални промени във Висшия съдебен съвет и избор на нов главен прокурор, който да възстанови доверието в институциите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    5 10 Отговор
    Докато г-н Борисов е начело, няма страшно. Ще се свикват ежемесечни митинги, на които той да държи мотивираща реч.

    Коментиран от #33, #35

    16:08 28.04.2026

  • 2 Оффф

    23 3 Отговор
    Плъховете първи напускат борда🤣

    Коментиран от #29

    16:08 28.04.2026

  • 3 обективен

    34 5 Отговор
    Цялата върхушка на ОПГ-ГРАБ тябва да е съдена и вкарана в затвора !!

    16:09 28.04.2026

  • 4 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    12 12 Отговор
    Първо ще изчезне патерицата им от cekтата на Къстадин cKoneйкин ...

    16:09 28.04.2026

  • 5 Джак Спароу

    21 5 Отговор
    Ще връчат Черният знак на Бойко Борисов и ще го хвърлят на акулите.

    16:10 28.04.2026

  • 6 "Обръчите"

    13 3 Отговор
    започнаха да ръждясват.

    16:11 28.04.2026

  • 7 Сталин

    9 8 Отговор
    Гроб не може да се разпадне ,това е ген ,ген тикви с които е пълно в България

    16:12 28.04.2026

  • 8 протеста

    12 4 Отговор
    Момчето разбърка Герб , това е едната причина .Другата причина е приемането на Еврото

    16:13 28.04.2026

  • 9 А при пеперастите какво

    14 4 Отговор
    се случва или те са либерали и дори да се разцепят на 10 групи няма да има никакво значение.
    Или намеквате че те са победители на тези избори и се върхът на айсберга плаващ под знамето на многоцветната дъга. Каква ирония да обсъждате ГЕРБ а да не виждате разпада на ппдб.
    Аз съм безпартиен така че не ме правете на гербераст или путинист

    16:13 28.04.2026

  • 10 Боци

    12 5 Отговор
    закопава ГЕРБ в момента.

    След разила с изборите в герберските медии текат братоубийствени войни, различни партийни клики се бият една с друга, вадят се кирливи ризи, довчерашни активисти на ГЕРБ биват оплюспвани.

    Тъжна гледка!

    Коментиран от #37

    16:14 28.04.2026

  • 11 Кандидат

    12 5 Отговор
    затворниците бързат да напуснат шайката !

    16:15 28.04.2026

  • 12 Боко

    12 5 Отговор
    де се дяна ?

    16:16 28.04.2026

  • 13 Кибик

    8 3 Отговор
    Радев ще замести Бойко, защото се изхаби, а Бойко замести цара, защото се изхаби, а цара го довлече червената мафия, за да свалят Костов.

    16:17 28.04.2026

  • 14 Мутрите в затвора

    13 3 Отговор
    Време е!

    16:17 28.04.2026

  • 15 Ура,,Ура

    14 2 Отговор
    Няма как да не пропадне партия, която разчита на едни и същи хора вече 15 години. Вижте им " новите" депутати в четвъртък и ще се убедите.

    Коментиран от #17, #26

    16:18 28.04.2026

  • 16 Вижте в колко района

    4 1 Отговор
    ГЕРБ вкарват само по един депутат:

    София и София-област
    23 МИР София: Рая Назарян (зам.-председател на ПГ), Йорданка Фандъкова.
    24 МИР София: Христо Гаджев, Тома Биков.
    25 МИР София: Бойко Борисов (председател на ПГ), Анна Александрова, Лъчезар Иванов.
    26 МИР София-област: Младен Маринов, Валентин Милушев.

    Южна България
    1 МИР Благоевград: Росен Желязков, Стефан Апостолов, Костадин Стойков, Георги Георгиев.
    13 МИР Пазарджик: Екатерина Захариева, Стефан Мирев.
    16 МИР Пловдив-град: Бойко Борисов (избрал София), Радомир Чолаков, Десислава Трифонова.
    17 МИР Пловдив-област: Цвета Караянчева, Младен Шишков.
    21 МИР Сливен: Десислава Танева, Мария Белова.
    27 МИР Стара Загора: Живко Тодоров (отказал се), Красимир Вълчев, Маноил Манев.
    29 МИР Хасково: Делян Добрев, Георги Станков.

    Северна България
    3 МИР Варна: Даниел Митов, Красен Кралев, Павел Христов, Славена Точева.
    4 МИР Велико Търново: Костадин Ангелов, Росица Кирова.
    7 МИР Габрово: Томислав Дончев.
    10 МИР Кюстендил: Христо Терзийски.
    15 МИР Плевен: Пламен Тачев, Десислава Трифонова.
    19 МИР Русе: Десислава Атанасова (избрала Плевен/по-късно КС), Георги Кръстев.

    Източна България и Черноморие
    2 МИР Бургас: Жечо Станков, Любен Дилов-син, Галя Желязкова.
    8 МИР Добрич: Деница Сачева.
    20 МИР Силистра: Милен Делийски.

    Други райони
    5 МИР Видин: Росица Кирова.
    9 МИР Кърджали: Цвета Караянчева.
    11 МИР Ловеч: Николай Нанков.
    12 МИР Монтана: Румен Христов.
    18 МИР Разград: Гюнай Хю

    16:20 28.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 12340

    6 0 Отговор
    "....След предсрочните избори на 19 април, на които коалицията "БСП - Обединена левица" успя да си осигури представителство в новия парламент..." насън!?

    16:23 28.04.2026

  • 19 Напуска и Сачева:

    11 3 Отговор
    Сачева със Сонет 66 от Шекспир Напуска Крадливата групировка ГЕРБ:
    Да бях умрял!
    До гуша ми дойде с достойнство да се перчи лицемерът,
    богатият от бедни да краде,
    нищожества с почтени да се мерят,
    да е в бардак девическата чест и
    ученият, унизен, да проси,
    и ситият под маска на злочест,
    и много често болен здрав да носи,
    и доблестният – в хорските крака,
    и правият да си криви душата,
    и словото с намордник все така,
    и правдата – слугиня на лъжата.
    Изчезнал бих, но как така в калта
    сама да изоставя любовта?
    Уилям Шекспир /1564-1616/

    Коментиран от #21

    16:24 28.04.2026

  • 20 каскет

    10 2 Отговор
    И да се разследват и в затвора крадците сикаджииско гербави мутри,магнитските и с-и-чуга

    16:25 28.04.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "Напуска и Сачева:":

    Скоро Слагачева и Бибитков ще започнат да постват свои изказвания от преди години😀❗

    Коментиран от #24

    16:29 28.04.2026

  • 22 Спокойно,

    5 1 Отговор
    Сачева и Биков остават,ще спасяват ГЕРБ 😄😄😄

    Коментиран от #28

    16:30 28.04.2026

  • 23 Прекрасен анализ

    5 2 Отговор
    На всеки българин беше ясно това разпадане
    Просто интереса клати феса
    Пък и тези бяха само от интерес за кариерното развитие но не успяха да набират правилното развитие на вожда
    Него го отблъсна нагоре симеончо
    Както се видя той и до сега нито дума против него, даже му помогна и да си вземе бащинията уж която пък изобщо не му се полагаше и затова още се набутва до всеки нов властимеющ и даже си пробутва потомството едно по едно да са на софра кой където може...

    16:31 28.04.2026

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор

    До коментар #21 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    За джензи(00)
    Слагачева:
    " ГЕРБ са милиционери и управляват с милиционерски похват!"
    Бибиткоф:
    " Борисов е карикатура на диктатор! Ще работя за вкарването на него и Цветанов в затвора!"

    16:31 28.04.2026

  • 25 Деница Сачева - 2013 година

    11 2 Отговор
    "Директори на общински и държавни фирми по места са принуждавани да стават членове на ГЕРБ,
    за да запазят работата си – точно както в комунизма.
    Фирмите са мачкани и рекетирани от Бойко Борисов, както никога досега",

    16:33 28.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Има ни пак

    8 1 Отговор
    Струва ми се, че новия прокурор ще поиска имунитетите на бая много хора. Тоя път няма да се спасят.

    16:37 28.04.2026

  • 28 И кметицата с ремонтите и тя си заработи

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Спокойно,":

    За плътно захапване
    Нема лабаво у всеки кадри
    Такъв им е животът на калинките

    16:43 28.04.2026

  • 29 Плъховете първи напускат борда

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Оффф":

    но бая мишоци ще останат при тиквата
    щото къде ще ходят

    16:44 28.04.2026

  • 30 Гост

    4 1 Отговор
    Квото се е докоснало до пеефски се покварява, разпада, изгаря и изчезва завинаги

    16:49 28.04.2026

  • 31 Гост

    3 1 Отговор
    Тия, дето са му се клели в лоялност до живот, първи напускат потъващият кораб

    16:50 28.04.2026

  • 32 Съветска Прокуратура

    1 2 Отговор
    "Софийският градски съд върна на прокуратурата делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов заради съществени процесуални нарушения, неясноти, непълнота и бланкетни обвинения. Тези нарушения водят до нарушаване правото на защита на всички страни по това дело - и на прокуратурата, и на защитата и частния обвинител Александър Йоловски."
    "Съдебният състав посочи, че остава загадка волята на прокуратурата и какво точно твърди и иска да докаже с обвинителния акт."
    "Съдът смята, че конструкцията в обвинителния акт е толкова сложна и хипотетична, че дори за самата прокуратура не е ясно в какво обвинява Божидар Божанов."

    16:55 28.04.2026

  • 33 Аман

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    От пишман анализатори.
    Радев дойде и ще си отиде, Бойко остава.

    16:55 28.04.2026

  • 34 Ний ша Ва упрайм

    0 1 Отговор
    сички империи рано или късно са разпадат. Такива са хронологиите на историята изяждат са от вътре от самите смахнати изродени диктатори, сменят се от др. кандидат диктатори или народа угнетения народ грабва прашките с камъни и сменя системата. Така е било така е с ГЕРБ, БКП, СДС, Маджара, Руссия, Хитлер ....... наред са САЩ

    16:57 28.04.2026

  • 35 Оракула от Делфи

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Съвсем друга картина разчитаме на лицата на Борисов и Пеевкки , виждаме, че една мафия си отива
    строена , кротко в Индийска нижка , но видимо притеснена , изнервена и все още "хапеща " като змия .

    В "СГС" делото срещу, Кирил Петков и Божанов , не издържа а Прокурора , стана за смях и
    "подмокрен" жив резил!!!

    Банера от Банкя ще трябва да отговори, от къде взе парите за да купи "Си Банк" и Васил Божков има
    все още да си получава 50 милиона лева рушвет , след като никой не си признава да ги е взел ....???
    Феномена от "КТБ" си има " мана небесна" , да обясни къде са 4,5 милиарда лева на българските граждани
    ОТ ИЗТОЧВАНЕТО НА ФАЛИТА НА "КТБ"???
    И още в "ББР " аферата с Стоян Маврудиев ,вентилира бъдещо плащане на изискуеми кредити
    които днес няма кой да върне????!!!

    16:57 28.04.2026

  • 36 Прави са напускащите

    2 1 Отговор
    Баце вече не може да раздава порциите. Няма порция няма човек в авантаджийските партии това е принципа!

    16:57 28.04.2026

  • 37 Да,да,ама не

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Боци":

    Чисто и просто се СНИШАВАТ,ДА ОТМИНЕ БУРЯТА(по Т.Живков).Голям зор да се махне Борисов.Махне ли се,това ще е началото на края на ГЕРБ. И те го знаят.Да не мислиш,че ПБ няма да види зор.Сега стой и гледай,как ще започнат да ги дърпат от различни страни.Сметки,сметки ще има да се плащат.

    17:02 28.04.2026

  • 38 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Но пък имаме завръщане на влади магнитарски

    17:10 28.04.2026

