Теодор Славев: Оттеглянето на ключови фигури отключва разпад в ГЕРБ

В партията на Бойко Борисов текат процеси на упадък, които може да ескалират след оттеглянето на знакови фигури през последните дни. Тази прогноза направи политологът д-р Теодор Славев в предаването „Извън сценария“ по телевизия "Евроком".

Повод за коментара му станаха две ключови събития от края на април 2026 година. На 24 април дългогодишният кмет на Стара Загора Живко Тодоров обяви официално, че напуска Изпълнителната комисия на ГЕРБ, за да се фокусира изцяло върху управлението на града. Само ден по-рано, бившият правосъден министър Георги Георгиев изненадващо се отказа от депутатското си място в новоизбраното 52-ро Народно събрание, макар да остана част от юридическия екип на формацията.

Според Славев тези знакови отстъпления от челните редици на партията разкриват вътрешно напрежение и могат да бъдат последвани от още оставки. Въпреки че ГЕРБ продължава да разчита на утвърдени лица за водачи на своите листи, формацията е изправена пред екзистенциалния въпрос дали има политическо бъдеще без прекия контрол на своя лидер.

Относно политическата криза и състоянието на партиите, политологът коментира и ситуацията в БСП. След предсрочните избори на 19 април, на които коалицията "БСП - Обединена левица" успя да си осигури представителство в новия парламент под ръководството на избрания през февруари председател Крум Зарков, левицата продължава да търси своя път.

Според Славев постигнатият изборен резултат е само първа стъпка, а формацията все още се нуждае от дълбоко идейно и кадрово преучредяване. Той отбеляза, че фигури като Зарков имат потенциала да се превърнат в реален символ на промяната, но процесът по връщане на пълното доверие на избирателите изисква време.

Славев подчерта, че корупцията по високите етажи на властта и липсата на справедливост остават най-тежките проблеми пред държавата. Той даде пример с разследването за източените милиони от строителството на магистрала „Хемус“. Скандалът, при който бяха разкрити данни за изтеглени над 55 милиона лева в брой чрез кухи фирми, продължава да буксува. Според анализатора, информациите за "смачкани" обвинения и липсата на присъди показват нуждата от спешни реформи в прокуратурата.

В края на своя анализ политологът припомни събитията от декември 2025 година, когато масовите граждански протести принудиха предишния кабинет да подаде оставка. Славев изрази надежда, че тази гражданска енергия в крайна сметка ще доведе до реални промени във Висшия съдебен съвет и избор на нов главен прокурор, който да възстанови доверието в институциите.