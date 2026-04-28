Теодор Славев: Оттеглянето на ключови фигури отключва разпад в ГЕРБ

В партията на Бойко Борисов текат процеси на упадък, които може да ескалират след оттеглянето на знакови фигури през последните дни. Тази прогноза направи политологът д-р Теодор Славев в предаването „Извън сценария“ по телевизия "Евроком".
Повод за коментара му станаха две ключови събития от края на април 2026 година. На 24 април дългогодишният кмет на Стара Загора Живко Тодоров обяви официално, че напуска Изпълнителната комисия на ГЕРБ, за да се фокусира изцяло върху управлението на града. Само ден по-рано, бившият правосъден министър Георги Георгиев изненадващо се отказа от депутатското си място в новоизбраното 52-ро Народно събрание, макар да остана част от юридическия екип на формацията.
Според Славев тези знакови отстъпления от челните редици на партията разкриват вътрешно напрежение и могат да бъдат последвани от още оставки. Въпреки че ГЕРБ продължава да разчита на утвърдени лица за водачи на своите листи, формацията е изправена пред екзистенциалния въпрос дали има политическо бъдеще без прекия контрол на своя лидер.
Относно политическата криза и състоянието на партиите, политологът коментира и ситуацията в БСП. След предсрочните избори на 19 април, на които коалицията "БСП - Обединена левица" успя да си осигури представителство в новия парламент под ръководството на избрания през февруари председател Крум Зарков, левицата продължава да търси своя път.
Според Славев постигнатият изборен резултат е само първа стъпка, а формацията все още се нуждае от дълбоко идейно и кадрово преучредяване. Той отбеляза, че фигури като Зарков имат потенциала да се превърнат в реален символ на промяната, но процесът по връщане на пълното доверие на избирателите изисква време.
Славев подчерта, че корупцията по високите етажи на властта и липсата на справедливост остават най-тежките проблеми пред държавата. Той даде пример с разследването за източените милиони от строителството на магистрала „Хемус“. Скандалът, при който бяха разкрити данни за изтеглени над 55 милиона лева в брой чрез кухи фирми, продължава да буксува. Според анализатора, информациите за "смачкани" обвинения и липсата на присъди показват нуждата от спешни реформи в прокуратурата.
В края на своя анализ политологът припомни събитията от декември 2025 година, когато масовите граждански протести принудиха предишния кабинет да подаде оставка. Славев изрази надежда, че тази гражданска енергия в крайна сметка ще доведе до реални промени във Висшия съдебен съвет и избор на нов главен прокурор, който да възстанови доверието в институциите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Коментиран от #33, #35
16:08 28.04.2026
Коментиран от #29
16:08 28.04.2026
16:09 28.04.2026
16:09 28.04.2026
16:10 28.04.2026
16:12 28.04.2026
16:13 28.04.2026
9 А при пеперастите какво
Или намеквате че те са победители на тези избори и се върхът на айсберга плаващ под знамето на многоцветната дъга. Каква ирония да обсъждате ГЕРБ а да не виждате разпада на ппдб.
Аз съм безпартиен така че не ме правете на гербераст или путинист
16:13 28.04.2026
10 Боци
След разила с изборите в герберските медии текат братоубийствени войни, различни партийни клики се бият една с друга, вадят се кирливи ризи, довчерашни активисти на ГЕРБ биват оплюспвани.
Тъжна гледка!
Коментиран от #37
16:14 28.04.2026
16:15 28.04.2026
12 Боко
13 Кибик
16:17 28.04.2026
Коментиран от #17, #26
16:18 28.04.2026
16 Вижте в колко района
София и София-област
23 МИР София: Рая Назарян (зам.-председател на ПГ), Йорданка Фандъкова.
24 МИР София: Христо Гаджев, Тома Биков.
25 МИР София: Бойко Борисов (председател на ПГ), Анна Александрова, Лъчезар Иванов.
26 МИР София-област: Младен Маринов, Валентин Милушев.
Южна България
1 МИР Благоевград: Росен Желязков, Стефан Апостолов, Костадин Стойков, Георги Георгиев.
13 МИР Пазарджик: Екатерина Захариева, Стефан Мирев.
16 МИР Пловдив-град: Бойко Борисов (избрал София), Радомир Чолаков, Десислава Трифонова.
17 МИР Пловдив-област: Цвета Караянчева, Младен Шишков.
21 МИР Сливен: Десислава Танева, Мария Белова.
27 МИР Стара Загора: Живко Тодоров (отказал се), Красимир Вълчев, Маноил Манев.
29 МИР Хасково: Делян Добрев, Георги Станков.
Северна България
3 МИР Варна: Даниел Митов, Красен Кралев, Павел Христов, Славена Точева.
4 МИР Велико Търново: Костадин Ангелов, Росица Кирова.
7 МИР Габрово: Томислав Дончев.
10 МИР Кюстендил: Христо Терзийски.
15 МИР Плевен: Пламен Тачев, Десислава Трифонова.
19 МИР Русе: Десислава Атанасова (избрала Плевен/по-късно КС), Георги Кръстев.
Източна България и Черноморие
2 МИР Бургас: Жечо Станков, Любен Дилов-син, Галя Желязкова.
8 МИР Добрич: Деница Сачева.
20 МИР Силистра: Милен Делийски.
Други райони
5 МИР Видин: Росица Кирова.
9 МИР Кърджали: Цвета Караянчева.
11 МИР Ловеч: Николай Нанков.
12 МИР Монтана: Румен Христов.
18 МИР Разград: Гюнай Хю
16:20 28.04.2026
16:23 28.04.2026
19 Напуска и Сачева:
Да бях умрял!
До гуша ми дойде с достойнство да се перчи лицемерът,
богатият от бедни да краде,
нищожества с почтени да се мерят,
да е в бардак девическата чест и
ученият, унизен, да проси,
и ситият под маска на злочест,
и много често болен здрав да носи,
и доблестният – в хорските крака,
и правият да си криви душата,
и словото с намордник все така,
и правдата – слугиня на лъжата.
Изчезнал бих, но как така в калта
сама да изоставя любовта?
Уилям Шекспир /1564-1616/
Коментиран от #21
16:24 28.04.2026
16:25 28.04.2026
🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "Напуска и Сачева:":Скоро Слагачева и Бибитков ще започнат да постват свои изказвания от преди години😀❗
Коментиран от #24
16:29 28.04.2026
Коментиран от #28
16:30 28.04.2026
23 Прекрасен анализ
Просто интереса клати феса
Пък и тези бяха само от интерес за кариерното развитие но не успяха да набират правилното развитие на вожда
Него го отблъсна нагоре симеончо
Както се видя той и до сега нито дума против него, даже му помогна и да си вземе бащинията уж която пък изобщо не му се полагаше и затова още се набутва до всеки нов властимеющ и даже си пробутва потомството едно по едно да са на софра кой където може...
16:31 28.04.2026
24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #21 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":За джензи(00)
Слагачева:
" ГЕРБ са милиционери и управляват с милиционерски похват!"
Бибиткоф:
" Борисов е карикатура на диктатор! Ще работя за вкарването на него и Цветанов в затвора!"
16:31 28.04.2026
25 Деница Сачева - 2013 година
за да запазят работата си – точно както в комунизма.
Фирмите са мачкани и рекетирани от Бойко Борисов, както никога досега",
16:33 28.04.2026
16:37 28.04.2026
28 И кметицата с ремонтите и тя си заработи
До коментар #22 от "Спокойно,":За плътно захапване
Нема лабаво у всеки кадри
Такъв им е животът на калинките
16:43 28.04.2026
29 Плъховете първи напускат борда
До коментар #2 от "Оффф":но бая мишоци ще останат при тиквата
щото къде ще ходят
16:44 28.04.2026
16:49 28.04.2026
16:50 28.04.2026
32 Съветска Прокуратура
"Съдебният състав посочи, че остава загадка волята на прокуратурата и какво точно твърди и иска да докаже с обвинителния акт."
"Съдът смята, че конструкцията в обвинителния акт е толкова сложна и хипотетична, че дори за самата прокуратура не е ясно в какво обвинява Божидар Божанов."
16:55 28.04.2026
33 Аман
До коментар #1 от "Трол":От пишман анализатори.
Радев дойде и ще си отиде, Бойко остава.
16:55 28.04.2026
16:57 28.04.2026
35 Оракула от Делфи
До коментар #1 от "Трол":Съвсем друга картина разчитаме на лицата на Борисов и Пеевкки , виждаме, че една мафия си отива
строена , кротко в Индийска нижка , но видимо притеснена , изнервена и все още "хапеща " като змия .
В "СГС" делото срещу, Кирил Петков и Божанов , не издържа а Прокурора , стана за смях и
"подмокрен" жив резил!!!
Банера от Банкя ще трябва да отговори, от къде взе парите за да купи "Си Банк" и Васил Божков има
все още да си получава 50 милиона лева рушвет , след като никой не си признава да ги е взел ....???
Феномена от "КТБ" си има " мана небесна" , да обясни къде са 4,5 милиарда лева на българските граждани
ОТ ИЗТОЧВАНЕТО НА ФАЛИТА НА "КТБ"???
И още в "ББР " аферата с Стоян Маврудиев ,вентилира бъдещо плащане на изискуеми кредити
които днес няма кой да върне????!!!
16:57 28.04.2026
16:57 28.04.2026
37 Да,да,ама не
До коментар #10 от "Боци":Чисто и просто се СНИШАВАТ,ДА ОТМИНЕ БУРЯТА(по Т.Живков).Голям зор да се махне Борисов.Махне ли се,това ще е началото на края на ГЕРБ. И те го знаят.Да не мислиш,че ПБ няма да види зор.Сега стой и гледай,как ще започнат да ги дърпат от различни страни.Сметки,сметки ще има да се плащат.
17:02 28.04.2026
17:10 28.04.2026