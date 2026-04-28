Обезопасиха района, където кола падна в подлез на Орлов мост

28 Април, 2026 16:47 672 5

Вероятно техническа неизправност в ръчната спирачка е причината тя да измине около 40 стъпала

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Днес от Столичната община поставиха кашпа в района на инцидента до Орлов мост, където кола падна в подлеза откъм ул. "Сан Стефано", съобщи БНТ.

Инцидентът стана на 16 април по обяд и, за щастие, се размина само с материални щети.

Колата е била временно спряна на ул. "Сан Стефано". На кадри, с които разполага БНТ, се вижда как колата влиза в подлеза, а на други как собственикът я премества, за да освободи място.

Вероятно техническа неизправност в ръчната спирачка е причината тя да измине около 40 стъпала, без шофьор, докато се спре по средата на подлеза на метростанция "Орлов мост".

При инцидента не пострадаха пешеходци, по колата бяха нанесени минимални материални щети. Днес от Столичната община поставиха кашпа пред входа на подлеза.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баба Гинчи

    3 0 Отговор
    Изтрепаха са с тия коли.

    Коментиран от #2

    16:50 28.04.2026

  • 2 Ура,,Ура

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Баба Гинчи":

    Сега горивата ще ги отрезвят. Сульо и пульо ползват колите си за щяло и нещяло. И до тоалетната ходят с тях. И винаги са сами.

    16:56 28.04.2026

  • 3 Да на кметицата рама сланинката се

    1 0 Отговор
    ремонтите на ремонтите
    Има още подайгъзовби
    Един по един

    17:00 28.04.2026

  • 4 още

    0 1 Отговор
    Разбрахме и ,че днес,следобед Българските сухоземни,армейски сили са превзели магазина на "Лидъл" в град Димитровград.Няма произшествия!

    17:00 28.04.2026

  • 5 нейнска е обещала дрога на зеленски ....

    0 0 Отговор
    И НА КМЕТА

    17:41 28.04.2026

