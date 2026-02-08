Новини
С 456 карамфила в памет на жертвите по пътищата протестиращи блокираха за кратко "Орлов мост"

8 Февруари, 2026 14:58 939 14

Протестът под надслов "Стига смърт по пътищата" започна пред Съдебната палата и след това продължи в шествие по столичните улици. Хората, които носеха снимки на загиналите свои близки, поискаха справедливост и спиране на "войната по пътищата". 

С 456 карамфила в памет на жертвите по пътищата протестиращи блокираха за кратко "Орлов мост" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Близки на загинали при катастрофи затвориха за кратко кръстовището на "Орлов мост" в София и поставиха на пътното платно 456 карамфила. Толкова са жертвите на пътни произшествия през миналата година, обясни пред БТА Петя Иванов от Сдружение "Ангели на пътя", организатор на протестното шествие, в което се включиха и много граждани.

Тя посочи, че тези цветя са в памет на всички, които са загубили живота си по пътищата, не само през последната година.

Присъстващите запазиха минута мълчание в памет на загубилите живота си при пътни произшествия.

Ще оставим цветята там на пътя, за да минат през тях колите, както минаха през душите на нашите близки, защото това общество трябва да се събуди и да разбере, че никой не е застрахован, каза Петя Иванова. Ние сме тук точно затова, за да може всеки да се прибере вкъщи, добави тя.

Тук сред тези цветя е и моето дете, което трябваше да ходи на училище, да твори, а стана известна с това, че е убита, каза бащата на Сияна Николай Попов. Той отбеляза, че това са близо 500 погубени живота само за година. Нашата цел е да спрат тези убийства по пътищата и да има справедливост, посочи Попов.

Не може с години да чакаме автотехнически експертизи и през това време доказани убийци да са на свобода, коментира за БТА Петя Иванова. Многократно сме молили министрите на здравеопазването да има психологическа помощ за близките на загиналите, отбеляза тя. Иванова посочи, че хора с множество нарушения на пътя трябва да работят в болници, в морги, да се грижат за пострадали при катастрофи, за да могат да се замислят. Според нея трябва да се работи с учениците в 11-ти и 12-ти клас, тъй като много от младежите в 12-ти клас вече имат шофьорски книжки.

Протестът под надслов "Стига смърт по пътищата" започна пред Съдебната палата и след това продължи с шествие по столичните улици до Орлов мост. Хората, които носеха снимки на загиналите свои близки, поискаха справедливост и спиране на "войната по пътищата".

Накрая събралите се хора благодариха и аплодираха полицаите от СДВР, които спряха движението на Орлов мост, за да се случи днешната акция в памет на жертвите по пътищата. Трафикът в района вече е възстановен.


София
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 4 Отговор
    Парите за пътищата отидоха да запълват дупките в бюджета за да влезем в еврозоната.Еврозоната уби тези хора.

    15:05 08.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 къдравата сю

    12 1 Отговор
    В МВР сме си раздали само за една година - 2025 г., над 52 млн.лв бонуси и награди.

    15:12 08.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пловдив

    8 1 Отговор
    Всички прокурори и съдии в затвора - това е решението.

    15:21 08.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Чочо

    3 1 Отговор
    През 90-те хинеха по 2000-3000 годишно, има голям напредък оттогава. Защо ни спряха в неделя да се движим свободно из столицата обаче не разбрах, с какво ще си помогнат тези хора, като ни карат да обикаляме?

    15:27 08.02.2026

  • 11 Име

    7 3 Отговор
    Онова леке "бащата на Сияна" няма ли го там да държи реч

    15:27 08.02.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    9 3 Отговор
    Бащата на някаква Сияна пак на първия ред - омръзва вече!

    Тия хора не искат справедливост - те търсят отмъщение!
    А всички тия организации, които са регистрирали всъщност се хранят от смъртта на пътя - те нямат причини да я прекратяват!

    А истината е, че докато има автомобили ще има и загинали! НА КОЙТО НЕ МУ ИЗНАСЯ ТОЗИ ФАКТ Е СВОБОДЕН ДА ХВАЩА ГОРАТА, там няма кой да го гази!

    15:32 08.02.2026

  • 13 камион

    1 0 Отговор
    Гръцки съд за три трупа ранени и материали щети 6 години и 11месеца.Ако това стане е България,не ми се мисли какво ще иде изговори

    17:15 08.02.2026

  • 14 Деций

    6 0 Отговор
    Не ми слагайте карамфили по улиците,с вървете и извадете онзи крадец на асфалт,които е главният виновник за поне половината от загинслите.Дано същата съдба да споходи и любимите му внуци.Когато си тъп и късоглед е така.На него не му минава през тъпата тиква ,че утре децата му е тръгнат за някъде и един тир е мине през тях заради дядовите кражби,и тогава жалкият му живот ще смисъл и съдържание.

    17:19 08.02.2026

