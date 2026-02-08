С 456 карамфила в памет на жертвите по пътищата протестиращи блокираха за кратко "Орлов мост"

Близки на загинали при катастрофи затвориха за кратко кръстовището на "Орлов мост" в София и поставиха на пътното платно 456 карамфила. Толкова са жертвите на пътни произшествия през миналата година, обясни пред БТА Петя Иванов от Сдружение "Ангели на пътя", организатор на протестното шествие, в което се включиха и много граждани.

Тя посочи, че тези цветя са в памет на всички, които са загубили живота си по пътищата, не само през последната година.

Присъстващите запазиха минута мълчание в памет на загубилите живота си при пътни произшествия.

Ще оставим цветята там на пътя, за да минат през тях колите, както минаха през душите на нашите близки, защото това общество трябва да се събуди и да разбере, че никой не е застрахован, каза Петя Иванова. Ние сме тук точно затова, за да може всеки да се прибере вкъщи, добави тя.

Тук сред тези цветя е и моето дете, което трябваше да ходи на училище, да твори, а стана известна с това, че е убита, каза бащата на Сияна Николай Попов. Той отбеляза, че това са близо 500 погубени живота само за година. Нашата цел е да спрат тези убийства по пътищата и да има справедливост, посочи Попов.

Не може с години да чакаме автотехнически експертизи и през това време доказани убийци да са на свобода, коментира за БТА Петя Иванова. Многократно сме молили министрите на здравеопазването да има психологическа помощ за близките на загиналите, отбеляза тя. Иванова посочи, че хора с множество нарушения на пътя трябва да работят в болници, в морги, да се грижат за пострадали при катастрофи, за да могат да се замислят. Според нея трябва да се работи с учениците в 11-ти и 12-ти клас, тъй като много от младежите в 12-ти клас вече имат шофьорски книжки.

Протестът под надслов "Стига смърт по пътищата" започна пред Съдебната палата и след това продължи с шествие по столичните улици до Орлов мост. Хората, които носеха снимки на загиналите свои близки, поискаха справедливост и спиране на "войната по пътищата".

Накрая събралите се хора благодариха и аплодираха полицаите от СДВР, които спряха движението на Орлов мост, за да се случи днешната акция в памет на жертвите по пътищата. Трафикът в района вече е възстановен.