Утре започва ремонт на 2,6 км от АМ „Хемус“

Утре - 29 април, започва ремонт на 2,6 км от АМ „Хемус“ на територията на област Варна. Строително-монтажните работи ще са в платното в посока София при изхода на град Варна, след пътен възел „Летище“ /между 418-и и 421-и км/. За изпълнението им ще бъде спряно движението в платното, което ще се ремонтира, а всички превозни средства ще преминават двупосочно в платното за Варна.
Проектът предвижда цялостно преасфалтиране на настилката, подобряване на отводняването, нови пътни знаци, ограничителни системи и маркировка. Прогнозният срок за завършването му е 15 юли т. г.
Този участък от автомагистралата не е ремонтиран близо четвърт век, като от 2002 г. до момента по него са изпълнявани само дейности по текущо поддържане. С реализиране на планираните строителни работи ще се подобри експлоатационното състояние на отсечката и ще се повиши безопасността на пътуващите.
Ремонтът е възложен на дружеството „Пътперфект - Т“ ЕАД, с което АПИ има договор по ЗОП за поддържане на АМ „Хемус“ на територията на областите Варна, Шумен и Търговище.
Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Червена Брада
18:07 28.04.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Има обект в строеж❗
Строеж който за ПОЛОВИН ВЕК...
е построен някъде ДО ПОЛОВИНАТА❗
Хеопсовата пирамида е построена за 25 години❗
18:10 28.04.2026
6 срамна държава сме
Коментиран от #7, #8, #11
18:19 28.04.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "срамна държава сме":Те при ковида ЗА ЕДНА СЕДМИЦА ПОСТРОИХА
ОТ НУЛАТА БОЛНИЦА С ХИЛЯДА ЛЕГЛА❗
18:22 28.04.2026
8 а ремонт на ремонта от кога?
До коментар #6 от "срамна държава сме":тука да не ти е китай?
даже много бързо ще я направят тая отсечка после идва ремонт на ремонта
18:29 28.04.2026
11 Деций
До коментар #6 от "срамна държава сме":Това само Бойко го може,дори по бързо и от Китай .За нула време открадват парите,я с Горанов,я с Нушито, това са големи професионалисти,топ изпечени крадци ,на световно ниво!
19:20 28.04.2026