Новини
България »
Утре започва ремонт на 2,6 км от АМ „Хемус“

28 Април, 2026 18:00 815 11

  • ремонт-
  • ам хемус

Ще се обнови платното за София при изхода на град Варна

Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Утре - 29 април, започва ремонт на 2,6 км от АМ „Хемус“ на територията на област Варна. Строително-монтажните работи ще са в платното в посока София при изхода на град Варна, след пътен възел „Летище“ /между 418-и и 421-и км/. За изпълнението им ще бъде спряно движението в платното, което ще се ремонтира, а всички превозни средства ще преминават двупосочно в платното за Варна.

Проектът предвижда цялостно преасфалтиране на настилката, подобряване на отводняването, нови пътни знаци, ограничителни системи и маркировка. Прогнозният срок за завършването му е 15 юли т. г.

Този участък от автомагистралата не е ремонтиран близо четвърт век, като от 2002 г. до момента по него са изпълнявани само дейности по текущо поддържане. С реализиране на планираните строителни работи ще се подобри експлоатационното състояние на отсечката и ще се повиши безопасността на пътуващите.

Ремонтът е възложен на дружеството „Пътперфект - Т“ ЕАД, с което АПИ има договор по ЗОП за поддържане на АМ „Хемус“ на територията на областите Варна, Шумен и Търговище.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Червена Брада

    7 1 Отговор
    2,6 км - 15 Юли??? 45 дни ??? Абсолютно безобразие и безхаберии! Това в НОРМАЛНИТЕ страни се прави за 1 седмица! Какви са тези ненормални графици! Какво ще правят 45 ДНИ!? Нова магистрала?

    18:07 28.04.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор
    Няма такава МАГИСТРАЛА❗
    Има обект в строеж❗
    Строеж който за ПОЛОВИН ВЕК...
    е построен някъде ДО ПОЛОВИНАТА❗
    Хеопсовата пирамида е построена за 25 години❗

    18:10 28.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 срамна държава сме

    4 1 Отговор
    За Китай гледах документален филм , където затвориха магистрала с 6 платна в 20ч. и я изровиха 2.5 км. цялата , и сутринта в 5 ч. по нея вървяха колите .

    Коментиран от #7, #8, #11

    18:19 28.04.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "срамна държава сме":

    Те при ковида ЗА ЕДНА СЕДМИЦА ПОСТРОИХА
    ОТ НУЛАТА БОЛНИЦА С ХИЛЯДА ЛЕГЛА❗

    18:22 28.04.2026

  • 8 а ремонт на ремонта от кога?

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "срамна държава сме":

    тука да не ти е китай?

    даже много бързо ще я направят тая отсечка после идва ремонт на ремонта

    18:29 28.04.2026

  • 9 Мисит

    4 0 Отговор
    Ехааа,,,,Това е,колосално! 2,6км Браво! Юнаци!

    18:42 28.04.2026

  • 10 Деций

    0 0 Отговор
    Реално там няма крещяща нужда от ремонт.Често пътувам до Варна,и не съм забелязал точно там да има дупки,олягане или неравности.

    19:17 28.04.2026

  • 11 Деций

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "срамна държава сме":

    Това само Бойко го може,дори по бързо и от Китай .За нула време открадват парите,я с Горанов,я с Нушито, това са големи професионалисти,топ изпечени крадци ,на световно ниво!

    19:20 28.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове