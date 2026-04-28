Край на спекулациите: Лидерска среща между ПП и ДБ ще има утре, 29 април

Лидерска среща между партиите в „Продължаваме промяната – Демократична България ще се проведе“ в сряда, 29 април – след заседанието на парламентарната група на коалицията.

Това съобщи съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев в социалната мрежа фейсбук, след като в обществото започнаха да циркулират твърдения за разцепване на партньорите в парламента.

„Няма отказ за провеждането на такава среща. Предложихме да я проведем утре след заседанието на парламентарната група на ПП-ДБ. Ние имаме ясни решения на нашите органи за единство на парламентарната група и подписване на коалиционно споразумение“, написа Мирчев, цитиран от bTV.

Искри в редиците на ПП-ДБ се появиха заради преференциите. Лидерът на ПП Асен Василев избра да влезе в парламента от Пловдив, а така без депутатско кресло остана досегашният народен представител от ДБ Манол Пейков.

Заговори се и че коалиционните партньори може да обособят две парламентарни групи в 52-рото Народно събрание.

„Трябва да бъдем единни, включително в парламента, защото при концентрация на власт, каквато е налице по обективни причини, е нужно да има много силна проевропейска и антикорупционна опозиция“, заяви пред медиите Божидар Божанов, съпредседател на „Да, България“ на въпрос относно дали биха се сформирали две парламентарни групи в парламента – една на „Да, България“ (ДБ) и една на „Продължаваме промяната“ (ПП).