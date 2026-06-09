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ДБ настоява ДАНС да предостави на парламента цялата информация относно дейността на Мавров като подуправител на НЗОК

ДБ настоява ДАНС да предостави на парламента цялата информация относно дейността на Мавров като подуправител на НЗОК

9 Юни, 2026 12:24 635 6

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  • подуправител

Смяната на модела, за която това управление получи обществена подкрепа, на този етап не се случва, заявиха от коалицията

ДБ настоява ДАНС да предостави на парламента цялата информация относно дейността на Мавров като подуправител на НЗОК - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Демократична България“ внесе в Народното събрание проект на решение, с което се изисква председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ да предостави документи и информация, включително представляващи класифицирана информация, във връзка с данни и проверки, отнасящи се до дейността на проф. Момчил Мавров, подуправител на Националната здравноосигурителна каса.

От ДБ настояват парламента да получи всички относими доклади, справки, становища, анализи, сигнали, материали от проверки и други документи, изготвени, получени или съхранявани в ДАНС, които се отнасят до обстоятелства, свързани с избора, заемането на длъжността, упражняването на правомощията или наличието на данни от значение за освобождаването на проф. Момчил Мавров като подуправител на НЗОК.

„Националната здравноосигурителна каса управлява значителен публичен финансов ресурс и има ключово значение за функционирането на системата на здравеопазването. Ето защо всяка информация, свързана със съмнения за корупционни практики, конфликт на интереси, неправомерно въздействие върху проверки или неефективно разходване на публични средства, има пряко значение за упражняването на парламентарен контрол и за преценката на Народното събрание относно заемането на тази длъжност”, заявяват от ДБ.

Проектът на решение идва седмица след внесеното от ДБ предложение парламентът да освободи Мавров от длъжността подуправител на НЗОК, а от формацията очакват “Прогресивна България” да подкрепи и двете предложения.

“Смяната на модела, за която това управление получи обществена подкрепа, на този етап не се случва. Емблематично това може да се види в здравеопазването, където хората, които бяха символ на този модел, продължават да заемат ключови позиции,” заяви съпредседателят на „Да, България“, Ивайло Мирчев.

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов припомни, че още при избора на Момчил Мавров за подуправител на НЗОК, ДБ се е противопоставила на кандидатурата му заради наличието на достатъчно публична и непублична информация за неговите действия преди да бъда избран в НЗОК.

“Избирането на Мавров беше осигурено с подкрепата на ГЕРБ и ДПС както и с неучастието в гласуването на „Възраждане“ и ИТН, въпреки че тогава те се определяха като ,,опозиция”.”


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДеБе

    3 4 Отговор
    Колко депутати има. Само тяхното мнение се чува и на ДПС разбира се.

    12:30 09.06.2026

  • 2 Пич

    5 4 Отговор
    Аооо...... за пък си помислих, че ще искат от ДАНС пред парламента цялата информация за Баба Алино !!! Или за Петрохан !!!
    Що така бе, демократи...?!

    12:30 09.06.2026

  • 3 Абе

    3 3 Отговор
    я се хващайте на работа, стига сте се занимавали с неща за които си има други служби и вземете си намалете заплатите минимум с 80%, защото станахте много нагли.

    12:38 09.06.2026

  • 4 Тома

    4 0 Отговор
    Който и да дойде управител бялата мафия ще си краде милиарди от здравната каса защото до сега един доктор крадец не са вкарали в затвора.

    Коментиран от #5

    13:04 09.06.2026

  • 5 Ха ха

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тома":

    По тази причина путинофили, гербери и чалгари си траят по темата и се чудят какво да пишат.

    13:23 09.06.2026

  • 6 и ние от ди-би искаме да крадеме

    0 3 Отговор
    освен това искаме ласки от същият пол

    13:24 09.06.2026

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