ДБ настоява ДАНС да предостави на парламента цялата информация относно дейността на Мавров като подуправител на НЗОК

„Демократична България“ внесе в Народното събрание проект на решение, с което се изисква председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ да предостави документи и информация, включително представляващи класифицирана информация, във връзка с данни и проверки, отнасящи се до дейността на проф. Момчил Мавров, подуправител на Националната здравноосигурителна каса.

От ДБ настояват парламента да получи всички относими доклади, справки, становища, анализи, сигнали, материали от проверки и други документи, изготвени, получени или съхранявани в ДАНС, които се отнасят до обстоятелства, свързани с избора, заемането на длъжността, упражняването на правомощията или наличието на данни от значение за освобождаването на проф. Момчил Мавров като подуправител на НЗОК.

„Националната здравноосигурителна каса управлява значителен публичен финансов ресурс и има ключово значение за функционирането на системата на здравеопазването. Ето защо всяка информация, свързана със съмнения за корупционни практики, конфликт на интереси, неправомерно въздействие върху проверки или неефективно разходване на публични средства, има пряко значение за упражняването на парламентарен контрол и за преценката на Народното събрание относно заемането на тази длъжност”, заявяват от ДБ.

Проектът на решение идва седмица след внесеното от ДБ предложение парламентът да освободи Мавров от длъжността подуправител на НЗОК, а от формацията очакват “Прогресивна България” да подкрепи и двете предложения.

“Смяната на модела, за която това управление получи обществена подкрепа, на този етап не се случва. Емблематично това може да се види в здравеопазването, където хората, които бяха символ на този модел, продължават да заемат ключови позиции,” заяви съпредседателят на „Да, България“, Ивайло Мирчев.

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов припомни, че още при избора на Момчил Мавров за подуправител на НЗОК, ДБ се е противопоставила на кандидатурата му заради наличието на достатъчно публична и непублична информация за неговите действия преди да бъда избран в НЗОК.

“Избирането на Мавров беше осигурено с подкрепата на ГЕРБ и ДПС както и с неучастието в гласуването на „Възраждане“ и ИТН, въпреки че тогава те се определяха като ,,опозиция”.”