Антон Кутев: Няма как с ГЕРБ и Пеевски да влезем в разговори да бъде променен ВСС, с всички други – да

29 Април, 2026 09:37 759 18

Не съм кандидатура за ръководител на ПГ на "Прогресивна България", каза още Кутев

Снимка: bTV
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Моята роля е в парламента. Само 3-4 души са депутатите с опит от 131, така че имаме конкретни задължения там. Не мога да кажа кой ще поведе ПГ на „Прогресивна България”, ще разберем в близките дни. Не съм кандидатура за ръководител на групата. Това коментира в ефира на bTV Антон Кутев от „Прогресивна България“, цитиран от novini.bg.

Според него не е важно и кой ще е председател на Народното събрание.

„Нямаме структуриран кабинет“, обяви той.

За смяната на ВСС Кутев подчерта, че има различни предложения за това как да бъде съставен: „Не бих влязъл в колаборации, които не са необходими. Няма как с ГЕРБ и Пеевски да влезем в разговори да бъде променен ВСС, с всички други – да. Важното е да съберем мнозинството от 160 депутати, за да сменим ВСС и главния прокурор. Възможно е да се случи много бързо, стига да не срещнем съпротива.“

Кутев е категоричен, че ревизия на кабинетите „Гюров“ и „Желязков“ задължително трябва да се направи.
Според него тепърва ще гърмят бомби под краката на новия парламент: „Със сигурност идват трудни времена.“

На въпрос дали ще се работи по знакови съдебни дела като КТБ, Пепи Еврото и др., Кутев уточни: „Не е работа на политическата власт да вдига делата. Ние като парламентарна сила трябва да накараме съда и прокуратурата да работят. Смятам, че тези дела ще се задействат. Не отстъпваме от обещанията си и по отношение охраната на Пеевски. Ще направим всичко това, но по реда и както трябва.“

Убеден е, че тепърва ще виждаме покачване на цените.

Разговори между ЕС и Русия трябва да има и да се движат, и България трябва да участва в тях, категоричен е Кутев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ура,,Ура

    10 2 Отговор
    Изолация заслужават в новия парламент двамата ортаци. И дела. Много дела.

    Коментиран от #7

    09:48 29.04.2026

  • 2 Абе...

    5 3 Отговор
    Нов бардак със стари ... как да стане?! Някои личности в НС будят недоумение! Трябва всички, ама всички, които са били, да си останат били!

    09:49 29.04.2026

  • 3 надарена кака

    0 2 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    09:50 29.04.2026

  • 4 пресолена

    6 4 Отговор
    какви цени нагоре? радев нали ще ги намалява? или пак партенка?

    09:52 29.04.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 0 Отговор
    ЗА ДА ИМА ДЪРЖАВА ТРЯБВА ДА ИМА ЗАКОННОСТ
    И РАБОТЕЩИ ИНСТИТУЦИИ - ПРОКУРАТУРА И СЪД.
    ТОВА ГАРАНТИРА БЪДЕЩЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
    .....
    ИНАЧЕ НАЙ - ЛЕСНО Е КАТО НА 9-ТИ СЕПТЕМВРИ
    ДА ГИ ИЗБИЕМ :)

    09:53 29.04.2026

  • 6 Да бе

    6 0 Отговор
    КТБ Петър еврото магнитския с-и-чуг Барселонагей могазини за хората мавродиев

    09:55 29.04.2026

  • 7 Някои хора

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Ура,,Ура":

    "Виждат сламката в чуждото око,а не виждат гредата в своето".Ще поживеем и ще видим."Боташ" е като воденичен камък на шията на ПБ.Борисов никога така видимо не е ощетявал България--по 500К на ден в полза на Турция.Не ме гледай какво правя,а ме слушай какво говоря.

    09:56 29.04.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    НАЙ - ГОЛЕМИТЕ ДАЛАВЕРИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 10-15 ГОДИНИ СА С ЕВРОПЕЙСКИ ПАРИ
    ....
    АКО ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА
    ИЗДАДЕ ЗАПОВЕДИ ЗА АРЕСТИ
    ......
    ЕВРО РАДЕВ ЩЕ ГИ АРЕСТУВА ПО ЕВРОПЕЙСКИ
    ... И ЩЕ ИМА ЕВРОПЕЙСКИ ПРИСЪДИ :)
    ......
    А КОНФИСКУВАНОТО ИМУЩЕСТВО ЩЕ ДАДЕ СОЛИДЕН ПАРИЧЕН ТЛАСЪК НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА:)
    НЯКОЛКО МИЛИАРДА ЕВРО :)

    Коментиран от #16

    09:58 29.04.2026

  • 9 ВНИМАТЕЛНО....

    4 0 Отговор
    ЗАЩОТО ППДБ МНОГО ОБИЧАТ ДА СЕ НАМЕСТВАТ ПО СК-УТО-ВЕТЕ НА ДВАМАТА ТЛЪС-ТАКА....

    10:00 29.04.2026

  • 10 Айде

    4 1 Отговор
    Още от сега заявяват, че ще има покачване на цените. А за заплатите нещо?

    10:04 29.04.2026

  • 11 хсхйргбггж

    2 0 Отговор
    Голям го дава , ако беше безработен щеше да се метне на килимчето. През годините се нагледахме на такива...

    10:06 29.04.2026

  • 12 Хаха

    1 1 Отговор
    Нормално е да каже, че няма да има преговори. Само ще предложат и герб случайно ще подкрепят.

    10:07 29.04.2026

  • 13 Еххх

    1 1 Отговор
    Колко юнаци с калпаци са се нароили тук! Силни и безкомпромисни и с правилни съвети....ама на масата...Де да бяхме народ, а не мърша...

    10:07 29.04.2026

  • 14 За родину-буф у дупката!

    0 1 Отговор
    Червеното русофилче тончо, отгледано в дантелени пелени и сребърни лъжички, ще решава как България да излезе от ЕС и НАТО и да даде свежа кръв за армията на кремълския сатрап! Всички други бля-бля не си заслужава да им се обръща внимание!

    10:08 29.04.2026

  • 15 Сите

    2 0 Отговор
    Сте за цу.ванье !
    Се сте комуняги - и зайчара, и сFi Ята, ЕЛЕ ПА ТИ....
    Решетниковото отроче - неам думи !!!

    10:09 29.04.2026

  • 16 Много

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    си умен бе ! Що не си в парламента ???
    Там всичките са с твоето IQ 😭😭😭

    Коментиран от #18

    10:14 29.04.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ПБ И РАДЕВ НЯМА ДА ПРЕГОВАРЯТ
    С ГЕРБ И ДПС ПО ПРОСТАТА ПРИЧИНА
    ЧЕ ПОНЕ ПОЛОВИНАТА ИМ РЪКОВОДСТВО
    ЩЕ Е КЛИЕНТ НА ЛАУРА КЬОВЕШИ:)
    ......
    АКО СА В КАУША КАК ДА РЪКОВОДЯТ?:)

    10:15 29.04.2026

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Много":

    ГОСПОД МЕ Е СЛОЖИЛ НАБЛЮДАТЕЛ
    ...ДА ГЛЕДАМ И КОРИГИРАМ
    .... НЕ ДА УПРАВЛЯВАМ :)

    10:17 29.04.2026

