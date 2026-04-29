Антон Кутев: Няма как с ГЕРБ и Пеевски да влезем в разговори да бъде променен ВСС, с всички други – да

Моята роля е в парламента. Само 3-4 души са депутатите с опит от 131, така че имаме конкретни задължения там. Не мога да кажа кой ще поведе ПГ на „Прогресивна България”, ще разберем в близките дни. Не съм кандидатура за ръководител на групата. Това коментира в ефира на bTV Антон Кутев от „Прогресивна България“, цитиран от novini.bg.

Според него не е важно и кой ще е председател на Народното събрание.

„Нямаме структуриран кабинет“, обяви той.

За смяната на ВСС Кутев подчерта, че има различни предложения за това как да бъде съставен: „Не бих влязъл в колаборации, които не са необходими. Няма как с ГЕРБ и Пеевски да влезем в разговори да бъде променен ВСС, с всички други – да. Важното е да съберем мнозинството от 160 депутати, за да сменим ВСС и главния прокурор. Възможно е да се случи много бързо, стига да не срещнем съпротива.“

Кутев е категоричен, че ревизия на кабинетите „Гюров“ и „Желязков“ задължително трябва да се направи.

Според него тепърва ще гърмят бомби под краката на новия парламент: „Със сигурност идват трудни времена.“

На въпрос дали ще се работи по знакови съдебни дела като КТБ, Пепи Еврото и др., Кутев уточни: „Не е работа на политическата власт да вдига делата. Ние като парламентарна сила трябва да накараме съда и прокуратурата да работят. Смятам, че тези дела ще се задействат. Не отстъпваме от обещанията си и по отношение охраната на Пеевски. Ще направим всичко това, но по реда и както трябва.“

Убеден е, че тепърва ще виждаме покачване на цените.

Разговори между ЕС и Русия трябва да има и да се движат, и България трябва да участва в тях, категоричен е Кутев.