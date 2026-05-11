Петър Ганев: Държавата харчи рекордни суми за заплати на чиновници

Разходите за персонал в публичния сектор у нас достигат безпрецедентни нива в съвременната ни история, преминавайки границата от 11 процента от брутния вътрешен продукт. Това заяви пред NOVA икономистът от Института за пазарна икономика Петър Ганев, предупреждавайки, че настоящият модел на харчене убива икономическия растеж и създава сериозни инфлационни рискове.
Според икономиста, нормалните нива на заетост в администрацията трябва да се движат около 20 процента от всички работещи, докато в момента страната ни отчита значително по-високи стойности.
"Те за първи път минаха миналата година 10-те процента, вече минават и 11%. Това никога не е било в цялата ни нова история. Това е неустойчиво ниво на разходи за персонал", коментира Ганев, подчертавайки, че в момента всеки четвърти зает у нас работи за държавата.
Той предупреди, че простото текущо харчене за възнаграждения и помощи спира развитието на икономиката, давайки за пример ситуацията в съседна Румъния, където рекордният дефицит не води до икономически растеж. Икономистът призова за незабавна промяна в автоматичните механизми за ръст на възнагражденията в администрацията, за да се избегне създаването на очаквания преди приемането на бюджета за 2027 година.
Освобождаването на кадри от публичния сектор обаче е съпроводено със сериозни финансови тежести за съответните ведомства, стана ясно от думите на експерта.
"Ако запазиш човек на работа, му дължиш 12 заплати. Ако го уволниш, му дължиш 20 заплати и си на минус. Министърът реформатор е на минус, защото е освободил тежестта от всички нас, но е платил 20 заплати, а не 12", обясни Ганев.
Като възможни решения на проблема той посочи разсроченото изплащане на тези обезщетения или създаването на специализиран целеви фонд извън бюджетите на отделните министерства. Подобна реформа не би предизвикала сътресения на пазара на труда, тъй като страната ни поддържа едни от най-ниските нива на безработица в Европейския съюз, а освободените служители лесно биха намерили реализация в сектора на услугите.
Относно опитите на държавата да контролира цените на стоките, Ганев изрази сериозен скептицизъм към ефективността на подобни интервенции.
"Ако някой мисли, че в едно министерство може да вземе решения и това да смъкне цените, това по-скоро няма да се случи. Важното е да не се обърка пазара с някакви свръхмерки, които не работят", заяви експертът във връзка с очакваните нови предложения на кабинета за ограничаване на поскъпването.
Икономистът е категоричен, че централният двигател на инфлацията остава държавният бюджет и огромното дефицитно харчене, което в комбинация с рекордното кредитиране помпа потреблението и вдига общото ценово ниво по модела, наблюдаван вече в държави като Унгария и Румъния.
6 мишок
хиляди общ поръчки дето са на стойност 30 милиарда в момента
14:53 11.05.2026
14 Спрел!
До коментар #8 от "Да се възстановят":Комунизъм ли сънуваш? И накрая ще ти дадат тристаен за три хиляди евро!
15:06 11.05.2026
16 Новичок
До коментар #7 от "Прости":Прав сте донякъде,но с гайките и болтове грешите.Няма техници никъде,чакаме по- 15- 20 дни някой да дойде и да ни поправи бойлера примерно.Съсипаха я тази Държава.Пфу...
15:13 11.05.2026
17 Няма 20 заплати
До коментар #13 от "хайде сега":Топ експерта от НПО-то ИПИ пак ръси глупости.Няма 12, няма 20 заплати.Едномесечно предизвестие и си чао. Особено ако не си чиновник. Болшинството работещи за държавата са на трудов договор, а не на служебни правоотношения - напр.учители,лекари и т.н, тоест, си плащат осигуровките.20-те заплати са само при пенсиониране и само в сектор сигурност-полиция, военни, за съда може би.
15:15 11.05.2026
21 българина
Коментиран от #24
15:19 11.05.2026
23 Военни пенсионери паразитират
Типичен пример за многогодишен военен паразитизъм са военните пенсионирани полковници Христо Христов и Георги Денев от Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт в Министерството на транспорта и съобщенията.
15:21 11.05.2026
24 Всички пенсионирани държавни вредители
До коментар #21 от "българина":НЕЗАБАВНО, с едномесечно предизвестие, да бъдат УВОЛНЕНИ!
15:25 11.05.2026
25 Георги
До коментар #7 от "Прости":тук не става въпрос какво си учил и колко си умен, а дали произвеждаш нещо или не. Един заварчик с начално образование има много повече смисъл за икономиката от жената зад гишето на кадастъра. Никой не казва, че тези хора са глyпави или, че не си заслужават заплатата. Става въпрос, че държавата харчи за администрация много повече от колкото може да си позволи, защото завъртачите на гайки не са достатъчни за да изхранват тези зад гишетата.
15:25 11.05.2026
26 Сириозну?
До коментар #7 от "Прости":Точно па тия на гишетата в кадастъра стават за болногледачки,щото са едни джукести,а с "дипломите",за които много ама много учили,брее...могат да си избършат...Тия по гишетата в кадастъра са само едни приемчици на документи с елементарни знания за работа с компютър и копи машина.Тези,които разбират в кадастъра не са по гишетата,а "горе" по бюрата.Тази информация,която тия по гишетата приемат преспокойно може да се свърши и от граждани,които да подават нотариални айтове и прочее документи и онлайн.Дори баби дядовци да не разбират от онлайн услуги,те имат внуци,които достатъчно добре разбират!!!
Коментиран от #39
15:26 11.05.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ай сега задачи за 1 клас.
До коментар #2 от "обективен":А ако го държиш 10 или 20 години на работа(по -скоро на заплата) колко заплати са?
15:30 11.05.2026
29 Пенсиониран държавен служител
Следователно, незабавно трябва да се пенсионират държавните служители при навършване на пенсионна възраст, като едновременно с това трябва незабавно да се прекратят трудовите им взаимоотношения с Държавата!
НУЖНА Е ТОЧНО ТАКАВА ПОПРАВКА В ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ.
При сегашното положение наблюдаваме пенсионирани държавни вредители, които твърдо са решили да се разплуят и да издъхнат на работните си места, докато в същото време задръстват набирането и израстването на млади хора в държавната администрация.
Същата е и ситуацията в общинските администрации.
15:33 11.05.2026
30 Като опция е и
До коментар #2 от "обективен":направо евтаназия -))
Коментиран от #42
15:37 11.05.2026
31 Директора👨✈️
Вижте обществените поръчки. Вижте там какво надписване е!
СРАМ.
Не може да взимате на хората хляба.
Коментиран от #38, #45
15:37 11.05.2026
38 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #31 от "Директора👨✈️":И кво предлагаш? Всички да станем чиновници?
15:43 11.05.2026
39 Получаването на информация онлайн
До коментар #26 от "Сириозну?":е умишлено максмално затруднено и объркано до невъзможно.За да се поддържат хиляди паразитки на заплата.
15:43 11.05.2026
42 Моарейн
До коментар #30 от "Като опция е и":Само въпрос на време е, колега, и това време няма да е толкова далече.
15:45 11.05.2026
45 Мъдьо
До коментар #31 от "Директора👨✈️":Скрий се бе, мих лю3! "Не били проблем заплатите". Пълно е с п@р@ 3ити, дето по цял ден си бъркат в носа и гледат часовника на стената.
15:46 11.05.2026
46 Андрешко
До коментар #40 от "Анонимен":Аз бих им "платил" с 20 тояги на голо.
15:47 11.05.2026
48 Ами ти случайно
До коментар #40 от "Анонимен":Рискувал ли си си живота за някой друг.Работил ли си цял живот на празници ,когато другите си почиват.Дишсл ли си пушек и канцерогенни материали,ходил ли си там от където другите бягат.Пожарникар съм ,ако искаш ела на един пожар,но си носи памперси мойто момче.и после умувай.
Коментиран от #51
15:48 11.05.2026
49 Държавен кърлеж
Коментиран от #57
15:48 11.05.2026
50 Шумен
Коментиран от #58
15:49 11.05.2026
51 Анонимен
До коментар #48 от "Ами ти случайно":Брат , никой не визира пожарникари , лекари или учители.Чиновниците са проблема.Със здраве и да знаеш че хората вас ви уважават.
15:50 11.05.2026
52 Понеже профанизираш дискусията
До коментар #34 от "И да Ви кажа":Обяснявам.
Държавните служители/вредители нямат нищо общо с лекарите и учителите, които си плащат всичките осигуровки и полагат обществено полезен труд.
Лекарите лекуват, а учителите учат децата ви, докато държавните вредители ги ограбват и държат в робска зависимост от анти-народната държава.
И още.
По времето на Народната република България нямаше военни пенсионери на държавни позиции!!!!
Нямаше армия от оядени държавни паразити като сегашните.
Партийните паразити бяха един файтон хора.
Държавната администрация по време на НР България беше от 3 до 5 пъти по-малка от сегашната държавна администрация на Р. България, при население с 50% по-голямо от сегашното.
Коментиран от #55
15:51 11.05.2026
55 И кои са държавните
До коментар #52 от "Понеже профанизираш дискусията":Служители тогава да те питам я кажи.
Коментиран от #68
15:53 11.05.2026
56 Дребен бизнес
До коментар #53 от "Ма кой бизнес":И колко Майбаха има в България?
Коментиран от #60
15:53 11.05.2026
57 Андрешко
До коментар #49 от "Държавен кърлеж":Ела да ми "пиеш" от чучура.
15:53 11.05.2026
58 Свидетел на събитието
До коментар #50 от "Шумен":Лидия Шулева работеше на 50% комисонна докато беше икономически министър, мога да го докажа.
15:54 11.05.2026
59 Абе ти кога се
До коментар #54 от "Чужди лобита":Води толкоз т ъ п.Имаш ли телефон и от кое поколение си.Явно от някое много т ъ п о.Летище София е взето на концесия от фирма платила концесионна такса ,защо умуваш бре тъ па г ьо з.
15:55 11.05.2026
60 Имаш ли интернет
До коментар #56 от "Дребен бизнес":Ползвай го Смех 200Майбахс има.
15:58 11.05.2026
61 Държавните вредители
До коментар #10 от "лицемерен чужд агент":чии агенти са?
Не са ли агенти на собствените си стомаси? Винаги в пълни търбуси и винаги намират начин да оправдаят собствения си паразитизъм с паразитизма на чуждите агенти - такива като Петър Ганев.
А истината е, че добър паразит няма.
16:00 11.05.2026
65 Истината
ПРЕДИМНО ЗА СИЛОВИЯ СЕКТОР = МВР, МО и разните агенции за "сигурност"
16:05 11.05.2026
67 Нека да съпоставим
Още по-интересно ще е, ако бъде изчислено такова съотношение и в БАН - всеки, който е работил там знае, че на 10 михлюза се пада по един, който наистина върши работа и има знания и способности да бъде научен работник.
Интересни изводи могат да бъдат направени, но търтеите винаги са с протекции и топ не ги разбива. Поне у нас е така.
16:10 11.05.2026
68 Обяснявам за умствено бавния
До коментар #55 от "И кои са държавните":Държавните служители са тези, които служат (не работят) в държавната администрация и на които държавата им плаща абсолютно всички осигурителни тежести, като допълнително на всяко тримесечие им харизва от нашите пари до една брутна "работна" заплата (допълнително материално стимулиране - ДМС), дава им пари за облекло и най-скъпи очила, храни ги в столове с храна по себестойност.
От държавните служители/вредители се иска единствено да папкат и да слушкат, за да папкат, както и да плащат единствено 10% данък върху заплатите си (данък на физическо лице - ДФЛ).
Учителите и лекарите не ползват нито една такава привилегия, каквато ползват държавните служители/вредители, дори и част от тях да работят на държавна заплата.
16:11 11.05.2026
