Петър Ганев: Държавата харчи рекордни суми за заплати на чиновници

11 Май, 2026 14:41 2 482 69

Освобождаването на кадри от публичния сектор обаче е съпроводено със сериозни финансови тежести за съответните ведомства

Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разходите за персонал в публичния сектор у нас достигат безпрецедентни нива в съвременната ни история, преминавайки границата от 11 процента от брутния вътрешен продукт. Това заяви пред NOVA икономистът от Института за пазарна икономика Петър Ганев, предупреждавайки, че настоящият модел на харчене убива икономическия растеж и създава сериозни инфлационни рискове.

Според икономиста, нормалните нива на заетост в администрацията трябва да се движат около 20 процента от всички работещи, докато в момента страната ни отчита значително по-високи стойности.

"Те за първи път минаха миналата година 10-те процента, вече минават и 11%. Това никога не е било в цялата ни нова история. Това е неустойчиво ниво на разходи за персонал", коментира Ганев, подчертавайки, че в момента всеки четвърти зает у нас работи за държавата.

Той предупреди, че простото текущо харчене за възнаграждения и помощи спира развитието на икономиката, давайки за пример ситуацията в съседна Румъния, където рекордният дефицит не води до икономически растеж. Икономистът призова за незабавна промяна в автоматичните механизми за ръст на възнагражденията в администрацията, за да се избегне създаването на очаквания преди приемането на бюджета за 2027 година.

Освобождаването на кадри от публичния сектор обаче е съпроводено със сериозни финансови тежести за съответните ведомства, стана ясно от думите на експерта.

"Ако запазиш човек на работа, му дължиш 12 заплати. Ако го уволниш, му дължиш 20 заплати и си на минус. Министърът реформатор е на минус, защото е освободил тежестта от всички нас, но е платил 20 заплати, а не 12", обясни Ганев.

Като възможни решения на проблема той посочи разсроченото изплащане на тези обезщетения или създаването на специализиран целеви фонд извън бюджетите на отделните министерства. Подобна реформа не би предизвикала сътресения на пазара на труда, тъй като страната ни поддържа едни от най-ниските нива на безработица в Европейския съюз, а освободените служители лесно биха намерили реализация в сектора на услугите.

Относно опитите на държавата да контролира цените на стоките, Ганев изрази сериозен скептицизъм към ефективността на подобни интервенции.

"Ако някой мисли, че в едно министерство може да вземе решения и това да смъкне цените, това по-скоро няма да се случи. Важното е да не се обърка пазара с някакви свръхмерки, които не работят", заяви експертът във връзка с очакваните нови предложения на кабинета за ограничаване на поскъпването.

Икономистът е категоричен, че централният двигател на инфлацията остава държавният бюджет и огромното дефицитно харчене, което в комбинация с рекордното кредитиране помпа потреблението и вдига общото ценово ниво по модела, наблюдаван вече в държави като Унгария и Румъния.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Неможачи

    50 3 Отговор
    Чиновниците трябва сами да си плащат осигуровките това може да приемете стига се оправдавайте с тези 20 заплати.

    Коментиран от #4

    14:47 11.05.2026

  • 2 обективен

    36 3 Отговор
    Никакви 20 за уволнение , и да се радват ,че няма да им искат да връщат пари ,защото работа за пет лв. не са вършили !!!

    Коментиран от #28, #30, #33

    14:49 11.05.2026

  • 3 Няма да се притеснявате

    33 2 Отговор
    И в Гърция така беше.... и фалираха. Некадърните от администрацията сега са чистачки и болногледачки в Европа. А гърците още не могат да вдигнат глава от шока. Това ще стане и тук. Само че в Европа няма да има свободни места

    14:51 11.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Нищо не може

    38 3 Отговор
    Да спаси държава, в която тунеядците са по-привилегировани от работещите! Затова краят е близо!

    14:53 11.05.2026

  • 6 мишок

    36 2 Отговор
    а Държавата не харчи ли рекордни суми за
    хиляди общ поръчки дето са на стойност 30 милиарда в момента

    14:53 11.05.2026

  • 7 Прости

    16 31 Отговор
    Ама разбирачи! Повечето сте на ниво, че като отидете в кадастъра, не може да разберете какво ви казва жената зад гишето, но и завиждате на заплатата. Ама да сте учили като нея! Завъртачи на болтове и гайки, и продавачки - колкото щеш. И този НПО тиквеник няма да свърши нейната работа, но знае, че българите трябва да се държат бедни!

    Коментиран от #16, #25, #26

    14:57 11.05.2026

  • 8 Да се възстановят

    27 3 Отговор
    Строителни войски,ГУСВ,там служиха малцинствата и получаваха ,занаят и работа,а българската армия строеше ударно върху българска земя.Сега може пак да строи и да прави дъмпинг на строителната мафия.

    Коментиран от #14

    15:01 11.05.2026

  • 9 Град Козлодуй

    26 0 Отговор
    Да сравним данъците когато сме били под търско робство и данъците сега, да не се окаже че сега е по лошо ?

    15:01 11.05.2026

  • 10 лицемерен чужд агент

    24 4 Отговор
    искам първо вълросния Ганев от ИПИ който е на АМЕРИКАНСКА заплата, сиреч американския данъкоплатец му плаща плюс Сорос, да обясни защо работи за чужда държава, и защо чужда държава плаща да работи в България? значи било проблем увеличените пари за администрацията, но не са проблем двокния БЮДЕЖТ за американско оръжие и заем от 90 млрд за украйна!

    Коментиран от #61

    15:03 11.05.2026

  • 11 А колко

    17 2 Отговор
    Работят в чистотата ,нарочно не се купуват машини а се държат метачки да метът улиците през пръсти ,Но и да гласуват за правилните хора

    15:04 11.05.2026

  • 12 селски

    6 11 Отговор
    Махайте чиновници, даже вземете ги присполовете. После да не опрете до частни чиновници, които сами да си определят цените за услугите и 12-те годишни заплати ще ви излязат 24 най-малко

    15:04 11.05.2026

  • 13 хайде сега

    23 3 Отговор
    какви са тия 12-20 заплати, по кой закон е този разход? закриват щата и му плащат предизвестието от 1 месец и да си търси нова работа? ако реално съществува такъв закон, значи е за промяна веднага.. в противния случай, ако не го направим сега, то ще фалираме като Гърция и ще дойде мисия от ЕС да ни каже какви "реформи" да направим моментално и ще бъдат доста по-болезнени повярвайте ми

    Коментиран от #17

    15:05 11.05.2026

  • 14 Спрел!

    5 12 Отговор

    До коментар #8 от "Да се възстановят":

    Комунизъм ли сънуваш? И накрая ще ти дадат тристаен за три хиляди евро!

    15:06 11.05.2026

  • 15 докога ще ги пускате

    8 7 Отговор
    моля когато пибликувате мнение на човек, чиято заплата идват буквално от изключително чуждестранни агенти, да се посочва предварително, че той не работи и не защитава българският интерес, прпсто защото заплатата му не идва отттук! това е оксиморон, да му пшаща Америка срещу България в наш интерес!!! само лъжи и лобизъм

    15:13 11.05.2026

  • 16 Новичок

    16 0 Отговор

    До коментар #7 от "Прости":

    Прав сте донякъде,но с гайките и болтове грешите.Няма техници никъде,чакаме по- 15- 20 дни някой да дойде и да ни поправи бойлера примерно.Съсипаха я тази Държава.Пфу...

    15:13 11.05.2026

  • 17 Няма 20 заплати

    20 0 Отговор

    До коментар #13 от "хайде сега":

    Топ експерта от НПО-то ИПИ пак ръси глупости.Няма 12, няма 20 заплати.Едномесечно предизвестие и си чао. Особено ако не си чиновник. Болшинството работещи за държавата са на трудов договор, а не на служебни правоотношения - напр.учители,лекари и т.н, тоест, си плащат осигуровките.20-те заплати са само при пенсиониране и само в сектор сигурност-полиция, военни, за съда може би.

    15:15 11.05.2026

  • 18 Тома

    10 3 Отговор
    Само на чиновник дължиш 20 заплати а ако уволниш овчар нищо не дължиш.Ега си държавата

    15:17 11.05.2026

  • 19 ОГРОМЕН РАЗХОД Е И

    12 2 Отговор
    ОХРАНАТА НА ДВЕТЕ СВИНИ.

    15:18 11.05.2026

  • 20 Оня данъчен

    8 0 Отговор
    Я направете сравнение със германското време. Какви данъци са взимали от народа, че ми е много интересно за така наричаните най-лошите години управлявани от австиеца ади

    15:19 11.05.2026

  • 21 българина

    4 13 Отговор
    на тоя мало умник ще му кажа, че за 2025 г правителствените разходи в сащ за заплати държавни и местни такива достигна 11.2 процента от БВП! НИКАКВА РАЗЛИКА С БЪЛГАРИЯ! затова такива боклу ци изобшо не ги пускайте

    Коментиран от #24

    15:19 11.05.2026

  • 22 народа

    12 3 Отговор
    При толкова много полицаи , нали видяхте как пламна Габрово и никой нищо не направи , ама заплатките си вървят

    15:19 11.05.2026

  • 23 Военни пенсионери паразитират

    9 1 Отговор
    в държавната администрация, като взимат максимални пенсии и директорски заплати и казват, че било морално, защото е законно!!!!

    Типичен пример за многогодишен военен паразитизъм са военните пенсионирани полковници Христо Христов и Георги Денев от Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт в Министерството на транспорта и съобщенията.

    15:21 11.05.2026

  • 24 Всички пенсионирани държавни вредители

    9 2 Отговор

    До коментар #21 от "българина":

    НЕЗАБАВНО, с едномесечно предизвестие, да бъдат УВОЛНЕНИ!

    15:25 11.05.2026

  • 25 Георги

    11 2 Отговор

    До коментар #7 от "Прости":

    тук не става въпрос какво си учил и колко си умен, а дали произвеждаш нещо или не. Един заварчик с начално образование има много повече смисъл за икономиката от жената зад гишето на кадастъра. Никой не казва, че тези хора са глyпави или, че не си заслужават заплатата. Става въпрос, че държавата харчи за администрация много повече от колкото може да си позволи, защото завъртачите на гайки не са достатъчни за да изхранват тези зад гишетата.

    15:25 11.05.2026

  • 26 Сириозну?

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Прости":

    Точно па тия на гишетата в кадастъра стават за болногледачки,щото са едни джукести,а с "дипломите",за които много ама много учили,брее...могат да си избършат...Тия по гишетата в кадастъра са само едни приемчици на документи с елементарни знания за работа с компютър и копи машина.Тези,които разбират в кадастъра не са по гишетата,а "горе" по бюрата.Тази информация,която тия по гишетата приемат преспокойно може да се свърши и от граждани,които да подават нотариални айтове и прочее документи и онлайн.Дори баби дядовци да не разбират от онлайн услуги,те имат внуци,които достатъчно добре разбират!!!

    Коментиран от #39

    15:26 11.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ай сега задачи за 1 клас.

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "обективен":

    А ако го държиш 10 или 20 години на работа(по -скоро на заплата) колко заплати са?

    15:30 11.05.2026

  • 29 Пенсиониран държавен служител

    5 1 Отговор
    на работното си място е нищо повече от държавен вредител.

    Следователно, незабавно трябва да се пенсионират държавните служители при навършване на пенсионна възраст, като едновременно с това трябва незабавно да се прекратят трудовите им взаимоотношения с Държавата!

    НУЖНА Е ТОЧНО ТАКАВА ПОПРАВКА В ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ.

    При сегашното положение наблюдаваме пенсионирани държавни вредители, които твърдо са решили да се разплуят и да издъхнат на работните си места, докато в същото време задръстват набирането и израстването на млади хора в държавната администрация.

    Същата е и ситуацията в общинските администрации.

    15:33 11.05.2026

  • 30 Като опция е и

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "обективен":

    направо евтаназия -))

    Коментиран от #42

    15:37 11.05.2026

  • 31 Директора👨‍✈️

    6 3 Отговор
    Не са проблем заплатите на хората!!! Кой не иска пари.
    Вижте обществените поръчки. Вижте там какво надписване е!
    СРАМ.
    Не може да взимате на хората хляба.

    Коментиран от #38, #45

    15:37 11.05.2026

  • 32 НИЩО НЕ ЧАКАЙ ОТ

    9 1 Отговор
    ДЪРЖАВА КЪДЕТО МАЛКИЯ БИЗНЕС Е МАЛТРЕТИРАН,А ЧИНОВНИКА Е ГАЛЕН .НА НАЙ ПРОСПЕРИТЕТ.КОЛКОТО ПОВЕЧЕ ЧИНОВНИЦИ ТОЛКОВА ПО ГОЛЯМА КОРУПЦИЯ.

    15:38 11.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 И да Ви кажа

    2 0 Отговор
    Учители пенсионери много и да ви кажа лекари пенсионери с ТЕЛК много.Уволнете ги и тогава ще настане Рев и вой.И така средна възраст на лекарите 53г 40процента над60г ,10процента над 70.Е вие кажете какво ще ги правим.Средна възраст сред даскалите 54г.Да не ревете после,щото кой млад фойде от не знам какви си нови поколения не може да си върже връзките,не ставате.

    Коментиран от #52

    15:41 11.05.2026

  • 35 Дребен бизнес

    3 1 Отговор
    В държавата гъмжи от кърлежи

    15:42 11.05.2026

  • 36 Законът за държавния служител

    3 1 Отговор
    пази Държавната мафия - държавните вредители.

    15:43 11.05.2026

  • 37 А бре а кат

    1 2 Отговор
    Дойде някой тъй наречен майстор да ви прави баня и каже 8000 лв как е той е пич нали.

    15:43 11.05.2026

  • 38 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Директора👨‍✈️":

    И кво предлагаш? Всички да станем чиновници?

    15:43 11.05.2026

  • 39 Получаването на информация онлайн

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "Сириозну?":

    е умишлено максмално затруднено и объркано до невъзможно.За да се поддържат хиляди паразитки на заплата.

    15:43 11.05.2026

  • 40 Анонимен

    3 1 Отговор
    Ами да се промени закона и да не получават по 20 заплати при уволнение държавните търтеи

    Коментиран от #46, #48

    15:45 11.05.2026

  • 41 За съжаление

    2 1 Отговор
    Новите сте много зле за нищо не ставате обща култура нула ,познания по история нула.Родолюбие нула.И общо нула.

    15:45 11.05.2026

  • 42 Моарейн

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Като опция е и":

    Само въпрос на време е, колега, и това време няма да е толкова далече.

    15:45 11.05.2026

  • 43 Кофти Статистика

    5 1 Отговор
    Проверете примерно в Общините по областни градове , как се формират възнагражденията на средно и над средното ниво чиновник! Много чиновници не са само на заплати, въпреки че въобще не са им малки, но са и на допълнителни договори по проекти и така заплатите им стават многохилядни. За такива пари в една частна фирма ще трябва доста да се потрудят. Това е и причината един път чиновник станеш ли, почти никога не се връщаш в частния сектор. За това и България е единствената страна в света където брутната заплата в държавния сектор е по-висока от тази в частния. Другия тежък финансов проблем са полицаите пенсионери и въобще бройката заети в МВР, която е с една трета над средното за Европа. А една трета от 50 хиляди полицаи си е доста сериозна цифра!

    15:46 11.05.2026

  • 44 номер

    1 0 Отговор
    25 просто не знае какво говори. Даже не е за повече коментар.

    15:46 11.05.2026

  • 45 Мъдьо

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "Директора👨‍✈️":

    Скрий се бе, мих лю3! "Не били проблем заплатите". Пълно е с п@р@ 3ити, дето по цял ден си бъркат в носа и гледат часовника на стената.

    15:46 11.05.2026

  • 46 Андрешко

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Анонимен":

    Аз бих им "платил" с 20 тояги на голо.

    15:47 11.05.2026

  • 47 Знаяч

    2 0 Отговор
    А никой ли не знае, че можеш да ги преназначиш и след това да ги уволниш, както се прави в 99% от частните фирми !?

    15:48 11.05.2026

  • 48 Ами ти случайно

    1 2 Отговор

    До коментар #40 от "Анонимен":

    Рискувал ли си си живота за някой друг.Работил ли си цял живот на празници ,когато другите си почиват.Дишсл ли си пушек и канцерогенни материали,ходил ли си там от където другите бягат.Пожарникар съм ,ако искаш ела на един пожар,но си носи памперси мойто момче.и после умувай.

    Коментиран от #51

    15:48 11.05.2026

  • 49 Държавен кърлеж

    1 1 Отговор
    Пия ви кръвта всеки ден

    Коментиран от #57

    15:48 11.05.2026

  • 50 Шумен

    5 1 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента ЗАПЛАТИТЕ на СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ се УВЕЛИЧИХА тази година със 70 Процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА ДА СЕ ПЛАЩА НА ПОЛИЦАИ ВОЕННИ И АДМИНИСТРАЦИЯ. И всичко това ЩЕ ГО ПЛАТИ човека от улицата ,тоест ОБИКНОВЕНИЯ РАБОТЕЩ ЧОВЕК. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. ВРЕМЕ Е ВСИЧКИ МАЧКАНИ ТРУДОВИ ХОРА от мафията на власт ДА ПОТЪРСЯТ СВОИТЕ ИЗКОННИ ЧОВЕШКИ ПРАВА а не да са роби. Тези ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ И АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕ ПЛАЩАТ РАБОТЕЩИТЕ и техните деца са обречени да бъдат роби на полиция и администрация. ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС.

    Коментиран от #58

    15:49 11.05.2026

  • 51 Анонимен

    0 2 Отговор

    До коментар #48 от "Ами ти случайно":

    Брат , никой не визира пожарникари , лекари или учители.Чиновниците са проблема.Със здраве и да знаеш че хората вас ви уважават.

    15:50 11.05.2026

  • 52 Понеже профанизираш дискусията

    5 1 Отговор

    До коментар #34 от "И да Ви кажа":

    Обяснявам.

    Държавните служители/вредители нямат нищо общо с лекарите и учителите, които си плащат всичките осигуровки и полагат обществено полезен труд.

    Лекарите лекуват, а учителите учат децата ви, докато държавните вредители ги ограбват и държат в робска зависимост от анти-народната държава.

    И още.

    По времето на Народната република България нямаше военни пенсионери на държавни позиции!!!!

    Нямаше армия от оядени държавни паразити като сегашните.

    Партийните паразити бяха един файтон хора.

    Държавната администрация по време на НР България беше от 3 до 5 пъти по-малка от сегашната държавна администрация на Р. България, при население с 50% по-голямо от сегашното.

    Коментиран от #55

    15:51 11.05.2026

  • 53 Ма кой бизнес

    1 0 Отговор
    Ми умува тоя дето крие данъци изнидва работниците да му работят нон стоп и кара Майбах ,но не плаща данъци.Аре у лево ше ви лаш кам убизнеса не наял се.

    Коментиран от #56

    15:52 11.05.2026

  • 54 Чужди лобита

    2 0 Отговор
    С защо на летището в София назначихте чужденец за директор на тази апетитна длъжност?Лицемерно преименувахте летището на Васил Левски ,а после оставихте чужд чиновник вместо да дадете позицията на българин.

    Коментиран от #59

    15:52 11.05.2026

  • 55 И кои са държавните

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "Понеже профанизираш дискусията":

    Служители тогава да те питам я кажи.

    Коментиран от #68

    15:53 11.05.2026

  • 56 Дребен бизнес

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "Ма кой бизнес":

    И колко Майбаха има в България?

    Коментиран от #60

    15:53 11.05.2026

  • 57 Андрешко

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Държавен кърлеж":

    Ела да ми "пиеш" от чучура.

    15:53 11.05.2026

  • 58 Свидетел на събитието

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Шумен":

    Лидия Шулева работеше на 50% комисонна докато беше икономически министър, мога да го докажа.

    15:54 11.05.2026

  • 59 Абе ти кога се

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Чужди лобита":

    Води толкоз т ъ п.Имаш ли телефон и от кое поколение си.Явно от някое много т ъ п о.Летище София е взето на концесия от фирма платила концесионна такса ,защо умуваш бре тъ па г ьо з.

    15:55 11.05.2026

  • 60 Имаш ли интернет

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Дребен бизнес":

    Ползвай го Смех 200Майбахс има.

    15:58 11.05.2026

  • 61 Държавните вредители

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "лицемерен чужд агент":

    чии агенти са?

    Не са ли агенти на собствените си стомаси? Винаги в пълни търбуси и винаги намират начин да оправдаят собствения си паразитизъм с паразитизма на чуждите агенти - такива като Петър Ганев.

    А истината е, че добър паразит няма.

    16:00 11.05.2026

  • 62 мосю Алфонс

    1 0 Отговор
    Всички пенсионери на държавна хранилка - уволнение и на къра.

    16:04 11.05.2026

  • 63 И още

    2 0 Отговор
    Държавата харчи рекордни суми и за ТЕЛК-ове - този вид пенсионери на брой са повече от трудовите пенсионери, като при това доминира едно определено малцинство, което живее под девиза "Българите работят, защото не умеят да получат пари без да работят!" Всички знаем, че фалшиви ТЕЛК-ове се купуват масово от корумпирани доктори, но никой не прави нищо по въпроса. Валери Симеонов се закани да ги ревизира и го отсвириха.

    16:05 11.05.2026

  • 64 Атанас

    2 0 Отговор
    Харчи за хората, които са удобни и близки на властта. И тези хора пак ще си останат на длъжностите, защото за 2 евро са готови да продадат и майките си. Вижте колко взимат обикновените експерти, които наистина бачкат здраво, но понеже не са подмазвачи и продажници, те първи ще си заминат при съкращенията.

    16:05 11.05.2026

  • 65 Истината

    3 0 Отговор
    е, че става дума

    ПРЕДИМНО ЗА СИЛОВИЯ СЕКТОР = МВР, МО и разните агенции за "сигурност"

    16:05 11.05.2026

  • 66 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Дава им се възможност сами да напуснат съответното държавно учреждение или финансова ревизия за последните 10 години да видим как са се издържали с една чиновническа заплата като семейството на хотелиера Росен Же-Лязков построил луксозен дубайски хотел в София

    16:09 11.05.2026

  • 67 Нека да съпоставим

    1 0 Отговор
    Покрай излишните държавни чиновници не може да няма и такива, които са необходими за функционирането на държавата. Интересно ще е да знаем какво е съотношението между тях и излишните им колеги.
    Още по-интересно ще е, ако бъде изчислено такова съотношение и в БАН - всеки, който е работил там знае, че на 10 михлюза се пада по един, който наистина върши работа и има знания и способности да бъде научен работник.
    Интересни изводи могат да бъдат направени, но търтеите винаги са с протекции и топ не ги разбива. Поне у нас е така.

    16:10 11.05.2026

  • 68 Обяснявам за умствено бавния

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "И кои са държавните":

    Държавните служители са тези, които служат (не работят) в държавната администрация и на които държавата им плаща абсолютно всички осигурителни тежести, като допълнително на всяко тримесечие им харизва от нашите пари до една брутна "работна" заплата (допълнително материално стимулиране - ДМС), дава им пари за облекло и най-скъпи очила, храни ги в столове с храна по себестойност.

    От държавните служители/вредители се иска единствено да папкат и да слушкат, за да папкат, както и да плащат единствено 10% данък върху заплатите си (данък на физическо лице - ДФЛ).

    Учителите и лекарите не ползват нито една такава привилегия, каквато ползват държавните служители/вредители, дори и част от тях да работят на държавна заплата.

    16:11 11.05.2026

  • 69 Еврозона

    0 0 Отговор
    Какво правят тези жалки, негодни, бракувани псевдо пари на екрана на телевизия през 2026та година?

    16:11 11.05.2026

