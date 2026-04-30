Новият парламент се събира за първо заседание

30 Април, 2026 07:41, обновена 30 Април, 2026 06:43

Първият звънец ще удари най-възрастният депутат Румен Миланов от „Прогресивна България“

БНТ Българска национална телевизия

Първо заседание на 52-рото НС ще се проведе днес. Новите депутатите се събират точно в 10 часа, за да положат клетва.

Първият звънец ще удари най-възрастният депутат Румен Миланов от „Прогресивна България“.

Официалната част ще бъде в присъствието на президента Илияна Йотова.

Първата задача на новите 240 народни представители е изборът на председател на парламента. Сред спряганите имена са - бившият служебен премиер Гълъб Донев и на юристите Михаела Доцова и проф. Янка Тянкова, всички от „Прогресивна България“.

От „Възраждане“ обявиха, че също ще предложат свой кандидат. По традиция парламентарните групи ще прочетат декларации със своите приоритети.

След лидерска среща вчера стана ясно, че ПП и ДБ ще регистрират две парламентарни групи в новото НС. Така в парламента ще има 5 партии и 6 парламентарни групи. Най-голямата ще бъде тази на "Прогресивна България" с мнозинство от 131 депутати.

Следващата група е тази на ГЕРБ-СДС с 39 народни представители.

След разцеплението ПП ще има 16 народни представители, а ДБ - 21 депутати, ДПС – 21, а най-малката група е тази на "Възраждане" с 12 народни представители.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Петима лидери на партии имат думата.Останалите 235 са марионетки.

    06:47 30.04.2026

  • 4 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    0 1 Отговор
    Интересно на следващите избори Мон жобен Женерал колко ли депутати ще има?!

    06:48 30.04.2026

  • 5 Само

    1 0 Отговор
    като видиш кои се спрягани за Председател на Парламента , и ти стига ! Обречена работа и губене на време на българските граждани ! Те това го могат , опитни хрантутници и винаги на гърба им !

    07:01 30.04.2026

  • 6 Що не

    0 0 Отговор
    си се събират в хотела ?

    07:02 30.04.2026

  • 7 Град Козлодуй.

    1 0 Отговор
    Зеленият чорап ще държи твърда натофска насока и политика!русофилите бесепарите възрожденците бяха излъганите къмилчета!

    07:06 30.04.2026

  • 8 глоги

    0 0 Отговор
    Новият парламент ЩЕ се събЕРЕ за първоТО СИ заседание.

    07:15 30.04.2026

  • 9 Развитие

    2 0 Отговор
    Първият звънец ще удари най-възрастният депутат и бивш съветник на Толупа от Банкя, Румен Миланов от „Прогресивна България“.

    07:16 30.04.2026

