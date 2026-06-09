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Комисията по отбрана одобри на първо четене закупуването на седем нови 3D радари

Комисията по отбрана одобри на първо четене закупуването на седем нови 3D радари

9 Юни, 2026 14:41 630 10

  • парламент-
  • комисия по отбрана-
  • закупуване-
  • 3d радари

Проектът е внесен от Министерския съвет

Комисията по отбрана одобри на първо четене закупуването на седем нови 3D радари - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Парламентарната комисия по отбрана прие с 15 гласа „за“ и един „против“ Проект за инвестиционен разход „Придобиване на нови трикоординатни радари“. Проектът е внесен от Министерския съвет и се касае за седем нови радара, писа БТА.

Направените промени в Проекта са за оторизиране на началната дата за изпълнение. Срокът за изпълнение остава същият. Доставката за последния радар преминава от последното тримесечие на 2028 г. във второто тримесечие на 2029 г., каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Крайната сума по проекта е до 195 млн. евро. Основното финансиране ще бъде по механизма SAFE, каза министърът.

Проектът беше приет без дебати.

БТА припомня, че през юни 2025 г. министрите на отбраната на България и Франция подписаха рамково споразумение за съвместно придобиване на нови трикоординатни радари.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    4 0 Отговор
    Никакво американско оборудване бе измет!

    14:44 09.06.2026

  • 2 Кърлежи

    8 2 Отговор
    Нямаме бункери
    Нямаме ПВО,
    ама за да сме "очите" на ФАЩ-анските нападения, радарите са по-важни ....

    Продажни лидери си имаме отвсякъде ....

    Коментиран от #9

    14:45 09.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    Пълно безсмислие!Това са стари стационарни радари от Франция.Врага ще знае къде са и ще ги унищожи още в първите минути.С един дрон за хиляда долара Иран унищожи такъв радар за 1 млрд долара.

    14:45 09.06.2026

  • 4 Сандо

    5 1 Отговор
    Управляващите идиоти трябва да дават пари за нещо,което ще заработва пари,елементарно казано.А те дават пари на чужди хора за изработени от тях продукти - неща,които за нас са само харчове и никаква икономическа полза нямаме от тях.Дори и ползата за сигурността ни никаква,защото радарите са само една брънка от цяла верига,каквато нито имаме изградена,нито ще създадем в обозримо бъдеще.По-добре с тия пари да бяха купили животни,които да се отглеждат от нас,да се размножават,да дават месо,мляко,масло и каквото още може да се получи,вместо да ни се внася месо от чужбина на границата на гаранционния си срок - това е само един пример за разумно изразходени пари,взети на кредит.

    14:47 09.06.2026

  • 5 Почва се

    3 0 Отговор
    Абе вие наясно ли сте колко мамини и татини
    са натъкмени за тези радари и откога ги прибутват

    14:49 09.06.2026

  • 6 Т файтър

    2 0 Отговор
    А също и фотонни торпеда, йонни оръдия и турболазери.

    15:12 09.06.2026

  • 7 С радари, без радари

    3 0 Отговор
    Все тази. Така и не разпознаваме персоните, които "управляват" държавата. Жалка картинка - тъпанар след тъпанар се изреждат с плачевни резултати. Трябва изключителна тъпотия да разбиеш армията си, да я обезоръжиш, 7 години да доставяш 8 стари консерви и сега решетки за ловене на гарги. Много генералитет, нула авторитет.

    15:17 09.06.2026

  • 8 Тома

    3 1 Отговор
    Парите за радарите ги дадоха жените от майчинските и пенсионерите.

    15:20 09.06.2026

  • 9 Нали видяхте

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Кърлежи":

    американските радарани станции даже и с ПВО охрана колко бързо ги приключиха иранците. За тия безполезни радари ще е въпрос на 7 ракети със среден обсег. Цялата врътка е да захраним пак запада с кинти от заеми.

    Коментиран от #10

    15:24 09.06.2026

  • 10 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Нали видяхте":

    Говориш в хор още няколко Несретника за някакви Амер. Радари колко били безполезни,докато в Статията черно на бяло пише че купуваме такива ОТ ФРАНЦИЯАма Иран поразявал "Радари всякакви" с Ракети без да му мигне окото...А ние с Иран ли ще воюваме или с Русия - ти как мислиш?Междувременно Русофилите вече определиха Радарите като "Стари "модели,както и Самолетите ни Ф-16 блок 70,както и амер. "Страйкъри",само дето не отчитат и Най-Важното- Най-стара е неподправената неприязън КЪМ РУСИЯ на Българите,която датира още от 9-ти Септември 1944!

    15:50 09.06.2026

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