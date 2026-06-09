Комисията по отбрана одобри на първо четене закупуването на седем нови 3D радари

Парламентарната комисия по отбрана прие с 15 гласа „за“ и един „против“ Проект за инвестиционен разход „Придобиване на нови трикоординатни радари“. Проектът е внесен от Министерския съвет и се касае за седем нови радара, писа БТА.
Направените промени в Проекта са за оторизиране на началната дата за изпълнение. Срокът за изпълнение остава същият. Доставката за последния радар преминава от последното тримесечие на 2028 г. във второто тримесечие на 2029 г., каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Крайната сума по проекта е до 195 млн. евро. Основното финансиране ще бъде по механизма SAFE, каза министърът.
Проектът беше приет без дебати.
БТА припомня, че през юни 2025 г. министрите на отбраната на България и Франция подписаха рамково споразумение за съвместно придобиване на нови трикоординатни радари.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
14:44 09.06.2026
2 Кърлежи
Нямаме ПВО,
ама за да сме "очите" на ФАЩ-анските нападения, радарите са по-важни ....
Продажни лидери си имаме отвсякъде ....
Коментиран от #9
14:45 09.06.2026
3 Последния Софиянец
14:45 09.06.2026
4 Сандо
14:47 09.06.2026
5 Почва се
са натъкмени за тези радари и откога ги прибутват
14:49 09.06.2026
6 Т файтър
15:12 09.06.2026
7 С радари, без радари
15:17 09.06.2026
8 Тома
15:20 09.06.2026
9 Нали видяхте
До коментар #2 от "Кърлежи":американските радарани станции даже и с ПВО охрана колко бързо ги приключиха иранците. За тия безполезни радари ще е въпрос на 7 ракети със среден обсег. Цялата врътка е да захраним пак запада с кинти от заеми.
Коментиран от #10
15:24 09.06.2026
10 оня с коня
До коментар #9 от "Нали видяхте":Говориш в хор още няколко Несретника за някакви Амер. Радари колко били безполезни,докато в Статията черно на бяло пише че купуваме такива ОТ ФРАНЦИЯАма Иран поразявал "Радари всякакви" с Ракети без да му мигне окото...А ние с Иран ли ще воюваме или с Русия - ти как мислиш?Междувременно Русофилите вече определиха Радарите като "Стари "модели,както и Самолетите ни Ф-16 блок 70,както и амер. "Страйкъри",само дето не отчитат и Най-Важното- Най-стара е неподправената неприязън КЪМ РУСИЯ на Българите,която датира още от 9-ти Септември 1944!
15:50 09.06.2026