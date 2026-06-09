Комисията по отбрана одобри на първо четене закупуването на седем нови 3D радари

Парламентарната комисия по отбрана прие с 15 гласа „за“ и един „против“ Проект за инвестиционен разход „Придобиване на нови трикоординатни радари“. Проектът е внесен от Министерския съвет и се касае за седем нови радара, писа БТА.

Направените промени в Проекта са за оторизиране на началната дата за изпълнение. Срокът за изпълнение остава същият. Доставката за последния радар преминава от последното тримесечие на 2028 г. във второто тримесечие на 2029 г., каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Крайната сума по проекта е до 195 млн. евро. Основното финансиране ще бъде по механизма SAFE, каза министърът.

Проектът беше приет без дебати.

БТА припомня, че през юни 2025 г. министрите на отбраната на България и Франция подписаха рамково споразумение за съвместно придобиване на нови трикоординатни радари.