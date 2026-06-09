Бюджетната комисия разглежда искането на кабинета за нов размер на държавния дълг

Правителството да може да поеме дълг до 3.8 милиарда евро преди влизането в сила на държавния бюджет за тази година. Тази поредна промяна във втория за годината удължителен закон ще бъде обсъдена на първо четене на заседание на бюджетната комисия в парламента.
Първоначално текстовете трябваше да бъдат гласувани в рамките на първите предложения на депутати от "Прогресивна България" за промени в удължителния бюджет, но след като опозицията сигнализира, че подобно действие противоречи на Конституцията, вносителите Константин Проданов и компания оттеглиха предложението, за да бъде внесено от Министерския съвет.
Досега страната ни е поела дълг от 1,41 милиарда евро от вътрешния пазар, с което е удовлетворила погашенията по стари задължения до момента, предаде БНР.
В правителствения законопроект, подписан от премиера Румен Радев, е посочено, че се увеличава лимитът на възможния дълг, изтеглен от външния пазар, а аргументацията е свързана с проектите по Плана за възстановяване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #8
07:18 09.06.2026
2 Развитие
07:23 09.06.2026
3 На снимката липсва оня депутат...
07:28 09.06.2026
4 Цървуландия
Коментиран от #10
07:28 09.06.2026
5 Анализатор
07:30 09.06.2026
6 Правителство !
Не може да опази Парите си !
Не Е Правителство !
07:34 09.06.2026
7 Неземна
07:35 09.06.2026
8 Дефицита не се Пресмята !
До коментар #1 от "Пич":А Се Контролира !
И Регулира !
07:35 09.06.2026
9 Да теглим дълг
07:39 09.06.2026
10 Ще има. С жива сила.
До коментар #4 от "Цървуландия":Чакай да затънем още по-добре , до дъно.
07:43 09.06.2026
11 Никаква подкрепа за Радев !
07:56 09.06.2026
12 В.З.П.
08:38 09.06.2026