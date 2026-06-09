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Бюджетната комисия разглежда искането на кабинета за нов размер на държавния дълг

Бюджетната комисия разглежда искането на кабинета за нов размер на държавния дълг

9 Юни, 2026 07:08 774 12

  • дълг-
  • дефицит-
  • бюджет-
  • депутати-
  • парламент

Досега България е поела дълг от 1,41 милиарда евро от вътрешния пазар

Бюджетната комисия разглежда искането на кабинета за нов размер на държавния дълг - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Правителството да може да поеме дълг до 3.8 милиарда евро преди влизането в сила на държавния бюджет за тази година. Тази поредна промяна във втория за годината удължителен закон ще бъде обсъдена на първо четене на заседание на бюджетната комисия в парламента.

Първоначално текстовете трябваше да бъдат гласувани в рамките на първите предложения на депутати от "Прогресивна България" за промени в удължителния бюджет, но след като опозицията сигнализира, че подобно действие противоречи на Конституцията, вносителите Константин Проданов и компания оттеглиха предложението, за да бъде внесено от Министерския съвет.

Досега страната ни е поела дълг от 1,41 милиарда евро от вътрешния пазар, с което е удовлетворила погашенията по стари задължения до момента, предаде БНР.

В правителствения законопроект, подписан от премиера Румен Радев, е посочено, че се увеличава лимитът на възможния дълг, изтеглен от външния пазар, а аргументацията е свързана с проектите по Плана за възстановяване.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    9 1 Отговор
    А един Гълъб го сцепиха от подигравки, че един дефицит не може да пресметне...

    Коментиран от #8

    07:18 09.06.2026

  • 2 Развитие

    5 0 Отговор
    по пътя на Гърция !

    07:23 09.06.2026

  • 3 На снимката липсва оня депутат...

    5 0 Отговор
    ...,дето се почесва по ,,умната" гола тиква...?!

    07:28 09.06.2026

  • 4 Цървуландия

    4 0 Отговор
    А за Украйна помощи няма ли?

    Коментиран от #10

    07:28 09.06.2026

  • 5 Анализатор

    8 0 Отговор
    Спасението - нови дългове, увеличаване на администрацията, 200% ръст заплати на силовите структури, орязване на пенсиите и ново предоговаряне с Боташ за двойно увеличение на плащанията по договора

    07:30 09.06.2026

  • 6 Правителство !

    3 0 Отговор
    Което п!

    Не може да опази Парите си !

    Не Е Правителство !

    07:34 09.06.2026

  • 7 Неземна

    11 0 Отговор
    глупост и безотговорност ! При този огромен дефицит ще вземат борч да запълват дупката ? Ами тя така става още по - голяма , при следващия път расте пак..... Омагьосан кръг към ада ! Но увеличиха на бърза ръка заплатите на военните и милиционерите ! И цяла армия администрация дреме зад бюрата .

    07:35 09.06.2026

  • 8 Дефицита не се Пресмята !

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    А Се Контролира !

    И Регулира !

    07:35 09.06.2026

  • 9 Да теглим дълг

    4 0 Отговор
    с гарант Украйна !

    07:39 09.06.2026

  • 10 Ще има. С жива сила.

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Цървуландия":

    Чакай да затънем още по-добре , до дъно.

    07:43 09.06.2026

  • 11 Никаква подкрепа за Радев !

    4 1 Отговор
    На раев не мутрябва подкрепа от другите партии в парламента за тегленето на нов дълг, има си мнозинство да си галсува и да си носи цялата отговорност !!!

    07:56 09.06.2026

  • 12 В.З.П.

    1 0 Отговор
    Вижте как се прави в Унгария

    08:38 09.06.2026

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