Бюджетната комисия разглежда искането на кабинета за нов размер на държавния дълг

Правителството да може да поеме дълг до 3.8 милиарда евро преди влизането в сила на държавния бюджет за тази година. Тази поредна промяна във втория за годината удължителен закон ще бъде обсъдена на първо четене на заседание на бюджетната комисия в парламента.

Първоначално текстовете трябваше да бъдат гласувани в рамките на първите предложения на депутати от "Прогресивна България" за промени в удължителния бюджет, но след като опозицията сигнализира, че подобно действие противоречи на Конституцията, вносителите Константин Проданов и компания оттеглиха предложението, за да бъде внесено от Министерския съвет.

Досега страната ни е поела дълг от 1,41 милиарда евро от вътрешния пазар, с което е удовлетворила погашенията по стари задължения до момента, предаде БНР.

В правителствения законопроект, подписан от премиера Румен Радев, е посочено, че се увеличава лимитът на възможния дълг, изтеглен от външния пазар, а аргументацията е свързана с проектите по Плана за възстановяване.