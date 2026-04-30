Радев: Има голяма вероятност да съм бъдещият премиер на България

30 Април, 2026 09:57 1 823 55

Сред приоритетите на най-голямата парламентарна група са редовен бюджет, средствата по ПВУ и избора на нов състав на ВСС

Радев: Има голяма вероятност да съм бъдещият премиер на България - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Има голяма вероятност новият премиер да бъде лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев, обяви самият той на влизане в първото заседание на 52-рото НС, цитиран от Нова телевизия.

Сред приоритетите на най-голямата парламентарна група са редовен бюджет, средствата по ПВУ и избора на нов състав на ВСС.
Радев определи като разочароващо разделението на две парламентарни групи от коалицията ПП-ДБ, тъй като това ще значи преговори с повече формации за постигане на конституционно мнозинство. Според него заради големия обем несвършена работа и строгите изисквания на Брюксел приемането на антикорупционно законодателство навреме не може да бъде гарантирано. Ето защо има риск за четвъртото плащане, но Радев обеща да бъдат положени максимални усилия в тази насока.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Задължително

    26 14 Отговор
    и очаквам яко сеч

    Коментиран от #42

    09:59 30.04.2026

  • 2 честен ционист

    33 41 Отговор
    Приоритет за Льотчика е да ви доошушка като за последно.

    10:00 30.04.2026

  • 3 Ганя Путинофила

    42 6 Отговор
    "Малкият хладилник", Славчо Василев ще е начело. Баща му ограби и съсипа завода за хладилници Мраз. Баща му вкарваше нефта в България.
    Синчетата на комунягите сядат на софрста!

    Коментиран от #15, #24, #38, #46

    10:00 30.04.2026

  • 4 Последния Софиянец

    22 21 Отговор
    Досега управляваха двама -Борисов и Шиши а сега един.Вместо пряка демокрация на народа отиваме все по на зле.

    Коментиран от #13, #50

    10:01 30.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 СЗО

    10 9 Отговор
    Има голяма вероятност утре да изгрее слънце

    10:01 30.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пламен

    28 17 Отговор
    Въпрос към всички герберасти: Румката,вкара ли Ви юмручето на едно много интимно място? На Боко,как му е кръвното днес,че често му е високо?

    Коментиран от #31, #36

    10:02 30.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Реалист

    23 15 Отговор
    До -лен рус- офилски бок -лук и слуга на Мафията е Фат -мака!!!

    10:02 30.04.2026

  • 12 Ха да видим

    16 17 Отговор
    Радев да стане премиер е голяма грешка за него. Ще го пропилеят на парламентарен контрол. Ще изглежда като царя.

    10:03 30.04.2026

  • 13 честен ционист

    9 20 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Оня от Пряка демокрация Клисаров и него не го слуша главата.

    10:03 30.04.2026

  • 14 Чичо от село

    14 7 Отговор
    Абе пич е Радев.Пак седна в парламента до красавица.

    10:04 30.04.2026

  • 15 Така е

    16 6 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    Благодарение на ПП ДБ, които ги докараха на власт.

    10:05 30.04.2026

  • 16 оня с питон.я

    16 4 Отговор
    Абе щом подхванахте дъвката със съдебната реформа значи ще ни баламосвате докато цените хвърчат нагоре.

    10:05 30.04.2026

  • 17 Ако не

    17 7 Отговор
    Си ти някой друг комунист ще бъде.Държавата ще бъде опоскана тия комунисти не са вземали пълната власт от 89 год .Ще занулят държавата като през Жан Виденов

    10:06 30.04.2026

  • 18 оня с питон.я

    14 1 Отговор
    Това което изброи не може да са приоритети, това е рутинна работа. Нещо за цените, селското стопанство, енергетиката?

    10:06 30.04.2026

  • 19 ДРУГАРЮ ЧОРАП ,

    18 6 Отговор
    "ИКОНОМИКАТА ГЛУПАКО" ......................... ТАМ СИ ПЪЛЕН КРЕТЕН ....................... ФАКТ !

    10:07 30.04.2026

  • 20 Панов

    8 9 Отговор
    г-н Радев целия български народ иска сега шишо и банкянския крадец и тяхната свита да влязат в затвора .Вкарайте 100 бивши министри ,депутати ,олигарси ,прокурори ,съдии и други облажили се за последните 36 години и ви гарантирам че ще сте 20 години на власт.

    Коментиран от #28, #49

    10:12 30.04.2026

  • 21 Факти

    13 4 Отговор
    Е нали големият приоритет беше свалянето на цените чрез санкциониране на спекулантите? Радев тотално спря да говори за това, също както Слави спря да говори за 120 депутати, 1 лев субсидия, мажоритарен вот и електронно гласуване. Изведнъж приоритети станаха бюджета и ПВУ, които са приоритети на всички правителства. А, да, и щял да си нарежда негова Прокуратура, която да го пази. Нищо ново под слънцето. Поредният измамник.

    10:12 30.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Бай Ху (By Who)

    7 11 Отговор
    Да живей господин Румен Радев генерал полковник от авиацията!

    10:15 30.04.2026

  • 24 Бай Ху (By Who)

    2 6 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    Стига с тоя мраз бе, господин Ганьо. Лято идва.

    10:16 30.04.2026

  • 25 Гюро служебният тупан

    5 7 Отговор
    Изпусна инфлацията!

    10:16 30.04.2026

  • 26 гост

    5 1 Отговор
    Какво се правиш на Хитър Петър,то беше ясно още щом спечелихте изборите...

    10:17 30.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Блажени са вярващите!

    19 2 Отговор

    До коментар #20 от "Панов":

    Решетников ще ни вкара в тотална рецесия и мизерия!

    10:19 30.04.2026

  • 29 Милен

    8 2 Отговор
    Пази Боже, сляпо да прогледне!!!

    10:23 30.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Големдебил

    11 1 Отговор

    До коментар #9 от "Пламен":

    Бе то не само на Боко,а и на целия народ.Чудя ви се с кой акъл докарахте на власт цялата комунистическа измет,и техните отрочета.Всъщност ала бала с машините и наше мвр го докара.Но ,ще поживеем,ще видим докъде ще ни докарат.И да не забравяме че ние,народа сме тези които ще решават дали пак да търпим обръчи и обири.

    10:24 30.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Радевщина

    10 1 Отговор
    Готви се народе за казармен живот: в 5 часа старите кокали ще ви будят да им.чистите пода с четки за зъби, докато те спят, ако им се репчите, бой, после цял ден ще марширувате на плаца под яркото слънце, вечерта застъпвате наряд, а останалите старите кокали няма да ги оставят да заспят до 2 и така всеки ден. В края на седмицата връзкарите излизат в гражданска, а вие отново на наряд.

    Пей сърце... а да ви разкажа ли за храната? Фасул с медузи, медузи с фасул... всеки ден... А за безмислените зяповеди: копай от мен до обяд? Или 50 пъти по леглата и за 5 минути облечен в пълно бойно и строен на плаца?

    10:27 30.04.2026

  • 35 СТИГА П€Д€рад€вщини!

    9 0 Отговор
    дру га рят р"ум€н" БО(га)ТАШ СЪС СИГУРНОСТ € ПО€Л ПО ПЪТЯ НА "БАД ЖА НА КА" $и $ла ви три фо нOFF!

    ДОСВИДАНИЯ то ва рищ ШТИРЛИЦ П€ Д€ рад€Ф!

    10:28 30.04.2026

  • 36 Гамен

    9 2 Отговор

    До коментар #9 от "Пламен":

    Вълк на вълка око не вади. Юмручето, педофиле, го вкараха на простолюдието.

    Виж колко герберасти минаха при Радев.

    10:30 30.04.2026

  • 37 той да внимава

    4 0 Отговор
    кого слуша и да не се накланя в никоя посока, че може да се окаже и последният премиер. 2030 наближава

    10:32 30.04.2026

  • 38 През всички тия години

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    На власт винаги е била БКП/ДС клон-агентура на КГБ. Това партии, парламенти е било декор запред народа.

    Винаги борбата е била вътрешнопартийна ГЕРБ, НДСВ, ДПС, БСП всичко това са фракции в БКП. А властта на БКП я подариха руснаците, затова и винаги тези са им служили почтително.

    Коментиран от #51

    10:33 30.04.2026

  • 39 В Парламента

    11 0 Отговор
    мирише на БКП и военщина , звучат клишета и плюене по всички други , освен тях ! С типичната си наглост подчертават , че "ще се борят с олигархията , превзела държавата" . Атмосферата е тежка и пълна с фалш !

    Коментиран от #41

    10:36 30.04.2026

  • 40 работещ беден

    5 0 Отговор
    Заплати и пенсии преоритет ли са или вашта е добре с 10 000 евро заплата???

    10:38 30.04.2026

  • 41 какво друго очакваш

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "В Парламента":

    Мирише и на шкембе чорба и кюфтета от столовата

    10:39 30.04.2026

  • 42 Мунчо мизерабъл

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Задължително":

    Щи си останеш с чакането

    10:48 30.04.2026

  • 43 йегхтгбтфб

    1 3 Отговор
    Чакам Костадинов от Възраждане да се изкаже , само той има тежест и в този парламент. Възраждане напред !!!

    10:48 30.04.2026

  • 44 Хахаха

    3 1 Отговор
    Българите си купиха фабрика БОТАШ на 9-ти септември!
    Точно когато има преформатиране на геополитическите и геоикономически интереси ние се качихме, качиха ни на потъващия кораб ,,Русия". Тежка, историческа грешка, доказваща тежката непросветност и тарикатлък на българите. Предстои потоп в Русия, който има опаснос да ни завлече и изхвъли в крайната и мизерна периферия. Но, тва е оставаме си мизерници

    10:50 30.04.2026

  • 45 Кой стои зад гърба

    7 1 Отговор
    На Радев?
    Гергов, ТИМ, братя Бобокови, и дубайския Череп
    Ха честито на “вярващите”

    10:53 30.04.2026

  • 46 при това

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    за пореден път сядат с благословията на "народа"....

    10:59 30.04.2026

  • 47 България

    6 1 Отговор
    замириса на дърти военни пенсии и спарени зелени чорапи!

    Тия хора ще водят България в модерния свят?!

    Дано поне за армията помислят - дробове, ПВО, радари, средства за електронна защита, автономни бойни системи и т.н
    В цивилните сектори на икономиката и обществото не очаквам нищо от тях.
    Нищо полезно, инак за пълнене на джобовете сигурно стават.

    11:01 30.04.2026

  • 48 Глас от народа

    1 6 Отговор
    С теб сме!

    11:03 30.04.2026

  • 49 Бързо ще му лъснат червените части

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Панов":

    Ти кво, бленуваш за фашистки режим ли, мъчно ти е за Тато ама той поне не се преструваше като чорапа на демократ!🤣🤣 И на румката приоритет му е да гушне парата по ПВУ от лошия Брюксел, ама нищо, че е слуга на кремля!🤣🤣🤣

    11:04 30.04.2026

  • 50 Пряка демокрация?

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Къде я видя? Двамата дебелаци не са демократи а са алчни за власт и пари. Демокрация? Аре бегай

    11:08 30.04.2026

  • 51 затова и държавата

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "През всички тия години":

    е на това дередже както е и в любимата на лум пени те раша

    11:09 30.04.2026

  • 52 "Има вероятността"

    3 0 Отговор
    Такава ти е задачата, лицемер

    11:10 30.04.2026

  • 53 Б.Б с 200

    1 0 Отговор
    румбата е смел като мене затова ще пусне гълъбчето по терлички

    11:10 30.04.2026

  • 54 Чугунените глави

    3 0 Отговор
    очакват от Радев да върне НРБ.

    Те за това гласуваха за него!
    Те не разбират от ПВУ, даже не са чували. За ВСС.
    Те си искат НРБ, Белене, Народния съд и такива дивотии.

    Коментиран от #55

    11:12 30.04.2026

  • 55 такива са

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Чугунените глави":

    червените бетонни тикви!

    11:13 30.04.2026

