Радев: Има голяма вероятност да съм бъдещият премиер на България

Има голяма вероятност новият премиер да бъде лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев, обяви самият той на влизане в първото заседание на 52-рото НС, цитиран от Нова телевизия.

Сред приоритетите на най-голямата парламентарна група са редовен бюджет, средствата по ПВУ и избора на нов състав на ВСС.

Радев определи като разочароващо разделението на две парламентарни групи от коалицията ПП-ДБ, тъй като това ще значи преговори с повече формации за постигане на конституционно мнозинство. Според него заради големия обем несвършена работа и строгите изисквания на Брюксел приемането на антикорупционно законодателство навреме не може да бъде гарантирано. Ето защо има риск за четвъртото плащане, но Радев обеща да бъдат положени максимални усилия в тази насока.