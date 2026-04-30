Започна първото заседание на 52-рото Народно събрание

52-рото Народно събрание официално започва работа. В тържественото откриване участват президентът Илияна Йотова, българският патриарх Даниил, представители на различни вероизповедания и на дипломатическия корпус.

Първият парламентарен звънец ще удари в 10,00 ч. Както повелява традицията, заседанието ще открие най-възрастният депутат - 77-годишният Румен Миланов от "Прогресивна България".

Пред централния вход на сградата на парламента беше постлан червен килим, по който минаха новите 240 народни представители.

В сравнение с миналото Народно събрание, сега ще има повече жени, но все така преобладават мъжете - 183 господа и 57 дами. Средната им възраст е около 49 години. Най-възрастният е ген. Румен Миланов от "Прогресивна България" - на 77, а най-младият - 23-годишната Анна Бодакова от ПП-ДБ. С най-дълъг стаж пък е Джевдет Чакъров от ДПС.

По професии депутатите са основно юристи, икономисти и инженери.