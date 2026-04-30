Започна първото заседание на 52-рото Народно събрание

Започна първото заседание на 52-рото Народно събрание

30 Април, 2026 10:07 1 135 37

Депутатите полагат клетва

Започна първото заседание на 52-рото Народно събрание - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

52-рото Народно събрание официално започва работа. В тържественото откриване участват президентът Илияна Йотова, българският патриарх Даниил, представители на различни вероизповедания и на дипломатическия корпус.

Първият парламентарен звънец ще удари в 10,00 ч. Както повелява традицията, заседанието ще открие най-възрастният депутат - 77-годишният Румен Миланов от "Прогресивна България".

Пред централния вход на сградата на парламента беше постлан червен килим, по който минаха новите 240 народни представители.

В сравнение с миналото Народно събрание, сега ще има повече жени, но все така преобладават мъжете - 183 господа и 57 дами. Средната им възраст е около 49 години. Най-възрастният е ген. Румен Миланов от "Прогресивна България" - на 77, а най-младият - 23-годишната Анна Бодакова от ПП-ДБ. С най-дълъг стаж пък е Джевдет Чакъров от ДПС.

По професии депутатите са основно юристи, икономисти и инженери.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    3 11 Отговор
    Н е л и г и т и м н о

    Коментиран от #7, #12

    10:07 30.04.2026

  • 2 Поредната

    8 9 Отговор
    Порция лъжи, измами и грабеж на народа!

    10:08 30.04.2026

  • 3 Кеф

    19 3 Отговор
    Няма педофили от ИТН, няма БСП, няма меч, няма величие

    10:09 30.04.2026

  • 4 честен ционист

    2 18 Отговор
    Ако утре не беше почивен, да са го открили в Пятница, деня на Пунтамарата.

    10:10 30.04.2026

  • 5 Трол

    13 3 Отговор
    Успех на депутатите и дано да оправят държавата.

    Коментиран от #17

    10:10 30.04.2026

  • 6 Ужас

    5 8 Отговор
    Щом Йордан Йовчев и Владо Николов се продадоха за шепа жълтици няма да се оправим никога.

    10:11 30.04.2026

  • 7 Надувай

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Народа е решил, че е легитимно.

    Коментиран от #8, #10

    10:11 30.04.2026

  • 8 Последния Софиянец

    2 8 Отговор

    До коментар #7 от "Надувай":

    Едрия бизнес реши.Народа гласува с номер 10.

    10:12 30.04.2026

  • 9 Стефанов

    8 2 Отговор
    г-н Радев целия български народ иска сега шишо и банкянския крадец и тяхната свита да влязат в затвора .Вкарайте 100 бивши министри ,депутати ,олигарси ,прокурори ,съдии и други облажили се за последните 36 години и ви гарантирам че ще сте 20 години на власт.

    Коментиран от #14

    10:13 30.04.2026

  • 10 честен ционист

    2 7 Отговор

    До коментар #7 от "Надувай":

    Легитимно с под 50% избирателна активност няма как да е.

    Коментиран от #15

    10:15 30.04.2026

  • 11 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Помощ!!! Връзват ме с усмирителна риза

    10:15 30.04.2026

  • 12 Исторически парк

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Най легитимното за последните 37 години

    10:15 30.04.2026

  • 13 Е сега е момента

    7 2 Отговор
    Когато не очакват да ги барикадираме вътре тези престъпници!!!! Извършващи ежедневни престъпления срещу българския народ, и трябва да бъдат наказани!

    10:15 30.04.2026

  • 14 честен ционист

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Стефанов":

    Единствено ще ви вкара по окопите.

    10:16 30.04.2026

  • 15 Ивелин Михайлов

    6 2 Отговор

    До коментар #10 от "честен ционист":

    Активността беше 52% еврейче

    Коментиран от #16, #27

    10:16 30.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Програмист

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    Вие сами ако не се оправите и Господ да стане премиер пак ще сте зле и бедни 😉

    10:18 30.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 12340

    2 0 Отговор
    183 господа ,57 дами и 239 хайдука!

    10:20 30.04.2026

  • 20 Бай Ху (By Who)

    3 1 Отговор
    Ани Будакова е много красива. Един господин каза, че била дупедатка.

    10:20 30.04.2026

  • 21 Крачин

    2 0 Отговор
    На предишните народни събрания първата работа след клетвата , че ще работят за народа бе да си увеличат заплатите и автоматична индексация на всеки три месеца. Сега дали пак това ще им е първата грижа в името на народа?

    10:23 30.04.2026

  • 22 Пепи

    7 0 Отговор
    Всичко добре, усмивки, костюми, прически, медии, не е ясно само, защо имаше толкова полиция? От народната любов ли се пазят новите ни избранници? Добре се вдигат периодично заплатите на куките, може скоро да станат като депутаските, все пак трябва да има кой да пази богопомазаните, не дай боже, хорската любов се разбонтува....

    10:32 30.04.2026

  • 23 Стара чанта

    6 1 Отговор
    Старите / нови лапачи, схемаджии и далавераджии заеха местата си !

    10:37 30.04.2026

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 1 Отговор
    Още ли мислите, че Вашият глас има значение и Вие избирате🤔❗
    "Водачът на листата на ДПС в Шумен Нида Ахмедов и класиралата се на второ място с лични преференции Айсел Мустафова ще се откажат от депутатските си мандати, за да може в Народното събрание да влезе записаният на трето място – Хамид Хамид."
    🤔🤔🤔🤔

    10:48 30.04.2026

  • 25 радев

    2 1 Отговор
    чакаме да бориш мафията и олигархията и да покажеш как боташ може да е печеливш както обеща преди изборите?

    Коментиран от #37

    10:49 30.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Коце Циганина

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ивелин Михайлов":

    Ти си зад борда.

    10:51 30.04.2026

  • 28 Копейки,

    0 3 Отговор
    И тези като старите.Еврото остава и няма да излизаме нито от НАТО, нито от ЕС.

    Коментиран от #31

    10:54 30.04.2026

  • 29 Въпрос

    2 1 Отговор
    За колко дни радко ще оправи България?

    10:56 30.04.2026

  • 30 Във всеки случай

    3 2 Отговор
    В момента една нагла ПеПеДебарка, Надежда май беше ,ни обяснява какво поискал българският народ на изборите!? Наглост и въздухАрско самочувствие на квадрат и после на куб! Какво искаме показахме на изборите. Във всеки случай не искаме истерици,пърфОрмънси и пеДроханци.

    Коментиран от #35

    10:57 30.04.2026

  • 31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Копейки,":

    България ще е последната страна останала в ЕсеС и НАТьО, защото няма да сме изпълнили критериите за напускане😉❗

    10:58 30.04.2026

  • 32 първа точка

    0 0 Отговор
    да си вдигнат заплатите

    11:02 30.04.2026

  • 33 Верно ли

    2 1 Отговор
    Слушам я в момента Надка от ПеПеДеБилите - искала съдебна реформа с независими професионалисти :))) Сигурно има предвид Белазелков :)))) И пак 100% машинно гласуване! Брееее, много малко гласуваха на машини тоя път, та не успяхте да се наместите втори! И най-важното - ясна подкрепа на Украйна!!! Айде марш от Парламентата, че и без това не можахъе да си намърдате обичайните м@рди!!

    11:02 30.04.2026

  • 34 Най голямия кеф!

    2 0 Отговор
    Че Тошковци и Балабановци ги няма вече.

    11:05 30.04.2026

  • 35 И още...!

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Във всеки случай":

    Всеки случай,много се радваме,че няма да го има леко подпийналият екземпляр - Манол Пейков,бълващ прооЗтотийки от трибуната на НС...!
    Адмирации за Асен Василев,че изхвърли този птеродактил от НС...!

    11:08 30.04.2026

  • 36 Ха ха ха

    0 0 Отговор
    Копейкин щял да връща българския лев, не се осъзнава какви глупости говори.

    11:12 30.04.2026

  • 37 Не чакай!

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "радев":

    Ами действай...трябва да работиш!
    Аман от чакащи,като тебе...!

    11:13 30.04.2026

