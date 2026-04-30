Румен Миланов: Пред депутатите стоят две ясни задачи

С призив за „дела, ред и стабилност“ и възстановяване на доверието в институциите по традиция най-възрастният депутат Румен Миланов откри първото заседание на 52-рото Народно събрание.
“Приемам ролята си с чувство на дълг и отговорност“, подчерта той и допълни:
“Над 3 милиона 360 хиляди българи гласуваха и са изпратиха ясно послание към политиците. Дадоха своето доверие и очакват от нас резултат. Значителна част от това доверие е насочена към новата управляваща сила. Това е голямо изпитание и още по-голяма отговорност.”
Председателстващият очерта и основните предизвикателства пред парламента, като отбеляза, че той започва работа след труден период. Според него обществото очаква ясни решения, които да се усещат в живота им, а отговорността е лична за всеки народен представител. „С личен пример трябва да върнем смисъла на понятия като чест, достойнство, почтеност и родолюбие“, заяви Миланов.
„Законът трябва да стои над всички. Пред депутатите стоят две ясни задачи – да върнем силата на закона и да съхраним мира. Нямаме право на грешки“, заключи той.
2) Да пподменим автопарка с чисто нови коли
🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Още ли мислите, че Вашият глас има значение и Вие избирате🤔❗
10:41 30.04.2026
🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "Морала е над всичко":Морал ли🤔 Те са ампутирани:
"Водачът на листата на ДПС в Шумен Нида Ахмедов и класиралата се на второ място с лични преференции Айсел Мустафова ще се откажат от депутатските си мандати, за да може в Народното събрание да влезе записаният на трето място – Хамид Хамид"
🤔🤔🤔
10:45 30.04.2026
