Румен Миланов: Пред депутатите стоят две ясни задачи

30 Април, 2026 10:27 851 14

  • румен миланов-
  • 52-ро нс

Да върнем силата на закона и да съхраним мира, каза той

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

С призив за „дела, ред и стабилност“ и възстановяване на доверието в институциите по традиция най-възрастният депутат Румен Миланов откри първото заседание на 52-рото Народно събрание.

“Приемам ролята си с чувство на дълг и отговорност“, подчерта той и допълни:

“Над 3 милиона 360 хиляди българи гласуваха и са изпратиха ясно послание към политиците. Дадоха своето доверие и очакват от нас резултат. Значителна част от това доверие е насочена към новата управляваща сила. Това е голямо изпитание и още по-голяма отговорност.”

Председателстващият очерта и основните предизвикателства пред парламента, като отбеляза, че той започва работа след труден период. Според него обществото очаква ясни решения, които да се усещат в живота им, а отговорността е лична за всеки народен представител. „С личен пример трябва да върнем смисъла на понятия като чест, достойнство, почтеност и родолюбие“, заяви Миланов.

„Законът трябва да стои над всички. Пред депутатите стоят две ясни задачи – да върнем силата на закона и да съхраним мира. Нямаме право на грешки“, заключи той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    6 16 Отговор
    Каква Русия бе?

    10:28 30.04.2026

  • 2 Милан Руменов

    7 1 Отговор
    1)Да си вдигнем заплатите;
    2) Да пподменим автопарка с чисто нови коли

    10:31 30.04.2026

  • 3 Морала е над всичко

    5 0 Отговор
    Г-н Миланов.

    Коментиран от #6

    10:37 30.04.2026

  • 4 Другарят ,

    5 2 Отговор
    с тон на военен и с БКП - то в него , създава чувството на комунистически чатал !

    10:40 30.04.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    Смени ли "Момчето" 80% от Избраните си депутати с НЕизбрани🤔❓
    Още ли мислите, че Вашият глас има значение и Вие избирате🤔❗

    10:41 30.04.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Морала е над всичко":

    Морал ли🤔 Те са ампутирани:
    "Водачът на листата на ДПС в Шумен Нида Ахмедов и класиралата се на второ място с лични преференции Айсел Мустафова ще се откажат от депутатските си мандати, за да може в Народното събрание да влезе записаният на трето място – Хамид Хамид"
    🤔🤔🤔

    10:45 30.04.2026

  • 7 Абе

    5 0 Отговор
    Глас, че много скоро ще има отцепници от ПБ, фаворит е господин "ква русия ва?!"

    10:46 30.04.2026

  • 8 Задачите са ви????

    1 2 Отговор
    Сайт ЕС, територията е фалшифицирала данни за прием в Юрошитко.пейко зоната за официално обявено Юростат дефицит над 3.5, дефицитът е реално около 5.5%. Нещо повече грубо са фалшифицирани данни за инфлация 5% годишно от 2020г. Юрошитчакалня, като буквално инфлацията хвърчи при Заповед на Барси да увеличават цени от 2020 юли, на утрото след ФАЛШИФИЦИРАНИ дефицит, ценова нестабилност, ИНФЛАЦИЯ. НЕЗАКОННО Територията е набутана в ЮРОШИТкоЛпЕЙКОЗОНАТА. Нещо повече, в Гърция има осъдени за ФАЛШИФИЦИРАНИ ДАННИ, отново според Юростат за инфлация и дефицит. Чакаме осъдени от ГЕРБ, СДС, БКП, ДПС, ПП, ДБ криещи данни за инфлация, дефицит, и ценова нестабилност. Чакаме осъдени Депутати, Партии, НСИ, БНБ. Както и незаконна формула за СГРАДНА ИНСТАЛАЦИЯ ПАРНО, върната 2 пъти от ВАС и ЕС. И очаквано предложение НЕЗАКОННО от 30% увеличение СИ. Чакаме намаляне на ЧУДОВИЩНИ надписани сметки ТОК, ВОДА, ПАРНО. Както и съкращение БЮДЖЕТНИЦИ със стартови заплати от 3000 лв. до 200 000 лв. Чакаме Референдумът на Дойран и премахване на ПЕКАНОВчетата от управлението, юрошит лобистчета. Унищожили БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ПАРИЧНА ЕДИНИЦА. БЕЗ РЕФЕРЕНДУМ с ФАЛШИФИЦИРАНИ ДАННИ Ако не, РАДЕВ шайкаджии и шмекери ще бъдат свален от улицата. "Какви 5 лева, какъв Референдум, "нашите пари не са във Франция", простаЩини от представители на ПБ, Радев.

    10:52 30.04.2026

  • 9 двете задачи са както винаги

    1 0 Отговор
    краднене и лъжене!!

    10:54 30.04.2026

  • 10 въпрос

    1 2 Отговор
    Много ми е интересно когато депутати, които трябва да са умни по презимпцеи, правят изказвания, от които личи, че нямат грам акъл. Или са попаднали там случайно, или говорят нарочно разнопосочни неща, за да баламосват и лъжат избирателите. Ето този казва - главна задача е да съхраним мира. ДАбри, съгласен съм напълно. Това е задача №1, защото без мир всичко отива по дяволите. Но същия човек подкрепя безрезервно ЕС и политиката и на водене на война с Русия, която се готви бясно за още по-сериозен сблъсък, а Бълтгария е член на ЕС ??? Е как да се запази мира, като с поведението си подкрепяш война???

    11:00 30.04.2026

  • 11 Хххххххх

    3 0 Отговор
    Тоя беше главен секретар на Бойчето, какво да коментираме повече!?

    11:01 30.04.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Защо измамниците от ПуПуДайБъ не са обявени за НЕЗАВИСИМИ❗🤔❓

    11:06 30.04.2026

  • 13 !!!?

    1 0 Отговор
    Аман от генерали...заприличахме на Мианмар !!!?

    11:07 30.04.2026

  • 14 Малката Рижа

    0 0 Отговор
    Къв е този ходещ ковчег бе, тоз ли ще оправя България, боже боже боже ...

    11:10 30.04.2026

