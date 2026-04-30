Близо 90% от горските пожари са причинени от човешка дейност

Близо 90% от горските пожари са причинени от човешка дейност

30 Април, 2026 11:06 521 2

През 2025 г. са възникнали близо 550 горски пожара

Близо 90% от горските пожари са причинени от човешка дейност - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Близо 90% от горските пожари са причинени от човешко действие или бездействие, което налага по-голяма отговорност и внимание от страна на всички граждани“. Това каза заместник-министърът на земеделието и храните инж. Николай Василев в интервю за БНР. Той представи данни за изминалата година, като подчерта, че през 2025 г. са възникнали близо 550 горски пожара, засегнали над 150 000 дка. По думите му на близо 30 000 дка е имало върхови пожари, което означава напълно унищожена гора, която трябва да бъде възстановена.

Заместник-министърът отбеляза, че едва до 10% от пожарите възникват по естествени причини и апелира в началото на пожароопасния сезон гражданите да бъдат особено внимателни при боравене с огън. Той подчерта, че през последните години се наблюдава тенденция към увеличаване на риска, като се оформят т.нар. пикови периоди.

Инж. Василев обърна внимание и на влиянието на климатичните промени върху състоянието на горите. По думите му тенденцията е негативна, като част от създадените през миналия век около 18 милиона декара иглолистни гори започват да съхнат, което допълнително увеличава опасността от възникване на пожари.

Заместник-министърът представи и данни за ресурсите, ангажирани в борбата с огнените стихии. През изминалата година в гасенето са участвали над 6000 служители от горските стопанства, около 6000 пожарникари, над 5000 доброволци и повече от 500 военнослужещи.

По отношение на реакцията при възникване на пожари зам.-министър Василев заяви, че около 40% от горските и ловните стопанства се намират на разстояние над 30 минути от най-близката пожарна служба. „Ако успеем да намалим времето за първоначална реакция до под половин час, това ще ограничи необходимостта от включване на допълнителни ресурси като пожарната, армията и доброволци“, посочи Василев. Той допълни, че наличната техника за гасене на пожари в горските и ловните стопанства е остаряла и амортизирана, което също затруднява ефективната реакция при инциденти.

В заключение заместник-министърът подчерта необходимостта от задълбочен анализ на националното горско законодателство с цел подобряване на превенцията и управлението на горските пожари.

Припомняме, че на 25 април беше обявен противопожарният сезон на територията на цялата страна, с цел ограничаване на инцидентите и щетите в горските територии. Само от началото на годината в горските територии у нас са регистрирани 26 пожара, засегнали 654 декара, от които 55 декара са върхово опожарени.

Апелираме към гражданите да бъдат внимателни, да не палят огън на нерегламентирани места, да не изхвърлят незагасени фасове, да спазват изискванията за пожарна безопасност и да подават сигнали при установен риск.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Българин

    3 0 Отговор
    Еми да!
    Братя Диневи как си направиха терен за комплексче тук и там?
    А то едно пасище било самозалесило се. И хоп с разрешения от горе там ГЕРБ и тн., пожарче и после комплесче. Пирамидка му викат всички.

    11:22 30.04.2026

