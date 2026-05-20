Адмирал Емил Ефтимов: България разполага със значителен капацитет за развитието на европейската отбранителна индустриална база

20 Май, 2026 12:18 769 16

  • адмирал емил ефтимов-
  • българия-
  • впк-
  • отбранителна промишленост

Началникът на отбраната открои предизвикателствата за страните от Източния фланг на Алианса при изграждането на нови способности

Адмирал Емил Ефтимов: България разполага със значителен капацитет за развитието на европейската отбранителна индустриална база - 1
Снимка: Министерство на отбраната
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Навременният отговор на заплахите, произтичащи от влошената среда за сигурност, е огромно предизвикателство пред всички страни-членки и партньори, но посредством координирани действия, изграждане на нови способности, оперативна съвместимост и развитие на отбранителната индустриална база на всички съюзници, НАТО ще затвърди ролята си на гарант за сигурността и международния правов ред“, подчерта началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов при участието си в заседанието на Военния комитет на НАТО в Брюксел, Белгия.

Това съобщи пресцентърът на Министерството на отбраната.

Началникът на отбраната открои предизвикателствата за страните от Източния фланг на Алианса при изграждането на нови способности. Той подчерта важността на общото финансиране за съюзниците от Източния фланг за изграждането на инфраструктура за военна мобилност, разширяването на тръбопроводната система на НАТО за доставка на горива и предоставянето на поддръжка от страна-домакин за многонационални формирования, развръщани на тяхна територия.

Адмирал Ефтимов изрази подкрепа за новата система за командване и управление на НАТО и отбеляза изграждането на щаб на многонационална дивизия в сухопътния домейн в България, като част от приноса ни към усилията за укрепване на възпиращия и отбранителен потенциал на съюза. Началникът на отбраната открои участието на Въоръжените ни сили в мисиите, операциите и дейностите на НАТО, като елемент от колективните усилия за гарантиране сигурността и стабилността в Черноморския регион и Западните Балкани.

Той отбеляза, че в Алианса са започнали ключови процеси, които ще допринесат за поемането на по-големи ангажименти от европейските съюзници и Канада за отбраната на Европа. Сред тях е и стимулирането на европейската отбранителна индустриална база, което косвено ще спомогне за придобиването на повече отбранителни способности.

В рамките на форума участва и генералният секретар на Алианса Марк Рюте, който представи основните направления за дискусия на предстоящата Среща на върха на НАТО в Анкара. Той подчерта важната роля на военната експертиза при вземането на политически решения за бъдещето на НАТО.

Генералният секретар акцентира върху повишаването на капацитета на отбранителната индустрия и намирането на рационални решения срещу съвременните предизвикателства. В хода на тази дискусия адмирал Ефтимов повдигна въпроса при търсенето на такива решения да бъдат привлечени и компании от отбранителната индустрия на държавите от Източния фланг. Той подчерта, че България разполага с капацитет и възможности за подпомагане на този процес в рамките на Алианса и ЕС.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    0 10 Отговор
    Ще правим барут за трепане на маскали!

    12:22 20.05.2026

  • 2 иван костов

    15 3 Отговор
    Адмиралът командвал флот от жълти гумени патета в легена на баба си!🤭

    Коментиран от #13

    12:25 20.05.2026

  • 3 Пич

    13 0 Отговор
    Такива слугинчета като адмирала на една фрегата от 70-те не знаят къде се намират, и колко са никои!!! Това показва отношението към Украйна. В момента САЩ и Израел имат нужда от светкавичен край на тази война, и като така вече в много западни издания започва да се " говори за смачкване то на Зелю от САЩ, чрез подготовка за арест на Зелювица - за грандиозна корупция!!! Сещате ли се, освен Зелю, как силно това ще удари по Урсулианците, и как ще обясняват на гражданите на ЕС, защо още дават пари на Украйна!!!

    12:25 20.05.2026

  • 4 хаха

    7 0 Отговор
    Сигурно преди 20-30 години можеше и да е вярно твърдението до някъде. ХАХАХА
    Ама вярвайте си там.

    12:32 20.05.2026

  • 5 Да си знаят

    11 0 Отговор
    „Навременният отговор на заплахите," и откъде идват "заплахите" адмирале на гумения флот? "Източния фланг на Алианса" и срещу коя държава е разгърнат тоя източен фланг? Назови я. Защото ако нашите пишман генерали и адмирали смятат да разгръщат нещо срещу Русия, да си знаят, че народа български ще се разгърне в съвсем различна посока. Просто да си знаят, ако не го знаят

    12:36 20.05.2026

  • 6 А ген.Съби Събев

    7 0 Отговор
    какво мисли по въпроса?

    Коментиран от #7

    12:36 20.05.2026

  • 7 Кой знае?

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "А ген.Съби Събев":

    Сега не знам какво си мисли Гъби Гъбев, но знам със сигурност последните му мисли в последните му секунди: "Абе казаха ни, че в тоя бункер сме в безопасност"

    12:39 20.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Емигрант

    7 2 Отговор
    България - това име трябва да се подмени с "Банга-Ман(нн)га", защото го превърнаха "можещите" и "знаещите" в срамно ! Българче печели СВЕТОВЕН КОНКУРС за гимназисти в областта на НАУКАТА и ИНЖЕНЕРСТВОТО, някоя медия отрази ли тази световна новина - НЕ ? За вас беше важно да спечелите един конкурс който не е на ниво - интелект и никой известен музикант не участва в него, а сега и независимо, че сте бедняците на ЕС ще се борите да изхарчите милиони за да организирате тази призната никаквица в държавата си ! Имате ли разум е въпросът, за да представите циганията на територията си ?

    Коментиран от #12

    12:43 20.05.2026

  • 10 Не е адмирал

    7 0 Отговор
    а соц фелдмаршал , на тези който се наа....кват даже пиратка да гръмне.

    12:45 20.05.2026

  • 11 Тоя или предозира

    4 0 Отговор
    или изобщо не си пие хаповете

    12:51 20.05.2026

  • 12 наблюдател

    0 3 Отговор

    До коментар #9 от "Емигрант":

    Спечелихме конкурс, в който Русия не може да участва, а някога е участвала.⭐✨🏆🤳
    За хибридната паплач това е непростим грях.👨🏼‍💻

    12:53 20.05.2026

  • 13 Лост

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "иван костов":

    И след всяко негово изказване трябва да минат с тоалетно пате.

    12:58 20.05.2026

  • 14 пивко

    2 0 Отговор
    Не е ли време пияно моряка да ходи в заслужен отдих. дедо си отиде, време е и за моряка

    13:05 20.05.2026

  • 15 Адмирале освен

    4 0 Отговор
    Да ти скъсат пагоните и задницата за друго не ставаш. И ти голем натовец се извъди.

    13:32 20.05.2026

  • 16 Ами

    2 0 Отговор
    Този" адмирал" е изключително некадърен и некомпетентен.Бог да пази България,щото армия и въоръжение нямаме...

    14:05 20.05.2026

