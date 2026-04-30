Велислав Величков: Предлагаме парламентарната квота във ВСС да е обществена

Днес внасям първия си законопроект като народен представител от 52-ото Народно събрание с колегите от "Продължаваме промяната" (ПП). Той предвижда промени в Закона за съдебната власт относно начина на избор на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет (ВСС), така че тя да бъде обществена, а не партийна и да могат академичните среди и адвокатурата да излъчват свои представители във ВСС.

Това каза юристът Велислав Величков от инициативата "Правосъдие за всеки", който от днес е депутат от ПП, във видео, публикувано на страницата му във "Фейсбук", което документира и входирането на документа в парламентарното деловодство. Той изтъкна, че предвидената промяна е изключително важна.

Величков допъни, че е още по-важно предложението да не може повече да прави кадрови рокади и назначения сегашният състав на Висшия съдебен съвет, в който почти всички членове са с изтекъл мандат. "Тоест, да не може да назначава, повишава, понижава магистрати и да избира административни ръководители в съдебната система. Целта е да спре отрицателната селекция и да се даде възможност на новия състав на ВСС да уреди тези отношения и да продължи с кадровите назначения на магистрати, като всички висящи конкурсни процедури трябва да бъдат прекратени по смисъла на закона", обясни адв. Величков.

След процедурата по входирането, той отбеляза, че документът е изготвен по негов проект, който е съгласуван със сериозни юристи.

Велислав Величков каза още, че преди 29 години е станал народен представител от СДС, от парламентарната група на Обединени демократични сили (ОДС)/ "Започнатата през 1997 г. промяна не е завършила и трябва да продължи", отчете той. Тогава първият му законопроект е бил за обявяване на Деня на Съединението - 6 септември, за национален празник.