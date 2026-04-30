Новини
България »
София »
Велислав Величков: Предлагаме парламентарната квота във ВСС да е обществена

30 Април, 2026 22:07 659 13

  • велислав величков-
  • всс-
  • съдебна система-
  • съдебна реформа-
  • парламент-
  • българия

Старият ВСС да не прави кадрови назначения

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес внасям първия си законопроект като народен представител от 52-ото Народно събрание с колегите от "Продължаваме промяната" (ПП). Той предвижда промени в Закона за съдебната власт относно начина на избор на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет (ВСС), така че тя да бъде обществена, а не партийна и да могат академичните среди и адвокатурата да излъчват свои представители във ВСС.

Това каза юристът Велислав Величков от инициативата "Правосъдие за всеки", който от днес е депутат от ПП, във видео, публикувано на страницата му във "Фейсбук", което документира и входирането на документа в парламентарното деловодство. Той изтъкна, че предвидената промяна е изключително важна.

Величков допъни, че е още по-важно предложението да не може повече да прави кадрови рокади и назначения сегашният състав на Висшия съдебен съвет, в който почти всички членове са с изтекъл мандат. "Тоест, да не може да назначава, повишава, понижава магистрати и да избира административни ръководители в съдебната система. Целта е да спре отрицателната селекция и да се даде възможност на новия състав на ВСС да уреди тези отношения и да продължи с кадровите назначения на магистрати, като всички висящи конкурсни процедури трябва да бъдат прекратени по смисъла на закона", обясни адв. Величков.

След процедурата по входирането, той отбеляза, че документът е изготвен по негов проект, който е съгласуван със сериозни юристи.

Велислав Величков каза още, че преди 29 години е станал народен представител от СДС, от парламентарната група на Обединени демократични сили (ОДС)/ "Започнатата през 1997 г. промяна не е завършила и трябва да продължи", отчете той. Тогава първият му законопроект е бил за обявяване на Деня на Съединението - 6 септември, за национален празник.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с питон.я

    4 4 Отговор
    Още един фашист. Множат се като хлебарки.

    Коментиран от #2

    22:11 30.04.2026

  • 2 Гробар

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "оня с питон.я":

    И се гордее циганинът че е ликвидирал държавата със СДС. Трябва да върнем смъртното наказание за държавна измяна.

    Коментиран от #11

    22:13 30.04.2026

  • 3 Величков е вече депутат от ПП/ДБ

    3 4 Отговор
    Преди откриването на новото Народно събрание Ивайло Мирчев от ДБ и негови поддръжници посрещнаха Румен Радев с народни представители от ПБ и го попитаха кога ще се премахне охраната на Борисов и Пеевски. Радев им отговори когато заедно сменят ВСС. Мирчев го попита също че Радев е заявил че страната е в тежко икономическо състояние и Мирчев го попита кога ще има конфискации както е афиширал в предизборната си програма! Радев отговори когато се установят и Мирчев му напомни че Пеевски във ВИП зоната на летище София е заявил на неговия пиар Бареков че корупция е имало единствено в министерствата на ИТН с министри Петър Дилов на икономиката и Гроздан Караджов на транспорта и Радев отговори че не коментира политически покойници и накрая Мирчев го изпрати с думите - "Г-н Радев ,народа много бързо се разочарова и трансформира симпатиите си в омраза. Ако не вярвате питайте Слави Трифонов"

    22:14 30.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хаха

    3 1 Отговор
    "обществена, а не партийна и да могат академичните среди и адвокатурата"

    Това ли ви е "обществената" бе тулуп???
    "адвокатурата" и "академутурата" да си правят предложенията...ако се има резон да си преценят "управляващите".

    Коментиран от #7

    22:23 30.04.2026

  • 6 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Обществото може да не иска изобщо да има ВСС,което е отживелица от комунизма.Съберат се недосегаемите ,шушу-мушу и изядат главата на някой.

    22:26 30.04.2026

  • 7 Ти да видиш

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "хаха":

    За тези "обществена" е = на НПО. Т.е. тяхна да е квотата. 😉

    22:28 30.04.2026

  • 8 Значи

    1 1 Отговор
    Величков иска временно /не се знае колко временно/ ВСС изобщо да не работи, а членовете му да получават заплати Кой през това време ще назначава, наказва, поощрява, уволнява и т.н.? Той като депутат да пита адвокатите и преподавателите кои са им предложенията и самият той да ги предлага в НС.

    22:43 30.04.2026

  • 10 аха

    1 0 Отговор
    Владо Николов разбира от ВСС, колкото копейка от аргументация при дебат.

    Коментиран от #12

    22:47 30.04.2026

  • 11 Какво ти е направил Радев, че

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гробар":

    му искаш наказанието?
    А, верно, четири пъти наруши конституцията.
    Тогава може.

    22:49 30.04.2026

  • 12 А ти

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "аха":

    от спорт и по специално от волейбол разбираш ли?

    22:53 30.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове