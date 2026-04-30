Велислав Величков: Предлагаме парламентарната квота във ВСС да е обществена

Днес внасям първия си законопроект като народен представител от 52-ото Народно събрание с колегите от "Продължаваме промяната" (ПП). Той предвижда промени в Закона за съдебната власт относно начина на избор на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет (ВСС), така че тя да бъде обществена, а не партийна и да могат академичните среди и адвокатурата да излъчват свои представители във ВСС.
Това каза юристът Велислав Величков от инициативата "Правосъдие за всеки", който от днес е депутат от ПП, във видео, публикувано на страницата му във "Фейсбук", което документира и входирането на документа в парламентарното деловодство. Той изтъкна, че предвидената промяна е изключително важна.
Величков допъни, че е още по-важно предложението да не може повече да прави кадрови рокади и назначения сегашният състав на Висшия съдебен съвет, в който почти всички членове са с изтекъл мандат. "Тоест, да не може да назначава, повишава, понижава магистрати и да избира административни ръководители в съдебната система. Целта е да спре отрицателната селекция и да се даде възможност на новия състав на ВСС да уреди тези отношения и да продължи с кадровите назначения на магистрати, като всички висящи конкурсни процедури трябва да бъдат прекратени по смисъла на закона", обясни адв. Величков.
След процедурата по входирането, той отбеляза, че документът е изготвен по негов проект, който е съгласуван със сериозни юристи.
Велислав Величков каза още, че преди 29 години е станал народен представител от СДС, от парламентарната група на Обединени демократични сили (ОДС)/ "Започнатата през 1997 г. промяна не е завършила и трябва да продължи", отчете той. Тогава първият му законопроект е бил за обявяване на Деня на Съединението - 6 септември, за национален празник.
1 оня с питон.я
Коментиран от #2
22:11 30.04.2026
2 Гробар
До коментар #1 от "оня с питон.я":И се гордее циганинът че е ликвидирал държавата със СДС. Трябва да върнем смъртното наказание за държавна измяна.
Коментиран от #11
22:13 30.04.2026
3 Величков е вече депутат от ПП/ДБ
22:14 30.04.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 хаха
Това ли ви е "обществената" бе тулуп???
"адвокатурата" и "академутурата" да си правят предложенията...ако се има резон да си преценят "управляващите".
Коментиран от #7
22:23 30.04.2026
6 Сатана Z
22:26 30.04.2026
7 Ти да видиш
До коментар #5 от "хаха":За тези "обществена" е = на НПО. Т.е. тяхна да е квотата. 😉
22:28 30.04.2026
8 Значи
22:43 30.04.2026
9 Бенисио
22:46 30.04.2026
10 аха
Коментиран от #12
22:47 30.04.2026
11 Какво ти е направил Радев, че
До коментар #2 от "Гробар":му искаш наказанието?
А, верно, четири пъти наруши конституцията.
Тогава може.
22:49 30.04.2026
12 А ти
До коментар #10 от "аха":от спорт и по специално от волейбол разбираш ли?
22:53 30.04.2026
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СА ОПАСНИ С ТОВА ЧЕ ИМАТ СКЛОННОСТТА ДА ПРОСТИТУИРАТ
.....
ЗА РАЗЛИКА ОТ КОЦЕТО , КОЙТО Е ТВЪРДА СЕКИРА :)
22:56 30.04.2026