Първан Симеонов разкри каква е разликата между Радев и Борисов

30 Април, 2026 19:35 2 443 44

  • румен радев-
  • бойко борисов-
  • първан симеонов-
  • пеевски-
  • делян пеевски

И коя е най-спешната задача на новата власт

Първан Симеонов разкри каква е разликата между Радев и Борисов - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Последните пет години в България всичко само се променяше. Сега можем да си дадем година-две, в които да се търси път напред. Най-важното и първото е да се стабилизират публичните финансови, защото България е във голяма финансова дупка.

Това заяви в предаването "Още от деня" по БНТ политологът от агенция "Мяра" Първан Симеонов, който коментира политическата ситуация в страната.

"В момента у нас има един прозорец на възможностите. Първата възможност е деескалация на политическото напрежение. Втората е България да си постави ясни цели. Третата е, че има простор за реформи, за които ще са необходими мнозинство и смелост. За мен Румен Радев се е готвил 8-9 години за този момент. Предполагам, че ще иска да остане в историята. Това, което различава Радев от Бойко Борисов, е че Борисов говореше много и действаше в движение. При Радев нещата ще са противоположни. Не очаквам реваншизъм от новата власт. Те няма как да затворят съвсем вратата към миналото, но в крайна сметка трябва да гледат напред, за да се спре това политическо безвремие", добави той.

"ГЕРБ и ДПС подкрепиха днес кандидатурата на Михаела Доцова председател на НС, за да покажат конструктивност. Според мен те ще действат така и занапред, защото понесоха тежки поражения и трябва да намерят отново своя път. За мен е политическа грешка разделянето на "Продължаваме промяната" и "Демократична България", но явно при тях са се натрупали много разминавания", завърши Първан Симеонов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вторанчо,

    15 12 Отговор
    разлика няма

    Коментиран от #28

    19:45 30.04.2026

  • 2 Този Симеонов страшен психолог

    12 11 Отговор
    За да е толкова информиран сигурно е бил под завивката и с единия и с другия

    Коментиран от #10

    19:47 30.04.2026

  • 3 Точен

    9 9 Отговор
    Тази НЕ"Мяра" излъга, че ВЪЗРАЖДАНЕ ве влизала в НС при 100 % прочетени протоколи. Толкова му вярвам за Радев и Бойко.

    Коментиран от #6, #13

    19:47 30.04.2026

  • 4 ЕЙ СЕГА ЧАК

    9 3 Отговор
    РАЗБРАХ
    ЗАЩО НЯМАМЕ ПРОИЗВОДСТВО...
    АМИ ЗАЩОТО ТЕЗИ 240 У ПАРЛАМЕНТА
    СА ПОВЕЧЕ,ОТКОЛКОТО ИМА В ЕДИН ЗАВОД...
    КОЙ ЩЕ ГИ ХРАНИ ТЕЗИ 240...????
    И КАКВО ТОЧНО ЩЕ РАБОТЯТ/ПРОУЗВЕЖДАТ/..??

    19:51 30.04.2026

  • 5 Окооо

    17 11 Отговор
    Разликата е, че единият е прочел- непрочел Винету.... А другият един вагон книги..... Единият е измислен генерал от пожарната, другият е генерал от армията, Военновъздушните сили.... Единият говори простовато, а другият ерудирано.... И прочие и прочие подобни разлики....

    Коментиран от #8, #26

    19:53 30.04.2026

  • 6 Хмм

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "Точен":

    те са на ръба, - 4,2 от 13,5% в миналото НС, в следващия парламент няма да ги има

    Коментиран от #19

    19:55 30.04.2026

  • 7 ТУУПИ И ШИШИ

    17 8 Отговор
    Гласуват за Радев защото са страхливи мишоци и виждат опасности в бъдеще. Да им отнемат службите администрация кметове и най вече тяхната крепост съд и прокуратура. И МНОГО ДОБРЕ ЗНАЯТ КАКВО СЛЕДВА СЛЕД ТОВА. ПРОКУРОРИ РАЗСЛЕДВАНЕ СЪД И ЗАТВОР. ВСИЧКО ЗАВИСИ ОТ РАДЕВ КОЛКО ЗДРАВ ЮМРУК ИМА. ВЯРВАМ ВЪВ НЕГО.

    Коментиран от #17

    19:55 30.04.2026

  • 8 Ахааа

    9 9 Отговор

    До коментар #5 от "Окооо":

    И още една разлика има- единият е завършил школа в Симеоново, другият военновъздушен колеж в САЩ и е в алеята на славата, там...

    19:57 30.04.2026

  • 9 Като цяло

    11 5 Отговор
    Радев е по-близък до бай Тошо и Мадуро.

    19:58 30.04.2026

  • 10 ФАКТ Е

    10 6 Отговор

    До коментар #2 от "Този Симеонов страшен психолог":

    Мишките бягат от потъваща Русия! Невиждано от разпада на СССР: Руски зам.-министър избяга от страната.

    Коментиран от #20

    19:58 30.04.2026

  • 11 Анонимен

    7 14 Отговор
    Разликата е, че ББ СПЕЧЕЛИ ИЗБОРИ, СЛЕД ТРОЙНАТА КОАЛИЦИЯ И ФИНАНСОВА КРИЗА СТАБИЛИЗИРА ДЪРЖАВАТА, ИЗВИДЕ БЪЛГАРИЯ ВТОРИ ПЪТ СЛЕД КОВИТ КРИЗА И ПРЕЗ ВСИЧКОТО ВРЕМЕ БЕШИ В ОТБРАНА ОТ ЕДНИ ЖЪЛТОПАВЕТНИЦИ,ИНТРИГИ, СПЛЕТНИ,ПОДРИВНИ ДЕЙСТВИЯ ОТ КОМУНИСТИТЕ-НОМЕРАТА НА ПЪРВАНОВ.ПОСЛЕ ИНСТАЛИРАХА РЕШЕТНИКОВ ПРОЕКТ, КОЙТО 9 ГОДИНИ СЪЗДАВАШЕ НОВИ ПРОЕКТИ,НЕСТАБИЛНИ МНОЗИНСТВА ПРОТЕСТИ И НАКРАЯ УБИХА БСП ЗА ДА ДОЙДЕ СПАСИТЕЛЯ И БОРЕЦ СРЕЩУ ОЛИГАРСИТЕ, КОИТО МУ НАПРАВИХА КАМПАНИЯТА И СЕГА СЕ ОБЛИЗВАТ.ББ ОСТАВИ 7 МИЛИАРДА ОТ ПЛАНА ЗА ВЪЗТАНОВЯВАНЕ И 5 ГОДИНИ НЕМОЖАЧИТЕ НЕ МОЖАХА ДА ГИ УСВОЯТ.СЕГА КОМУНИСТИТЕ ЩЕ ГИ УСВОЯТ.ББ Е КАДЪРЕН А ТОЗИ ЩЕ СЪСИПЕ ДЪРЖАВАТА КАКТО СЪСИПА ВВС

    Коментиран от #18, #24

    19:59 30.04.2026

  • 12 Киро

    9 7 Отговор
    Видяхме двуличието на ПП и Д Б вече разцепени, как не подкрепиха кандидатурата за председател на НС на ПБ! Някой очаква ли че тези ще подкрепят съдебна реформа? Това са отрепани създания мислещи само за Украйна! Вън от парламента!

    20:01 30.04.2026

  • 13 Айде бе

    7 5 Отговор

    До коментар #3 от "Точен":

    Агенция Мяра даде най-реалистични резултати преди изборите и даваше минимум 20 процента преднина на президента Радев, докато другите не смееха да обявят повече от 10. За Възраждане сбъркаха в рамките на половин процент, така че Първан изглежда най-неотрален и обективен от всички останали.
    Естествено, разгромната победа на Радев с такова чак мнозинство не се очакваше от повечето хора , но вероятно и много от анкетираните не са разкрили истинските си намерения, освен това, активността беше рекордна за България - 70 процента от 5 милиона с право на глас. Гласуваха 3 милиона и половина души!

    Коментиран от #25

    20:03 30.04.2026

  • 14 БеГемот

    7 1 Отговор
    Защо кокорчо и генерал Наско се скараха ме интересува мене

    20:03 30.04.2026

  • 15 информиран

    6 1 Отговор
    дпс добрич се разпадна

    20:05 30.04.2026

  • 16 Феникс

    2 3 Отговор
    Като две капки боза, вкисната! :)

    20:05 30.04.2026

  • 17 Надявай се

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "ТУУПИ И ШИШИ":

    Дебелия и Боко няма кой да ги съди, нито ще ги вкарат в затвора.

    20:05 30.04.2026

  • 18 Бай Данчо

    4 4 Отговор

    До коментар #11 от "Анонимен":

    Каква финансова криза говориш, точно тогава тази коалиция ни беше вкарала в ЕС! Просто не и оставиха възможност да управлява европейски средства! Сороскиките организации много често объркват съдбата на България!

    20:05 30.04.2026

  • 19 Хаха

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хмм":

    То и Дай Бългрия нема са ги има

    20:06 30.04.2026

  • 20 И това какво общо има с

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "ФАКТ Е":

    Първан Симеонов и с неговата психо анализа.

    20:06 30.04.2026

  • 21 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 5 Отговор
    РАЗЛИКАТА МЕЖДУ РАДЕВ И БОРИСОВ Е ...................... ЧЕ "ЧОРАПА" КРАДЕ ПОВЕЧЕ ОТ БОЙКО ....................... ФАКТ !

    20:10 30.04.2026

  • 22 Сатана Z

    6 0 Отговор
    Летеца трябва спешно да изхвърли на улицата 50% от държавната администрация и репресивния апарат да се намалят разходите .После,квото му дойде.

    20:10 30.04.2026

  • 23 ПП и ДБ

    3 5 Отговор
    не са длъжни да подкрепят муньо, който ще набута калинки-радевинки. Към кото е лоялен че да очаква лоялност. Не е за окайване, гербави и компания са неговите хора

    Коментиран от #30, #31

    20:11 30.04.2026

  • 24 Да,бе

    8 6 Отговор

    До коментар #11 от "Анонимен":

    Разликата е,че въпреки че и двамата са израснали на село единият цял живот се е учил и развивал,а другият си е останал мелез между хитър Петър и бай Ганьо,ама нито е хитър,нито е Петър,а само завистлив и алчен Ганьо.

    20:12 30.04.2026

  • 25 Сатана Z

    3 4 Отговор

    До коментар #13 от "Айде бе":

    По същия начин и ГЕРБ дойде на власт. Всички утайки се качиха на Юуя на Борисов по пътя за парламента през 2008 год.

    20:14 30.04.2026

  • 26 Скоро ще прогледнете

    6 5 Отговор

    До коментар #5 от "Окооо":

    🤣🤣🤣Чорапа мънка, срича, дума не обелва без да му е написано или суфлирано! Как може да се възхищавате на един очевиден задръстеняк!

    20:16 30.04.2026

  • 27 Хи хи хи . Голям майтап !

    1 1 Отговор
    Абе Първанов много си объркан също като банкята и джолана , те знаят защо , ама ти .....????

    20:17 30.04.2026

  • 28 Даниел Немитов

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вторанчо,":

    Така е! И главанаците ще го разберат по трудния начин - на собствения си гръб и джоб!

    20:20 30.04.2026

  • 29 оня с коня

    2 1 Отговор
    Първан е много по-елементарен,отколкото изглежда на пръв поглед и ще започна отзад - напред с разсъждението му че ГЕРБ и ДПС са подкрепили Предложението Михаела Доцева на ПГ за Шеф на НС щото искали да покажат "Конструктивност"...Неее,Байно Очилати- Пеевски и Борисов просто са безсилни срещу Мнозинството на радев и отлично съзнават че съгласието или несъгласието им няма никакво значение,т.е. е излишно да се хабят!По-нататък обаче,когато Радев сложи "Непопулярните мерки" на Масата и обяви повсеместно "Затягане на коланите" поради голямата Финансова дупка за която говори и Първан ще му скочат като Лъвове,което естествено ще бъде гарнирано с подобаващи протести!

    20:27 30.04.2026

  • 30 Хаген Дас

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "ПП и ДБ":

    Да те са патерица на ДПС!

    20:32 30.04.2026

  • 31 Данчо ментето

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "ПП и ДБ":

    Муньо е татко ти че се е изцънцарил за един презер….в и си се пръкнал!

    20:34 30.04.2026

  • 32 де го чукаш, де се пука

    4 1 Отговор
    "...има простор за реформи, за които ще са необходими мнозинство и смелост. За мен Румен Радев се е готвил 8-9 години за този момент."

    Разликата е, че за мен Румен Радев не показа нищо за тези 8-9 години с което да е заслужил доверието на цялото общество като обединител на нацията, а още по малко като подготовка за реформи. По скоро обратното, той непрекъсато работеше за противопоставяне на една част от народа срещу друга. Върха на всичко беше и регистрацията на нова партия, която допълнително отцепва една част от обществото и я противопоставя на всички останали, както го прави всяка една партия. Всяка партия се създава единствено с цел да се докопа до власт и точно по тази причина агитира всичките си участници, съмишленици и симпатизанти срещу всички други партии. А в България те са над 150 и продължават да се увеличават. Ще доживеем ли момента когато бългаския нард ще бъде обединен и единен, както е било в миналото и да отстоява заедно общите си интереси, а не раздробен на дребни фрагменти да защитава интересите на тази или онази партия? Някои се опитват да оправдаят Радев, че позицията президент му дава по малко правомощия и затова се е провалил, но реално може би 80% от правителствата по време на неговия мандат бяха назначени и подчинени лично на него. Колко првителства по време на неговото присъствие в президентството изкараха цял мандат? Това не е ли показателно колко реструктивна политика води самия президент?

    20:35 30.04.2026

  • 33 Точен съм с парите

    2 1 Отговор
    Разликата е, че единия ни краде и с г3 си над 15 години, а другия тепърва ще ни краде.

    20:38 30.04.2026

  • 34 запознат

    4 0 Отговор
    Областния лидер на ДПС Добрич напусна партията

    20:39 30.04.2026

  • 35 питам

    4 4 Отговор
    Как може да сравнявате една сикаджийска мутра, каквато е бойко борисов с един истински генерал, като Румен Радев? Място за сравнение няма!

    20:43 30.04.2026

  • 36 Две разлики

    0 0 Отговор
    Радев винаги е бил на заплата и бившата му съпруга работи в банка. При Борисов е по-различно.

    20:47 30.04.2026

  • 37 АНТИ-КОМУНИ$Т

    2 1 Отговор
    ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
    Ч€РВ€НИТ€ К . п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ БО(га)ТАШ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
    81г. Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    ГОСПОД , ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!

    20:53 30.04.2026

  • 38 ганю

    0 0 Отговор
    ГЕРБ и ДПС подкрепиха днес кандидатурата на Михаела Доцова
    защото причината е южняшка
    ала нали малко знаете и ви са кухи главите.....
    като петроханските затова е така...

    20:56 30.04.2026

  • 39 Даката

    2 3 Отговор
    Основната разлика е че единият Бойко Борисов, работеше за България с него влезнахме в Европейският съюз, влезнахме в НАТО, влезнахме в Шенген, приехме еврото, а от другата страна е русофилът Радев, който непрекъснато пъхаше прът в колелата ни докато беше президент и единственото което може да направи е да ни изкара от Европейският съюз и НАТО, да излезнем от Шенген и да върне лева, а защо не и да ни направи руска република, така бленувано от русофилските измекяри, това може да се очаква от русофил който е послушник на Кремъл.... няма да стане толкова рязко разбира се, ще действа по КГБ учебник, общо взето както се вари жаба, та хората да не усетят от къде им е дошло.
    Честито, 60клуци русофили, дано сега сте щастливи.

    Жалко за България, но след всеки възход следва падение, това ще е поредното русофилско падение.

    Коментиран от #44

    21:01 30.04.2026

  • 40 Разликата

    1 3 Отговор
    Междо Бойко Борисов и Радев е ,че Бойко Борисов се усмихваше а Радев се е нагрочил като пуяк .

    21:02 30.04.2026

  • 41 Гост

    0 0 Отговор
    Тоя, май, разбира от всичко! И е нарцис! Чудно, кой ли му плаща?

    21:07 30.04.2026

  • 42 Костя дъ Простя

    0 0 Отговор
    Защо изгуби 200 хиляди Гласа?

    Кой ще ни каже ?

    21:15 30.04.2026

  • 43 не могат да се сравняват

    1 0 Отговор
    Няма място за сравнение между достойния генерал Радев и сикаджийската мутра бойко борисов. Всички помним мутрата бойко борисов с бухалките през 90-те години.

    21:17 30.04.2026

  • 44 така е

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Даката":

    Това, че мутрата бойко борисов ни вкара в прогнилата еврозона изобщо не е за хвалба. Ти ходиш ли между хората и чуваш ли проклятието им за високите цени и високата инфлация? Тая банкянска мутра, за да се спаси от "Магнитски" ни набута в проклетата еврозона и всички го проклинат!

    21:21 30.04.2026

