Първан Симеонов разкри каква е разликата между Радев и Борисов

Последните пет години в България всичко само се променяше. Сега можем да си дадем година-две, в които да се търси път напред. Най-важното и първото е да се стабилизират публичните финансови, защото България е във голяма финансова дупка.
Това заяви в предаването "Още от деня" по БНТ политологът от агенция "Мяра" Първан Симеонов, който коментира политическата ситуация в страната.
"В момента у нас има един прозорец на възможностите. Първата възможност е деескалация на политическото напрежение. Втората е България да си постави ясни цели. Третата е, че има простор за реформи, за които ще са необходими мнозинство и смелост. За мен Румен Радев се е готвил 8-9 години за този момент. Предполагам, че ще иска да остане в историята. Това, което различава Радев от Бойко Борисов, е че Борисов говореше много и действаше в движение. При Радев нещата ще са противоположни. Не очаквам реваншизъм от новата власт. Те няма как да затворят съвсем вратата към миналото, но в крайна сметка трябва да гледат напред, за да се спре това политическо безвремие", добави той.
"ГЕРБ и ДПС подкрепиха днес кандидатурата на Михаела Доцова председател на НС, за да покажат конструктивност. Според мен те ще действат така и занапред, защото понесоха тежки поражения и трябва да намерят отново своя път. За мен е политическа грешка разделянето на "Продължаваме промяната" и "Демократична България", но явно при тях са се натрупали много разминавания", завърши Първан Симеонов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Този Симеонов страшен психолог
Коментиран от #10
19:47 30.04.2026
4 ЕЙ СЕГА ЧАК
ЗАЩО НЯМАМЕ ПРОИЗВОДСТВО...
АМИ ЗАЩОТО ТЕЗИ 240 У ПАРЛАМЕНТА
СА ПОВЕЧЕ,ОТКОЛКОТО ИМА В ЕДИН ЗАВОД...
КОЙ ЩЕ ГИ ХРАНИ ТЕЗИ 240...????
И КАКВО ТОЧНО ЩЕ РАБОТЯТ/ПРОУЗВЕЖДАТ/..??
19:51 30.04.2026
6 Хмм
До коментар #3 от "Точен":те са на ръба, - 4,2 от 13,5% в миналото НС, в следващия парламент няма да ги има
Коментиран от #19
19:55 30.04.2026
8 Ахааа
До коментар #5 от "Окооо":И още една разлика има- единият е завършил школа в Симеоново, другият военновъздушен колеж в САЩ и е в алеята на славата, там...
19:57 30.04.2026
10 ФАКТ Е
До коментар #2 от "Този Симеонов страшен психолог":Мишките бягат от потъваща Русия! Невиждано от разпада на СССР: Руски зам.-министър избяга от страната.
Коментиран от #20
19:58 30.04.2026
13 Айде бе
До коментар #3 от "Точен":Агенция Мяра даде най-реалистични резултати преди изборите и даваше минимум 20 процента преднина на президента Радев, докато другите не смееха да обявят повече от 10. За Възраждане сбъркаха в рамките на половин процент, така че Първан изглежда най-неотрален и обективен от всички останали.
Естествено, разгромната победа на Радев с такова чак мнозинство не се очакваше от повечето хора , но вероятно и много от анкетираните не са разкрили истинските си намерения, освен това, активността беше рекордна за България - 70 процента от 5 милиона с право на глас. Гласуваха 3 милиона и половина души!
Коментиран от #25
20:03 30.04.2026
17 Надявай се
До коментар #7 от "ТУУПИ И ШИШИ":Дебелия и Боко няма кой да ги съди, нито ще ги вкарат в затвора.
20:05 30.04.2026
18 Бай Данчо
До коментар #11 от "Анонимен":Каква финансова криза говориш, точно тогава тази коалиция ни беше вкарала в ЕС! Просто не и оставиха възможност да управлява европейски средства! Сороскиките организации много често объркват съдбата на България!
20:05 30.04.2026
19 Хаха
До коментар #6 от "Хмм":То и Дай Бългрия нема са ги има
20:06 30.04.2026
20 И това какво общо има с
До коментар #10 от "ФАКТ Е":Първан Симеонов и с неговата психо анализа.
20:06 30.04.2026
23 ПП и ДБ
Коментиран от #30, #31
20:11 30.04.2026
24 Да,бе
До коментар #11 от "Анонимен":Разликата е,че въпреки че и двамата са израснали на село единият цял живот се е учил и развивал,а другият си е останал мелез между хитър Петър и бай Ганьо,ама нито е хитър,нито е Петър,а само завистлив и алчен Ганьо.
20:12 30.04.2026
25 Сатана Z
До коментар #13 от "Айде бе":По същия начин и ГЕРБ дойде на власт. Всички утайки се качиха на Юуя на Борисов по пътя за парламента през 2008 год.
20:14 30.04.2026
26 Скоро ще прогледнете
До коментар #5 от "Окооо":🤣🤣🤣Чорапа мънка, срича, дума не обелва без да му е написано или суфлирано! Как може да се възхищавате на един очевиден задръстеняк!
20:16 30.04.2026
28 Даниел Немитов
До коментар #1 от "Вторанчо,":Така е! И главанаците ще го разберат по трудния начин - на собствения си гръб и джоб!
20:20 30.04.2026
30 Хаген Дас
До коментар #23 от "ПП и ДБ":Да те са патерица на ДПС!
20:32 30.04.2026
31 Данчо ментето
До коментар #23 от "ПП и ДБ":Муньо е татко ти че се е изцънцарил за един презер….в и си се пръкнал!
20:34 30.04.2026
32 де го чукаш, де се пука
Разликата е, че за мен Румен Радев не показа нищо за тези 8-9 години с което да е заслужил доверието на цялото общество като обединител на нацията, а още по малко като подготовка за реформи. По скоро обратното, той непрекъсато работеше за противопоставяне на една част от народа срещу друга. Върха на всичко беше и регистрацията на нова партия, която допълнително отцепва една част от обществото и я противопоставя на всички останали, както го прави всяка една партия. Всяка партия се създава единствено с цел да се докопа до власт и точно по тази причина агитира всичките си участници, съмишленици и симпатизанти срещу всички други партии. А в България те са над 150 и продължават да се увеличават. Ще доживеем ли момента когато бългаския нард ще бъде обединен и единен, както е било в миналото и да отстоява заедно общите си интереси, а не раздробен на дребни фрагменти да защитава интересите на тази или онази партия? Някои се опитват да оправдаят Радев, че позицията президент му дава по малко правомощия и затова се е провалил, но реално може би 80% от правителствата по време на неговия мандат бяха назначени и подчинени лично на него. Колко првителства по време на неговото присъствие в президентството изкараха цял мандат? Това не е ли показателно колко реструктивна политика води самия президент?
20:35 30.04.2026
37 АНТИ-КОМУНИ$Т
Ч€РВ€НИТ€ К . п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ БО(га)ТАШ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
81г. Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
ГОСПОД , ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!
20:53 30.04.2026
38 ганю
защото причината е южняшка
ала нали малко знаете и ви са кухи главите.....
като петроханските затова е така...
20:56 30.04.2026
39 Даката
Честито, 60клуци русофили, дано сега сте щастливи.
Жалко за България, но след всеки възход следва падение, това ще е поредното русофилско падение.
Коментиран от #44
21:01 30.04.2026
42 Костя дъ Простя
Кой ще ни каже ?
21:15 30.04.2026
44 така е
До коментар #39 от "Даката":Това, че мутрата бойко борисов ни вкара в прогнилата еврозона изобщо не е за хвалба. Ти ходиш ли между хората и чуваш ли проклятието им за високите цени и високата инфлация? Тая банкянска мутра, за да се спаси от "Магнитски" ни набута в проклетата еврозона и всички го проклинат!
21:21 30.04.2026