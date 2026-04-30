Първан Симеонов разкри каква е разликата между Радев и Борисов

Последните пет години в България всичко само се променяше. Сега можем да си дадем година-две, в които да се търси път напред. Най-важното и първото е да се стабилизират публичните финансови, защото България е във голяма финансова дупка.

Това заяви в предаването "Още от деня" по БНТ политологът от агенция "Мяра" Първан Симеонов, който коментира политическата ситуация в страната.

"В момента у нас има един прозорец на възможностите. Първата възможност е деескалация на политическото напрежение. Втората е България да си постави ясни цели. Третата е, че има простор за реформи, за които ще са необходими мнозинство и смелост. За мен Румен Радев се е готвил 8-9 години за този момент. Предполагам, че ще иска да остане в историята. Това, което различава Радев от Бойко Борисов, е че Борисов говореше много и действаше в движение. При Радев нещата ще са противоположни. Не очаквам реваншизъм от новата власт. Те няма как да затворят съвсем вратата към миналото, но в крайна сметка трябва да гледат напред, за да се спре това политическо безвремие", добави той.

"ГЕРБ и ДПС подкрепиха днес кандидатурата на Михаела Доцова председател на НС, за да покажат конструктивност. Според мен те ще действат така и занапред, защото понесоха тежки поражения и трябва да намерят отново своя път. За мен е политическа грешка разделянето на "Продължаваме промяната" и "Демократична България", но явно при тях са се натрупали много разминавания", завърши Първан Симеонов.