Димитър Ганев: Парламентът ще стане по-скучно място

Политологът Димитър Ганев очаква фокусът на политическия живот у нас да се измести от Народното събрание към Министерския съвет след категоричната изборна победа на партия „Прогресивна България“, съобщават от NOVA. Според анализатора, новоконституираният парламент ще функционира предимно като изпълнител на партийната воля на мнозинството, което отваря възможност за дълбоки структурни реформи и кадрови промени в ключови институции като Висшия съдебен съвет.

През последните години центърът на политическата власт беше концентриран в Народното събрание заради фрагментирания му състав и липсата на категорично мнозинство. Ситуацията обаче се променя коренно със старта на 52-рото Народно събрание.

"Фокусът през последните пет години беше върху НС, защото там бяха политическите лидери и основните позиции на политическите партии. Струва ми се, че парламентът ще стане по-скучно място и фокусът ще се прехвърли към Министерския съвет, защото оттам ще идват инициативите. Парламентът по-скоро ще подпечатва волята на партийното ръководство, в случая на „Прогресивна България”", посочи Димитър Ганев.

Политологът е категоричен, че голямата обществена подкрепа дава на бъдещите управляващи силен мандат за необходимите промени, но те трябва да се случат бързо.

"Ако се правят структурни реформи и се съкращават разходи, то моментът за това е в началото, защото само няколко месеца по-късно обществената и политическата съпротива ще бъдат много по-сериозни", заяви експертът пред NOVA. Той отбеляза, че подобна възможност е липсвала при досегашните слаби правителства и техните сложни коалиционни взаимоотношения.

Ганев коментира и очакваните кадрови промени в съдебната власт, като прогнозира, че в този парламент лесно ще се намери необходимото квалифицирано мнозинство. "До последните няколко години нямаше движение за смяната на ВСС, защото не бяха събрани две трети мнозинство. В това НС очевидно ще бъдат събрани две трети мнозинство", добави той, като уточни, че достатъчно формации са дали заявка да подкрепят избора на нови членове.

Относно разпадането на коалицията между „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“, Димитър Ганев припомни, че признаците за противоречия са били публични от дълго време.

"Проблемите започнаха още след разпадането на сглобката. Струва ми се, че чашата преля с преференциалното гласуване, което размести листите от страна на ДБ и избора на Асен Василев от кой многомандатен район да влезе", обясни политологът. Той е убеден, че през следващите години ще наблюдаваме сериозно състезание между двете формации за това кой ще се утвърди като по-легитимен представител на общността, която досега ги е подкрепяла заедно.