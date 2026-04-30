Димитър Ганев: Парламентът ще стане по-скучно място

30 Април, 2026 21:22 1 083 26

Ако се правят структурни реформи и се съкращават разходи, то моментът за това е в началото

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Политологът Димитър Ганев очаква фокусът на политическия живот у нас да се измести от Народното събрание към Министерския съвет след категоричната изборна победа на партия „Прогресивна България“, съобщават от NOVA. Според анализатора, новоконституираният парламент ще функционира предимно като изпълнител на партийната воля на мнозинството, което отваря възможност за дълбоки структурни реформи и кадрови промени в ключови институции като Висшия съдебен съвет.

През последните години центърът на политическата власт беше концентриран в Народното събрание заради фрагментирания му състав и липсата на категорично мнозинство. Ситуацията обаче се променя коренно със старта на 52-рото Народно събрание.

"Фокусът през последните пет години беше върху НС, защото там бяха политическите лидери и основните позиции на политическите партии. Струва ми се, че парламентът ще стане по-скучно място и фокусът ще се прехвърли към Министерския съвет, защото оттам ще идват инициативите. Парламентът по-скоро ще подпечатва волята на партийното ръководство, в случая на „Прогресивна България”", посочи Димитър Ганев.

Политологът е категоричен, че голямата обществена подкрепа дава на бъдещите управляващи силен мандат за необходимите промени, но те трябва да се случат бързо.

"Ако се правят структурни реформи и се съкращават разходи, то моментът за това е в началото, защото само няколко месеца по-късно обществената и политическата съпротива ще бъдат много по-сериозни", заяви експертът пред NOVA. Той отбеляза, че подобна възможност е липсвала при досегашните слаби правителства и техните сложни коалиционни взаимоотношения.

Ганев коментира и очакваните кадрови промени в съдебната власт, като прогнозира, че в този парламент лесно ще се намери необходимото квалифицирано мнозинство. "До последните няколко години нямаше движение за смяната на ВСС, защото не бяха събрани две трети мнозинство. В това НС очевидно ще бъдат събрани две трети мнозинство", добави той, като уточни, че достатъчно формации са дали заявка да подкрепят избора на нови членове.

Относно разпадането на коалицията между „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“, Димитър Ганев припомни, че признаците за противоречия са били публични от дълго време.

"Проблемите започнаха още след разпадането на сглобката. Струва ми се, че чашата преля с преференциалното гласуване, което размести листите от страна на ДБ и избора на Асен Василев от кой многомандатен район да влезе", обясни политологът. Той е убеден, че през следващите години ще наблюдаваме сериозно състезание между двете формации за това кой ще се утвърди като по-легитимен представител на общността, която досега ги е подкрепяла заедно.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 без мазол пийков

    12 2 Отговор
    наистина няма да е същото

    21:23 30.04.2026

  • 2 Яшар

    7 14 Отговор
    Да по скучно ще е , защото парите обичат тишината ...потоците ще се движат вече тихо ..към пп Радев,по Ено ,по гроп...

    21:25 30.04.2026

  • 3 Копейките

    9 6 Отговор
    ще се погрижат да е весело място. Ако ти е скучно гледай 7/8 и връткай кючек

    Коментиран от #7

    21:26 30.04.2026

  • 4 си дзън

    14 4 Отговор
    Скучно ами. На никого няма да липсват простотиите на Тошко и Балабанчо.

    21:26 30.04.2026

  • 5 Парламентът ще стане по-скучно място

    16 3 Отговор
    за бръмбари калинки политолози дърдоркофци

    21:27 30.04.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 3 Отговор
    ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ СЕДЕШЕ ДНЕСКА ДО ШИШИ
    ......
    ТОРМОЗ ОТ ПЪРВИЯ ДЕН :)

    21:30 30.04.2026

  • 7 Хмм

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "Копейките":

    от скандалджиите остана само костадинов, борисов и пеевски проявяват колаборационизъм, нищо чудно пеевски сам да се откаже от охраната си

    21:30 30.04.2026

  • 8 Ето къде отиде партийната субсидия

    12 1 Отговор
    За"Сияние" . Капитализира смърта на дъщеря си -

    Днес получихме информация, че Николай Попов е станал горд собственик на чисто ново Porsche GT3RS за скромните около 500 000 евро. Информацията гласеше, че луксозният автомобил е изкаран лично от г-н Попов от магазинът на бул. Цариградско шосе- Porsche Centre Sofiq. Там автомобилът, пред очите на десетки свидетели е качен на пътна помощ и в последствие буден гражданин проследил до самото му разтоварване в подземен гараж в луксозен жилищен комплекс в кв. Симеоново.
    Проведохме телефонен разговор с г-н Николай Попов, в който той каза, че въпросното Porsche е на клиент и е транспортирано до детайлинг център-а на г-н Попов за да бъде обработено там.
    Сравнихме локациите и не намерихме детайлинг център на BLUE POINT CAR WASH and detailing studio в жилищен комплекс в Симеоново.

    21:31 30.04.2026

  • 9 1111

    5 3 Отговор
    Къв е тоя Ганев,че му давате гласност...а да внук на партизани

    21:31 30.04.2026

  • 10 Каролев

    9 1 Отговор
    Много станахме палячовците.

    21:34 30.04.2026

  • 11 Моряка

    13 1 Отговор
    А беше ли интересно,когато простаци като Манол Пейков,Тошко Африкански,Десислава Атанасова,дребния Атанасов,Атанасов от ДПС и т.н. се упражняваха в просташко остроумие?

    21:35 30.04.2026

  • 13 скучно щяло да му бъде мале мале

    12 1 Отговор
    парламента не е място за развлечения че да ревеш !!!

    21:44 30.04.2026

  • 14 ООрана държава

    5 1 Отговор
    Айде няма нужда от чалгавулгарния селски манталитет на итн, идваха ми в повече. Това парламент а не селски мегдан на какъвто го бяха обътнали неандерталец тошко и махленския барабанов

    21:45 30.04.2026

  • 15 объркал си никовете

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    това го пишеш обикновенно с козлодуйския ник…

    Коментиран от #19, #20, #23

    21:47 30.04.2026

  • 16 обективен

    4 2 Отговор
    Ама ти май си фен на чалгарите и мечовете , които бяха циркаджиите , и направиха парламента на зоологическа градина !

    21:50 30.04.2026

  • 17 Не бой се, Митак!

    7 1 Отговор
    Коцето ще продължи да ви е комик.

    21:53 30.04.2026

  • 19 и двамата са смахнаати

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "объркал си никовете":

    и то двата ника пишшат само смахнатиТРОЛОВЕ така че все тая

    21:58 30.04.2026

  • 20 град КОЗЛОДУЙ

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "объркал си никовете":

    ти виждал ли си го тоя с коня какъв краставКЛОШАР Е ? ЩОТО АЗ ГО ПОЗНАВАМ И ЗНАМ какъв доленБОКЛУК е

    22:00 30.04.2026

  • 22 оня с коня

  • 24 Мадуро

    4 1 Отговор
    В следващите 20-30 години ще е така докато Радев реши да се пенсионира или народа не го свали с кръв.

    22:07 30.04.2026

  • 25 Ройтерс

    3 1 Отговор
    Да,пък и Божанков и Манол Пейков ги няма....:))

    22:09 30.04.2026

  • 26 Супер!

    0 0 Отговор
    Чалгата и панаирите няма да ни липсват.😏

    22:33 30.04.2026

