Свлачище затвори част от АМ „Струма“

1 Май, 2026 10:51 501 2

  • струма-
  • свлачище-
  • път

Движението остава ограничено поне още две седмици

Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Отсечката от автомагистрала „Струма“ между Симитли и Благоевград в посока София ще остане затворена поне още две седмици заради активизирало се свлачище. Инцидентът стана преди седмица, като компрометираният участък създава риск за преминаващите автомобили и налага спешни мерки за безопасност.

Проблеми в този пътен участък имаше още преди официалното му пускане в експлоатация. По трасето се работеше до последно преди откриването на лота през февруари миналата година, уточнява Нова телевизия.

В момента трафикът между Симитли и Благоевград е пренасочен по обновения път Е-79. Междувременно експерти вече са изготвили геоложко становище за причините за свличането.

„Те са преовлажняване на откоса вследствие на обилни валежи и все още неукрепнала коренова система на залесените дървета“, обясни директорът на Областното пътно управление в Благоевград инж. Росен Марков. По думите му са дадени три основни препоръки - обрушване на откоса, поставяне на високоякостни мрежи и подобряване на отводняването. „Не можем да се ангажираме с точен срок, но със сигурност ще отнеме повече от 10 дни“, допълни той.


  • 1 Сзо

    2 0 Отговор
    Ми сега? Ка ша одим до гръцко?

    10:53 01.05.2026

  • 2 ГЕРБ Срутища

    4 0 Отговор
    Дълго време, ще берете плодовете от "работа, работа, работа..."

    10:56 01.05.2026

