Честваме 150 години от Априлското въстание

Отбелязваме 150 години от Априлското въстание. По традиция кулминацията на честванията е в Копривщица, където проехтява първият изстрел срещу Османската империя. Панагюрище също се превръща в център на честванията, като в продължение на няколко дни градът събира жители и гости с богата програма от шествия, възстановки и тържествени ритуали, пише Нова телевизия.

В петък на площад „20-ти април” ще бъде представена възстановка на епизоди от Априлското въстание - патриотичният сценичен спектакъл „Април 1876 – пламъкът, който не угасва”. Празничната програма ще продължи с концерт спектакъл на ансамбъл „Българе” и концерт на певицата Мелек Ерен.

В Панагюрище програмата включва литийно шествие, което тръгва от Историческия музей, издигане на националния флаг и панихида. Акцентът на честванията в града е голямата историческа възстановка в 15:00 ч., в която участват около 200 родолюбци от 19 клуба „Традиция” от цялата страна. Сценарият на възстановката пресъздава събитията отпреди 150 години по спомени на съвременници и очевидци, включително момента, в който Райна Княгиня преминава на кон с ушитото от нея въстаническо знаме.

Кметът на Панагюрище, Желязко Гагов, подчерта, че честванията са повод за обединение около паметта на героите, които са били обикновени хора, избрали да извършат велики дела.