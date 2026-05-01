Новини
България »
Честваме 150 години от Априлското въстание

1 Май, 2026 08:10 927 26

  • априлско възстание-
  • копривщица-
  • честване

Кулминацията на честванията е в Копривщица

Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Отбелязваме 150 години от Априлското въстание. По традиция кулминацията на честванията е в Копривщица, където проехтява първият изстрел срещу Османската империя. Панагюрище също се превръща в център на честванията, като в продължение на няколко дни градът събира жители и гости с богата програма от шествия, възстановки и тържествени ритуали, пише Нова телевизия.

В петък на площад „20-ти април” ще бъде представена възстановка на епизоди от Априлското въстание - патриотичният сценичен спектакъл „Април 1876 – пламъкът, който не угасва”. Празничната програма ще продължи с концерт спектакъл на ансамбъл „Българе” и концерт на певицата Мелек Ерен.

В Панагюрище програмата включва литийно шествие, което тръгва от Историческия музей, издигане на националния флаг и панихида. Акцентът на честванията в града е голямата историческа възстановка в 15:00 ч., в която участват около 200 родолюбци от 19 клуба „Традиция” от цялата страна. Сценарият на възстановката пресъздава събитията отпреди 150 години по спомени на съвременници и очевидци, включително момента, в който Райна Княгиня преминава на кон с ушитото от нея въстаническо знаме.

Кметът на Панагюрище, Желязко Гагов, подчерта, че честванията са повод за обединение около паметта на героите, които са били обикновени хора, избрали да извършат велики дела.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    4 8 Отговор
    Добре че бяха Ротшилдите да ви пратят Революционери масони да разбият Османската империя и да вземат Палестина за бъдещ Израел. Българите докладваха ротшилдовите революционери на Високата Порта и Султана. Така пише в записки по българските въстания за българите. Че българите са предавали бунтовницоте

    08:13 01.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    7 5 Отговор
    Еничари честват Априлското въстание.

    Коментиран от #17

    08:13 01.05.2026

  • 3 Честито

    1 5 Отговор
    Всяко гръмване на топчето - тухличка за бъдещия Израел. За когото работи цялата бяла раса днес.

    08:14 01.05.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 5 Отговор
    ние май сме единствената държава , честваща заколения и погроми//аре да кажем панихида ли там..за загиналите , но пък ЧЕСТВАНЕ..

    Коментиран от #20

    08:14 01.05.2026

  • 5 Анонимен

    2 1 Отговор
    Онзи ден минахме край Оборище!

    Коментиран от #8

    08:15 01.05.2026

  • 6 Иранец

    1 6 Отговор
    Днес войната пак е за Израел.

    08:15 01.05.2026

  • 7 Историк

    3 1 Отговор
    Първата световна война беше за Израел, а втората за евреите. Да отидат в Израел.

    08:17 01.05.2026

  • 8 Анонимен

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Анонимен":

    Спирам между Голо Бърдо и Вакарел и гледам огромни пасища заградени с ограда с табели. Сигурно блекангъс или пак някои такива. Както съм спрял край пътя, с мен се изравнява джип Тойота. Да сте виждали двайсетина крави, ме пита разтревожен човек. Дано си ги е намерил. Не се сетих да питам дали предлага мляко, а и едва ли му е било до това.

    Коментиран от #13

    08:20 01.05.2026

  • 9 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    6 2 Отговор
    То хубаво, ама не трябваше ли да го честваме на 20 април? Защо днес на 1 май? Двоен празник може би?

    08:27 01.05.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 5 Отговор
    ЧЕСТИТ 1-ВИ МАЙ НА РЕДАКЦИЯТА
    ......!!! :)

    08:35 01.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пич

    4 4 Отговор
    От наша гледна точка, героично, достойно, и дрън дрън дрън.........а всъщност, операция на чужди служби по жертвоприношение на българи, в интерес на чужди държави!!! Турция захапва капана, осъществява Батак и Копривщица, чуждите кореспонденти (от службите) не спят, за да го отразат подобаващо, и готово!!! Държавата ни съществува само по една случайност, породена от сблъсъка на различни интереси от великите сили!!! Русия за своите, останалите - за да прецакат Русия!!! Само заради това съществуваме!!!

    Коментиран от #18

    08:40 01.05.2026

  • 13 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Анонимен":

    Напоследък, където мина срещам все разтревожени хора. Сякаш някой нарочно ги плаши с нещо!

    08:43 01.05.2026

  • 14 "Официалните"

    2 2 Отговор
    гости задължително с потури ! Или те ще честват 1 -ви май ?

    08:46 01.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Копейкин Костя

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Еничарите честват ВОСР, ватенка!

    08:57 01.05.2026

  • 18 Българин 🇧🇬

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Пич":

    Че какво " интереси " за проливи или за друго е имала Русия , след като току що е разбрала , че не може да опази далечни владения като Аляска ? Десетките хиляди руски момчета са загинали за да помогнат на православните си български братя .

    Коментиран от #21, #22

    09:04 01.05.2026

  • 19 Майдан

    1 2 Отговор
    Това не е ли незаконен Майдан купен с курабийки от външни сили срещу законната власт?

    Въпрос към русофилите!

    09:08 01.05.2026

  • 20 Черната котка

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Това е част от пропагандната машина, че сме част от Руский мир и вечно трабва да сме преклонени пред болшевишката власт.

    09:09 01.05.2026

  • 21 Пич

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "Българин 🇧🇬":

    Звучи много красиво и героично, но и много наивно! Всяка империя винаги действа като империя! За руските войници съм съгласен, те са воювали с чисто сърце! Примамката на империята за да се пишат доброволци за тях е била точно такава - Да освободим братята христиани!

    09:14 01.05.2026

  • 22 Точно пък българин

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Българин 🇧🇬":

    Защо Московския цар е завладял Туркменистан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан и се е бил с англичаните за контрола над Афганистан и Пакистан?

    Заради православните момчета там ли?

    А Грузия, Армения като са ги освободили, защо не са им дали независимост, а са ги анексирали и са започнали да ги русифицират и колонизират?

    Тогавашните руски момчета са дошли на Балканите по същата причина, по която сега са в Украйна да берат перални и унитази и най-вече за пари. Много е знаел удмурта от Урал, че има православни братя отвъд Дунава. В руската армия е имало десетки хиляди балти, фини, поляци, немци, украинци и дагестанци и много други народи, дори мюсюлмани.

    Коментиран от #25

    09:15 01.05.2026

  • 23 Студопор

    2 1 Отговор
    Жалко, за напразната саможертва на толкова герои. Превърнахме завета им в коптор.

    09:21 01.05.2026

  • 24 Кирил

    1 1 Отговор
    По османско време Копривщица, Панагюрище, Батак, Брацигово са били икономически най замогналите се.
    След освобождението, тези селища са били разорени.
    Парите на държавата отивали в шоплука, за София, където една пушка не е пукнала

    09:21 01.05.2026

  • 25 Българин 🇧🇬

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Точно пък българин":

    Значи, да благодарим И на Руската Империя ? Добре - Благодарим ! 👍

    09:26 01.05.2026

  • 26 Замислете се

    1 0 Отговор
    Нека да внеса малко яснота по въпроса, та всеки да се замисли и сам за себе си да си даде сметка трябва ли да се "празнува" това събитие или не. Нормално е да се отбелязва, а не чества 150 години от Априлското въстание.

    Избухването на Априлското въстание в никакъв случай не трябва да се "празнува", защото то е потушено и там са дадени една камара жертви. Ето затова не бива да се празнува, защото погубените животи не е за радост и празнуване, а за траур. Никой не празнува когато почине негов близък, а скърби. Да се отбележи това събитие съм напълно съгласен, за да се помни, какво се е случило тогава.
    В този ред на мисли няма как да се опитват да ни пробутват това събитие да ни стане национален празник.

    Опитват се да подменят НАЦИОНАЛНИЯ НИ ПРАЗНИК 3- ти МАРТ с Априлското въстание, което е просто НЕДОПУСТИМО. Най нормалното нещо е националния ни празник да е 3-ти март ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО. Това вече е наистина повод за празнуване.
    ЗАМИСЛЕТЕ СЕ ХОРА. Няма нищо по-важно от ОСВОБОЖДЕНИЕТО.

    09:32 01.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове