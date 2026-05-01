Честваме 150 години от Априлското въстание

Отбелязваме 150 години от Априлското въстание. По традиция кулминацията на честванията е в Копривщица, където проехтява първият изстрел срещу Османската империя. Панагюрище също се превръща в център на честванията, като в продължение на няколко дни градът събира жители и гости с богата програма от шествия, възстановки и тържествени ритуали, пише Нова телевизия.
В петък на площад „20-ти април” ще бъде представена възстановка на епизоди от Априлското въстание - патриотичният сценичен спектакъл „Април 1876 – пламъкът, който не угасва”. Празничната програма ще продължи с концерт спектакъл на ансамбъл „Българе” и концерт на певицата Мелек Ерен.
В Панагюрище програмата включва литийно шествие, което тръгва от Историческия музей, издигане на националния флаг и панихида. Акцентът на честванията в града е голямата историческа възстановка в 15:00 ч., в която участват около 200 родолюбци от 19 клуба „Традиция” от цялата страна. Сценарият на възстановката пресъздава събитията отпреди 150 години по спомени на съвременници и очевидци, включително момента, в който Райна Княгиня преминава на кон с ушитото от нея въстаническо знаме.
Кметът на Панагюрище, Желязко Гагов, подчерта, че честванията са повод за обединение около паметта на героите, които са били обикновени хора, избрали да извършат велики дела.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
08:13 01.05.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #17
08:13 01.05.2026
3 Честито
08:14 01.05.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #20
08:14 01.05.2026
5 Анонимен
Коментиран от #8
08:15 01.05.2026
6 Иранец
08:15 01.05.2026
7 Историк
08:17 01.05.2026
8 Анонимен
До коментар #5 от "Анонимен":Спирам между Голо Бърдо и Вакарел и гледам огромни пасища заградени с ограда с табели. Сигурно блекангъс или пак някои такива. Както съм спрял край пътя, с мен се изравнява джип Тойота. Да сте виждали двайсетина крави, ме пита разтревожен човек. Дано си ги е намерил. Не се сетих да питам дали предлага мляко, а и едва ли му е било до това.
Коментиран от #13
08:20 01.05.2026
9 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
08:27 01.05.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......!!! :)
08:35 01.05.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Пич
Коментиран от #18
08:40 01.05.2026
13 Анонимен
До коментар #8 от "Анонимен":Напоследък, където мина срещам все разтревожени хора. Сякаш някой нарочно ги плаши с нещо!
08:43 01.05.2026
14 "Официалните"
08:46 01.05.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Копейкин Костя
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Еничарите честват ВОСР, ватенка!
08:57 01.05.2026
18 Българин 🇧🇬
До коментар #12 от "Пич":Че какво " интереси " за проливи или за друго е имала Русия , след като току що е разбрала , че не може да опази далечни владения като Аляска ? Десетките хиляди руски момчета са загинали за да помогнат на православните си български братя .
Коментиран от #21, #22
09:04 01.05.2026
19 Майдан
Въпрос към русофилите!
09:08 01.05.2026
20 Черната котка
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Това е част от пропагандната машина, че сме част от Руский мир и вечно трабва да сме преклонени пред болшевишката власт.
09:09 01.05.2026
21 Пич
До коментар #18 от "Българин 🇧🇬":Звучи много красиво и героично, но и много наивно! Всяка империя винаги действа като империя! За руските войници съм съгласен, те са воювали с чисто сърце! Примамката на империята за да се пишат доброволци за тях е била точно такава - Да освободим братята христиани!
09:14 01.05.2026
22 Точно пък българин
До коментар #18 от "Българин 🇧🇬":Защо Московския цар е завладял Туркменистан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан и се е бил с англичаните за контрола над Афганистан и Пакистан?
Заради православните момчета там ли?
А Грузия, Армения като са ги освободили, защо не са им дали независимост, а са ги анексирали и са започнали да ги русифицират и колонизират?
Тогавашните руски момчета са дошли на Балканите по същата причина, по която сега са в Украйна да берат перални и унитази и най-вече за пари. Много е знаел удмурта от Урал, че има православни братя отвъд Дунава. В руската армия е имало десетки хиляди балти, фини, поляци, немци, украинци и дагестанци и много други народи, дори мюсюлмани.
Коментиран от #25
09:15 01.05.2026
23 Студопор
09:21 01.05.2026
24 Кирил
След освобождението, тези селища са били разорени.
Парите на държавата отивали в шоплука, за София, където една пушка не е пукнала
09:21 01.05.2026
25 Българин 🇧🇬
До коментар #22 от "Точно пък българин":Значи, да благодарим И на Руската Империя ? Добре - Благодарим ! 👍
09:26 01.05.2026
26 Замислете се
Избухването на Априлското въстание в никакъв случай не трябва да се "празнува", защото то е потушено и там са дадени една камара жертви. Ето затова не бива да се празнува, защото погубените животи не е за радост и празнуване, а за траур. Никой не празнува когато почине негов близък, а скърби. Да се отбележи това събитие съм напълно съгласен, за да се помни, какво се е случило тогава.
В този ред на мисли няма как да се опитват да ни пробутват това събитие да ни стане национален празник.
Опитват се да подменят НАЦИОНАЛНИЯ НИ ПРАЗНИК 3- ти МАРТ с Априлското въстание, което е просто НЕДОПУСТИМО. Най нормалното нещо е националния ни празник да е 3-ти март ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО. Това вече е наистина повод за празнуване.
ЗАМИСЛЕТЕ СЕ ХОРА. Няма нищо по-важно от ОСВОБОЖДЕНИЕТО.
09:32 01.05.2026