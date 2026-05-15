Пепеланов: Само природата е отговорна за свлачището на пътя Смолян-Пампорово

Възстановяването на електрозахранването е най-големият проблем за оправяне в момента след свлачището край Смолян и Пампорово. Това каза областният управител на Смолян Георги Пепеланов в сутрешния блок на NOVA "Здравей, България". Той допълни, че има и 500 м водопровод над самото свлачище, който трябва да бъде сменен. За тези дейности сме предвидили максимум 20 дни, съобщи Пепеланов.
„С министър Шишков вчера огледахме терена на свлачището. Очакваме геолози да дадат становище, но най-вероятно ще се направи мост над него”, каза областният управител на Смолян. Пепеланов допълни, че свлачището още е активно и ще се чака да се успокои, за да започнат каквито и да било дейности.
По думите му има общински горски път над него, през който евентуално може да бъде пуснат трафикът при определени условия. „Беше проверен водоемът на ВиК, който е върху свлачището, и няма течове от него. Има малко езеро по-нагоре, зад самия склон, няма как да е и от там. Обилните валежи са причина за преовлажняването и само природата е отговорна за случилото се”, категоричен беше Георги Пепеланов.
7 Глупости на търкалета
А кой е отговорен за изсичането на горите? От там да се започне и се стигне до свлачището!
Коментиран от #14
08:16 15.05.2026
12 Оракула от Делфи
Да е чул че се прави сондаж - анализ на каменната основа под почвата и се отводнява
тази вода в специални пътеки и канали за да се вкара дъждовната вода в дерета и реки????
Да е чел че се правят напорни стени да не позволят свичане на земните маси???
Да е чел ,че се набиват бетонни пилоти за укрепване на земните маси и предотврати свличане???
Или случайно да е чел ,че се правят мостове със бетонни стъпки с скалата ако тя може да издържи това натоварване???
Коя е фирмата която е правила пътя???
09:26 15.05.2026
13 Лазар
Човешката дейност е в основата на превръщането на природата в пепел,Пепеланов!
09:34 15.05.2026
14 бай Митко
До коментар #7 от "Глупости на търкалета":Този шопарин независимо стар ли е, нов ли е говори неща, за които и дечурлигата ще му се смеят! Природата била виновна ...! Природата е виновна, че се изсякоха горите и няма дръвце, което да задържа дъждовната вода! Природата ни наказва за безразборната и поголовна сеч на горите! Пепеланов от рано си слага бронираната ламарина да не би да се потърси отговорност от някои от властимащите! Посипва си главата с пепел и дава окончателен отговор с който да се съобразяват всички експер–геолози! Май, май ще слушаме старата песен с нов глас!
09:35 15.05.2026
