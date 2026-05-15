Новини
България »
Пепеланов: Само природата е отговорна за свлачището на пътя Смолян-Пампорово

Пепеланов: Само природата е отговорна за свлачището на пътя Смолян-Пампорово

15 Май, 2026 07:48 919 19

  • смолян-
  • георги пепеланов-
  • свлачище

Областният управител посочи възстановяването на електрозахранването и ВиК като най-належащ проблем в момента

Пепеланов: Само природата е отговорна за свлачището на пътя Смолян-Пампорово - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Възстановяването на електрозахранването е най-големият проблем за оправяне в момента след свлачището край Смолян и Пампорово. Това каза областният управител на Смолян Георги Пепеланов в сутрешния блок на NOVA "Здравей, България". Той допълни, че има и 500 м водопровод над самото свлачище, който трябва да бъде сменен. За тези дейности сме предвидили максимум 20 дни, съобщи Пепеланов.

„С министър Шишков вчера огледахме терена на свлачището. Очакваме геолози да дадат становище, но най-вероятно ще се направи мост над него”, каза областният управител на Смолян. Пепеланов допълни, че свлачището още е активно и ще се чака да се успокои, за да започнат каквито и да било дейности.

По думите му има общински горски път над него, през който евентуално може да бъде пуснат трафикът при определени условия. „Беше проверен водоемът на ВиК, който е върху свлачището, и няма течове от него. Има малко езеро по-нагоре, зад самия склон, няма как да е и от там. Обилните валежи са причина за преовлажняването и само природата е отговорна за случилото се”, категоричен беше Георги Пепеланов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 еколог

    18 0 Отговор
    Природата отвръща на удара от крадците и мушингерите !!

    07:55 15.05.2026

  • 2 язовира отгоре му

    10 0 Отговор
    изобщо не съм виновен, то само се е преоводнило

    07:55 15.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ТАКА Е ВИНАГИ И

    14 0 Отговор
    ЗА ВСИЧКО.. СЛЕД ДЪЖД КАЧУЛКА И ОПРАВДАНИЯ. НИКОЙ НЕ Е ВИНОВЕН. ПРИРОДАТА БИЛА. А ДА ПОПИТАМ АЗ КЪДЕ ОТИДОХА ЕДНИ СТОТИЦИ МИЛИОНИ ЗА ЯЗОВИРИТЕ ПРАВ Е ПО ДОЛУ ПИШЕЩ ЗА ЯЗОВИРА НАД СВЛАЧИЩЕ ТО, МИЛИАРДИ ЗА ПЪТИЩА НА ТУУУЛУП ИНЖИНЕРО БИБИТКАШ.

    08:02 15.05.2026

  • 5 Природата

    18 0 Отговор
    си е на мястото , тя е НАВСЯКЪДЕ ! Виновни са само и единствено алчни същества , които за да пълнят пеликански ненаситни гуши , са сътворили тази безумница !

    08:04 15.05.2026

  • 6 Макак така

    15 0 Отговор
    природата била виновна? Няма ли някой директор на гората или началник на язовира?

    08:14 15.05.2026

  • 7 Глупости на търкалета

    15 0 Отговор
    "Обилните валежи са причина за преовлажняването и само природата е отговорна за случилото се”, категоричен беше Георги Пепеланов."
    А кой е отговорен за изсичането на горите? От там да се започне и се стигне до свлачището!

    Коментиран от #14

    08:16 15.05.2026

  • 8 бушприт

    3 3 Отговор
    Свлачището е станало,тъй като пръстта е била много наводнена от дъждовете и разположена на скала,се е плъзнала надолу и се е срутила. Това е положението.

    08:19 15.05.2026

  • 9 Как

    9 0 Отговор
    Природата е била е виновнаТози смята хора за малоумници и наивници Къде са Алчните които изсякоха горите и затова ще има свлачища.Според този" експерт" толкова тъпо и елементарно обяснява.НАГЛЕЦ

    08:21 15.05.2026

  • 10 ЗАЩО

    9 0 Отговор
    Новия областен управител говори глупости Да мисли преди да говори,защото става смешен

    08:24 15.05.2026

  • 11 Има си хас

    7 0 Отговор
    Сакън да не е виновна некоя пиявица на държавна хранилка

    09:19 15.05.2026

  • 12 Оракула от Делфи

    6 0 Отговор
    Този да е чул, че се извършват сондажи преди проектирането на пътя???
    Да е чул че се прави сондаж - анализ на каменната основа под почвата и се отводнява
    тази вода в специални пътеки и канали за да се вкара дъждовната вода в дерета и реки????
    Да е чел че се правят напорни стени да не позволят свичане на земните маси???
    Да е чел ,че се набиват бетонни пилоти за укрепване на земните маси и предотврати свличане???
    Или случайно да е чел ,че се правят мостове със бетонни стъпки с скалата ако тя може да издържи това натоварване???
    Коя е фирмата която е правила пътя???

    09:26 15.05.2026

  • 13 Лазар

    10 0 Отговор
    Мъдри мисли на един областен управител на ...нищото!
    Човешката дейност е в основата на превръщането на природата в пепел,Пепеланов!

    09:34 15.05.2026

  • 14 бай Митко

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Глупости на търкалета":

    Този шопарин независимо стар ли е, нов ли е говори неща, за които и дечурлигата ще му се смеят! Природата била виновна ...! Природата е виновна, че се изсякоха горите и няма дръвце, което да задържа дъждовната вода! Природата ни наказва за безразборната и поголовна сеч на горите! Пепеланов от рано си слага бронираната ламарина да не би да се потърси отговорност от някои от властимащите! Посипва си главата с пепел и дава окончателен отговор с който да се съобразяват всички експер–геолози! Май, май ще слушаме старата песен с нов глас!

    09:35 15.05.2026

  • 15 ха-ха

    6 0 Отговор
    Пари са отпуснати ,но както винаги са изчезнали някъде и нищо не направено. Това са приказки залъгалки и опит да се позамаже. Надявам се да е дошло " ВРЕМЕ РАДЕЛНО" и да се прави това за което е платено с парите на дънакоплатците и да се търси отговорност на тези който се опитват да вземат пари без да свършат качествена работа.

    09:43 15.05.2026

  • 16 Да Природата !

    3 0 Отговор
    А Обслужващия !

    Персонал !

    Къде Е ?

    ----------------------



    Явно И Той !

    Е Част !

    От Природата ?

    10:49 15.05.2026

  • 17 Е Гати !

    3 0 Отговор
    Шопара !

    -------------

    Природа !

    Какво ?

    Да Го !

    Правиш !

    10:51 15.05.2026

  • 18 Само Дето !

    1 0 Отговор
    Не Тя Сложи Пътя Там !

    10:53 15.05.2026

  • 19 Колко

    1 0 Отговор
    Колко удобно природата да е само виновна?Ами тези,които не са предвидили нестабилната земя?Къде са анализите им преди строежа?Когато не се спазват природните закони и строителните резултатът е такъв?Компромисите,заради корупцията имат цена..Трябва виновните да отиват в затвора,тогава другите ще си помислят дали да рискуват.

    00:45 16.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове