Новини
България »
Проф. Стефан Стойнев: Нужни са спешни мерки за свлачището край Смолян

Проф. Стефан Стойнев: Нужни са спешни мерки за свлачището край Смолян

15 Май, 2026 08:20 881 10

  • проф. д-р стефан стойнев-
  • свлачище-
  • смолян

Подземните води са спусъкът, който е довел до възникването на свлачището

Проф. Стефан Стойнев: Нужни са спешни мерки за свлачището край Смолян - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Комбинация от аварийни действия и последващо инженерно укрепване е необходима за овладяване на свлачището по пътя Смолян-Пампорово. Това стана ясно от думите на ръководителя на катедра „Хидрогеология и инженерна геология“ в „Минно-геоложкия университет“ проф. д-р Стефан Стойнев в студиото на “Денят започва“ по БНТ. Той определи проведената среща между институциите като важна стъпка, която е дала ясна посока за действията, но подчерта, че не може да се говори за бързо решение.
„След първоначалната емоция вече има направление какво трябва да се направи, за да се реши този важен проблем.“

Според него първо трябва да се приложат аварийни мерки, които да ограничат разрастването на свлачището, а едва след това да започне същинското укрепване. Експертът изтъкна, че подобни обекти са държавна отговорност заради мащаба и необходимите инвестиции.

 „Укрепването на едно свлачище не може да бъде само задача на общината или на частни инвеститори – това е държавен ангажимент.“

По отношение на причините той обясни, че те са комплексни – геоложки условия, обилни валежи и подпочвени води, които са основен фактор за активизацията на процеса. Според него човешката намеса и състоянието на пътната инфраструктура също могат да имат принос.

„Подземните води са спусъкът, който е довел до възникването на свлачището.“

Професорът коментира, че макар да се обсъждат различни хипотези, включително влияние на язовир в района, по-вероятно е причините да са локални и свързани с преовлажняване след валежи и снеготопене. Той подчерта, че районът не е бил определян като високорисков и затова процесът е изненадал институциите с бързото си развитие. Според него възстановяването на пътя е неизбежно и може да започне сравнително скоро след приключване на проучвателните дейности.

„Не стои въпросът дали трябва да се укрепва или не трябва – трябва да се укрепва.“

В заключение експертът посочи, че страната има достатъчно опит в подобни случаи, но е необходимо по-добро наблюдение и мониторинг, за да се реагира по-бързо при бъдещи свлачищни процеси.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Настопроценти

    0 0 Отговор
    Нужна е обработка на терена и хиляди донове земна маса. Откъде ще ги изкопаят,не знам.

    Коментиран от #9

    08:25 15.05.2026

  • 2 Настопроценти

    0 0 Отговор
    Тонове,извинете,грешка!

    08:26 15.05.2026

  • 3 Въй

    0 0 Отговор
    Земетресение с магнитуд 6,0 по скалата на Рихтер разтърси японския остров Иво Джимов.

    08:31 15.05.2026

  • 4 Трол

    0 0 Отговор
    Трябва да пратим армията да го оправи.

    08:32 15.05.2026

  • 5 колко струва

    0 0 Отговор
    да си "професор"?

    08:33 15.05.2026

  • 6 шам фъстък

    1 0 Отговор
    Осемдесет и шест годишната датска кралица Маргрете е приета в болница заради ангина- съобщили са от кралският двор.- предаде агенция "Ройтерс".

    08:39 15.05.2026

  • 7 кастроли

    0 0 Отговор
    Аз откъде да знам,колко струва,за да съм професор?!

    08:40 15.05.2026

  • 8 кой мy дpeмe

    4 1 Отговор
    смолян не е цяла бг
    не занимавайте цяла бг с неволите на десетина шопи

    Коментиран от #10

    08:45 15.05.2026

  • 9 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Настопроценти":

    Cвлaчищe нe мoжe дa ce укрeпи дългoтрaйнo... cлeд врeмe ce пoлучaвaт нoви хлъзгaтeлни пoвърхнини рaзпoлoжeни пo нaзaд в cвлaчищния мacив и пaк и пaк... Имa три прaвилa при cвлaчищe:
    1. Нe cтрoй в cвлaчищe!
    2. . Нe cтрoй в cвлaчищe!
    3.. ..Нe cтрoй в cвлaчищe!

    15:30 15.05.2026

  • 10 Ядосан

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "кой мy дpeмe":

    Момче, нещо бъркаш Родопите с Шоплука.

    17:33 15.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове