Кокинов: "Прогресивна България" има силата и нужното мнозинство да направи стъпки с избирането на членове на нов ВСС

30 Април, 2026 07:56 647 8

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Конституционно мнозинство от 160 народни представители винаги е била в отговорността на по-представителните партии. В настоящия парламент "Прогресивна България" има 131 депутати и ще бъде намерено мнозинството отвъд 160, за да се осъществи смяната на Висшия съдебен съвет и главния прокурор. Това мнение изрази пред bTV адвокат Емил Георгиев от "Правосъдие за всеки", цитиран от news.bg

По думите му трябва да бъде ясно имущественото състояние на новите членове на ВСС.

Почтеността е много съществената дума, която трябва да бъде изкарана на фокус, така че да има почтени хора във ВСС, а не "въшки" в кадровия орган, смята адвокат Георгиев.

Според него дейността на прокуратурата трябва да се изследва добре и на по-строг контрол.

"Надяваме се, че с избора на новите органи, но и със съответните изменения в Закона за съдебната власт ще бъде постигнат резултат в областта на съдебната реформа", посочи адвокат Емил Георгиев.

Бившият градски прокурор на София Николай Кокинов добави, че "Прогресивна България" има силата и нужното мнозинство да направи стъпки с избирането на членове на нов ВСС. Оттам нататък ще се разплете кълбото, ще бъдат сменени хората по върховете на властта и нещата ще потръгнат, смята Кокинов.

Според него трябва да има по-широка представителност на хората, които могат да посочат кандидати за новия ВСС.

Според Кокинов прокуратурата дължи отговор по много въпроси.

Бившият градски прокурор на София се надява, че съдебната система ще има светло бъдеще.


  • 1 Сфинзки

    Чер🐷ва

    08:07 30.04.2026

  • 2 Опа

    Трябва да премахнат тази зависима длъжност - главен прокурор и няма да има проблеми , с това е в компетенции на Народното събрание.

    08:08 30.04.2026

  • 3 Красимир Петров

    Този не беше ли един от най-корумпираните в съдебната система

    08:18 30.04.2026

  • 4 Тиквата +Шиши =💩

    Кокинов е за затвора 🤛👊💩💩💩. И той е един от осемте джуджета....

    08:20 30.04.2026

  • 5 Питам

    Кой е Кокаинов?

    Коментиран от #6

    08:24 30.04.2026

  • 6 Даниел Немитов

    До коментар #5 от "Питам":

    Най-близък приятел на Тиквуций Банкянски и чест гост в Зайчарника! Смятай с какви "експерти" се е обградил Рундьо и каква съдебна реформа ще прави!?

    08:33 30.04.2026

  • 7 Артилерист

    Начело в заглавието е Кокинов, а приамбюла започва с "Почтеността..." и си помислих, че пак за Кокинов става дума, че е почтен, нали. А аз от едни разговори в Банкя си спомням, че той е от първите авери на мутрата Борисов и се зачудих как думата "почтен" може да се отнася за тия персони.
    Иначе съм слушал адв. Емил Георгиев при Сашо Диков и той наистина се вмества в категорията на почтените...

    08:44 30.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

