Първан Симеонов: Мнозинството отряза опозицията за създаването на две комисии- сигнал за предстоящи конфликти

Основните обществени очаквания към новото управление са свързани с икономическата стабилност и усещането за справедливост. Това заяви политологът Първан Симеонов от Агенция "Мяра" в "Интервюто в Новините на NOVA".
Според него новият политически мандат ще премине през две основни обществени очаквания. „Първият и основен мандат е свързан с паричните въпроси, а вторият – със справедливостта и възмездието“, посочи Симеонов.
По думите му голямото предизвикателство пред управляващите е да намерят баланса в търсенето на отговорност. „Трябва да се намери мярата докъде да стигне възмездието“, подчерта политологът. Той даде за пример и първия пленарен ден на новия парламент, който според него вече е показал напрежение между мнозинство и опозиция. „Мнозинството отряза опозицията за създаването на две комисии и това е сигнал за предстоящи конфликти“, каза Симеонов.
Политологът коментира и обществената подкрепа за Румен Радев, като отбеляза, че тя идва от широк кръг избиратели. „Профилът на вота за Радев е центристки – това е представителна извадка на цялото общество. Хората му казват, че не обичат крайностите“, обясни той.
Според Симеонов Румен Радев не е нов политически играч, а вече добре позната фигура, а обществото има сериозни очаквания. „Върху Радев е проектирана много голяма отговорност. Той трябва да има кураж и добра комуникация, което досега често беше неговата ахилесова пета“, каза политологът.
По думите му президентът тепърва ще трябва да се адаптира към по-пряка партийна роля и да убеди обществото, че радикални промени не могат да се случат мигновено. Според него в следващите месеци пред Радев ще се отвори „прозорец на възможностите“, но е важно още отсега да бъде обяснено, че „внезапни, резки и радикални решения не са възможни“.
Политологът предупреди, че темите за съдебната реформа и възмездието ще бъдат особено трудни и ще изискват време, политическа воля и устойчивост. „Това е въпрос на амбиция и здрави нерви, защото опозицията няма да го пожали“, заключи Симеонов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ивелин Николов - журналист
Имало е да става. Има неща, които се повтарят.
Изборите след протестите през 2020 г. бяха спечелени от ИТН. Тогава също бяха отказани комисии за Пеевски.
Сещам се обаче за едни изказвания на Радев, преди да получи огромното доверие на българските избиратели. Той говореше за тартор на правителството на ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС, който тайно летял с „Фалкон“ до Дубай.
Изглежда, че е говорил за някого, който вече е напуснал политиката и няма нужда темата да бъде повдигана. Вероятно е ставало въпрос за бай Пешо.
Не сте чували за бай Пешо?! Нормално. Той затова е тартор на задкулисието . 😀
Коментиран от #10
21:40 07.05.2026
2 Ветеран от протеста
Коментиран от #9
21:41 07.05.2026
4 Да се знае
Коментиран от #5, #6, #8
21:42 07.05.2026
5 Факт
До коментар #4 от "Да се знае":Фактите са че есента на 2016 г.започнаха протести срещу 2-то правителство на боко тиквун който управляваше с Реформаторския блок ( Да България, ДСБ ,СДС ,Земеделски съюз) ,Да България и ДСБ още не се бяха обединили в ДБ, министри от РБ бяха Лукарски на икономиката ,Москов на здравеопазването, Ненчев на отбраната и Христо Иванов на правосъдието който след 4 месеца подаде оставка защото нямало правосъдна реформа и боко бил комбина с пеевски. Та започнаха протести и тиквун заяви - "Какво иска народа ,лятото всички на почивки Гърция ,Турция, Дубай". И задкулисието мина на варианта- да се издигне уж опозиционер за президент на скорошните избори (Радев) ,този "опозиционер" да ги спечели, боко да подаде оставка ," опозиционера" като президент да назначи служебно правителство с премиер и министри близки до тиквун, да купува масово и не само купен и корпоративен вот а и шеф на "Информационно обслужване" беше Михаил Константинов на заплата при Герб и хоп...1 млн.и 147 хил.гласа за ГЕРБ при служебното правителство на кayнa радев а 2 години преди това Герб 960 хил.гласа при служебно на Плевнелиев с премиер Близнашки. И кayна ще се бори с Герб и пеев свиня??? Народе ,народе ...
21:43 07.05.2026
6 Търновец
До коментар #4 от "Да се знае":Това е истината. Всичко проектирано от задкулисието да се ползва радев за да можеше да продължи да управлява борисов. Защото отново почнаха протестите срещу него ,срещу министрите му лукарски на икономиката чийто кум стана тиквата на сватбата му и срещу министъра на здравеопазването петър москов за внасянето на отровните турски ваксини. Ако протестите бяха продължили и тиквун беше изритан от народа отиваше завинаги в небитието. Затова каза на хората - Успокойте се ,идват президентските избори ,ако ги загубя значи народа не ме иска и подавам оставка. Всичко по сценарий ,издига неизбираем кандидат,губи от мунчо измамник, мунчо измамник назначава за служебен премиер и министри хора които да работят за връщането на тиквун на власт като герджика например. Боко тиквун се връща на бял кон отново премиер. И още нещо - когато започнаха масовите протести срещу тиквата лятото на 2020 г.и края на август при откриването на заседанията на парламента мунчо измамник радев държа реч на откриването и каза " когато съставя служебно правителство всички вън" . Имаше предвид раздутите държавни служители а при неговите служебни се увеличиха с 14%. Няма да ми стигне полето да изброя с имена всички шефове от ГЕРБ в област В Търново уволнени от кабинета "Петков" и после върнати от служебните на мунчо измамник на по високи постове.
21:44 07.05.2026
8 Знаеш ли
До коментар #4 от "Да се знае":Че от Пловдив вече ...са начело...Боснеш..ки и групата....
21:48 07.05.2026
9 Някой
До коментар #2 от "Ветеран от протеста":Ако искаш една работа да не бъде свършена създай комисия
22:05 07.05.2026
10 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "Ивелин Николов - журналист":Ако трябва да се избира, между Пеевски и Бойко от една страна и ППДБ от друга, винаги бих избрал по-малката злина - Пеевски и Бойко. Гнусярите от ППДБ нямат място в политическия живот на България. Хижа Петрохан се продава. Да си я купят и да си правят сектата там.
22:18 07.05.2026
11 54321
КАКВА КОМИСИЯ СРЕЩУ ПЕЕВСКИ ИСКА ОПОЗИЦИЯТА БЕ ПЪРВАНЕ, КАТО ДОВЧЕРА СЪЩАТА ТАЗИ ОПОЗИЦИЯ БЕШЕ И УПРАВЛЯВАШЕ С ПЕЕВСКИ?
22:21 07.05.2026
12 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
ХОРАТА ОТ ЦЕНТЪРА НЕ МУ КАЗВАТ ЧЕ НЕ ОБИЧАТ КРАЙНОСТИТЕ А ТОЧНО ОБРАТНОТО - ХОРАТА ГЛАСУВАЛИ ЗА РАДЕВ ОБИЧАТ КРАЙНОСТИТЕ И ИСКАТ КРАЙНОСТИ ТОЕСТ ВЪЗМЕЗДИЕ ТОЕСТ ПЕЕВСКИ И БОКО ДА БЪДАТ АРЕСТУВАНИ И ВКАРАНИ В ЗАТВОРА
И ПОСЛЕДНО ГОСПОДИН МЕНТЕ МАНИПУЛАТОР ЛЪЖЛИВ ..ВНЕЗАПНИ И РЕЗКИ РАДИКАЛНИ РЕШЕНИЯ СА ВЪЗМОЖНИ СТИГА ДА БЪДАТ ПОЖЕЛАНИ...ИМА ЦЯЛАТА ВЛАСТ ДА ДЕЙСТВА ..ДО 1-2 МЕСЕЦА НЯМА ЛИ РЕЗУЛТАТИ И БОКО И ПЕЕВСКИ НЕ БЪДАТ ЛИ АРЕСТУВАНИ ВСИЧКИ ИЗЛИЗАМЕ НА УЛИЦАТА И РАДЕВ ЩЕ БЪДЕ СВАЛЕН С КАМЪНИ
22:23 07.05.2026
13 Tези политолози са
22:28 07.05.2026
14 ПЛАТЕНИ ПЕТРОХАНЦИ
22:28 07.05.2026
