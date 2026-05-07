Първан Симеонов: Мнозинството отряза опозицията за създаването на две комисии- сигнал за предстоящи конфликти

7 Май, 2026 21:37 1 342 15

„Върху Радев е проектирана много голяма отговорност. Той трябва да има кураж и добра комуникация, което досега често беше неговата ахилесова пета“, каза политологът

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Основните обществени очаквания към новото управление са свързани с икономическата стабилност и усещането за справедливост. Това заяви политологът Първан Симеонов от Агенция "Мяра" в "Интервюто в Новините на NOVA".
Според него новият политически мандат ще премине през две основни обществени очаквания. „Първият и основен мандат е свързан с паричните въпроси, а вторият – със справедливостта и възмездието“, посочи Симеонов.

По думите му голямото предизвикателство пред управляващите е да намерят баланса в търсенето на отговорност. „Трябва да се намери мярата докъде да стигне възмездието“, подчерта политологът. Той даде за пример и първия пленарен ден на новия парламент, който според него вече е показал напрежение между мнозинство и опозиция. „Мнозинството отряза опозицията за създаването на две комисии и това е сигнал за предстоящи конфликти“, каза Симеонов.
Политологът коментира и обществената подкрепа за Румен Радев, като отбеляза, че тя идва от широк кръг избиратели. „Профилът на вота за Радев е центристки – това е представителна извадка на цялото общество. Хората му казват, че не обичат крайностите“, обясни той.

Според Симеонов Румен Радев не е нов политически играч, а вече добре позната фигура, а обществото има сериозни очаквания. „Върху Радев е проектирана много голяма отговорност. Той трябва да има кураж и добра комуникация, което досега често беше неговата ахилесова пета“, каза политологът.

По думите му президентът тепърва ще трябва да се адаптира към по-пряка партийна роля и да убеди обществото, че радикални промени не могат да се случат мигновено. Според него в следващите месеци пред Радев ще се отвори „прозорец на възможностите“, но е важно още отсега да бъде обяснено, че „внезапни, резки и радикални решения не са възможни“.

Политологът предупреди, че темите за съдебната реформа и възмездието ще бъдат особено трудни и ще изискват време, политическа воля и устойчивост. „Това е въпрос на амбиция и здрави нерви, защото опозицията няма да го пожали“, заключи Симеонов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивелин Николов - журналист

    5 1 Отговор
    Публикувал е гласуването за пеевски на ПБ на радев и написал -

    Имало е да става. Има неща, които се повтарят.
    Изборите след протестите през 2020 г. бяха спечелени от ИТН. Тогава също бяха отказани комисии за Пеевски.

    Сещам се обаче за едни изказвания на Радев, преди да получи огромното доверие на българските избиратели. Той говореше за тартор на правителството на ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС, който тайно летял с „Фалкон“ до Дубай.

    Изглежда, че е говорил за някого, който вече е напуснал политиката и няма нужда темата да бъде повдигана. Вероятно е ставало въпрос за бай Пешо.
    Не сте чували за бай Пешо?! Нормално. Той затова е тартор на задкулисието . 😀

    Коментиран от #10

    21:40 07.05.2026

  • 2 Ветеран от протеста

    11 2 Отговор
    Днес в НС бяха отхвърлени предложенията за 2 анкетни комисии които да бъдат публични пред народа! За разследване на дейностите на олигарсите Делян Пеевски и Иво Прокопиев от самото им съществуване. За разследване на Пеевски "ЗА" гласуваха от ПП и ДБ и Възраждане ,ГЕРБ се въздържаха а "Против" ПБ на Радев и ДПС на самия Пеевски. За разследване на Иво Прокопиев "ЗА" гласуваха ПП и ДБ ,ДПС на самия Пеевски ( който гласува "Против" за самия него и "ЗА" за Прокопиев),Възраждане а "Против" от ПБ на Радев а ГЕРБ отново се въздържаха. Честито за смяна на модела.

    Коментиран от #9

    21:41 07.05.2026

  • 3 Майна

    9 2 Отговор
    Лидера на партия Възраждане Костадин Костадинов публикува няколко дни преди изборите " Проекта на измамника Радев ще приключи тъжно и зловещо. Включил е 4-ма представители на шкембето от ВМРО в листите си ,като само 1 от тях е на избираемо място но става видно какъв борец е срещу олигархия и статукво"....За съжаление Костадинов се оказа прав и по лошо...С преференции и другите 3-ма представители на ВМРО изместиха тези на челните позиции и влязоха в парламента. По 30 хиляди преференции в избирателните си райони. Същото ВМРО на Каракачанов който беше вицепремиер в третия кабинет на Борисов и участваха с още министри в това правителство. И Радев ще се бори с модела Борисов-Пеевски като включва негови вицепремиери и министри. Явно шкембето както го нарича Костадинов е развързал няколко милиона от откраднатите като продаваше незаконно Бг.паспорти на македонците и от комисионната която подписа за няколко трета употреба самолети Ф-16 за 3,7 млрд. Сега ВМРО които нямат никакви избиратели имат 4 депутата чрез Радев.

    21:42 07.05.2026

  • 4 Да се знае

    8 0 Отговор
    Ноември 2016 година Румен Радев е предложен за президент от Георги Първанов бивш президент с агентурен псевдоним от ДС "Гоце". БСП приема и издига кандидатурата му. ГЕРБ издига най неизбираемата своя кандидатура Цецка Цачева и Борисов заявява че ако Цачева загуби подава оставка и отива на избори. На балотажа Цачева губи от Радев и Борисов подава оставка. Радев веднага назначава служебен кабинет с премиер бившия председател на парламента от НДСВ Огнян Герджиков и съпартиец на Борисов по това време. В предизборната кампания Герджиков и правителството му работят за ГЕРБ и срещу БСП на Корнелия Нинова. На изборите през месец март 2017 г. ГЕРБ получава 1 млн.и 147 хил.гласа а на предните избори ноември 2014 г.има 960 хил. Масово купуване на гласове. Герджиков предава премиерския пост на Борисов с думите " Изборите са честни ,ако не бяха вие нямаше да сте премиер". Когато правителството на Петков месец юни 2022 г.подава оставка,служебното на Радев след него връща всички уволнени членове на ГЕРБ на предишните им ръководни постове. Според Бареков ,Пеевски обикаля от 4 дни в общините с негови кметове като им заявява че няма нищо страшно ,при Радев той ще продължи да командва и че единствено ДБ са срещу него но са малцинство. Според аналитичната Европейска агенция "Политико" Радев за 2 седмици е загубил 5% от своите гласоподаватели, което е все още нищо. От 1 млн.и 445 хиляди са само около 70 хил. Мисля че този ще е най голямата и зловеща политическа измама ,много п

    Коментиран от #5, #6, #8

    21:42 07.05.2026

  • 5 Факт

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Да се знае":

    Фактите са че есента на 2016 г.започнаха протести срещу 2-то правителство на боко тиквун който управляваше с Реформаторския блок ( Да България, ДСБ ,СДС ,Земеделски съюз) ,Да България и ДСБ още не се бяха обединили в ДБ, министри от РБ бяха Лукарски на икономиката ,Москов на здравеопазването, Ненчев на отбраната и Христо Иванов на правосъдието който след 4 месеца подаде оставка защото нямало правосъдна реформа и боко бил комбина с пеевски. Та започнаха протести и тиквун заяви - "Какво иска народа ,лятото всички на почивки Гърция ,Турция, Дубай". И задкулисието мина на варианта- да се издигне уж опозиционер за президент на скорошните избори (Радев) ,този "опозиционер" да ги спечели, боко да подаде оставка ," опозиционера" като президент да назначи служебно правителство с премиер и министри близки до тиквун, да купува масово и не само купен и корпоративен вот а и шеф на "Информационно обслужване" беше Михаил Константинов на заплата при Герб и хоп...1 млн.и 147 хил.гласа за ГЕРБ при служебното правителство на кayнa радев а 2 години преди това Герб 960 хил.гласа при служебно на Плевнелиев с премиер Близнашки. И кayна ще се бори с Герб и пеев свиня??? Народе ,народе ...

    21:43 07.05.2026

  • 6 Търновец

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Да се знае":

    Това е истината. Всичко проектирано от задкулисието да се ползва радев за да можеше да продължи да управлява борисов. Защото отново почнаха протестите срещу него ,срещу министрите му лукарски на икономиката чийто кум стана тиквата на сватбата му и срещу министъра на здравеопазването петър москов за внасянето на отровните турски ваксини. Ако протестите бяха продължили и тиквун беше изритан от народа отиваше завинаги в небитието. Затова каза на хората - Успокойте се ,идват президентските избори ,ако ги загубя значи народа не ме иска и подавам оставка. Всичко по сценарий ,издига неизбираем кандидат,губи от мунчо измамник, мунчо измамник назначава за служебен премиер и министри хора които да работят за връщането на тиквун на власт като герджика например. Боко тиквун се връща на бял кон отново премиер. И още нещо - когато започнаха масовите протести срещу тиквата лятото на 2020 г.и края на август при откриването на заседанията на парламента мунчо измамник радев държа реч на откриването и каза " когато съставя служебно правителство всички вън" . Имаше предвид раздутите държавни служители а при неговите служебни се увеличиха с 14%. Няма да ми стигне полето да изброя с имена всички шефове от ГЕРБ в област В Търново уволнени от кабинета "Петков" и после върнати от служебните на мунчо измамник на по високи постове.

    21:44 07.05.2026

  • 7 !!!?

    9 0 Отговор
    Балансът на новата власт - ДЪРВЕНО ЖЕЛЯЗО !!!?

    21:45 07.05.2026

  • 8 Знаеш ли

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Да се знае":

    Че от Пловдив вече ...са начело...Боснеш..ки и групата....

    21:48 07.05.2026

  • 9 Някой

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Ветеран от протеста":

    Ако искаш една работа да не бъде свършена създай комисия

    22:05 07.05.2026

  • 10 РЕАЛИСТ

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ивелин Николов - журналист":

    Ако трябва да се избира, между Пеевски и Бойко от една страна и ППДБ от друга, винаги бих избрал по-малката злина - Пеевски и Бойко. Гнусярите от ППДБ нямат място в политическия живот на България. Хижа Петрохан се продава. Да си я купят и да си правят сектата там.

    22:18 07.05.2026

  • 11 54321

    1 4 Отговор
    "Първан Симеонов: Мнозинството отряза опозицията за създаването на две комисии."
    КАКВА КОМИСИЯ СРЕЩУ ПЕЕВСКИ ИСКА ОПОЗИЦИЯТА БЕ ПЪРВАНЕ, КАТО ДОВЧЕРА СЪЩАТА ТАЗИ ОПОЗИЦИЯ БЕШЕ И УПРАВЛЯВАШЕ С ПЕЕВСКИ?

    22:21 07.05.2026

  • 12 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    2 0 Отговор
    Г-н политолог с козе брада НА ЯРА ДО ДОСТИГАНЕ НА ВЪЗМЕЗДИЕ Е ДО КРАЙ !
    ХОРАТА ОТ ЦЕНТЪРА НЕ МУ КАЗВАТ ЧЕ НЕ ОБИЧАТ КРАЙНОСТИТЕ А ТОЧНО ОБРАТНОТО - ХОРАТА ГЛАСУВАЛИ ЗА РАДЕВ ОБИЧАТ КРАЙНОСТИТЕ И ИСКАТ КРАЙНОСТИ ТОЕСТ ВЪЗМЕЗДИЕ ТОЕСТ ПЕЕВСКИ И БОКО ДА БЪДАТ АРЕСТУВАНИ И ВКАРАНИ В ЗАТВОРА
    И ПОСЛЕДНО ГОСПОДИН МЕНТЕ МАНИПУЛАТОР ЛЪЖЛИВ ..ВНЕЗАПНИ И РЕЗКИ РАДИКАЛНИ РЕШЕНИЯ СА ВЪЗМОЖНИ СТИГА ДА БЪДАТ ПОЖЕЛАНИ...ИМА ЦЯЛАТА ВЛАСТ ДА ДЕЙСТВА ..ДО 1-2 МЕСЕЦА НЯМА ЛИ РЕЗУЛТАТИ И БОКО И ПЕЕВСКИ НЕ БЪДАТ ЛИ АРЕСТУВАНИ ВСИЧКИ ИЗЛИЗАМЕ НА УЛИЦАТА И РАДЕВ ЩЕ БЪДЕ СВАЛЕН С КАМЪНИ

    22:23 07.05.2026

  • 13 Тези политолози са

    1 0 Отговор
    Едни празнодумци безделници и плямпала ,

    22:28 07.05.2026

  • 14 ПЛАТЕНИ ПЕТРОХАНЦИ

    2 1 Отговор
    Мнозинството има думата. Провалените либерали да траят.

    22:28 07.05.2026

  • 15 Няма

    0 1 Отговор
    По-противно нещо от тази козя брадичка

    22:38 07.05.2026

