Мирослав Ненков след сблъсъка на политиците: Тези хора трябва да копаят ниви или да се занимават с краставици

20 Септември, 2025 13:11 1 000 40

„Гори къщата на съседа. Има пожар в къщата на съседа. Ние се караме как баницата е станала малко по-глетава от вчерашната“

Мирослав Ненков след сблъсъка на политиците: Тези хора трябва да копаят ниви или да се занимават с краставици - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Много сме разделени по всякакви теми. Последните години са много токсични. Не бих приел определението болно общество - по-скоро незряло общество. Незрелият човек реагира на всичко лично, много се обижда, много се засяга. Ние сме на този етап“. Това коментира в „Тази събота“ анестезиологът и бивш министър на здравеопазването д-р Мирослав Ненков.

Според него при сблъсъка между народните представители не сме гледали политици, а четвъртокласници, „които се обиждат на „Левски“ и на ЦСКА и на кого баща му е с по-голям автомобил“.

„Многозначителният главен „Д“ политик отправя лични обиди. Лични обиди се отправят в училище, в първи клас. Нали той е някакъв страшен лидер? Нали ще прави някаква страшна държава? Корав мъж прави тази държава. Не такъв, дето говори такива неща“, посочи Ненков.

„Това е език и поведение, което може да бъде видяно в началните години на обучение, когато децата се скарат. Не може да бъде такова поведението на зрели мъже“, отбеляза той.

На въпрос дали все пак има нещо, което обединява политиците, той отговори: „Гори къщата на съседа. Има пожар в къщата на съседа. Ние се караме как баницата е станала малко по-глетава, отколкото беше вчерашната. Това е срамно. Тези хора въобще не трябва да бъдат там. Те трябва да копаят ниви или да се занимават с краставици“, посочи анестезиологът и допълни, че тези хора са изпратени в парламента от нас и са продукт на нашата зрялост.

„Ние трябва да погледнем къщата на съседа, която гори. И да си кажем – „сега, ако от този пожар прескочи искра при нас, и нашата ще се запали. С тези хора, когато сме ги изпратили там, тя ще изгори до основи. И кочината ще изгори, не само къщата“, коментира Ненков.

По повод на това, че дори смъртта на един полицай не успя да смири политиците, бившият министър отговори:

„Това са ни политиците. Това е едно истинско човешко нещастие за близките на този полицай. Той е умрял по време на изпълнение на служебния си дълг по една или друга причина. Понеже ние сме незрели, малки, ние търсим конкретната причина за тази смърт. Било то в протеста, било то в павето, било то в доктора, който му е дал медицинското да отиде да служи този човек“, обясни той.

„Тези толкова могат и си се яхат върху починалия човек, Бог да го прости“, отбеляза Ненков.

“Ще дойдат избори и тогава всички ние, дето много ги разбираме нещата във Фейсбук, и си ги приказваме вкъщи с бирата и с кренвиршите, трябва да се облечем, да отидем и да гласуваме“, заяви специалистът.


България
  • 1 Истината:

    15 2 Отговор
    „Възраждане“ внесе предложение в Народното събрание
    за създаване на временна комисия,
    която да разследва строителството и финансирането на хотел с Водопад „Хаяши“ в София –
    собственост на съпругата на министър-председателя Росен Желязков.

    Коментиран от #5, #7, #16

    13:11 20.09.2025

  • 2 Даже

    12 0 Отговор
    и там тази пъклена сбирщина ще е вредна !

    13:12 20.09.2025

  • 3 Газдов

    9 0 Отговор
    Не. Да чукат камъни при мен, до един, включително и ти.

    13:13 20.09.2025

  • 4 А добро утро

    7 3 Отговор
    А добро утро, аз същото го казвам от години. Подбира се най-големия добитък нагоре. Този дебелак е същия аграр.

    13:13 20.09.2025

  • 5 Да допълня

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Истината:":

    Когато Половин България е във водна Катастрофа по вина на БЕРБ и е на режим,
    Герберския Костенбродски строи хотел с водопад в центъра на София!

    Коментиран от #30

    13:14 20.09.2025

  • 6 Хохо Бохо

    11 1 Отговор
    Не стават докторе. Прекалено некадърни са за тая работа!

    13:15 20.09.2025

  • 7 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Истината:":

    Пак активира патериците.
    сКъсото варненско MAHraлче няма никаква заслуга по разследването на хотела с Водопада.
    Нали знаете защо от мафията на шишитата създават комисии и коя комисия е довела до нещо различно от потулване на случая.

    13:16 20.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ганя Путинофила

    7 7 Отговор
    Цялата русофилско-селска сган се събра в Народното събрание!

    13:17 20.09.2025

  • 10 Сталин

    7 1 Отговор
    Само трета световна ще избави цървулите от мъките им и от тях самите

    13:17 20.09.2025

  • 11 Брежнев

    13 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    1989г. маскалите ни казаха: " Чао братушки, СССР больше нет, оправяйте се както можете"!
    Хиляди заводи затвориха врати, защото стоките ни ставаха само за СССР! Фалит! Банкова криза! Мутри! Българите тръгнаха по цял свят да се спасяват!
    Като резултат 3 милиона българи по малко БЕЗ ВОЙНА!

    13:19 20.09.2025

  • 12 Сталин

    14 2 Отговор
    Тези негодници си бяха такива и преди ,но по време на Тодор Живков,тези безполезници бяха келнери,пъдари ,чистачки и бакшиши , защото за нищо друго не ставаха и после тези бандити и проститутки сложиха вратовръзки и станаха депутати,министри и бизнесмени

    Коментиран от #24

    13:19 20.09.2025

  • 13 Кокорчо 🌈🌈🌈

    2 4 Отговор
    Обичам да берат ,, краставици,, по пеньоар.

    13:19 20.09.2025

  • 14 Питане

    2 0 Отговор
    А краставиците - КАК , да ги .... ?
    Голяма част ще се възползват !

    13:19 20.09.2025

  • 15 Анонимен

    0 2 Отговор
    Никой не може да накара експерт по коментари в мрежата да върши нещо друго!

    Коментиран от #20

    13:20 20.09.2025

  • 16 Объркана копейка

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Истината:":

    Важното е, че от ГЕРБ Ново начало пазят имунитетите на хулиганите от BrЪzpaждане, другото е театрални постановки

    13:20 20.09.2025

  • 17 Ъхъъъъъ....

    6 0 Отговор
    Тези хора трябва да копаят ниви или да се занимават с краставици и да ги подаряват на Украйна и на натовската сган нали .....

    13:21 20.09.2025

  • 18 между другото

    5 0 Отговор
    Ненков, защо в България се отменят наредби за медицински стандарти, когато новите все още не са подложени на обсъждане, не са приети и затова се атакуват в съда?

    13:23 20.09.2025

  • 19 Относно "смъртта на един полицай"

    6 0 Отговор
    Една справка е нужна колко човека са умряли за година на работното си място ! Полицая не е по различен от останалите хора

    13:24 20.09.2025

  • 20 Така ли?

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Анонимен":

    А ти като по цял ден си бараш 4е-па, да не мислиш, че си полезен с това на някого?

    13:24 20.09.2025

  • 21 А бе,

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    Що цивриш на чужди....
    Живееш си в матушка, стандарта ти е с пъти по-висок от тукашния...
    Обясни какво искаш - не можеш да намериш в кофите мръвка ли?
    "Последния" е щедър - кафяво на корем

    13:24 20.09.2025

  • 22 Кака Лена краставичарката

    0 3 Отговор
    Кои по точно краставици обра? На Кирчо или на адвокатчето!„
    Чие е чавето?

    13:24 20.09.2025

  • 23 Ако вървим по украинският път

    3 0 Отговор
    този пожар ще прескочи и при нас, и нашата ще се запали.....

    13:26 20.09.2025

  • 24 И това

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сталин":

    От един бивш парт.сектетар ???
    СРАМ за Партията....

    13:27 20.09.2025

  • 25 бялата мафия

    3 0 Отговор
    И вие не сте по-различни.Всички в Белене и всичко наново!

    13:28 20.09.2025

  • 26 На времето като

    2 2 Отговор
    Запалиха Партийният Дом по хубавичко ли беше? А когато паметници на антифашисти рушаха по хубавичко ли беше ? ....

    13:29 20.09.2025

  • 27 Въобще не мисля че на ченгетата

    5 1 Отговор
    "изпълнение на служебния дълг" им е да пазят тази пасмина от народа

    13:32 20.09.2025

  • 28 "заяви специалистът"

    1 1 Отговор
    Ама по какво точно е специалист ?

    13:34 20.09.2025

  • 29 Задължително

    2 2 Отговор
    Прекратете всякакви предавания от Народното събрание. Децата гледат и слушат. Затова е и тази детска престъпност.

    Коментиран от #33

    13:36 20.09.2025

  • 30 АГАТ а Кристи

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Да допълня":

    Аз "костинбродски"...
    1. "Водата" е от бидон 1000 L и се върти с помпа.
    2. И водата, и строежа е съгласуван с началниците ми - единият помазан от "шефа" и от Путин, а другият помазан от маминка.
    Чудя се какво искате от мен !

    13:37 20.09.2025

  • 31 А анестезиологът

    0 0 Отговор
    Като анестезиолог ли работи ?

    13:38 20.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Напротив нацист ...

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Задължително":

    предаванията от Народното събрание трябва да са директни а не да се цензурират.

    13:40 20.09.2025

  • 34 Ясно трябва да стане

    3 1 Отговор
    Че държавните служители, администрацията и полицията не са първа ръка хора, а само обслужващ персонал на който ние им плащаме заплатите. Никакви привилегии не трябва да имат. Ама никакви

    13:46 20.09.2025

  • 35 Абсурдистан

    1 0 Отговор
    Това и аз винаги съм твърдял-изключително ниско ниво на интелект, граничещо с пълнато му отсъствие. Доказателство за обърната еволюция!

    13:50 20.09.2025

  • 36 починалия човек, Бог да го прости

    1 0 Отговор
    Казал лекаря ..... Нон сенс

    13:56 20.09.2025

  • 37 Копаенето

    0 0 Отговор
    на ниви си има своите тънкости и то не е за всеки.Защото една нива зависи кок се копае и обгрижва и според това и се отблагодарява на стопанина си .

    13:58 20.09.2025

  • 38 краставици без вода

    0 0 Отговор
    Ти ходи гледай

    13:58 20.09.2025

  • 39 В България има бясна инфлация и с

    0 0 Отговор
    гласуване няма да я намалим?
    Евро Инфлацията на Цените в България е породена от смяната на парите, или по скоро от унищожаването на Лв.

    14:01 20.09.2025

  • 40 Цък

    0 0 Отговор
    Този мухльо ми падна в очите. Гледах го в някакво придаване. Използва език обиден дори за каруцар. Рано или късно маските падат и на повърхността излиза истинската същност на човек.

    14:04 20.09.2025

