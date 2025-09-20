Мирослав Ненков след сблъсъка на политиците: Тези хора трябва да копаят ниви или да се занимават с краставици

„Много сме разделени по всякакви теми. Последните години са много токсични. Не бих приел определението болно общество - по-скоро незряло общество. Незрелият човек реагира на всичко лично, много се обижда, много се засяга. Ние сме на този етап“. Това коментира в „Тази събота“ анестезиологът и бивш министър на здравеопазването д-р Мирослав Ненков.
Според него при сблъсъка между народните представители не сме гледали политици, а четвъртокласници, „които се обиждат на „Левски“ и на ЦСКА и на кого баща му е с по-голям автомобил“.
„Многозначителният главен „Д“ политик отправя лични обиди. Лични обиди се отправят в училище, в първи клас. Нали той е някакъв страшен лидер? Нали ще прави някаква страшна държава? Корав мъж прави тази държава. Не такъв, дето говори такива неща“, посочи Ненков.
„Това е език и поведение, което може да бъде видяно в началните години на обучение, когато децата се скарат. Не може да бъде такова поведението на зрели мъже“, отбеляза той.
На въпрос дали все пак има нещо, което обединява политиците, той отговори: „Гори къщата на съседа. Има пожар в къщата на съседа. Ние се караме как баницата е станала малко по-глетава, отколкото беше вчерашната. Това е срамно. Тези хора въобще не трябва да бъдат там. Те трябва да копаят ниви или да се занимават с краставици“, посочи анестезиологът и допълни, че тези хора са изпратени в парламента от нас и са продукт на нашата зрялост.
„Ние трябва да погледнем къщата на съседа, която гори. И да си кажем – „сега, ако от този пожар прескочи искра при нас, и нашата ще се запали. С тези хора, когато сме ги изпратили там, тя ще изгори до основи. И кочината ще изгори, не само къщата“, коментира Ненков.
По повод на това, че дори смъртта на един полицай не успя да смири политиците, бившият министър отговори:
„Това са ни политиците. Това е едно истинско човешко нещастие за близките на този полицай. Той е умрял по време на изпълнение на служебния си дълг по една или друга причина. Понеже ние сме незрели, малки, ние търсим конкретната причина за тази смърт. Било то в протеста, било то в павето, било то в доктора, който му е дал медицинското да отиде да служи този човек“, обясни той.
„Тези толкова могат и си се яхат върху починалия човек, Бог да го прости“, отбеляза Ненков.
“Ще дойдат избори и тогава всички ние, дето много ги разбираме нещата във Фейсбук, и си ги приказваме вкъщи с бирата и с кренвиршите, трябва да се облечем, да отидем и да гласуваме“, заяви специалистът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Истината:
за създаване на временна комисия,
която да разследва строителството и финансирането на хотел с Водопад „Хаяши“ в София –
собственост на съпругата на министър-председателя Росен Желязков.
Коментиран от #5, #7, #16
13:11 20.09.2025
2 Даже
13:12 20.09.2025
3 Газдов
13:13 20.09.2025
4 А добро утро
13:13 20.09.2025
5 Да допълня
До коментар #1 от "Истината:":Когато Половин България е във водна Катастрофа по вина на БЕРБ и е на режим,
Герберския Костенбродски строи хотел с водопад в центъра на София!
Коментиран от #30
13:14 20.09.2025
6 Хохо Бохо
13:15 20.09.2025
7 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
До коментар #1 от "Истината:":Пак активира патериците.
сКъсото варненско MAHraлче няма никаква заслуга по разследването на хотела с Водопада.
Нали знаете защо от мафията на шишитата създават комисии и коя комисия е довела до нещо различно от потулване на случая.
13:16 20.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ганя Путинофила
13:17 20.09.2025
10 Сталин
13:17 20.09.2025
11 Брежнев
До коментар #8 от "Сталин":1989г. маскалите ни казаха: " Чао братушки, СССР больше нет, оправяйте се както можете"!
Хиляди заводи затвориха врати, защото стоките ни ставаха само за СССР! Фалит! Банкова криза! Мутри! Българите тръгнаха по цял свят да се спасяват!
Като резултат 3 милиона българи по малко БЕЗ ВОЙНА!
13:19 20.09.2025
12 Сталин
Коментиран от #24
13:19 20.09.2025
13 Кокорчо 🌈🌈🌈
13:19 20.09.2025
14 Питане
Голяма част ще се възползват !
13:19 20.09.2025
15 Анонимен
Коментиран от #20
13:20 20.09.2025
16 Объркана копейка
До коментар #1 от "Истината:":Важното е, че от ГЕРБ Ново начало пазят имунитетите на хулиганите от BrЪzpaждане, другото е театрални постановки
13:20 20.09.2025
17 Ъхъъъъъ....
13:21 20.09.2025
18 между другото
13:23 20.09.2025
19 Относно "смъртта на един полицай"
13:24 20.09.2025
20 Така ли?
До коментар #15 от "Анонимен":А ти като по цял ден си бараш 4е-па, да не мислиш, че си полезен с това на някого?
13:24 20.09.2025
21 А бе,
До коментар #8 от "Сталин":Що цивриш на чужди....
Живееш си в матушка, стандарта ти е с пъти по-висок от тукашния...
Обясни какво искаш - не можеш да намериш в кофите мръвка ли?
"Последния" е щедър - кафяво на корем
13:24 20.09.2025
22 Кака Лена краставичарката
Чие е чавето?
13:24 20.09.2025
23 Ако вървим по украинският път
13:26 20.09.2025
24 И това
До коментар #12 от "Сталин":От един бивш парт.сектетар ???
СРАМ за Партията....
13:27 20.09.2025
25 бялата мафия
13:28 20.09.2025
26 На времето като
13:29 20.09.2025
27 Въобще не мисля че на ченгетата
13:32 20.09.2025
28 "заяви специалистът"
13:34 20.09.2025
29 Задължително
Коментиран от #33
13:36 20.09.2025
30 АГАТ а Кристи
До коментар #5 от "Да допълня":Аз "костинбродски"...
1. "Водата" е от бидон 1000 L и се върти с помпа.
2. И водата, и строежа е съгласуван с началниците ми - единият помазан от "шефа" и от Путин, а другият помазан от маминка.
Чудя се какво искате от мен !
13:37 20.09.2025
31 А анестезиологът
13:38 20.09.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Напротив нацист ...
До коментар #29 от "Задължително":предаванията от Народното събрание трябва да са директни а не да се цензурират.
13:40 20.09.2025
34 Ясно трябва да стане
13:46 20.09.2025
35 Абсурдистан
13:50 20.09.2025
36 починалия човек, Бог да го прости
13:56 20.09.2025
37 Копаенето
13:58 20.09.2025
38 краставици без вода
13:58 20.09.2025
39 В България има бясна инфлация и с
Евро Инфлацията на Цените в България е породена от смяната на парите, или по скоро от унищожаването на Лв.
14:01 20.09.2025
40 Цък
14:04 20.09.2025