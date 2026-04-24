Строги правила за криптопазара от 1 юли 2026 г.

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) и Комисията за финансов надзор напомнят, че преходният период по Регламента относно пазарите на криптоактиви MiCA изтича на 1 юли 2026 г.

След тази дата всяко дружество, предлагащо услуги, свързани с криптоактиви, на клиенти от ЕС, без да притежава необходимия лиценз, ще бъде в нарушение на европейското законодателство и трябва да преустанови дейността си.

Регулаторът подчертава, че доставчиците на услуги за криптоактиви (CASPs), които не са получили лиценз, са длъжни да имат готови и приложени планове за организирано излизане от пазара. Те трябва да гарантират защита на клиентите, включително възможност да прехвърлят активите им към лицензиран оператор или към лични портфейли. Потребителите трябва да бъдат уведомени преди прилагането на плана за прекратяване на дейността си.

ЕSMA и КФН очакват и доставчиците на услуги за криптоактиви, които са получили лиценз, активно да управляват миграцията на съществуващи клиенти преди 01.07.2026 г. Целта е да се прехвърлят ползватели по стария режим към лицензирани дружества. По време на този процес трябва да бъде извършена и детайлна проверка, с оглед изискванията на европейското законодателство в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

ESMA напомня, че дружества, учредени извън ЕС, с изключение на извънредния случай на “предоставяне на услуга по инициатива на клиента”, нямат право да предоставят услуги за криптоактиви, които се квалифицират като услуги по MiCA, на инвеститори от ЕС, нито да привличат клиенти от ЕС с подобни услуги.

Това важи и в отношенията между бизнеси, тъй като MiCA изрично забранява на доставчици на услуги за криптоактиви, да възлагат или делегират услуги по попечителство и съхранение на клиентски активи на нелицензирани дружества.

Комисията за финансов надзор ще следи за прилагането на правилата, включително за наличието на планове за прекратяване, коректното прехвърляне на клиенти и предприемането на мерки срещу нелицензирани оператори.

За да не станете жертва на измама след 1 юли:

• Проверете своя доставчик.

Преди да преведете пари или да инвестирате в криптокомпания, проверете дали е регистрирана във Временния регистър по MiCA на ЕОЦКП (https://www.esma.europa.eu/esmas-activities/digital-finance-and-innovation/markets-crypto-assets-regulation-mica).

За лицензирани от КФН български компании проверка може да направите на: https://www.fsc.bg/registri-i-spravki/registar-na-liczenziranite-dostavchiczi-na-uslugi-za-kriptoaktivi/

• Мислете локално, не глобално

Защитите на MICA са приложими само за юридически лица, лицензирани в ЕС. Те обаче могат да оперират под една търговска марка в различни държави и дори континенти.

Прегледайте внимателно договора, който ще сключите, за да се убедите кое точно е дружеството, което ще Ви предоставя услуги.

• При нужда предприемете действия. Ако доставчикът Ви не е лицензиран, действайте незабавно – прехвърлете криптоактивите си към лицензиран доставчик или към самостоятелно управляван портфейл – или обмислете да затворите позициите си. Оставането при нелицензиран доставчик на услуги за криптоактиви означава отслабена юридическа защита и по-голям риск от загубване на активите Ви.