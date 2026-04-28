Мирослав Найденов: Няма съществено увеличение на хляба

28 Април, 2026 08:51 722 31

Натискът в сектора е огромен. 40% от цената на хляба се формира от работната заплата, която се увеличава

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няма съществено увеличение на хляба - и то от месеци назад. Поне от 8 месеца доставните цени не са променяни. Това заяви пред БТВ Мирослав Найденов, бивш министър на земеделието.

"Натискът в сектора е огромен. 40% от цената на хляба се формира от работната заплата, която се увеличава", допълни той.

"Работниците, които правят хляба, основно извършват нощен труд, при тях няма празник, заслужават по-високи заплати."

По темата за надценките на стоките - "голямото парче" винаги остава във веригите, каза Найденов.


  • 1 честен ционист

    23 8 Отговор
    В България отдавна вече това, което се продава с претенцията, че е хляб е някаква синтетична смес наподобяваща гъба, или донапрен.

    08:55 28.04.2026

  • 2 Джери

    8 1 Отговор
    Няма съществено увеличение на ЦЕНАТА НА хляба,а не на грамажа му.

    08:55 28.04.2026

  • 3 цербер

    10 0 Отговор
    Дунапрен се пише,а не донапрен.

    08:55 28.04.2026

  • 4 Последния Софиянец

    13 3 Отговор
    Хляба за заведението ми миналата седмица го дигнаха с 20 процента.Това не е малко като за цени на едро.

    08:56 28.04.2026

  • 5 Пич

    22 2 Отговор
    Поредният кретен Урсулианец, който пуска димки!!!
    Жал карите, цяла година - Нищо няма да се увеличи заради еврото.......
    Верно - доходите нищо не се увеличиха, всичко останало си такова таковата! Ама не ходете да протестирате, защото ПП не са ви казали още!!!

    08:57 28.04.2026

  • 6 Факти

    15 3 Отговор
    Мирослав Найденов: Няма съществено увеличение на хляба само малко и то в левро

    08:59 28.04.2026

  • 7 Някой

    2 1 Отговор
    В началото на прехода преди деноминацията (1000 стари лева къмто 1 нов лев) белият хляб бе 40 стотинки, а Добруджата 30 стотинки. Дали бе на килограм не помня.

    09:01 28.04.2026

  • 8 какъв се явява

    8 1 Отговор
    миро мршата ?

    09:02 28.04.2026

  • 9 Анонимен

    2 7 Отговор
    Правя си сам хляб, от собсвената пшеница. Себестойност 43ст/килограм.

    09:02 28.04.2026

  • 10 Реалност

    13 1 Отговор
    Няма съществено увеличение на хляба - има няма 20%, но качеството му падна драстично и вече изобщо не прилича на хляб.

    09:06 28.04.2026

  • 11 Гост

    6 1 Отговор
    Тоя па откъде изпълзя....как му беше името..

    09:10 28.04.2026

  • 12 Ама,

    8 1 Отговор
    Тоя още ли не е в затвора?

    09:11 28.04.2026

  • 13 Деций

    7 1 Отговор
    Кое време сме вече,те още за хляб ми говорят.Първо на ,70/80% това не е хляб,и второ колко хляб се яде?После говорим за здравни проблеми, затлъстяване, диабет,сърдечно съдови болести и т.н.Вие първо нямате качествена хлебна пшеница за да правите хляб,и трябва пълна забрана фуражна пшеница да участва като производна в хляба.Това да важи за палмово масло,аспартам,глутамати и всякакви други гадости които влагат в храните,убивайки бавно но сигурно.Същото и за всякакви авто части автър маркет,това трябва да е забранено за внос,и всяко наличие в страната да се наказва строго, минимум 20 г .Та да говорите за цени на хляб в клуба на богатите е много добър атестат за състоянието на страната.Помня в онова " лошото време" когато нямаше "свобода" хранеха прасета с хляб,и във всяко живо село имаше пекарна в която правеха истински хляб,пък сега хубав хляб почти няма,обаче сме свободни и на където и да погледнеш само Демокрация!

    09:14 28.04.2026

  • 14 мъкаааа

    5 1 Отговор
    Това в Бългерията вече не е Демокрация,а е бър-бър-о-тъпация.!

    09:20 28.04.2026

  • 15 хах

    4 1 Отговор
    Тая шия не е от туршия

    09:22 28.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хохо Бохо

    5 1 Отговор
    Миро мръшата да каже за 100 годишното месо и месото с антракс. Той ги разбира. Чернобил ряпа да яде в сравнение с тоя

    09:30 28.04.2026

  • 18 М даааа

    8 1 Отговор
    Т0зи, дето си беше направил харем в министерството, от невръстни пиарки...

    09:30 28.04.2026

  • 19 1488

    2 5 Отговор
    сега със стиснати зьби и на празни стомаси ганчуфците ще си изтърпят другаря боташ, който ще им покаже какво значи завладяна държава

    Коментиран от #29

    09:30 28.04.2026

  • 20 Механик

    5 2 Отговор
    За хляба не знам, ама чушките гонят 17 ЛЕВА.
    А тоя едва ли само от сух лебец е направил тая гуша.

    Коментиран от #23

    09:31 28.04.2026

  • 21 Гост

    6 1 Отговор
    2021г. хляб типов марка "Д.............я" 650 гр. 1,05 ЛЕВА ! Днес същия хляб - 1,05 ЕВРО!

    09:32 28.04.2026

  • 22 Изотзад

    7 2 Отговор
    СПОКО! Всички цени ще се запазят - те ще са си същите, но вече с този знак отзад: €

    09:32 28.04.2026

  • 23 Това вече НЕ Е ХРАНА

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Механик":

    И са винаги нитратни, ще ни отровят.

    09:33 28.04.2026

  • 24 Хохо Бохо

    4 1 Отговор
    Май муно проста, качественото жито изнасяме за бандерия, а от там внасяме боклук. От този боклук се продава някакво подобие на хляб, в състава на който има предимно стар хляб. По-качествените изделия, които се доближават до истински хляб са на цена колкото луканка. Справка -тестените изделия в Лидъл и си ги сметнете на колограм

    09:34 28.04.2026

  • 25 хдцбгфжбх

    7 1 Отговор
    По бай Тошово имаше хляб , наште ме пращаха и докато се прибера изяждох половината хляб. Беше истински , качествен , топъл от фурната.

    09:37 28.04.2026

  • 26 Наглост Тиквенска

    6 1 Отговор
    Хайде, и Миро Мършата изпълзя! Помните ли, българи, този силно компрометиран, корумпиран и полуграмотен наглец, който беше внесъл стотици тонове 25 - годишно канцерогенно месо от Южна Америка и за награда мутрата от СИК, банкянският селяндур Боко Тиквата го напарви министър! Все още не е изнамерена мярна единица за ГЕРБерастката наглост, безочие, цинизъм и простащина!

    09:39 28.04.2026

  • 27 хсгйфбхежбн

    5 2 Отговор
    Цената по Бай Тошово не я помня вероятно е била символична. Толкова с демокрадцията ви.

    09:39 28.04.2026

  • 28 помним

    6 2 Отговор
    Цената при Бай Тошо беше 24 стотинки , ръжения хляб 16 стотинки , долара 90 стотинки , лева обезпечен със злато . Ток 2 стотинки без такса пренос и подобни измишльотини , водата за месец 20 стотинки , телефон 1 лев на месец , заема за апатрамента 32 лева .Заплатите са между 160 и 220 лева средно .Едно семейство взема чисто около 400-500 лева общ доход , сметките са месеца са около 10 лева , ако има заем за апартамент 40-50 лева разход .Здавеопазене 0 лева , дори много от лекарствата в аптеката са безплатни , зъболечение 0лева , образование 0лева .Винетки няма , пътища има до най забутаното село .Ама това сега не се говори , хората трябва да забравят ,че са имали права и държава .

    09:47 28.04.2026

  • 29 идиот

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "1488":

    по Достоевски

    09:51 28.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Геша

    3 0 Отговор
    Боклук! Вносител на 20-годишно "прясно" ирландско месо. И акъл тръгнал да ръси. А глупавият народ изнемогва и гласува като стадо.

    10:25 28.04.2026

