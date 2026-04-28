Мирослав Найденов: Няма съществено увеличение на хляба

Няма съществено увеличение на хляба - и то от месеци назад. Поне от 8 месеца доставните цени не са променяни. Това заяви пред БТВ Мирослав Найденов, бивш министър на земеделието.

"Натискът в сектора е огромен. 40% от цената на хляба се формира от работната заплата, която се увеличава", допълни той.

"Работниците, които правят хляба, основно извършват нощен труд, при тях няма празник, заслужават по-високи заплати."

По темата за надценките на стоките - "голямото парче" винаги остава във веригите, каза Найденов.