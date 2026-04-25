Мотоклубовете у нас са в готовност за организиране на протести. Причината е ограничението на застрахователните компании към тях „Гражданска отговорност“ на мотоциклетите да не се плаща разсрочено, а да става еднократно. Според мотористите това е несправедливо, тъй като не ползват моторите в зимни и неблагоприятни метеорологични условия. Затова настояват незабавно да бъдат преразгледани въведените условия и цени, предаде БНТ.
Днес във Варна се открива мотосезонът. Но притесненията на мотористите са сериозни заради новите правила на застрахователните компании. От една страна, ще плащат „Гражданска отговорност“ на сезонни моторни превозни средства на цена, която е почти двойна. От друга страна, „Гражданска отговорност“ трябва да платят целия размер, без възможност за разсрочено плащане.
„В момента застрахователите, с цел да ни ограбват буквално, не дават възможност да се плаща на разсрочено плащане за мотоциклети, каравани и т.н. А на всичко отгоре и вдигнаха цените повече от два пъти. Миналата година една нормална застраховка за „Гражданска отговорност“ беше 75 евро за мотор, тази година е около 200 евро. Най-евтината е 115 евро, но тя не може да се заплати на разсрочено. Една-единствена компания предлага разсрочено, но там цената е над 200 евро. И то ако ти позволят по тяхно усмотрение. Това е чиста проба рекет и органите, които регулират това, трябва да самосезират.“
Това, което искат мотористите, е преразглеждане, и то спешно, на тези нови правила за плащане на „Гражданска отговорност“. Надяват се и на спешна среща с институциите, от които и зависи решаването на този въпрос.
Мотористи плашат с протести
25 Април, 2026 17:06
Не искат да плащат наведнъж „Гражданска отговорност“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
5 ДрайвингПлежър
Вярно е, че е някаква дискриминация за едните да може да се плаща разсрочено, за другите не... но това вече е мрънкане на висок глас, ако имаш възможност да купиш мотор за няколко хилядарки да си чешеш крастата 3-4 месеца съботите 100 евро няма да те съборят...
17:14 25.04.2026
9 шиши съм
До коментар #4 от "Гражданската отговорност":не ме устройва така, искам гражданска и за тротинетки и скейтборд
17:17 25.04.2026
11 Да, да
Смешното е, че вдигате много шум, а действия никакви.
Така се варят жабите, бавничко, на слаб огън.
17:19 25.04.2026
17 тази година е около 200 евро
и ви глобяват по 1000е за шумово замърсяване
17:33 25.04.2026
18 ТВА ГО ПЕЯ ОТ 30 ГОДИНИ
До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":АКО ИМАШ БАГЕР ПОРШЕ ЛАДА И СИМСОН ТИ НЕ МОЖЕШ ДА СИ ЕФНОВРЕМЕННО НА ТЯХ .....ЗА ТВА ДА,СЕ ПЛАЩА ЕДНА НА НАЙ СКЪПОТО МПС Е КАТО ЗАСТРАХОВКАТА ДА Е НА ВОДАЧА А НЕ НА НЕУДУШЕВЕНИЯ ПРЕДМЕТ МПСЕ. КАК МОЖЕ НЕУДУШЕВЕН ПРЕДМЕТ ДА ИМА КАКВАТО И ДА Е ОТГОВОРНОСТ?;?!!! АКО СИНА ИЗКА ДА КАРА ПОРШЕТО ИЛИ БАГЕРА ТОЙ ТРЯБВА ДА ИМА НЕГОВА СИ ЛИИИЧНА ЗАСТРАХОВКА С ОБХВАТ НА ПОЛЗВАНИТЕ МЕПЕСЕТА.И ТОЧКА...
17:42 25.04.2026
21 кой мy дpeмe
аз що трябва да плащам
то е мутренски (дьржавен) рекет
17:53 25.04.2026
23 И ти скоро натам
До коментар #16 от "Гробар":.."брато". Папкай повече, да не гласуват.
17:56 25.04.2026
32 ганев
До коментар #2 от "Моторис":АЛООУ...ДЖАПАНКА...ЗАПРИ СЕ
18:38 25.04.2026
33 Азалия
До коментар #10 от "Животното":Да. Има такива мотоциклетисти.
18:52 25.04.2026
