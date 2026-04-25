Мотористи плашат с протести

Мотоклубовете у нас са в готовност за организиране на протести. Причината е ограничението на застрахователните компании към тях „Гражданска отговорност“ на мотоциклетите да не се плаща разсрочено, а да става еднократно. Според мотористите това е несправедливо, тъй като не ползват моторите в зимни и неблагоприятни метеорологични условия. Затова настояват незабавно да бъдат преразгледани въведените условия и цени, предаде БНТ.



Днес във Варна се открива мотосезонът. Но притесненията на мотористите са сериозни заради новите правила на застрахователните компании. От една страна, ще плащат „Гражданска отговорност“ на сезонни моторни превозни средства на цена, която е почти двойна. От друга страна, „Гражданска отговорност“ трябва да платят целия размер, без възможност за разсрочено плащане.



„В момента застрахователите, с цел да ни ограбват буквално, не дават възможност да се плаща на разсрочено плащане за мотоциклети, каравани и т.н. А на всичко отгоре и вдигнаха цените повече от два пъти. Миналата година една нормална застраховка за „Гражданска отговорност“ беше 75 евро за мотор, тази година е около 200 евро. Най-евтината е 115 евро, но тя не може да се заплати на разсрочено. Една-единствена компания предлага разсрочено, но там цената е над 200 евро. И то ако ти позволят по тяхно усмотрение. Това е чиста проба рекет и органите, които регулират това, трябва да самосезират.“

Това, което искат мотористите, е преразглеждане, и то спешно, на тези нови правила за плащане на „Гражданска отговорност“. Надяват се и на спешна среща с институциите, от които и зависи решаването на този въпрос.

