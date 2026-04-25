Мотористи плашат с протести

25 Април, 2026 17:06 1 462 35

Не искат да плащат наведнъж „Гражданска отговорност“

Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Мотоклубовете у нас са в готовност за организиране на протести. Причината е ограничението на застрахователните компании към тях „Гражданска отговорност“ на мотоциклетите да не се плаща разсрочено, а да става еднократно. Според мотористите това е несправедливо, тъй като не ползват моторите в зимни и неблагоприятни метеорологични условия. Затова настояват незабавно да бъдат преразгледани въведените условия и цени, предаде БНТ.

Днес във Варна се открива мотосезонът. Но притесненията на мотористите са сериозни заради новите правила на застрахователните компании. От една страна, ще плащат „Гражданска отговорност“ на сезонни моторни превозни средства на цена, която е почти двойна. От друга страна, „Гражданска отговорност“ трябва да платят целия размер, без възможност за разсрочено плащане.

„В момента застрахователите, с цел да ни ограбват буквално, не дават възможност да се плаща на разсрочено плащане за мотоциклети, каравани и т.н. А на всичко отгоре и вдигнаха цените повече от два пъти. Миналата година една нормална застраховка за „Гражданска отговорност“ беше 75 евро за мотор, тази година е около 200 евро. Най-евтината е 115 евро, но тя не може да се заплати на разсрочено. Една-единствена компания предлага разсрочено, но там цената е над 200 евро. И то ако ти позволят по тяхно усмотрение. Това е чиста проба рекет и органите, които регулират това, трябва да самосезират.“
Това, което искат мотористите, е преразглеждане, и то спешно, на тези нови правила за плащане на „Гражданска отговорност“. Надяват се и на спешна среща с институциите, от които и зависи решаването на този въпрос.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 дал бог ивкони

    24 5 Отговор
    шиши съм и съм гладен, само мутри правим застраховки на тая територия

    17:08 25.04.2026

  • 2 Моторис

    20 21 Отговор
    Като не могат да плащат няма да карат има лесно, всеки почна да мрънка за всичко и без това зима няма пак карат.

    Коментиран от #32

    17:10 25.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гражданската отговорност

    32 3 Отговор
    На водача, НЕ на машината. Водача прави произшествие не превозното средство. СТИГА РЕКЕТ!

    Коментиран от #8, #9

    17:14 25.04.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    27 6 Отговор
    Ми нормално е застраховките им да са високи - мотористите са с висок риск.
    Вярно е, че е някаква дискриминация за едните да може да се плаща разсрочено, за другите не... но това вече е мрънкане на висок глас, ако имаш възможност да купиш мотор за няколко хилядарки да си чешеш крастата 3-4 месеца съботите 100 евро няма да те съборят...

    17:14 25.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ами да, те

    7 4 Отговор
    така правят мотористите...

    17:16 25.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 шиши съм

    19 4 Отговор

    До коментар #4 от "Гражданската отговорност":

    не ме устройва така, искам гражданска и за тротинетки и скейтборд

    17:17 25.04.2026

  • 10 Животното

    34 7 Отговор
    Някои видял ли е Моторист да спазва закона за движение по пътищата, от шофьорите пак се намира някои, а моторист? Мигачи, скорост, изпреварване и т.н. и т.н.?

    Коментиран от #19, #33

    17:17 25.04.2026

  • 11 Да, да

    22 5 Отговор
    Ще плащате, къде ще отидете, хванали са ви за каските. Това е картелно споразумение отвсякъде.
    Смешното е, че вдигате много шум, а действия никакви.
    Така се варят жабите, бавничко, на слаб огън.

    17:19 25.04.2026

  • 12 Благой от СОФстрой

    24 5 Отговор
    А на тоа буклук моторджите кога ще им спрът булуците с които нарушават "децибелите на шума" с изтърбушените им аспуси???!

    17:20 25.04.2026

  • 13 КАТ

    17 7 Отговор
    Могат да протестират, но на полето, ако пречат на движението, ще бъдат санкционирано по ЗДП чл.5,1

    17:20 25.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Дада

    21 5 Отговор
    Глоба и от 1000 евро за шум в населено място от мотор

    17:27 25.04.2026

  • 16 Гробар

    10 16 Отговор
    Мястото на мотористите е под земята, при червеите.

    Коментиран от #23

    17:29 25.04.2026

  • 17 тази година е около 200 евро

    15 6 Отговор
    дано скоро ви я направят 1000е
    и ви глобяват по 1000е за шумово замърсяване

    17:33 25.04.2026

  • 18 ТВА ГО ПЕЯ ОТ 30 ГОДИНИ

    9 4 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    АКО ИМАШ БАГЕР ПОРШЕ ЛАДА И СИМСОН ТИ НЕ МОЖЕШ ДА СИ ЕФНОВРЕМЕННО НА ТЯХ .....ЗА ТВА ДА,СЕ ПЛАЩА ЕДНА НА НАЙ СКЪПОТО МПС Е КАТО ЗАСТРАХОВКАТА ДА Е НА ВОДАЧА А НЕ НА НЕУДУШЕВЕНИЯ ПРЕДМЕТ МПСЕ. КАК МОЖЕ НЕУДУШЕВЕН ПРЕДМЕТ ДА ИМА КАКВАТО И ДА Е ОТГОВОРНОСТ?;?!!! АКО СИНА ИЗКА ДА КАРА ПОРШЕТО ИЛИ БАГЕРА ТОЙ ТРЯБВА ДА ИМА НЕГОВА СИ ЛИИИЧНА ЗАСТРАХОВКА С ОБХВАТ НА ПОЛЗВАНИТЕ МЕПЕСЕТА.И ТОЧКА...

    17:42 25.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ПСИХОПАТИ НАРКОМАНИ ПИЯНИЦИ И КОМПЛЕКСАР

    6 2 Отговор
    ТАЯ СГАН ЩЕ ВДИГНЕ ПРИРАСТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НИ ЛИ? ИЛИ ДОНОРИТЕ НИ ???

    17:50 25.04.2026

  • 21 кой мy дpeмe

    4 1 Отговор
    Не искат да плащат „Гражданска отговорност"

    аз що трябва да плащам
    то е мутренски (дьржавен) рекет

    17:53 25.04.2026

  • 22 1488

    6 0 Отговор
    през 90те на застраховките им викаха такса спокойствие

    17:55 25.04.2026

  • 23 И ти скоро натам

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Гробар":

    .."брато". Папкай повече, да не гласуват.

    17:56 25.04.2026

  • 24 Щом могат да пърдят с кeнeфитe си

    7 1 Отговор
    нощно време, ще могат о да плащат гражданска.

    17:57 25.04.2026

  • 25 Васил

    5 3 Отговор
    Крайно време е държавата да се намеси и спре своеволията на застрахователният сектор не спряха да вдигат цените необосновано.

    17:59 25.04.2026

  • 26 запознат

    6 0 Отговор
    Да им направят застраховките като в картелната Германия. Така ще почнат да карат доста хрисимо, както карат , когато са извън БГ границите. В БГ важи - УДАРИ МОТОРИСТ НА МОТОР, СПАСИ ЕДИН (ИЛИ НЯКОЛКО) ЖИВОТ(А)!!!!

    18:14 25.04.2026

  • 27 име

    1 3 Отговор
    От какъв зор караваните трябва да имат гражданска отговорност? И ремаркетата и те ли трябва да имат?

    18:15 25.04.2026

  • 28 гражданин

    5 1 Отговор
    Очакваме държавата да забрани пистовите мотори.На пътя да останат единствено граждански мотори,така като е по целия свят.Пистовите мотори са създадени за писти.Забрана за каране по републиканските пътища и особено в градски условия.Днес пак във Варна гонеха един състезател,без книжка,с подменени табели.Едвам го арестуваха.Намериха и наркотици.

    18:20 25.04.2026

  • 29 Аз, лично,

    4 1 Отговор
    Мапоследък, в тези меки, безснежни зими, виждам много мотори, които се карат целогодишно!

    18:20 25.04.2026

  • 30 Лъоклер

    2 0 Отговор
    Оказа се,че няма орган,който да контролира този монопол.Писах до КФН ,които ми цитираха един куп безполезни членове ,разпоредби и задължения на потребителя ,като и дума не става за промяна,реформа и гъвкавост..Май били изненадани ,че има МПС,които се карат по месец годишно и че може даже ,като в белите държави-плащаш,колкото караш!Чакам отговор от КЗП,но не очаквам нещо различно .Трябва да сезираме новото правителство ,като се появи такова !!!

    18:30 25.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ганев

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Моторис":

    АЛООУ...ДЖАПАНКА...ЗАПРИ СЕ

    18:38 25.04.2026

  • 33 Азалия

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Животното":

    Да. Има такива мотоциклетисти.

    18:52 25.04.2026

  • 34 Ром с кола

    1 0 Отговор
    Апел "Блъсни мотор, спаси живот"

    18:52 25.04.2026

  • 35 Естет

    1 0 Отговор
    Ще ги преброим на есен! Тези без ръце и крака не са в списъка!

    18:52 25.04.2026

