Военни самолети прелитат над София и Пловдив на 5 май

Българските Военновъздушни сили ще поздравят българското общество и ще отбележат Деня на храбростта и празник на Българската армия с демонстрационно прелитане на военни вертолети и самолети над площада на храм „Александър Невски“ в град София на 6 май 2026 г. във времевия прозорец от 10:00 ч. до 11:00 ч. Празничният ден ще бъде отбелязан още с тържествен водосвет на бойните знамена и знамената-светини пред паметника на Незнайния воин в столицата.

При завръщането си към базовите летища, авиационната техника ще прелети с празничен поздрав и над градовете Пловдив и Ямбол.

Във връзка с подготовката за честването на празника, на 5 май 2026 г., във времето от 09:00 ч. до 11:00 ч., военната авиация ще проведе тренировъчни полети на малка височина над гр. София.

Уверяваме жителите и гостите на столицата и другите областни градове, че се спазват всички разрешени височинно-скоростни диапазони за полети над населени места и необходимите мерки за безопасност.