Военни самолети прелитат над София и Пловдив на 5 май

Българските Военновъздушни сили ще поздравят българското общество и ще отбележат Деня на храбростта и празник на Българската армия с демонстрационно прелитане на военни вертолети и самолети над площада на храм „Александър Невски“ в град София на 6 май 2026 г. във времевия прозорец от 10:00 ч. до 11:00 ч. Празничният ден ще бъде отбелязан още с тържествен водосвет на бойните знамена и знамената-светини пред паметника на Незнайния воин в столицата.
При завръщането си към базовите летища, авиационната техника ще прелети с празничен поздрав и над градовете Пловдив и Ямбол.
Във връзка с подготовката за честването на празника, на 5 май 2026 г., във времето от 09:00 ч. до 11:00 ч., военната авиация ще проведе тренировъчни полети на малка височина над гр. София.
Уверяваме жителите и гостите на столицата и другите областни градове, че се спазват всички разрешени височинно-скоростни диапазони за полети над населени места и необходимите мерки за безопасност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #7
15:44 04.05.2026
2 Последния Софиянец
15:45 04.05.2026
3 Промяна
15:45 04.05.2026
4 селяк
15:46 04.05.2026
5 Езвенете
15:46 04.05.2026
6 на колко години е таз техника?
15:46 04.05.2026
7 Емили с Тротинетката
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Теб ще оп,ва
15:46 04.05.2026
8 Малеййй
Коментиран от #11
15:46 04.05.2026
9 Като у вица
15:47 04.05.2026
10 на гол тукбак чифте пищове
не на 5 май
за да лапат мръвки следващия де
15:48 04.05.2026
11 честен ционист
До коментар #8 от "Малеййй":Не знам дали ще ги видиш, но внимавай да не чуеш нещо хиперзвуково.
15:49 04.05.2026
12 лют пипер
15:51 04.05.2026
13 Ооопс
15:51 04.05.2026
14 летец пилот
15:51 04.05.2026
15 Трол
15:55 04.05.2026