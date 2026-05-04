Военни самолети прелитат над София и Пловдив на 5 май

4 Май, 2026 15:43 481 15

Те са част от тренировката по случай честването на 6 май

Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Българските Военновъздушни сили ще поздравят българското общество и ще отбележат Деня на храбростта и празник на Българската армия с демонстрационно прелитане на военни вертолети и самолети над площада на храм „Александър Невски“ в град София на 6 май 2026 г. във времевия прозорец от 10:00 ч. до 11:00 ч. Празничният ден ще бъде отбелязан още с тържествен водосвет на бойните знамена и знамената-светини пред паметника на Незнайния воин в столицата.

При завръщането си към базовите летища, авиационната техника ще прелети с празничен поздрав и над градовете Пловдив и Ямбол.

Във връзка с подготовката за честването на празника, на 5 май 2026 г., във времето от 09:00 ч. до 11:00 ч., военната авиация ще проведе тренировъчни полети на малка височина над гр. София.

Уверяваме жителите и гостите на столицата и другите областни градове, че се спазват всички разрешени височинно-скоростни диапазони за полети над населени места и необходимите мерки за безопасност.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 7 Отговор
    абе кво чувам , кремълския гном щял да опъва противодронна мрежа на площада за 9 май?

    Коментиран от #7

    15:44 04.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    И американски също.

    15:45 04.05.2026

  • 3 Промяна

    3 2 Отговор
    ВОЙНАТА ДОЙДЕ!!!

    15:45 04.05.2026

  • 4 селяк

    4 0 Отговор
    тиа новите дек немоа фръчат ли ша пущат :Д

    15:46 04.05.2026

  • 5 Езвенете

    8 1 Отговор
    Саму ретро самулетити ли ша фърчат, или ша фърчат и най новите, куито не фърчат?!

    15:46 04.05.2026

  • 6 на колко години е таз техника?

    1 1 Отговор
    пак ли стара руска техника? гледайте да не падне някой ръждясал самолет над градовете

    15:46 04.05.2026

  • 7 Емили с Тротинетката

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Теб ще оп,ва

    15:46 04.05.2026

  • 8 Малеййй

    4 0 Отговор
    Дали ще видим Ф-ките...???

    Коментиран от #11

    15:46 04.05.2026

  • 9 Като у вица

    2 0 Отговор
    ...,,и ТРИТЕ ли и ТРИТЕ ли дедо попе?"....

    15:47 04.05.2026

  • 10 на гол тукбак чифте пищове

    2 0 Отговор
    таквиз сеири се правят на 6 май когато им е деня
    не на 5 май
    за да лапат мръвки следващия де

    15:48 04.05.2026

  • 11 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Малеййй":

    Не знам дали ще ги видиш, но внимавай да не чуеш нещо хиперзвуково.

    15:49 04.05.2026

  • 12 лют пипер

    1 0 Отговор
    Военни самолети ЩЕ прелитат над София и Пловдив на 5-ти май.Ръйш?!

    15:51 04.05.2026

  • 13 Ооопс

    2 0 Отговор
    Само единия или и двата аероплана ща фъркат..????

    15:51 04.05.2026

  • 14 летец пилот

    1 0 Отговор
    Няма да съм на работа,но ще отидем да ги гледаме.

    15:51 04.05.2026

  • 15 Трол

    0 0 Отговор
    Руснаците ни нападат.

    15:55 04.05.2026

