КОНПИ е отнела имущество за над 4.2 млн. лв. от януари

Мария Атанасова

От началото на годината до момента Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество отне в полза на държавата имущество на обща стойност над 2 милиона евро (4 266 000 лева).

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) отчита резултати в дейността си по гражданска конфискация от началото на годината до момента, като през първите 4 месеца отне в полза на държавата имущество на обща стойност над 2 милиона евро (4 266 000 лева).

Отнетото имущество включва и значителен обем недвижими и движими активи.

Сред тях са над 35 недвижими имота, включително 4 апартамента, 3 къщи, 16 земеделски и поземлени имота (ниви, лозя, ливади и идеални части от стопански обекти), както и 12 търговски, промишлени и складови сгради с прилежащи терени. В обхвата на конфискацията попадат и идеални части от право на строеж.

Отнети са също 87 превозни средства, сред които 80 леки автомобила, 4 товарни автомобила, 1 специализиран автомобил, 1 мотоциклет и 1 ремарке.

Допълнително са конфискувани акции и дружествени дялове на стойност 21 800 евро (42 638 лева).

Лицата, на които е отнето имущество, са с повдигнати обвинения или са осъдени за различни тежки престъпления като:

- участие в организирана престъпна група, с цел извършване на престъпления против данъчната и финансовата системи;

- пране на пари;

- трафик на хора;

- разпространение на наркотични вещества в особено големи размери;

- телефонни измами;

- изнудване;

- извършване на банкови сделки без разрешение (лиценз), т.нар. „лихварство“ и др.

Сред знаковите случаи е този на лице с инициали С.Т.К., известно с прякора „Драгановеца“, с дългогодишна криминална история и множество осъждания, включително за наркотрафик, държане на наркотични вещества и пране на пари, както в България, така и в Германия. С влязло в сила съдебно решение в полза на държавата са му отнети множество недвижими имоти в град Перник и региона, включително апартаменти, жилищни и стопански сгради, търговски обекти и земеделски земи.

В друг случай са отнети поземлен имот, лек автомобил и парична сума на лице с инициали К.М.К., обвинено за участие в организирана престъпна група, създадена с цел изнудване и набавяне имотна облага и извършване на престъпления против паричната и кредитната система.


  • 1 оня с коня

    4 2 Отговор
    изпратете парите на зеленски че на него все му трябват пари и не му стигат

    Коментиран от #9

    15:27 04.05.2026

  • 2 А така

    2 0 Отговор
    Добре е добре е,още може

    15:28 04.05.2026

  • 3 ревизор

    3 0 Отговор
    Отнетото имущество ще отиде в едни ръце,които са известни,чии са. Ха на бас,че са на люде около Бацката и Шиши!

    15:28 04.05.2026

  • 4 Сиса брокерката

    0 0 Отговор
    Ако видите в Гърция какво става, тоя случай ще ви изглежда като откраднато пакетче с бонбони...

    15:28 04.05.2026

  • 5 Лора

    0 0 Отговор
    Кон Пи,т.е. конят се казва Пи.Пи по ер на квадрат ще е.

    15:30 04.05.2026

  • 6 А Колко ?

    2 0 Отговор
    Държавата !

    Отне !

    От Инвалидите ?

    15:32 04.05.2026

  • 7 за над 4.2 млн. лв. от януари

    3 0 Отговор
    некви мисирки още сметат в левове
    демек двоен улов дет не могат разходи и заплати да си покрият

    търсете чекмеджета и офшорки
    а не да се фукате с старите коли на дребни търговчета

    15:38 04.05.2026

  • 8 мъкаааа

    1 0 Отговор
    Опитах се да изпера парите си,защото не знам,кой ги беше пипал и къде се е пипал,но....Пералнята се запуши и изключи двигателчето й.После до вечерта събирах мокри хартии.

    15:39 04.05.2026

  • 9 Парите За Зеленски !

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Ще Ги Даваш Ти !

    Тия Са За Други !

    Приятели !

    15:40 04.05.2026

  • 10 Цвете

    1 0 Отговор
    САМО ПИТАМ, А ИМОТА КОЙТО ПОЛЗВА ЗА " СВОЯТА " ПАРТИЯ МАГНИТСКИ НАМИРАЩА СЕ В БИВШАТА СГРАДА НА " ЗЕМЕДЕЛСКО ЗНАМЕ " ,КОГА ЩЕ БЪДЕ ОТНЕТА? ОГРОМНАТА БИВША ПЕЧАТНИЦА НА 4 КИЛОМЕТЪР " РОДИНА " ,КОГА? ИЛИ ЗА ЕДНИ МОЖЕ, А ЗА ОХРАНЯЕМИЯТ НЕМОЖЕ? 🥴😠🤔

    15:52 04.05.2026

  • 11 Цвете

    1 0 Отговор
    15:53 04.05.2026

