КОНПИ е отнела имущество за над 4.2 млн. лв. от януари

От началото на годината до момента Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество отне в полза на държавата имущество на обща стойност над 2 милиона евро (4 266 000 лева).
Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) отчита резултати в дейността си по гражданска конфискация от началото на годината до момента, като през първите 4 месеца отне в полза на държавата имущество на обща стойност над 2 милиона евро (4 266 000 лева).
Отнетото имущество включва и значителен обем недвижими и движими активи.
Сред тях са над 35 недвижими имота, включително 4 апартамента, 3 къщи, 16 земеделски и поземлени имота (ниви, лозя, ливади и идеални части от стопански обекти), както и 12 търговски, промишлени и складови сгради с прилежащи терени. В обхвата на конфискацията попадат и идеални части от право на строеж.
Отнети са също 87 превозни средства, сред които 80 леки автомобила, 4 товарни автомобила, 1 специализиран автомобил, 1 мотоциклет и 1 ремарке.
Допълнително са конфискувани акции и дружествени дялове на стойност 21 800 евро (42 638 лева).
Лицата, на които е отнето имущество, са с повдигнати обвинения или са осъдени за различни тежки престъпления като:
- участие в организирана престъпна група, с цел извършване на престъпления против данъчната и финансовата системи;
- пране на пари;
- трафик на хора;
- разпространение на наркотични вещества в особено големи размери;
- телефонни измами;
- изнудване;
- извършване на банкови сделки без разрешение (лиценз), т.нар. „лихварство“ и др.
Сред знаковите случаи е този на лице с инициали С.Т.К., известно с прякора „Драгановеца“, с дългогодишна криминална история и множество осъждания, включително за наркотрафик, държане на наркотични вещества и пране на пари, както в България, така и в Германия. С влязло в сила съдебно решение в полза на държавата са му отнети множество недвижими имоти в град Перник и региона, включително апартаменти, жилищни и стопански сгради, търговски обекти и земеделски земи.
В друг случай са отнети поземлен имот, лек автомобил и парична сума на лице с инициали К.М.К., обвинено за участие в организирана престъпна група, създадена с цел изнудване и набавяне имотна облага и извършване на престъпления против паричната и кредитната система.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Коментиран от #9
15:27 04.05.2026
2 А така
15:28 04.05.2026
3 ревизор
15:28 04.05.2026
4 Сиса брокерката
15:28 04.05.2026
5 Лора
15:30 04.05.2026
6 А Колко ?
Отне !
От Инвалидите ?
15:32 04.05.2026
7 за над 4.2 млн. лв. от януари
демек двоен улов дет не могат разходи и заплати да си покрият
търсете чекмеджета и офшорки
а не да се фукате с старите коли на дребни търговчета
15:38 04.05.2026
8 мъкаааа
15:39 04.05.2026
9 Парите За Зеленски !
До коментар #1 от "оня с коня":Ще Ги Даваш Ти !
Тия Са За Други !
Приятели !
15:40 04.05.2026
10 Цвете
15:52 04.05.2026
11 Цвете
15:53 04.05.2026