Телеком иска 70 хил. лв. от граждани, завели му колективен иск

5 Май, 2026 16:46

  • телеком-
  • колективен иск

Снимка: Изправи се.БГ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Единият от мобилните оператори иска 70 хиляди лева адвокатски хонорар по колективния иск, който заведохме срещу него. Телеком с над 1 млрд. лв. годишен оборот иска да накаже гражданите, които са му клиенти – защото оспорваме незаконните неравноправни клаузи в общите условия и в договорите. Това заяви председателят на Изправи се.БГ Мая Манолова в своя публикация в социалните мрежи. Припомняме, че от гражданската платформа напълно безплатно заведоха първите в България колективни искове срещу трите мобилни оператора срещу неравноправните клаузи за индексации и неустойки, които начисляват – 3 месечни такси при предсрочно прекратяване на договор, възстановяване на отстъпките за закупени устройства и по тарифни планове, както и таксите за събиране на вземания от колекторски фирми.

„Абсурдното е, че ние по този иск не сме искали да ни връщат пари, нито сме си начислявали хонорари и разноски – с моя екип покриваме разходите по делото и го водим абсолютно безплатно. Защото става дума за тормоз над стотици хиляди граждани, клиенти на мобилните оператори – които все някой в тази държава трябва да защити.“ – коментира Манолова.

Бившият омбудсман подчерта, че от гражданската платформа с колективните искове единствено искат да бъдат премахнати неравноправните клаузи в договорите и общите условия на трите телекома.

От Изправи се.БГ отбелязват, че адвокатите по делото на първа инстанция са получили 35 204,94 лв. хонорар, въпреки че дори не са автори на отговора на исковата жалба на Манолова. По нейни думи, той е писан и подписан от юрисконсулт, служител на въпросния мобилен оператор. По делото на първа инстанция Манолова отбеляза, че адвокатите са изготвили 1 молба и 2 становища.

„И са получили още 35 204,94 лв. по делото пред втората инстанция за 1 документ – отговор на частната жалба – с обем 7 страници! Добре ли е? За 7 страници 35 хил. лв. Общо 70 409,88 лв. са платили на двама адвокати и сега ги искат от нас. За да ни накажат, защото се осмелихме да защитим потребителите на мобилни услуги в България от безобразията им“ – заяви председателката на гражданската организация.

„Нагледахме се на дела - бухалки, сега виждаме адвокатски хонорар - бухалка.“ – коментира Манолова. Тя заяви, че с екипа ѝ подготвят възражение срещу „този опит за сплашване.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    19 7 Отговор
    37 години нашите корумпирани политици ходят първо в американското посолство да бъдат одобрени! Нали ,ако искаше сащ можеше да ги вкара във затвора! Но играта е друга , те имат. нужда от тях за да управляват колониална България !!!

    16:51 05.05.2026

  • 2 авантгард

    14 3 Отговор
    А сега де, левове искали...
    Веднага да се разследват дали не са агенти на Путин искащи за злепоставят великото евро!

    16:53 05.05.2026

  • 3 Цвете

    19 3 Отговор
    ДОПЪЛНЕТЕ, КОЙ ИЛИ КОЯ Е ЮРИСТКОНСУЛ ,ИМЕНАТА НА ТОЗИ ИЛИ ТАЗИ И НА КОЙ ОТ ТРИТЕ ОПЕРАТОРА Е " ПОРЪЧАНА " ТАЗИ ИДИОТСКА СУМА? НАГЛОСТТА ИМ НЯМА КРАЙ. КОГАТО БЕШЕ КОВИД, НИКОЯ ДЪРЖАВА В ЕВРОПА НЕ ПОВИШИ ЦЕНИТЕ. ПИША ОТГОВОРНО, ЗАЩОТО ЖИВЕЯ В ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА, НО ОТ ЧЕСТЕН ТИП. КОЙ СИ ПОЗВОЛЯВА ДА ИСКА ТАКЪВ ХОНОРАР? КОЛКО ПЕЧЕЛЯТ И ТРИМАТА ОПЕРАТОРИ НА ГОДИНА? 👎🙄🤔😠🙃

    16:54 05.05.2026

  • 4 Иван

    18 2 Отговор
    Каквито и мнения да има за вносителите на този иск, не могат да помрачат оценката за тази инициатива. Браво и благодаря от свое име като гражданин. Всички ние сме потърпевши от този картел на мобилните оператори в страната. Ако някой от новото правителство следи, молим да помогнете и вие създавайки и закони и нормална конкуренция, която веднъж за винаги да ни освободи от тиранията на тези така наречени мобилни оператори, които получиха почти безплатно от бившите държавни оператори като БТК около 7-8 милиона крепостни... потребители.

    16:56 05.05.2026

  • 5 Цвете

    6 2 Отговор
  • 6 Ами ! и и и и !

    3 1 Отговор
    Казах ти Какво Трябва Да напрявеш !

    Ти Не Чуваш !

    16:56 05.05.2026

  • 7 Тома

    7 1 Отговор
    Ние сме съгласни да платим на телекома 70 хиляди цирея

    16:57 05.05.2026

  • 8 Тити

    10 1 Отговор
    За това България в бедна правосъдие никакво.

    17:07 05.05.2026

  • 9 Ко речи?

    8 1 Отговор
    Отдавна не преподписвам договори. Това една порочна спирала нагоре.

    Коментиран от #13

    17:08 05.05.2026

  • 10 мдааа

    9 2 Отговор
    Целта е точно сплашване да се разчуе и за да не си помислят гражданите да водят дела срещу тях, много е американско?

    Коментиран от #14

    17:09 05.05.2026

  • 11 Безпристрастен

    7 5 Отговор
    Манолова е единственият политик,който винаги скача срещу разпасали се мародери- монополи.Срещу Топлофикация,Срещу Софийска вода ( която само името е Софийска,а на практика е от 20 г собственост на французите) .Срещу веригите.Никой друг не е посмял да скочи срещу Чситата,само тя.За което получаваше директни заплахи.Но народа ни,нали е хем дебела чутура,хем твърдоглав си избира ,да го фърфорят други.Робско пл еме.

    17:17 05.05.2026

  • 12 Без тия бабини приказки за бедните

    4 6 Отговор
    А нееее, щом си прави реклама колко е готина, щом губи делото ще плаща адв. хонорар. Който губи плаща.Така е по закон. Нали е била права, що е загубила делата . Сега адвокатските хонорари били бухалка, а тя е света Дева ! Айде бе ! Телекомите са си платили на адвокоти , те са си свършили работата, тази е загубила делата щото е проста , сега ще плаща. А дали е работила без пари, НАП да провери ,щото е доста съмнително ! Като си е правила помен с чужда пита, сега няма да пищи, а ще си плаща на а тези дето тя е подвела да водят загубени дела. Те да я съдят за нанесенете вреди от глупавите и адвокатски съвети.

    17:33 05.05.2026

  • 13 ИНТЕРЕСНО

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ко речи?":

    АЗ ОТ ДЕСЕТ ГОДИНИ
    СЪЩО СЪМ БЕЗ ДОГОВОР
    СЪЩО СМЕТКИТЕ НЕ ГИ ПЛАЩАМ В ОФИС НА ТЕЛЕ КОМА
    ЩОТО КАТО ИМ ИДЕШ НА МЯСТО И СЕ ПОЧВА ЕДНО УХАЖВАНЕ УМ ДА ТИ ЗАЙДЕ....😀😀😀

    17:40 05.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

