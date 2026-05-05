Телеком иска 70 хил. лв. от граждани, завели му колективен иск

Единият от мобилните оператори иска 70 хиляди лева адвокатски хонорар по колективния иск, който заведохме срещу него. Телеком с над 1 млрд. лв. годишен оборот иска да накаже гражданите, които са му клиенти – защото оспорваме незаконните неравноправни клаузи в общите условия и в договорите. Това заяви председателят на Изправи се.БГ Мая Манолова в своя публикация в социалните мрежи. Припомняме, че от гражданската платформа напълно безплатно заведоха първите в България колективни искове срещу трите мобилни оператора срещу неравноправните клаузи за индексации и неустойки, които начисляват – 3 месечни такси при предсрочно прекратяване на договор, възстановяване на отстъпките за закупени устройства и по тарифни планове, както и таксите за събиране на вземания от колекторски фирми.

„Абсурдното е, че ние по този иск не сме искали да ни връщат пари, нито сме си начислявали хонорари и разноски – с моя екип покриваме разходите по делото и го водим абсолютно безплатно. Защото става дума за тормоз над стотици хиляди граждани, клиенти на мобилните оператори – които все някой в тази държава трябва да защити.“ – коментира Манолова.

Бившият омбудсман подчерта, че от гражданската платформа с колективните искове единствено искат да бъдат премахнати неравноправните клаузи в договорите и общите условия на трите телекома.

От Изправи се.БГ отбелязват, че адвокатите по делото на първа инстанция са получили 35 204,94 лв. хонорар, въпреки че дори не са автори на отговора на исковата жалба на Манолова. По нейни думи, той е писан и подписан от юрисконсулт, служител на въпросния мобилен оператор. По делото на първа инстанция Манолова отбеляза, че адвокатите са изготвили 1 молба и 2 становища.

„И са получили още 35 204,94 лв. по делото пред втората инстанция за 1 документ – отговор на частната жалба – с обем 7 страници! Добре ли е? За 7 страници 35 хил. лв. Общо 70 409,88 лв. са платили на двама адвокати и сега ги искат от нас. За да ни накажат, защото се осмелихме да защитим потребителите на мобилни услуги в България от безобразията им“ – заяви председателката на гражданската организация.

„Нагледахме се на дела - бухалки, сега виждаме адвокатски хонорар - бухалка.“ – коментира Манолова. Тя заяви, че с екипа ѝ подготвят възражение срещу „този опит за сплашване.“