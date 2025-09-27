Новини
Бизнесменът, който въведе GSM-ите в България: Всички ме мислеха за луд

27 Септември, 2025 19:07 868 10

  • красимир стойчев-
  • бизнес-
  • телеком

Красимир Стойчев е известен и като един от основателите на бизнес клуба Г-13

Бизнесменът, който въведе GSM-ите в България: Всички ме мислеха за луд - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Две хиляди марки - толкова е струвал първият GSM телефон в България през 1995 година, когато е въведена първата GSM мрежа у нас. Това разкри Красимир Стойчев - бизнесменът, който въведе GSM технологията в България, в предаването "Големите последици" по Bulgaria ON AIR.

"Всяко начало е много скъпо", сподели Стойчев, припомняйки си времената, когато цифровите телефони правеха своите първи стъпки в страната ни.

Тридесет години по-късно бизнесменът откровено признава, че е бил изпълнен със самоувереност в началото на това начинание: "Аз бях толкова самоуверен тогава и си мислех, че всичко ще е много лесно... Всички ме мислеха за луд", разказа Стойчев пред Bulgaria ON AIR.

Красимир Стойчев е основател на първия GSM мобилен оператор в България - "Мобилтел" (по-късно известен като Мтел, днес A1). През 1994 г. компанията получава лиценз за планиране, изграждане, поддръжка и използване на първата национална GSM мрежа, която е пусната официално през септември 1995 г.

Поглеждайки назад към тези времена, бизнесменът осъзнава колко революционна е била идеята му: "Ако погледна от днешна гледна точка, в чисто аналогова ситуация в България да сложиш цифрова мрежа е било действително пълна лудост", допълни Стойчев.

Първите мобилни телефони в България през 1995 г. са били Siemens S3+, Siemens S3 Com, Siemens S4 и Motorola Flare. Теглото им е варирало между 200 и 300 грама, а дебелината им е била от 3 до 4 сантиметра. Цената им е била около милион неденоминирани лева, което ги е правело недостъпни за повечето българи.

Днес, когато смартфоните са неразделна част от ежедневието ни, историята на първия GSM в България напомня за предизвикателствата пред технологичните новатори в страната ни.

Красимир Стойчев е известен и като един от основателите на бизнес клуба Г-13, в който членуваха едни от най-влиятелните бизнесмени през 90-те години. По-късно той продава "Мобилтел" и основава други компании, сред които и "Макс телеком" през 2007 г.


  • 1 си дзън

    5 0 Отговор
    Това се казва еволюция, като знаем, че сменяше долари пред Магурата.

    19:09 27.09.2025

  • 2 гражданин

    8 0 Отговор
    Само ми кажете името поне на един честен бизнесмен ,защото аз за такъв не съм чувал никога

    19:09 27.09.2025

  • 3 редник

    1 0 Отговор
    / По-късно той продава "Мобилтел".../

    И защо го продава?

    Коментиран от #8

    19:12 27.09.2025

  • 4 Агентът

    10 0 Отговор
    "Танев" от ДС . За това , че е кредитен милионер е всеизвестно ! Читав , компетентен и достоен човек , никога , ама никога , не би имал шанс в тази държава !

    19:12 27.09.2025

  • 5 Здрасти

    5 0 Отговор
    Известен е и като агент Танев от 4то главно управление ма ДС, юоже да нашишете и какво стана с баща му във Виена :)

    19:19 27.09.2025

  • 6 Уайат Ръп

    2 0 Отговор
    Някое западно операторче няма ли да влезне тука, тия трите ме шпионират

    19:20 27.09.2025

  • 7 демократ

    1 0 Отговор
    Помниме как Сименс се провалиха и в това начинание.

    19:27 27.09.2025

  • 8 Ко речи?

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "редник":

    За пари! За много ли?

    19:27 27.09.2025

  • 9 Аре беги

    1 0 Отговор
    Браво ве "гении" с червени пари, връзки и протекции и магаре с 2 грама мозък може! После, като взеха компанията, какво направи, едно голямо нищо!

    19:29 27.09.2025

  • 10 Коки

    0 0 Отговор
    Още си пазя първия от цитираните телефони. Музеен експонат! Слагам сим карта, имам зарядно, зареждам и се обаждам. Викахме му "бухалката". Пазя си и телефонният номер от тогава - един от първите.

    19:34 27.09.2025

