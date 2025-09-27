Бизнесменът, който въведе GSM-ите в България: Всички ме мислеха за луд

Две хиляди марки - толкова е струвал първият GSM телефон в България през 1995 година, когато е въведена първата GSM мрежа у нас. Това разкри Красимир Стойчев - бизнесменът, който въведе GSM технологията в България, в предаването "Големите последици" по Bulgaria ON AIR.

"Всяко начало е много скъпо", сподели Стойчев, припомняйки си времената, когато цифровите телефони правеха своите първи стъпки в страната ни.

Тридесет години по-късно бизнесменът откровено признава, че е бил изпълнен със самоувереност в началото на това начинание: "Аз бях толкова самоуверен тогава и си мислех, че всичко ще е много лесно... Всички ме мислеха за луд", разказа Стойчев пред Bulgaria ON AIR.

Красимир Стойчев е основател на първия GSM мобилен оператор в България - "Мобилтел" (по-късно известен като Мтел, днес A1). През 1994 г. компанията получава лиценз за планиране, изграждане, поддръжка и използване на първата национална GSM мрежа, която е пусната официално през септември 1995 г.

Поглеждайки назад към тези времена, бизнесменът осъзнава колко революционна е била идеята му: "Ако погледна от днешна гледна точка, в чисто аналогова ситуация в България да сложиш цифрова мрежа е било действително пълна лудост", допълни Стойчев.

Първите мобилни телефони в България през 1995 г. са били Siemens S3+, Siemens S3 Com, Siemens S4 и Motorola Flare. Теглото им е варирало между 200 и 300 грама, а дебелината им е била от 3 до 4 сантиметра. Цената им е била около милион неденоминирани лева, което ги е правело недостъпни за повечето българи.

Днес, когато смартфоните са неразделна част от ежедневието ни, историята на първия GSM в България напомня за предизвикателствата пред технологичните новатори в страната ни.

Красимир Стойчев е известен и като един от основателите на бизнес клуба Г-13, в който членуваха едни от най-влиятелните бизнесмени през 90-те години. По-късно той продава "Мобилтел" и основава други компании, сред които и "Макс телеком" през 2007 г.