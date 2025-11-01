След бедствието в Елените: Собственици на имоти обмислят колективен иск срещу Община Несебър и държавата

Почти месец след потопа в Елените собственици на имоти обсъждат завеждането на колективен иск срещу Община Несебър и държавата, съобщават от Нова телевизия. Причината е, че никой до момента не им е оказал помощ за разчистването на терените и подстъпите към сградите.

В един от комплексите днес се провежда общо събрание. Там собствениците са 97 от различни държави. В апартаментите няма ток, вода, оставени са на произвола, а хората са събрали пари, за да разчистят общите части и да имат достъп до сградата.

Станислава Стоянова каза, че бедствието е институционално, защото някой, назад във времето, е дал разрешение за застрояване на място, където не трябва да бъде извършвано такова.

Предстои да стане ясно до какво решение ще стигнат.