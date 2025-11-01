След бедствието в Елените: Собственици на имоти обмислят колективен иск срещу Община Несебър и държавата

Почти месец след потопа в Елените собственици на имоти обсъждат завеждането на колективен иск срещу Община Несебър и държавата, съобщават от Нова телевизия. Причината е, че никой до момента не им е оказал помощ за разчистването на терените и подстъпите към сградите.
В един от комплексите днес се провежда общо събрание. Там собствениците са 97 от различни държави. В апартаментите няма ток, вода, оставени са на произвола, а хората са събрали пари, за да разчистят общите части и да имат достъп до сградата.
Станислава Стоянова каза, че бедствието е институционално, защото някой, назад във времето, е дал разрешение за застрояване на място, където не трябва да бъде извършвано такова.
Предстои да стане ясно до какво решение ще стигнат.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кленя
Коментиран от #6
15:44 01.11.2025
2 Росен Желязков
15:46 01.11.2025
3 Аааа, нЕ
На който са платили, да им връщат парите, а тия паразите да се махат от земята ни, свещенна!
Коментиран от #10, #29
15:49 01.11.2025
4 Миризлив пор
15:49 01.11.2025
5 Питам:
15:50 01.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Тия измекяри
Не ни трябват тук. Имаме си достатъчно измет за сливи.
15:52 01.11.2025
8 Рускините милионерки от Елените
15:52 01.11.2025
9 Групово оплакване
15:53 01.11.2025
10 ааа дааа
До коментар #3 от "Аааа, нЕ":сиреч наташетата ше дуфат таратора
Коментиран от #16
15:53 01.11.2025
11 име
Коментиран от #15, #17
15:53 01.11.2025
12 Ганя Путинофила
15:56 01.11.2025
13 007 лиценз ту кил
15:58 01.11.2025
14 Анджо
Коментиран от #22
15:59 01.11.2025
15 МНОГО
До коментар #11 от "име":Точно !!!
15:59 01.11.2025
16 Абе
До коментар #10 от "ааа дааа":Они дуфат убаво.
16:01 01.11.2025
17 Анджо
До коментар #11 от "име":Държавата дава разрешението.
Коментиран от #25, #26
16:01 01.11.2025
18 мъкаааа
16:01 01.11.2025
19 Дрът русофил
16:03 01.11.2025
20 Казуар
Коментиран от #24
16:07 01.11.2025
21 Перо
16:10 01.11.2025
22 Браво
До коментар #14 от "Анджо":За конкретния случай това е 100% така. Няма значение на кого са имотите, не бива да се изтъкват определени групи. Хората са закупили по законния ред апартаменти и си плащат данъците към държавата. Проблема е, че някъде в миналото са налице нередности за да бъде разрешено всичко това да се случи.
16:11 01.11.2025
23 ?????
16:13 01.11.2025
24 А какво
До коментар #20 от "Казуар":имат право? Да издават разтешителни на строеж а после си "бете майката, така ли?
16:17 01.11.2025
25 бай Шиле
До коментар #17 от "Анджо":Не държавата, а подкупни държавни служители са сложили подписа. Държавата сме всички ние, които за съжаление спим.
16:17 01.11.2025
26 име
До коментар #17 от "Анджо":Тези, които са "дали разрешение" са държавни служители, които най-малкото са превишили правомощията си. Да не говорим, че не е ясно и какви разрешения имат строежите. Не държавата, т.е. ние трябва да плащаме и носим отговорност за нецаконните им строежи, а персонално онези държавни служители, които са си затваряли очите или евентуално са нарушавали закони с подписите си. Оправданието с държавата е за замазване на очите и размиване на отговорността.
16:21 01.11.2025
27 Промяна
16:21 01.11.2025
28 Промяна
16:24 01.11.2025
29 Правец 82
До коментар #3 от "Аааа, нЕ":500 000 руски имота изведнъж станаха украински. А толкова години ни обяснявахте, колко са били богати руснаците, че купували в България стотици хиляди имоти.
Коментиран от #37
16:36 01.11.2025
30 сърните
На тези собственици някой да им е опирал пищов в главата,точно там да си купуват имот?
Те прекалиха с претенциите си!
16:36 01.11.2025
31 Даниел
Ако не е частна собственост,тогава държавата ще съди собствениците за незаконно ограничен достъп!?
16:38 01.11.2025
32 Истината
Коментиран от #35
16:38 01.11.2025
33 доктор ОХ боли
Кой и защо е позволявал такъв строеж , ако мястото е опасно и рисково ?
Когато са рязали лентичката е било хубаво , а когато някой трябва да отговаря за зулумите - става лошо ли ?
16:50 01.11.2025
34 ООрана държава
16:51 01.11.2025
35 И какво общо
До коментар #32 от "Истината":Имат руснаците в случая с Елените? Толкова ли нямаш тоалетна, та си се изтропал тук?
16:52 01.11.2025
36 да да
16:54 01.11.2025
37 Всъщност руските имоти
До коментар #29 от "Правец 82":В България според Имотния регистър в края на 2024 вече са под 2000. И силно се съмнявам, че сумарно по цялото Черноморие може да има половин милион имота!
Коментиран от #38
16:56 01.11.2025
38 Правец 82
До коментар #37 от "Всъщност руските имоти":Как се продават 500000 имота накуп?
Или тогава сте лъгали или сега лъжете!
Защо да ви вярвам, че Елените са на украинци, когато се вижда, че сте патологични лъжци.
17:02 01.11.2025