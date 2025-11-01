Новини
След бедствието в Елените: Собственици на имоти обмислят колективен иск срещу Община Несебър и държавата

1 Ноември, 2025 15:39 1 523 38

Причината е, че никой до момента не им е оказал помощ за разчистването на терените и подстъпите към сградите.

След бедствието в Елените: Собственици на имоти обмислят колективен иск срещу Община Несебър и държавата - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Почти месец след потопа в Елените собственици на имоти обсъждат завеждането на колективен иск срещу Община Несебър и държавата, съобщават от Нова телевизия. Причината е, че никой до момента не им е оказал помощ за разчистването на терените и подстъпите към сградите.

В един от комплексите днес се провежда общо събрание. Там собствениците са 97 от различни държави. В апартаментите няма ток, вода, оставени са на произвола, а хората са събрали пари, за да разчистят общите части и да имат достъп до сградата.

Станислава Стоянова каза, че бедствието е институционално, защото някой, назад във времето, е дал разрешение за застрояване на място, където не трябва да бъде извършвано такова.

Предстои да стане ясно до какво решение ще стигнат.


  • 1 кленя

    33 11 Отговор
    изгонете украинските навлеци оттука

    Коментиран от #6

    15:44 01.11.2025

  • 2 Росен Желязков

    28 2 Отговор
    Спасението на давещите се е дело на самите давещи се.

    15:46 01.11.2025

  • 3 Аааа, нЕ

    33 10 Отговор
    Този път, държавата, тоест ние няма да плащаме на украинците закупените незаконни жилища!
    На който са платили, да им връщат парите, а тия паразите да се махат от земята ни, свещенна!

    Коментиран от #10, #29

    15:49 01.11.2025

  • 4 Миризлив пор

    24 4 Отговор
    Ще плати държавата или общината, а човека взел парите ще си ги харчи на воля!

    15:49 01.11.2025

  • 5 Питам:

    40 1 Отговор
    Защо ДЪРЖАВАТА и ОБЩИНАТА? Има конкретни виновници с имена,които са дали разрешения или са фалшифицирали разрешенията! Има конкретен инвеститор и строител, който знае, че строи незаконно!

    15:50 01.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тия измекяри

    26 1 Отговор
    Да обмислят да си се връщат оттам, откъдето са дошли!
    Не ни трябват тук. Имаме си достатъчно измет за сливи.

    15:52 01.11.2025

  • 8 Рускините милионерки от Елените

    17 8 Отговор
    се редят на опашка пред Кметство Несебър за държавни помощи!

    15:52 01.11.2025

  • 9 Групово оплакване

    20 0 Отговор
    Нека да се обърнат към главата на арменската църква у нас - Архимандрит Исахак Похосян. Той ще ги изслуша много внимателно.

    15:53 01.11.2025

  • 10 ааа дааа

    14 0 Отговор

    До коментар #3 от "Аааа, нЕ":

    сиреч наташетата ше дуфат таратора

    Коментиран от #16

    15:53 01.11.2025

  • 11 име

    36 2 Отговор
    От къв зор държавата да ви помага, бе!? Ще искате помощ от мутрите, дето са строили незаконните ви постройки и чантадгиите, дето са разписвали. Запрятайте ръкави всички, вадете пари от джобовете си да плащате на багери, комиони и сметища и се оправяйте. Ние нямаме апартаменти в незаконните сгради, а вие като сте купували, да сте гледали.

    Коментиран от #15, #17

    15:53 01.11.2025

  • 12 Ганя Путинофила

    14 5 Отговор
    Ганя пак ще плати масрафа!

    15:56 01.11.2025

  • 13 007 лиценз ту кил

    9 0 Отговор
    Да обмислят какво ще правят, когато дойде деветата вълна.

    15:58 01.11.2025

  • 14 Анджо

    13 1 Отговор
    И сега кой ще каже защо е имало разрешение за строеж и защо са виновни тези които са купували . В България трябва да се премахне закона за давност, в щатите такъв закон доколкото знам няма , дори и след 30 години ако си жив ще бъдеш съден. Вие не можете да се съпоставите на местото на тези хора и ако вие тези които пишете тука и плювате по хората не сте прави. Сега искам да видя държавата как ще си свърши работата. Много хора са за калуша и даже трябва пълна конфискация. Хората си плащат данаци ,а щом си плащат държавата трябва да им помага. Много сте черногледи.

    Коментиран от #22

    15:59 01.11.2025

  • 15 МНОГО

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "име":

    Точно !!!

    15:59 01.11.2025

  • 16 Абе

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "ааа дааа":

    Они дуфат убаво.

    16:01 01.11.2025

  • 17 Анджо

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "име":

    Държавата дава разрешението.

    Коментиран от #25, #26

    16:01 01.11.2025

  • 18 мъкаааа

    15 3 Отговор
    КОЙ Е ТОЗИ някой, назад във времето, КОЙТО е дал разрешение за застрояване на мястоТО? А сега ще съдят държавата.... ОТ КАКЪВ ЗОР?! Все държавата(всички-ние)ли трябва да плаща за грешките на някакви "бизнесмени",мислещи си,че всичко им е разрешено,имайки дебели връзки тук и там?!

    16:01 01.11.2025

  • 19 Дрът русофил

    7 5 Отговор
    И що не искат да си вървят във великата матушка?

    16:03 01.11.2025

  • 20 Казуар

    11 1 Отговор
    Теренът върху който е строено е частен и държавата или общината нямат право до влагат средства за почистването.

    Коментиран от #24

    16:07 01.11.2025

  • 21 Перо

    13 0 Отговор
    Защо прокуратурата не е завела дела срещу конкретните личности, поставили подписа си за разрешаване на незаконното строителство или се надяват корумпетата да останат анонимни и данъкоплатеца да плати сметката.

    16:10 01.11.2025

  • 22 Браво

    5 4 Отговор

    До коментар #14 от "Анджо":

    За конкретния случай това е 100% така. Няма значение на кого са имотите, не бива да се изтъкват определени групи. Хората са закупили по законния ред апартаменти и си плащат данъците към държавата. Проблема е, че някъде в миналото са налице нередности за да бъде разрешено всичко това да се случи.

    16:11 01.11.2025

  • 23 ?????

    9 3 Отговор
    Нещо не ми е жал за тях, но все пак да попитам те дали са чували за такова нещо като застраховки.

    16:13 01.11.2025

  • 24 А какво

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Казуар":

    имат право? Да издават разтешителни на строеж а после си "бете майката, така ли?

    16:17 01.11.2025

  • 25 бай Шиле

    10 0 Отговор

    До коментар #17 от "Анджо":

    Не държавата, а подкупни държавни служители са сложили подписа. Държавата сме всички ние, които за съжаление спим.

    16:17 01.11.2025

  • 26 име

    7 0 Отговор

    До коментар #17 от "Анджо":

    Тези, които са "дали разрешение" са държавни служители, които най-малкото са превишили правомощията си. Да не говорим, че не е ясно и какви разрешения имат строежите. Не държавата, т.е. ние трябва да плащаме и носим отговорност за нецаконните им строежи, а персонално онези държавни служители, които са си затваряли очите или евентуално са нарушавали закони с подписите си. Оправданието с държавата е за замазване на очите и размиване на отговорността.

    16:21 01.11.2025

  • 27 Промяна

    7 0 Отговор
    ОТ КОЙ СТЕ ЗАКУПИЛИ ИМОТИТЕ СИ ОТ ДЪРЖАВАТА ЛИ БЕЗСРАМНИЦИ

    16:21 01.11.2025

  • 28 Промяна

    6 0 Отговор
    ОТ КОЙ СТЕ ЗАКУПИЛИ ИМОТИТЕ СИ ОТ ДЪРЖАВАТА ЛИ БЕЗСРАМНИЦИ

    16:24 01.11.2025

  • 29 Правец 82

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Аааа, нЕ":

    500 000 руски имота изведнъж станаха украински. А толкова години ни обяснявахте, колко са били богати руснаците, че купували в България стотици хиляди имоти.

    Коментиран от #37

    16:36 01.11.2025

  • 30 сърните

    3 0 Отговор
    Защо държавата трябва да разчиства частни имоти?
    На тези собственици някой да им е опирал пищов в главата,точно там да си купуват имот?
    Те прекалиха с претенциите си!

    16:36 01.11.2025

  • 31 Даниел

    3 0 Отговор
    Пълни глупости,на входа на курорта има(Ше) бариера ,където частен охранител проверява дали имате право на достъп(резервация или собственост) и след това ти вдигат бариерата!
    Ако не е частна собственост,тогава държавата ще съди собствениците за незаконно ограничен достъп!?

    16:38 01.11.2025

  • 32 Истината

    4 3 Отговор
    Руснакът винаги е идвал да граби и насилва по тия земи. Четете историята на варяго-монголците. Научете си собствената история, как след всеки техен поход или викингски нападения са отнасяле хиляди роби.

    Коментиран от #35

    16:38 01.11.2025

  • 33 доктор ОХ боли

    1 0 Отговор
    Да си търсят правата ! До дупка !
    Кой и защо е позволявал такъв строеж , ако мястото е опасно и рисково ?
    Когато са рязали лентичката е било хубаво , а когато някой трябва да отговаря за зулумите - става лошо ли ?

    16:50 01.11.2025

  • 34 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Съдете кмет и архитекти и останалите корумпета герберски, защо да плаща държавата

    16:51 01.11.2025

  • 35 И какво общо

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Истината":

    Имат руснаците в случая с Елените? Толкова ли нямаш тоалетна, та си се изтропал тук?

    16:52 01.11.2025

  • 36 да да

    1 0 Отговор
    Просто?!Кой има застраховка?!,пореда ще имат право!бб

    16:54 01.11.2025

  • 37 Всъщност руските имоти

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Правец 82":

    В България според Имотния регистър в края на 2024 вече са под 2000. И силно се съмнявам, че сумарно по цялото Черноморие може да има половин милион имота!

    Коментиран от #38

    16:56 01.11.2025

  • 38 Правец 82

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Всъщност руските имоти":

    Как се продават 500000 имота накуп?

    Или тогава сте лъгали или сега лъжете!

    Защо да ви вярвам, че Елените са на украинци, когато се вижда, че сте патологични лъжци.

    17:02 01.11.2025

