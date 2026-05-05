Божидар Божанов: „Прогресивна България“ промениха реториката след победата

5 Май, 2026 18:41 1 298 38

Казват се общи фрази, но разграждането на модела Пеевски-Борисов изчезна, смята Божанов

Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

След изборната победа „Прогресивна България“ промениха реториката - вече не се говори за демонтаж на модела Борисов-Пеевски. Дано това е реторически гаф, а не подготвяне на почвата за прегрупиране на олигархиите. Това каза в предаването „Лице в лице“ по бТВ Божидар Божанов, съпредседател на „Да, България“ и избран депутат в 52-ото Народно събрание.

„Не ме изненада това, че президентът Илияна Йотова защити много силно служебния финансов министър Георги Клисурски. Все пак тя е човекът, назначил служебното правителство - да, от ограничен кръг лица, но все пак можеше да избере някой от кандидатите с надпис „Пеевски“ на челото. Избра екипа, предложен от Гюров, което беше правилната стъпка. Това бяха най-честните избори“, коментира Божанов.

По думите му темата на комисията, която искат да разследва имуществото на Делян Пеевски, е да изследва разминаванията и бездействието на институциите. „Ние сме подавали сигнал към тях и те не са си свършили работата. Комисията не само трябва да разбере откъде Пеевски има пари да пътува с частни самолети, защо декларираното от фирмата, която му изплаща дивидент и това, което той е декларирал като доходи се разминава с десетки милиони, а и защо институциите са си затворили очите“, обясни той.

„Подадохме сигнал до прокуратурата за несъответствие. Тя образува досъдебно производство и съвсем скоро след това го прекрати. Това е начин да се заобиколи възможността на сигналоподателя да обжалваме. И КОНПИ, и прокуратурата, и НАП, и Сметната палата не са си свършили работата, вероятно под политическо покровителство“, смята депутатът.

Божанов припомни, че и в предишния редовен кабинет „Желязков“ са се заявили като конструктивна опозиция. „Казахме, че няма да сме кресливи, няма да се заяждаме на дребно, няма грешки, направени от неопитност или недоглеждане, да бъдат превръщани в огромни скандали. Но всяко отклоняване от обществен интерес ще бъде посочвано и изобличавано много остро“.

„Няма да си мълчим, ако следващото правителство се отклони от мандата, който е получил от българските граждани на тези избори. Той е много ясен и много силен - за демонтаж на модела Пеевски-Борисов. Ние това казахме и на консултациите“, обясни Божанов.

„За съжаление, в последните няколко дни след изборната победа „Прогресивна България“ промениха реториката - казват се общи фрази какво ще има оттук нататък, но разграждането на модела изчезна. Дано това е реторически гаф, а не подготвяне на почвата за прегрупиране на олигархиите, каквито много пъти сме виждали в българската политика“, коментира той.

Божанов обясни, че са опозиция по волята на българските избиратели. „Тя не участва в кабинет и не го подкрепя. Това е най-логичното политическо действие. Защото подкрепата означава носене на отговорност. Ние няма как да носим такава за кабинет, избран от друг“, смята депутатът.


