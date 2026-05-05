Божидар Божанов: „Прогресивна България“ промениха реториката след победата

След изборната победа „Прогресивна България“ промениха реториката - вече не се говори за демонтаж на модела Борисов-Пеевски. Дано това е реторически гаф, а не подготвяне на почвата за прегрупиране на олигархиите. Това каза в предаването „Лице в лице“ по бТВ Божидар Божанов, съпредседател на „Да, България“ и избран депутат в 52-ото Народно събрание.
„Не ме изненада това, че президентът Илияна Йотова защити много силно служебния финансов министър Георги Клисурски. Все пак тя е човекът, назначил служебното правителство - да, от ограничен кръг лица, но все пак можеше да избере някой от кандидатите с надпис „Пеевски“ на челото. Избра екипа, предложен от Гюров, което беше правилната стъпка. Това бяха най-честните избори“, коментира Божанов.
По думите му темата на комисията, която искат да разследва имуществото на Делян Пеевски, е да изследва разминаванията и бездействието на институциите. „Ние сме подавали сигнал към тях и те не са си свършили работата. Комисията не само трябва да разбере откъде Пеевски има пари да пътува с частни самолети, защо декларираното от фирмата, която му изплаща дивидент и това, което той е декларирал като доходи се разминава с десетки милиони, а и защо институциите са си затворили очите“, обясни той.
„Подадохме сигнал до прокуратурата за несъответствие. Тя образува досъдебно производство и съвсем скоро след това го прекрати. Това е начин да се заобиколи възможността на сигналоподателя да обжалваме. И КОНПИ, и прокуратурата, и НАП, и Сметната палата не са си свършили работата, вероятно под политическо покровителство“, смята депутатът.
Божанов припомни, че и в предишния редовен кабинет „Желязков“ са се заявили като конструктивна опозиция. „Казахме, че няма да сме кресливи, няма да се заяждаме на дребно, няма грешки, направени от неопитност или недоглеждане, да бъдат превръщани в огромни скандали. Но всяко отклоняване от обществен интерес ще бъде посочвано и изобличавано много остро“.
„Няма да си мълчим, ако следващото правителство се отклони от мандата, който е получил от българските граждани на тези избори. Той е много ясен и много силен - за демонтаж на модела Пеевски-Борисов. Ние това казахме и на консултациите“, обясни Божанов.
„За съжаление, в последните няколко дни след изборната победа „Прогресивна България“ промениха реториката - казват се общи фрази какво ще има оттук нататък, но разграждането на модела изчезна. Дано това е реторически гаф, а не подготвяне на почвата за прегрупиране на олигархиите, каквито много пъти сме виждали в българската политика“, коментира той.
Божанов обясни, че са опозиция по волята на българските избиратели. „Тя не участва в кабинет и не го подкрепя. Това е най-логичното политическо действие. Защото подкрепата означава носене на отговорност. Ние няма как да носим такава за кабинет, избран от друг“, смята депутатът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
Коментиран от #9, #10, #11, #26
18:44 05.05.2026
2 Госあ
Коментиран от #13
18:46 05.05.2026
3 Уни бит 6 отдел ДС
18:46 05.05.2026
4 Може
18:47 05.05.2026
5 ма ДУРО
18:47 05.05.2026
6 това всички го знаеха
18:49 05.05.2026
7 Васил
18:52 05.05.2026
8 Дориана
Коментиран от #20
18:53 05.05.2026
9 Република България
До коментар #1 от "Наблюдател":Партия за чието лидери, е гордост да стоят на Червеният площад ,защитавали българските интереси.?!€ вЕрно ли бе?
18:54 05.05.2026
10 Мдааа
До коментар #1 от "Наблюдател":Искаш да кажеш Величие.
18:55 05.05.2026
11 Дориана
До коментар #1 от "Наблюдател":Възраждане излизат от Парламента на следващите избори.
Коментиран от #33
18:55 05.05.2026
12 Рамбо
18:55 05.05.2026
13 Фаш аго,
До коментар #2 от "Госあ":По всичко личи, че си фен на Белене,
Който грб копае, сам пада в него.
Вие - комунягите сте виновни за дереджето в което сме. Там, където не е имало комунисти на власт, там народите просперират !!!
Коментиран от #14, #15
18:55 05.05.2026
14 Госあ
До коментар #13 от "Фаш аго,":За какво се подържа тоя репресивен апарат, ве ? За репресии ! Крайно необходими ! Без репресии, скакалците опоскаха всичко.
18:59 05.05.2026
15 Ядец
До коментар #13 от "Фаш аго,":В България от 36 години вече няма комунисти и кво стана просперирахме ли ?
Коментиран от #25, #36
19:01 05.05.2026
16 Анонимен
19:04 05.05.2026
17 9689
19:05 05.05.2026
18 Анонимен
19:05 05.05.2026
19 Георги
19:05 05.05.2026
20 Бабе,
До коментар #8 от "Дориана":Защо новата власт на обичания от теб - син на КГБ сътрудника "товариш Решетников - кРадев, Боташов няма да махне охраната на сланинестия ?
Коментиран от #24
19:06 05.05.2026
21 12340
Ей тъй,да се помни?!
Коментиран от #38
19:07 05.05.2026
22 у Цирка
е Прекрасен
19:12 05.05.2026
23 Хмм
19:14 05.05.2026
24 Дориана
До коментар #20 от "Бабе,":До там ли допряхте това ли е най- важното тук и сега веднага да махаме охраната на когото и да е било. Бързате да слагате каруцата пред коня. Всяко нещо по реда си.
19:15 05.05.2026
25 Бъркаш
До коментар #15 от "Ядец":Е как да няма Бойко, кРадев и още много крадци, още не са си върнали книжките за членство към БКП
Коментиран от #31, #35
19:15 05.05.2026
26 Ами
До коментар #1 от "Наблюдател":българският интерес е охраната на пеевски и борисов, така ли, защото с гласовете на Възраждане охраната им не беше свалена
Коментиран от #34
19:17 05.05.2026
27 Боко Тиквата
19:19 05.05.2026
28 Не гледай какво върша, а какво ти думам
Понеже те винаги са живеели на подаяния и чака някой да им даде, сега като им секнат всички пари, за да може да се нахрани новия аватар на руско-българската мафия, ще има да си скубят брадите. 🤣🤣🤣
За да стане хубаво, първо трябва да стане много зле !
Коментиран от #30
19:21 05.05.2026
29 Ясен
19:27 05.05.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ядец
До коментар #25 от "Бъркаш":То, че е така така е, но останалите, защо ги забрави? С много малки изключения всички "опозиционери" са пак бивши комунисти, така, че какво очакваш да се оправи?
Гласуваха за Радев и се надяват да ни оправи. Ще ни оправи като царя за 800 дни. Народа е сляп, късопаметен и не видя Величие - тях не ги е имало когато комунистите паднаха.
19:33 05.05.2026
32 Анонимен
19:35 05.05.2026
33 точно така правилно
До коментар #11 от "Дориана":вън копейките от ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ!!
19:37 05.05.2026
34 Анонимен
До коментар #26 от "Ами":Болен мозък си бедняко теб какво те грее охраната и Злобари нещастни при това неуспели в живота си Аман от болни мозъци
19:37 05.05.2026
35 копейките
До коментар #25 от "Бъркаш":вярват само това което вожда им каже няма смисъл да обяснявате..
Коментиран от #37
19:39 05.05.2026
36 Анонимен
До коментар #15 от "Ядец":Как да няма Кутев Витанов и още иоще при месията Кой извърши политически репресии на политически опоненнти сега доноси доноси доноси сега лъжи невиждани навсякъде и ето ти БКП завладя цялата власт ама цялата
19:43 05.05.2026
37 То Комай !
До коментар #35 от "копейките":Всичките Са Такива !
Копейки !
19:46 05.05.2026
38 Зеления
До коментар #21 от "12340":Ако не е Пърхута, ще е нискочелия катър няма да има ден без тези недоразумения
19:50 05.05.2026