Първата училищна AI лаборатория у нас отвори врати в София

Първата училищна лаборатория за изкуствен интелект в България беше открита във Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ в София, съобщи бТВ.

От учебното заведение определят новото пространство като важна крачка към модерното образование, която ще подпомага както учениците, така и учителите.

Лабораторията представлява дигитална учебна среда, в която изкуственият интелект вече е част от учебния процес. В нея учениците работят по проекти в условия, близки до съвременните технологични стандарти.

Учител по история и цивилизация обяснява, че новата среда променя начина на преподаване и прави часовете по-интерактивни и свързани с реални проблеми. По думите ѝ новото пространство създава повече ентусиазъм у учениците и позволява съчетаване на различни предмети в един урок, включително история, география, физика и математика.

Тя подчертава, че идеята е учениците да търсят решения на съвременни теми като устойчиво развитие и зелена енергия чрез съвместна работа и използване на технологиите.

„Очаровани сме от възможността да работим в тази първа за гимназията AI лаборатория и да откриваме нови начини на учене“, посочва преподавателят.

Ученици от 10. клас също участват активно в часовете, като използват различни AI инструменти за търсене и обработка на информация. Те работят по групови проекти, свързани с индустриалните революции и тяхното значение за съвременния свят.

„Използваме изкуствен интелект и различни платформи, за да събираме информация и да работим заедно по задачите“, споделят ученици, като допълват, че технологиите са вече естествена част от ежедневното им обучение.

По думите им работата в новата лаборатория улеснява учебния процес и прави задачите по-интересни и достъпни.

Официалното откриване на лабораторията ще се състои по-късно днес, като инициативата е определяна като важна стъпка към въвеждането на изкуствения интелект в българското образование.