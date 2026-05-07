Новини
България »
Първата училищна AI лаборатория у нас отвори врати в София

Първата училищна AI лаборатория у нас отвори врати в София

7 Май, 2026 10:54 371 2

  • ai лаборатория-
  • изкуствен интелект-
  • училище

От учебното заведение определят новото пространство като важна крачка към модерното образование

Първата училищна AI лаборатория у нас отвори врати в София - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Първата училищна лаборатория за изкуствен интелект в България беше открита във Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ в София, съобщи бТВ.

От учебното заведение определят новото пространство като важна крачка към модерното образование, която ще подпомага както учениците, така и учителите.

Лабораторията представлява дигитална учебна среда, в която изкуственият интелект вече е част от учебния процес. В нея учениците работят по проекти в условия, близки до съвременните технологични стандарти.

Учител по история и цивилизация обяснява, че новата среда променя начина на преподаване и прави часовете по-интерактивни и свързани с реални проблеми. По думите ѝ новото пространство създава повече ентусиазъм у учениците и позволява съчетаване на различни предмети в един урок, включително история, география, физика и математика.

Тя подчертава, че идеята е учениците да търсят решения на съвременни теми като устойчиво развитие и зелена енергия чрез съвместна работа и използване на технологиите.

„Очаровани сме от възможността да работим в тази първа за гимназията AI лаборатория и да откриваме нови начини на учене“, посочва преподавателят.

Ученици от 10. клас също участват активно в часовете, като използват различни AI инструменти за търсене и обработка на информация. Те работят по групови проекти, свързани с индустриалните революции и тяхното значение за съвременния свят.

„Използваме изкуствен интелект и различни платформи, за да събираме информация и да работим заедно по задачите“, споделят ученици, като допълват, че технологиите са вече естествена част от ежедневното им обучение.

По думите им работата в новата лаборатория улеснява учебния процес и прави задачите по-интересни и достъпни.

Официалното откриване на лабораторията ще се състои по-късно днес, като инициативата е определяна като важна стъпка към въвеждането на изкуствения интелект в българското образование.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ужас!

    0 0 Отговор
    Престанете да зомбирате децата. Изградете естествен интелект. Погубихте ни с насилствената си цифровизация. Жал нямате към децата! Къде е природата, игрите. Всичко вторачено в екрана.

    11:00 07.05.2026

  • 2 насИИ

    0 0 Отговор
    "изкуствен интелект в България беше открита във Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ в София" - на ИИ отдавна ни упралвява по телефона с една Галя от посолството, какток знаете посланици взаимно нямаме, но команите от ИИ идват ли идват ежеминутно. Така че втора анлийска авно търсят коректори на ИИ речта и затова правят лабораторията там. След като има технологични училища, които разбират и могат да работят с ИИ - защо в езикова гимназия правиш такива неща ?

    11:13 07.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове