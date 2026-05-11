Учители: Върнете повтарянето на клас и оценките за дисциплина

11 Май, 2026 12:08 776 17

Училището не може да функционира като „клиентска услуга“, в която родителят е потребител, а учителят е длъжен да угажда, за да избегне скандал или жалба

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дни след като новият министър на образованието проф. Георги Вълчев официално пое поста, от Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ излязоха с остро открито писмо до него. В позицията си председателят на синдиката д-р Юлиян Петров настоява за дълбоки промени в системата, сред които връщане на възможността за повтаряне на клас в началния етап, официално въвеждане на оценка за дисциплина и отмяна на външното оценяване след IV и X клас, съобщават от организацията.

Според синдикалистите българското училище днес страда от прекомерна либерализация, липса на граници и отстъпление от възпитателната си функция. От организацията са категорични, че част от родителите са се превърнали в инструмент за натиск над педагозите под претекста за демократичност и модерно родителство.

"Училището не може да функционира като „клиентска услуга“, в която родителят е потребител, а учителят е длъжен да угажда, за да избегне скандал или жалба".

"Учителят е поставен в абсурдната ситуация непрекъснато да се оправдава за оценки, санкции и изисквания, докато ученикът все по-рядко носи отговорност за собственото си поведение".

В писмото се посочва, че криворазбраното модериране на процеса от външни фактори създава поколение, което трудно приема правила и усилия. Затова учителите настояват за реално оценяване на компонента "възпитание". Същевременно от КТ "Подкрепа" критикуват опитите на неправителствени организации без педагогическа експертиза да диктуват политики в образователната система.

Синдикатът повдига въпроса за механичното преминаване на учениците през целия начален етап на обучение, дори когато те имат явни езикови и социални дефицити. Д-р Юлиян Петров призовава за възстановяване на възможността за повтаряне на клас при най-малките ученици, аргументирайки се, че "ранният компромис днес се превръща неграмотност и арогантност утре".

Друго ключово искане към ръководството на МОН е премахването на Националното външно оценяване (НВО) след IV и X клас. Според педагозите тези изпити са се превърнали в статистически упражнения без реална стойност, които само увеличават напрежението. Експертите настояват за по-малко учебно съдържание, по-човешки график за децата и намаляване на административната тежест в класните стаи.

Организацията изисква законова гаранция за възнагражденията на педагогическите специалисти, които да бъдат трайно обвързани със средната брутна работна заплата в страната. От синдиката отбелязват, че досегашният ангажимент за поддържане на доходите на ниво от поне 125% от средната заплата вече не се възприема от обществото като реално постигнат.

Поради факта, че учителят е принуден да бъде едновременно педагог, психолог и чиновник, от КТ "Подкрепа" алармират за масово професионално прегаряне сред кадрите. Ако държавата не е готова да категоризира учителския труд като втора категория, синдикалистите настояват за компенсаторни механизми – намаляване на натоварването с възрастта и осигуряване на една цяла година за възстановяване и квалификация.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    12 1 Отговор
    И часовете по гражданска защита.

    12:09 11.05.2026

  • 2 авантгард

    18 1 Отговор
    Върнете пръчките.

    12:10 11.05.2026

  • 3 Друсарче от люлин

    14 0 Отговор
    Еей чшш алоо ми аз че бъдем у 3 клас цел живот

    Коментиран от #4

    12:10 11.05.2026

  • 4 авантгард

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Друсарче от люлин":

    Нема се пуашиш, боят изгражда, не разгражда.

    12:13 11.05.2026

  • 5 Има нужда, но

    13 0 Отговор
    ще има много мургави пълнолетни осмокласници

    12:15 11.05.2026

  • 6 Сила

    2 15 Отговор
    И пионерските връзки , комсомолските секретари и НВО ( начално военно обучение ) с разни миризливи пенсионирани фатмаци алкохолици ....
    А , и манифестациите ....

    12:16 11.05.2026

  • 7 учии

    1 1 Отговор
    Външното оценяване в 10 клас е подготовка за формата на матурата и е необходимо.

    12:21 11.05.2026

  • 8 Гъгрица

    5 2 Отговор
    Прекалено много е 12 години за средно образование + още 2 години предучилищни.

    12:22 11.05.2026

  • 9 Трябва да ме пенсионират

    2 2 Отговор
    Когато един физкултурник се присламчи ,за да ти говори разни небивалици,разбираш че е купен от държавата и за една заплата е готов на всичко.Тогсва разбираш , че образованието е обречено.

    12:22 11.05.2026

  • 10 И ОЩЕ!!!

    12 0 Отговор
    Закрийте 70% от университетите! Да се влиза в останалите с истински приемни изпити, както едно време! Сега никой ученик не учи в средното образование, щото учиш - не учиш ще завършиш ВИШО!!! Когато България беше близо девет милиона, имахме пет пъти по малко университети отколкото в момента!

    12:22 11.05.2026

  • 11 Гост

    3 0 Отговор
    И летните бригади на полето.

    12:22 11.05.2026

  • 12 От сега

    2 3 Отговор
    На следващия 9 септември ще има манифестации, гответе се отсега.

    12:24 11.05.2026

  • 13 Физиотерапевт

    0 0 Отговор
    Върнете боя и ТВУ-то,и всичко ще си дойде на мястото.

    12:33 11.05.2026

  • 14 Хората

    0 1 Отговор
    вървят напред , тия назад !

    12:35 11.05.2026

  • 15 Безпристрастен

    2 0 Отговор
    Правилно предложение,което действаше ефективно в продължение на десетилетия,не само през времето на социализма,но и в царска България.Не само да повтори класа,но да се явява още през лятото на поправителен изпит,без значение по кой учебен предмет.Не издържи ли " поправката" директно повтаря отново класа.Ефективен и стимулиращ подход за всеки ученик.Щом не полагаш усилия,повтаряй класа.С нови съученици, в друга среда, и твоите приятели- съученици да те гледат с презрение.В нашето училище - 18 то, учебната програма беше свръх натоварена.Бяхме " експериментален модел" към БАН.Освен стандартните учебници,допълнително ни " доставяха" допълнителни от там.Математика,физика- много оставахме на поправка есента.Но от там по- късно ,излязоха блестящи умове, който завършиха ВУЗ, станаха водещи фигури в бизнеса,наука, образование, прокурори и съдии, много се реализираха в политиката.Да повториш клас/ курс беше валидно и в във всеки институт ,университет.Не се справяш,не си взел зачот/ изпит,обратно! Не успееш ли пак - отпадаш изобщо от ВУЗ.Като бачкаш ( задължително) една година,за да имаш право отново да кандидатстваш,ти идва акъля,както казваше дядо ми.

    12:35 11.05.2026

  • 16 Лопата

    0 1 Отговор
    Трупайте на главите на децата всевъзможни глупости и ги дръжте постоянно заети със същите глупости и после се оплаквайте, че децата това, децата онова. Те и децата блокират и прегряват. А проблемните ако са трайно проблемни, отиват в заведение за проблемни.

    12:42 11.05.2026

  • 17 Радев

    1 0 Отговор
    В Сингапур за ниско поведение има наказание 5 удара с камшик, затова те са най богатата държава в света 0.7% функционално неграмотни, а тука са 60% такива 💩

    12:50 11.05.2026

