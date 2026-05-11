Учители: Върнете повтарянето на клас и оценките за дисциплина

Дни след като новият министър на образованието проф. Георги Вълчев официално пое поста, от Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ излязоха с остро открито писмо до него. В позицията си председателят на синдиката д-р Юлиян Петров настоява за дълбоки промени в системата, сред които връщане на възможността за повтаряне на клас в началния етап, официално въвеждане на оценка за дисциплина и отмяна на външното оценяване след IV и X клас, съобщават от организацията.

Според синдикалистите българското училище днес страда от прекомерна либерализация, липса на граници и отстъпление от възпитателната си функция. От организацията са категорични, че част от родителите са се превърнали в инструмент за натиск над педагозите под претекста за демократичност и модерно родителство.

"Училището не може да функционира като „клиентска услуга“, в която родителят е потребител, а учителят е длъжен да угажда, за да избегне скандал или жалба".

"Учителят е поставен в абсурдната ситуация непрекъснато да се оправдава за оценки, санкции и изисквания, докато ученикът все по-рядко носи отговорност за собственото си поведение".

В писмото се посочва, че криворазбраното модериране на процеса от външни фактори създава поколение, което трудно приема правила и усилия. Затова учителите настояват за реално оценяване на компонента "възпитание". Същевременно от КТ "Подкрепа" критикуват опитите на неправителствени организации без педагогическа експертиза да диктуват политики в образователната система.

Синдикатът повдига въпроса за механичното преминаване на учениците през целия начален етап на обучение, дори когато те имат явни езикови и социални дефицити. Д-р Юлиян Петров призовава за възстановяване на възможността за повтаряне на клас при най-малките ученици, аргументирайки се, че "ранният компромис днес се превръща неграмотност и арогантност утре".

Друго ключово искане към ръководството на МОН е премахването на Националното външно оценяване (НВО) след IV и X клас. Според педагозите тези изпити са се превърнали в статистически упражнения без реална стойност, които само увеличават напрежението. Експертите настояват за по-малко учебно съдържание, по-човешки график за децата и намаляване на административната тежест в класните стаи.

Организацията изисква законова гаранция за възнагражденията на педагогическите специалисти, които да бъдат трайно обвързани със средната брутна работна заплата в страната. От синдиката отбелязват, че досегашният ангажимент за поддържане на доходите на ниво от поне 125% от средната заплата вече не се възприема от обществото като реално постигнат.

Поради факта, че учителят е принуден да бъде едновременно педагог, психолог и чиновник, от КТ "Подкрепа" алармират за масово професионално прегаряне сред кадрите. Ако държавата не е готова да категоризира учителския труд като втора категория, синдикалистите настояват за компенсаторни механизми – намаляване на натоварването с възрастта и осигуряване на една цяла година за възстановяване и квалификация.