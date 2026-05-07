Витанов: Решенията на временните комисии не водят до нищо

Досега не е имало едно решение на временните комисии, което да е допринесло или довело до нещо. Това заяви в кулоарите на парламента председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов.

Припомняме, че по-рано днес ПБ не допусна създаването на комисия, която да разследва произхода на имуществото на лидера на ДПС Делян Пеевски. Първоначално само двама представители от ПБ гласуваха със "за". При прегласуване 129 от депутатите на Румен Радев и 30 народни представители от ГЕРБ гласуваха с "въздържал се". Против бяха 20 депутати от ДПС и 1 от ГЕРБ. 48 гласа "за" дойдоха от "Демократична България", "Продължаваме промяната" и "Възраждане".

Съвсем скоро ще видите резултатите от битката с олигархията, заяви Витанов.