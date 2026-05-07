Витанов: Решенията на временните комисии не водят до нищо

7 Май, 2026 11:31 1 290 30

  • петър витанов-
  • пб

Съвсем скоро ще видите резултатите от битката с олигархията

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Досега не е имало едно решение на временните комисии, което да е допринесло или довело до нещо. Това заяви в кулоарите на парламента председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов.

Припомняме, че по-рано днес ПБ не допусна създаването на комисия, която да разследва произхода на имуществото на лидера на ДПС Делян Пеевски. Първоначално само двама представители от ПБ гласуваха със "за". При прегласуване 129 от депутатите на Румен Радев и 30 народни представители от ГЕРБ гласуваха с "въздържал се". Против бяха 20 депутати от ДПС и 1 от ГЕРБ. 48 гласа "за" дойдоха от "Демократична България", "Продължаваме промяната" и "Възраждане".

Съвсем скоро ще видите резултатите от битката с олигархията, заяви Витанов.


  • 1 Кутьо Маринкин

    30 14 Отговор
    още един боташки боклук изпълзял да се лендзи на ония 1 300 000 мало умника.

    11:32 07.05.2026

  • 2 Българин

    24 7 Отговор
    Да, ще видим резултатите от битката с олигархията, ама някой друг път... Още в първия ден ПБ се прегърна с Бойко и Пеевски. Сега следват оправдания.

    Коментиран от #5

    11:33 07.05.2026

  • 3 За нищо

    22 7 Отговор
    не ти вярвам , ама за абсолютно нищичко , както на цялата ви червена сбирщина и вашия вожд ! Голи приказки и обещания , лъжи и подигравка с цял един народ и държава !

    11:35 07.05.2026

  • 4 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    20 8 Отговор
    Взимайте си пъпеша Крадев (каунья) и изчезвайте с триста защото този път наистина ще играят сопите!
    Щели били да борят олигархията....
    Прегърнахте се с Шиши и Боко още първия ден!
    ПБ = Пеевски - Борисов

    Коментиран от #30

    11:35 07.05.2026

  • 5 Преди фалшивите избори се чудех

    15 7 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    дали ПБ не означава съкращение на подмяната ПП+ДБ, но вече се чудя и дали няма втори смисъл - консорциум Пеевси+Борисов.

    11:36 07.05.2026

  • 6 Ала-баланица

    10 8 Отговор
    Ако не спрете милиардите за оръжие, значи сте от котилото на националните предатели. Всичко друго е ала-бала

    11:36 07.05.2026

  • 7 прав е но такъв е закона

    3 7 Отговор
    депутатите разпитват и изясняват случки . дават в прокуратурата документите . и оттам съдът решава справедливо . по веригата не е минавал водач на група . затова и в предни парламенти имаше водачи дето не влизаха на заседания . демонстрират своята власт . и местан беше така . но тежката катастрофа го спря от полит кариера .

    11:36 07.05.2026

  • 8 Решенията на временните комисии водят

    9 4 Отговор
    само до тлъсти заплатки на връмвари калинки
    финансирани от нови заеми

    11:37 07.05.2026

  • 9 То пък

    8 3 Отговор
    БКП - то ви щото води към нещо ? Единствено грабене за своя душа и някакви си обещания !

    11:37 07.05.2026

  • 10 Независим

    14 11 Отговор
    Румен Радев е по голямо зло за България от Борисов, Пеевски и Слави Трифонов взети заедно.
    Румен Радев е толкова обвързан с олигарсите колкото и другите трима, а сега вече е обвързан и с Борисов и Пеевски.

    Коментиран от #18

    11:38 07.05.2026

  • 11 КТБ

    5 6 Отговор
    А къде е Цветан Василев? Сигурно скоро и той ще се включи в битката със стария си враг Пеевски. Чудя се дали и той няма пръст в ППДБ?

    11:38 07.05.2026

  • 12 търпелив народ

    13 6 Отговор
    излъгаха ни по-бързо,отколкото си представяхме,нови избори ВЕДНАГА!!!

    11:41 07.05.2026

  • 13 Независим

    12 6 Отговор
    Всички секции в циганските квартала които преди гласуваха за Борисов и Пеевски са гласували над 70 процента за Радев.
    Какво по голямо доказателство за това че Борисов и Пеевски са дали тези гласове на Радев срещу закрила от разследване.
    Много е просто но не и за прости хора които бяха излъгани от Радев.

    11:45 07.05.2026

  • 14 Хайде

    10 5 Отговор
    Почвайте я олигархията,че се изчака търпението на Народа

    11:45 07.05.2026

  • 15 Рамбо

    3 2 Отговор
    Гледам как овцете жално блеят и си мисля, че наистина простотията и глупостта не ходи по гората. На тая грозновата олигархска щерка няма ли кой да и каже, че олигарх на олигарха око не вади, защото дядовците им заедно крадоха мандрите преди 9ти1944г. Бащите им заедно национализираха след 9ти, сега внуците им приватизираха цялата държава след 10ти 1989г. Нали трябва да да започнат от Баща и, кмета на София, Бобокови, Гергов, Домусчиеви, Ветови, Лечеви, Баневи, и още хиляди олигархси. Бащата на малкото Мразче е жив пример за това!

    11:49 07.05.2026

  • 16 Оракула от Делфи

    4 3 Отговор
    Витанов, браво за откритието за тези "прословути комисий", сега разбрахте как управляваха
    Банкера от Банкя и Шиши!!!
    Комисиите и техните решения за , 25 години едни и същи хора си правеха " гъргара"
    с Българския народ, като прибавете, КЗП, КЗК , ВСС , КПКОНПИ .и всички други "бухалки" картината става кристално ясна ...НАЛИ!!!
    Но и на вас са необходими сега , така че " удряйте самара , да се сеща магарето"
    " камшика" го оставете за последна мярка!

    11:50 07.05.2026

  • 17 Гост

    4 4 Отговор
    Абсолютно точно ви обяснява човека!
    Доказано за тези 36 години решенията на тези комисии не водят до НИЩО! Освен членовете им да лапат пари от бюджета, щото същите са платени!
    За сте чули или видели на основание решения на такива комисии да са повдигани обвинения, камо ли да има осъдителни присъди!?
    Същите са прах в очите на избирателите и добре ПБ не се връзват на провокациите на ПП-лгДБ-та!
    Истинската работа е да се накарат институциите да работят!

    11:52 07.05.2026

  • 18 Ц. Ризова

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "Независим":

    Що забрави педофилите от Петроханската секта. Нима Кмета на София със свите милиарди, не е живо доказателство, за червените куфарчета с пари. Шарлатаните са по голямо зло дори и от другаря Боташ с неговите орди от крадливи олигарси.

    11:55 07.05.2026

  • 19 Гост

    3 2 Отговор
    То и вие няма да доведете до нищо, Витанка.

    11:59 07.05.2026

  • 20 Баш Майстора

    5 1 Отговор
    Парламентарните комисии са губене на време без никаква реална полза

    12:02 07.05.2026

  • 21 ДрайвингПлежър

    0 2 Отговор
    На другарА ще му припомня нещо от икономиката - че не може да базираш бъдещите си планове на минало представяне

    В призмата на казаното от него - нали вие сте нови и можете да "доведете до нещо", а не като до сега. Или казвате, че и вие сте същите?

    Най-малкото, ама най-малкото това можеше да е един реверанс към опозицията, която след дни (според думите ви) ще търсите, за да помага за конституционни промени! Ама фатмаците като цяло винаги сте имали проблем с отглеждане на мисловен орган под шапката!

    12:03 07.05.2026

  • 22 Анонимен

    5 3 Отговор
    Напълно съм съгласна. Такива комисии се правят само заради пиар или като повод да се сдобият с информация , която не могат да поискат без повод.

    12:04 07.05.2026

  • 23 АГАТ а Кристи

    4 1 Отговор
    Ако излагацията ви е "нищо", не ми се мисли какво ни предстои

    12:05 07.05.2026

  • 24 !!!?

    4 2 Отговор
    Симбиозата Олигархия и Власт не е нов модел.
    Така постъпи Путлер когато получи цялата власт, също прави сега и Мистър Кеш - сложи чадър на Олигарсите !
    Апропо, и Тошо беше разбрал, че "Ако нямаш пари Ти си нищо !"

    12:05 07.05.2026

  • 25 Със шикалкавене

    0 3 Отговор
    Нищо няма да постигнете. Но ваш проблем.

    12:08 07.05.2026

  • 26 Така е

    3 2 Отговор
    Правилно, комисиите се ползват само за пиар и прекриване на същинските престъпни действия.

    Колко хора идваха по тези комисии и разказваха например за сакове с милиони от строежа на магистралите, за заплахи за убийства и накрая благодарение на сглобката едно голямо НИЩО.
    И така години наред!

    12:11 07.05.2026

  • 27 Продажен измамник кayн радев

    2 3 Отговор
    Днес в НС бяха отхвърлени предложенията за 2 анкетни комисии които да бъдат публични пред народа! За разследване на дейностите на олигарсите Делян Пеевски и Иво Прокопиев от самото им съществуване. За разследване на Пеевски "ЗА" гласуваха от ПП и ДБ и Възраждане ,ГЕРБ се въздържаха а "Против" ПБ на Радев и ДПС на самия Пеевски. За разследване на Иво Прокопиев "ЗА" гласуваха ПП и ДБ ,ДПС на самия Пеевски ( който гласува "Против" за самия него и "ЗА" за Прокопиев),Възраждане а "Против" от ПБ на Радев а ГЕРБ отново се въздържаха. Честито за смяна на модела.

    12:17 07.05.2026

  • 28 хаха

    1 2 Отговор
    Сглобените Тикви Новоначалски и вГЗраждани как са се разгрухтяли само!
    Я грухтете още бе!
    АХАХАХА!

    12:22 07.05.2026

  • 29 ...

    1 0 Отговор
    Ям си пуканките и се наслаждавам :)

    12:22 07.05.2026

  • 30 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Шайката шарлатани са самата олигархия вън на саботажниците крадци и разрушители и безнаказани ето това е олигархията

    12:44 07.05.2026

