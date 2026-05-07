Цончо Ганев прочете декларация по повод Деня за възпоменание на масовото изтребление на арменци в Османската империя

От "Възраждане" излязоха с декларация по повод Деня за възпоменание на масовото изтребление на арменци в Османската империя. Народният представител Цончо Ганев прочете декларацията от името на партията от парламентарната трибуна, пише БТА.

"На 24 април 1915 г. се извършва едно от най-мрачните неща – тази дата е свързана с геноцида спрямо арменците в турската империя. Геноцидът над арменците е не само трагедия над тях, но и престъпление със световно измерение срещу човешката цивилизация. Това е начало на заличаването на християнството в Османската империя преди 100 години", каза Цончо Ганев.

"Българите и арменците сме братски народи от столетия", каза той и посочи имената на националните герои на Армения и България, които в ранните етапи на Първата световна война командват първия арменски доброволчески батальон срещу Османската империя и сътрудничат в борбата за освобождаване на Тракия и Македония, и по време на Балканските войни.

"Арменците са дълбоко интегрирани в нашето общество и са благодарни на родината си България, че ги е приела като бежанци след този геноцид. Те имат своите културни организации, църкви, училища и културни паметници, през които съхраняват своята идентичност, допълни Цончо Ганев.

"За нас от "Възраждане" прочитането на декларация веднъж годишно не е достатъчно, защото ние сме приятели на арменския братски народ и го подкрепяме ежедневно", допълни той.