Цончо Ганев прочете декларация по повод Деня за възпоменание на масовото изтребление на арменци в Османската империя

7 Май, 2026 11:51 863 28

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От "Възраждане" излязоха с декларация по повод Деня за възпоменание на масовото изтребление на арменци в Османската империя. Народният представител Цончо Ганев прочете декларацията от името на партията от парламентарната трибуна, пише БТА.

"На 24 април 1915 г. се извършва едно от най-мрачните неща – тази дата е свързана с геноцида спрямо арменците в турската империя. Геноцидът над арменците е не само трагедия над тях, но и престъпление със световно измерение срещу човешката цивилизация. Това е начало на заличаването на християнството в Османската империя преди 100 години", каза Цончо Ганев.

"Българите и арменците сме братски народи от столетия", каза той и посочи имената на националните герои на Армения и България, които в ранните етапи на Първата световна война командват първия арменски доброволчески батальон срещу Османската империя и сътрудничат в борбата за освобождаване на Тракия и Македония, и по време на Балканските войни.

"Арменците са дълбоко интегрирани в нашето общество и са благодарни на родината си България, че ги е приела като бежанци след този геноцид. Те имат своите културни организации, църкви, училища и културни паметници, през които съхраняват своята идентичност, допълни Цончо Ганев.

"За нас от "Възраждане" прочитането на декларация веднъж годишно не е достатъчно, защото ние сме приятели на арменския братски народ и го подкрепяме ежедневно", допълни той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 С две думи

    10 10 Отговор
    Никой не му дреме

    Коментиран от #5

    11:54 07.05.2026

  • 2 Сила

    20 7 Отговор
    Там където е минал арменец , евреин не минава !
    Вече няма нищо за крадене !!!
    стара еврейска поговорка

    11:55 07.05.2026

  • 3 Дора

    9 3 Отговор
    Ами публикувайте я тази декларация за да я прочетем.Да разберем за какво иде реч.

    11:56 07.05.2026

  • 4 Не е важно нищо друго а това че

    13 8 Отговор
    Извършителите са турци и деянието което е геноцид е извършено в Турция от турци и това трябва да се отбележи. От своя страна Армения и Грузия трябва да си отговорят кой ги е освободил от турско робство.

    Коментиран от #6

    12:01 07.05.2026

  • 5 То ще ти задреми щото те набират скорост

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "С две думи":

    Извършителите на геноцида над арменците. Те същите са извършили кланетата и при потушаване на априлското въстание. Мисли малко ако си българин.

    Коментиран от #10

    12:04 07.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Неподписан

    3 4 Отговор
    Последици от бунта на боилите е избиването на 90 български болярски рода барабар с децата им,не се сродявали със славяни и християнското вероизповедание не приели...

    Коментиран от #9

    12:07 07.05.2026

  • 8 Арменците, турците и евреите

    5 5 Отговор
    Ходооооом марш от НС.

    12:07 07.05.2026

  • 9 Неподписан

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Неподписан":

    Това е числото само на важни властимащи фигури,не и на обикновено население...

    12:09 07.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 БУГАРАш!

    3 2 Отговор
    Отровителите на ближния си ,защото в България , когато правиш ДОБРО , намираш зло.....,но да речем че природата ни е подложила на изпитание и с ВРЕМЕТО ще проумеем ,че това няма да ни доведе до единство ,а до изчезване на ДЪРЖАВАТА БЪЛГАРИЯ...

    12:15 07.05.2026

  • 12 оня с коня

    5 9 Отговор
    За разлика от ПРОТИВНОТО "Възраждане" което по традиция се прави на "Целия бълг. Народ" и се обявява за Брат на Арменците,аз братя Арменци от типа на Кеворкян,Бабикян и др. подобни нямам.Факт е обаче че Арменците яко са се закърточили в БГ и никой никога не ги е виждал с Мотика в ръце на полето.Въпросът обаче е на по-друго място:ЗАЩО Възраждане ДЪЛБАЕ ОТДАВНА ОТМИНАЛИ НЕЩА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ - за да насади Неприязън у българите към Турция която е НАЙ-ЛОЯЛНИЯТ ни съсед ли?Естествено че ДА,защото как иначе ще бъде обоснована Про-Руската им Мантра че само Русия може да спре една внезапна Турска Инвазия с цел откъсване на Бълг. Територии!?

    Коментиран от #13, #15, #21

    12:18 07.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 а забравиха

    5 4 Отговор
    Априлското въстание и Баташкото клане ......... за арменци ще ми говорят , да изчезвАТ тея пУмяри!

    12:26 07.05.2026

  • 15 Ако не беше Сталин

    5 5 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    И Червената армия през 1944 щеше да видиш що значи лоялен съсед!

    Коментиран от #19, #20

    12:29 07.05.2026

  • 16 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    7 2 Отговор
    Тея анти националисти пак ли плачат на чужди гробове

    12:33 07.05.2026

  • 17 Иво

    3 1 Отговор
    А стига с тия "братски народи", до гуша ми е дошло от такива братя.

    12:33 07.05.2026

  • 18 !!!?

    5 1 Отговор
    Тази Копейка защо не вижда геноцида в Северозападна България, а се вълнува за чужди кахъри !!!?

    Коментиран от #24

    12:33 07.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 оня с коня

    1 4 Отговор

    До коментар #15 от "Ако не беше Сталин":

    Ако не беше Сталин ,сега България щеше да притежава Цялата Добруджа,Македония и значителни части от Гърция с излаз но море.

    Коментиран от #22, #25

    12:38 07.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 9ти септември

    1 2 Отговор
    Браво на Цомчу

    12:45 07.05.2026

  • 24 Мухахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "!!!?":

    Не обиждай копейките този е соросня

    12:48 07.05.2026

  • 25 И кой щеше да ни ги

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "оня с коня":

    Даде , Добруджа, мАкедония, Гърция- Чърчил или Рузвелт? Колко репараций взеха от нас Сърбия и Гърция?

    12:49 07.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Завърших,, Другошинскта академия"

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Жалко безграбначно pycopoбче":

    Но поне съм грамотен!

    12:53 07.05.2026

  • 28 Е ,поне имаш

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Да ти го напиша":

    Обувки! Постигнал си нещо в живота си! Но иначе си оставаш .....?

    12:57 07.05.2026

