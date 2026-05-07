ПБ за бюджета: Ситуацията е повече от обезпокоителна. Клисурски: Финансите са адекватни

В първото редовно заседание парламентът се зае с парите на държавата и поиска изслушване на служебния финансов министър. През последните дни различни експерти коментират състоянието на публичните финанси и дават прогнози за реалния размер на дефицита, съобщи бТВ.
Към 30 април бюджетният дефицит е в размер на 1,4%. През миналата година държавата е завършила с дефицит от 3,5%, като в тази стойност не са включени разходите за въоръжаване, за които предстои приспадане на средства.
Според представените данни във фискалния резерв има 6,8 милиарда евро. За първите четири месеца на годината приходите са се увеличили с над 11% спрямо същия период на миналата година и възлизат на 14,1 милиарда евро.
Служебният финансов министър Клисурски обясни ситуацията с факта, че все още няма приет бюджет и страната работи по втори удължителен закон.
„За нас е много важно в началото на 52-то Народно събрание да получим точна и ясна информация за актуалното състояние на държавния бюджет. Особено на фона на скорошните разкрития, че данните за дефицита за 2025 година са неверни и реалният недостиг е бил не 3%, а 3,5%“, заяви Константин Проданов от „Прогресивна България“.
От формацията коментираха още, че по тяхна информация ситуацията е „повече от обезпокоителна“.
От своя страна министър Клисурски заяви, че „състоянието на финансите на страната към момента е адекватно“, като подчерта, че държавата работи с удължителен бюджет и без промяна във фискалните политики от бюджета за 2025 година.
До коментар #5 от "Клисурски":И кое му е адекватното. Не каза една конкретна цифра, всички бяха в стотици млн EUR, а се прави на интересен, че нямал точна информация до десетичната запетая. На мен въобще ми не прилича на финансист, а като оперативен счетоводител начално ниво на Асенката.
13:46 07.05.2026
10 И кабинетът Радев
Както беше и кабинетът Желязков.
Няма нужда от повече приказки!
Предстоят трудни години, не месеци, за да се преодолее безумната политика на Асен Василев и ППДБ, която беше подрепяна и продължена от Борисов и Желязков.
Както и от повечето данъкоплатци в България.
Неведнъж предупрежденията, че това не води до нищо добро, баха пренебрегвани.
Е, кръчмарят дойде със сметката!
13:51 07.05.2026
Това е неизбежно, понеже Кокора и следващите след него, вкл. кабинетът Желязков, издъниха бюджета.
Финансовите лудорийки на Кокора сега ще ни излязат тъпкано!
Та въпросът е как дясната политика ще се върже с предизборните популистки обещания на Радев?
Как ще обясни на левия електорат, че се налага да затягат коланите?
13:59 07.05.2026
16 Ружа Райчева -политолог
Силно се надявам Румен Радев лично и бързо да обоснове това решение и да даде посока КАК човекът срещу кого цяла България протестира през декември все пак ще бъде разследван и ще понесе последствията си за над десетилетие схеми, корупция и задкулисно влияние? Да - не ни трябват необосновани политически арести, но ни трябва ИНФОРМАЦИЯ какво се е случвало през последното десетилетие и докъде точно се разпростира пеевското влияние.
Отказано бе и съставяне на комисия за разследване на Прокопиев. Да, може да е решение тип “няма да ни казвате какво как да направим - ние решаваме и управляваме”. И въпреки това беше важен символен ход, който да даде заявка за анти-пеевско управление.
Все още не е късно за някакво доказателство за това намерение и решителни действия.
14:10 07.05.2026
20 Симеон Дянков
Скорошни събития (2025-2026 г.): В началото на месец март 2026 г. се появяват публикации, цитиращи Бойко Борисов, че "ще издири кой му е предложил" Симеон Дянков, изразявайки дистанциране от него. Борисов заявява че Дянков " не спря да ни плюе и без това заради него още ме подиграват за постната пица." В отговор на това, Симеон Дянков коментира публично действията на Борисов и неговите правителства, като например наскоро (към края на месец март 2026 г.) разкрива че в първия мандат на Борисов е заявил за постната пица за да не се теглят нови милиарди заеми ,които след време ще фалират държавата и ще сринат икономиката ни. Дянков заяви също че като финансов министър е предложил да се премахне привилегията на полицаите от 20 брутни работни заплати и да внасят осигуровки, но Борисов е взел думата и заявил " Тази привилегия е още от Тодор Живково време, нека не сме ние които ще направим това ,а да оставим другите след нас да го направят". Дянков заяви още че след тези милиардни заеми през 2025 г. едва ли някога страната ще се изправи финансово. Симеон Дянков в момента е председател на фискалния съвет на България.
23 Индъстри Уотч
Защо така истерично пищи СМС-а? Разликата между управляващи и опозиция е гласуването на шеф на парламента и за правителство. ПП и ДБ трябва да са кръгли идиоти или самоубийци, за да гласуват кабинета на Радев. Нещо ги стегна чепика прогресистите. Имате мнозинство - управлявайте. Що се молите за подкрепа, а?
14:23 07.05.2026
