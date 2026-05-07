ПБ за бюджета: Ситуацията е повече от обезпокоителна. Клисурски: Финансите са адекватни

7 Май, 2026 13:35 1 242 28

Към 30 април бюджетният дефицит е в размер на 1,4%

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В първото редовно заседание парламентът се зае с парите на държавата и поиска изслушване на служебния финансов министър. През последните дни различни експерти коментират състоянието на публичните финанси и дават прогнози за реалния размер на дефицита, съобщи бТВ.

Към 30 април бюджетният дефицит е в размер на 1,4%. През миналата година държавата е завършила с дефицит от 3,5%, като в тази стойност не са включени разходите за въоръжаване, за които предстои приспадане на средства.

Според представените данни във фискалния резерв има 6,8 милиарда евро. За първите четири месеца на годината приходите са се увеличили с над 11% спрямо същия период на миналата година и възлизат на 14,1 милиарда евро.

Служебният финансов министър Клисурски обясни ситуацията с факта, че все още няма приет бюджет и страната работи по втори удължителен закон.

„За нас е много важно в началото на 52-то Народно събрание да получим точна и ясна информация за актуалното състояние на държавния бюджет. Особено на фона на скорошните разкрития, че данните за дефицита за 2025 година са неверни и реалният недостиг е бил не 3%, а 3,5%“, заяви Константин Проданов от „Прогресивна България“.

От формацията коментираха още, че по тяхна информация ситуацията е „повече от обезпокоителна“.

От своя страна министър Клисурски заяви, че „състоянието на финансите на страната към момента е адекватно“, като подчерта, че държавата работи с удължителен бюджет и без промяна във фискалните политики от бюджета за 2025 година.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Повечето топ икономисти прогнозират

    18 4 Отговор
    невиждана и брутална инфлация и криза!

    13:39 07.05.2026

  • 2 Клитурски

    10 7 Отговор
    Финансите са адекватни на батака!

    13:39 07.05.2026

  • 3 Дрът русодебил

    10 12 Отговор
    Шофьора на самолет каза че ше ни упраи

    13:41 07.05.2026

  • 4 честен ционист

    10 8 Отговор
    Петрохански е азаучил 2-3 приказки като 1/8 13%. Сигурно е карал стаж в някоя счетоводна канторка и прихванал да ам-ка.

    13:42 07.05.2026

  • 5 Клисурски

    12 10 Отговор
    е точен , конкретен и подготвен , а от "Регресивна България" , някакъв злобно гледащ и умнеещ , повтаря от трибуната това , което и вчера изтропа , че Трябвало да гасят пожари , вместо "смело да вървят напред" другарите ! Хал хабер няма , но този зъби за милиардни борчове вече ! Трагедия !

    Коментиран от #7

    13:43 07.05.2026

  • 6 АГАТ а Кристи

    8 7 Отговор
    Така и трябва. Единственото поведение на некадърниците е да плюят, за да могат да замазват неспособността си, за каквото и било

    13:43 07.05.2026

  • 7 честен ционист

    9 7 Отговор

    До коментар #5 от "Клисурски":

    И кое му е адекватното. Не каза една конкретна цифра, всички бяха в стотици млн EUR, а се прави на интересен, че нямал точна информация до десетичната запетая. На мен въобще ми не прилича на финансист, а като оперативен счетоводител начално ниво на Асенката.

    13:46 07.05.2026

  • 8 Педрохански педодебилест туркофил

    10 7 Отговор
    Не бееееееееее, не е ит евротоооооооо и кражбитеееееееее! Путлера ни е виновеееееен!!!

    13:49 07.05.2026

  • 9 Млад цайсат олиго

    8 4 Отговор
    френ

    13:50 07.05.2026

  • 10 И кабинетът Радев

    13 7 Отговор
    ще бъде реден от Борисов, Радев и Доган.

    Както беше и кабинетът Желязков.

    Няма нужда от повече приказки!
    Предстоят трудни години, не месеци, за да се преодолее безумната политика на Асен Василев и ППДБ, която беше подрепяна и продължена от Борисов и Желязков.
    Както и от повечето данъкоплатци в България.

    Неведнъж предупрежденията, че това не води до нищо добро, баха пренебрегвани.

    Е, кръчмарят дойде със сметката!

    13:51 07.05.2026

  • 11 1488

    10 0 Отговор
    нашето НС... нашето МВР...
    звучи ли познато ?

    ся другаря боташ ще ви покаже какво е завладяна държава

    Коментиран от #12

    13:54 07.05.2026

  • 12 Мистър Кеш

    5 7 Отговор

    До коментар #11 от "1488":

    Крим НАШ! Скоро космос будет НАШ!

    13:56 07.05.2026

  • 13 Радев ще трябва да води

    4 10 Отговор
    дясна икономическа политика на свиване, съкращения, замразяване, орязване и т.н.

    Това е неизбежно, понеже Кокора и следващите след него, вкл. кабинетът Желязков, издъниха бюджета.
    Финансовите лудорийки на Кокора сега ще ни излязат тъпкано!

    Та въпросът е как дясната политика ще се върже с предизборните популистки обещания на Радев?
    Как ще обясни на левия електорат, че се налага да затягат коланите?

    13:59 07.05.2026

  • 14 Мнение

    9 4 Отговор
    Вкарвайте управлявалите евроатлантици по затворите!
    Другото са празни приказки!

    Отпаднъчния матриал, служещ срещу финансови облаги към чужди интереси, моментално трябва да бъде тикнат зад решетките!!!

    Коментиран от #17

    14:05 07.05.2026

  • 15 немо

    5 5 Отговор
    дефицитът е нагласен да е само 1,4% защото държавата от поне 6 месеца не плаща дължими ДДС и не заплаща извършени разходи на фирми от най-различни области ...Не се плащат и задължения към общините. Всичко това е публична тайна и много фирми, които се излъгаха да работат по договори с държавата или с общините сега реват и са задлъжнели. Всички казват "пари нема" , а този умник рапортува, че всичко било наред

    14:10 07.05.2026

  • 16 Ружа Райчева -политолог

    8 2 Отговор
    Защо “Прогресивна България” току-що групово се въздържаха по предложението за създаване на временна комисия, която да разследва имуществото на Делян Пеевски? Как и не се намери един народен представител да гласува по СЪВЕСТ? Що за решение, след като си избран с пределно ясен мандат да премахнеш модела Пеевски-Борисов? Разбирам, че не искат да играят по свирката на ДБ и инициативата да е само в ПБ - но това е и сигнал към избирателите, обществото.

    Силно се надявам Румен Радев лично и бързо да обоснове това решение и да даде посока КАК човекът срещу кого цяла България протестира през декември все пак ще бъде разследван и ще понесе последствията си за над десетилетие схеми, корупция и задкулисно влияние? Да - не ни трябват необосновани политически арести, но ни трябва ИНФОРМАЦИЯ какво се е случвало през последното десетилетие и докъде точно се разпростира пеевското влияние.

    Отказано бе и съставяне на комисия за разследване на Прокопиев. Да, може да е решение тип “няма да ни казвате какво как да направим - ние решаваме и управляваме”. И въпреки това беше важен символен ход, който да даде заявка за анти-пеевско управление.

    Все още не е късно за някакво доказателство за това намерение и решителни действия.

    14:10 07.05.2026

  • 17 Чиба, северно-азиатски ибpик !

    6 6 Отговор

    До коментар #14 от "Мнение":

    Точно така Mъpшo, всички pycoблиZци - майкопродавци в гулаг-а !

    14:11 07.05.2026

  • 18 Нехис

    9 1 Отговор
    Свиня пеев и тиква боко са ни окрадили за 15 години със стотици милиарди. А вие се изумявате как има в дома си 50 пачки с 500 еврови банкноти ,тоест 2,5 млн.евро и как е купил на Мис Бикини къща в Барселона за 2 млн.евро и 2 бутика и поръчково Порше. Та това са му джобните на боко и на свинята също. ИПИ ( Института за пазарна икономика) излезе с данни и имаше статия в този сайт че България е най зле финансово от 1000 години и предстои неизбежен фалит. Как няма да ни предстои като тиквун и свинята с подставени подлоги като мизeрникa от Учиндол славуца са ни опоскали като термити.

    14:12 07.05.2026

  • 19 България е вече в реален фалит

    7 0 Отговор
    Имаше статия тук че според ИПИ (Институт за пазарна икономика) финансите на България в момента са най зле от хилядолетие.Държавния дълг е вече по висок от всички активи на държавата ( фискален и валутен резерв, задължителните резерви на банките и влогове на граждани и фирми). Де факто България е в реален фалит ,и съществува единствено на заеми със солени вече лихви от МВФ, СБ и частни кредитори. Само за миналата година от коалиционното правителство на ГЕРБ - ИТН- БСП с ментор Пеевски бяха изтеглени 21 милиарда лева. Съвсем скоро държавата ще е принудена да продава собственост срещу дълг ,в противен случай обявяване на фалит. Статията е точна че финансите в момента на държавата са най зле от 1000 години.

    14:13 07.05.2026

  • 20 Симеон Дянков

    4 0 Отговор
    Бившият финансов министър определи като популистко решението на Борисов да се отпуснат 7.8 милиарда годишно за повишаване на заплатите със 70% в МВР и МО и с 25% на държавните служители.
    Скорошни събития (2025-2026 г.): В началото на месец март 2026 г. се появяват публикации, цитиращи Бойко Борисов, че "ще издири кой му е предложил" Симеон Дянков, изразявайки дистанциране от него. Борисов заявява че Дянков " не спря да ни плюе и без това заради него още ме подиграват за постната пица." В отговор на това, Симеон Дянков коментира публично действията на Борисов и неговите правителства, като например наскоро (към края на месец март 2026 г.) разкрива че в първия мандат на Борисов е заявил за постната пица за да не се теглят нови милиарди заеми ,които след време ще фалират държавата и ще сринат икономиката ни. Дянков заяви също че като финансов министър е предложил да се премахне привилегията на полицаите от 20 брутни работни заплати и да внасят осигуровки, но Борисов е взел думата и заявил " Тази привилегия е още от Тодор Живково време, нека не сме ние които ще направим това ,а да оставим другите след нас да го направят". Дянков заяви още че след тези милиардни заеми през 2025 г. едва ли някога страната ще се изправи финансово. Симеон Дянков в момента е председател на фискалния съвет на България.

    Коментиран от #24

    14:14 07.05.2026

  • 21 До ПБ

    4 0 Отговор
    Ще работим ли или не ?
    Казвайте на обществото докато има още време,ако няма да бачкате а само ще тупате топката и ще правите констатации колко е зле ,то махайте се да идват следващите на власт

    14:20 07.05.2026

  • 22 Мая Александрова Непокорна България

    4 1 Отговор
    Радев няма да сваля охраната на Пеевски. Обявиха го депутатите му с декларация в парламента. Самият Радев се скри и не влезе в зала. Гласуваха и да няма комисия да разследва Пеевски, каквото предложение имаше за дневния ред. А кажете сега какви са тези, които гласуваха за Радев? Излъгани или глупаци? Това е началото! Ново начало. Срещу тях скачахме по площадите. Радев ги върна на бял кон.

    14:22 07.05.2026

  • 23 Индъстри Уотч

    1 1 Отговор
    Димитър Стоянов, известен като Митко СМС-а, пусна безумен пост. Защо ПП и ДБ нямало да подкрепят правителството на Прогресисите на Радев в петък?!! Това било мерзост. Този, че е политически дилетант е ясно. Но такава наглост! Да караш опозиционни партии да ти подкрепят кабинета като имаш 131 депутата. Нали ГЕРБ и ДПС ви подкрепиха за Доцова. Нищо, че си е техен кадър от кабинета "Желязков".
    Защо така истерично пищи СМС-а? Разликата между управляващи и опозиция е гласуването на шеф на парламента и за правителство. ПП и ДБ трябва да са кръгли идиоти или самоубийци, за да гласуват кабинета на Радев. Нещо ги стегна чепика прогресистите. Имате мнозинство - управлявайте. Що се молите за подкрепа, а?

    14:23 07.05.2026

  • 24 Това

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Симеон Дянков":

    което казвате е Ок, само дето имам удоволствието да знам някои неща за Дянков ...
    Така че;
    "Не го слушайте какво говори - а какви ги върши (по-точно как нищо не свърши)"

    14:23 07.05.2026

  • 25 Варна

    0 1 Отговор
    Усещате ли как koмyнделите на кPaдев ни подготвят само за блата на пицата?
    Няма да има даже и постна пица .
    Аз викам този път да не стягаме коланите, ами да си подготвим сопите и този път да изринем цялата nanлач от шумкарски наследници !

    Коментиран от #26

    14:26 07.05.2026

  • 26 Хохо Бохо

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Варна":

    Ей СОП след умнокрасив крадливоококорен мин на финансиите и служебен кабинет на умнокрасиви в хазната няма НОЩО щото са нека дърни и тпи

    14:34 07.05.2026

  • 27 Киро

    1 0 Отговор
    Е,що се оплакват? Нали държавата е в комбина с крадците? Едните прибират ДДС-то,другите надценките! И да се оплакват,че има дефицит е меко казано нахално. Обработват ни за да ни доят за още....

    14:35 07.05.2026

  • 28 Информиран

    0 0 Отговор
    Бюджетът ще е стабилен ако има подоходно облагане! Но олигарсите и депутатите до един са против! Но ще борят олигархията!! Цирк хора!!

    14:40 07.05.2026

