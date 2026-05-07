ПБ за бюджета: Ситуацията е повече от обезпокоителна. Клисурски: Финансите са адекватни

В първото редовно заседание парламентът се зае с парите на държавата и поиска изслушване на служебния финансов министър. През последните дни различни експерти коментират състоянието на публичните финанси и дават прогнози за реалния размер на дефицита, съобщи бТВ.

Към 30 април бюджетният дефицит е в размер на 1,4%. През миналата година държавата е завършила с дефицит от 3,5%, като в тази стойност не са включени разходите за въоръжаване, за които предстои приспадане на средства.

Според представените данни във фискалния резерв има 6,8 милиарда евро. За първите четири месеца на годината приходите са се увеличили с над 11% спрямо същия период на миналата година и възлизат на 14,1 милиарда евро.

Служебният финансов министър Клисурски обясни ситуацията с факта, че все още няма приет бюджет и страната работи по втори удължителен закон.

„За нас е много важно в началото на 52-то Народно събрание да получим точна и ясна информация за актуалното състояние на държавния бюджет. Особено на фона на скорошните разкрития, че данните за дефицита за 2025 година са неверни и реалният недостиг е бил не 3%, а 3,5%“, заяви Константин Проданов от „Прогресивна България“.

От формацията коментираха още, че по тяхна информация ситуацията е „повече от обезпокоителна“.

От своя страна министър Клисурски заяви, че „състоянието на финансите на страната към момента е адекватно“, като подчерта, че държавата работи с удължителен бюджет и без промяна във фискалните политики от бюджета за 2025 година.