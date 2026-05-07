Жената, която намушка четирима души във Варна, остава в ареста

7 Май, 2026 14:12

  • варна-
  • арина илинайте-
  • литовка

От прокуратурата поискаха обвиняемата да бъде настанена за изследване в психиатрично заведение за 30 дни

Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Варненският окръжен съд остави в ареста 47-годишната литовска гражданка - Арина Илинайте, която намушка с нож 4-ма души пред супермаркет в града. В съдебната зала тя заяви, че не помни как е нападнала хората, призна, че е изпила голямо количество алкохол и каза, че съжалява. Адвокатът на Арина поиска по-лека мярка за неотклонение и каза, че жената е била лекувана в Литва от биполярно разстройство, съобщава БГНЕС.

От прокуратурата поискаха обвиняемата да бъде настанена за изследване в психиатрично заведение за 30 дни. Това беше мнението и на присъстващия в залата психиатър.

Съдът реши жената за бъде настанена за изследване в психиатричното отделение към болницата на затвора в Ловеч.

Арина също поиска да бъде лекувана в психиатрия. Допълни, че е останала без пари и без работа. Преди месеци дори искала да се самоубие.

Мярката за неотклонение може за бъде обжалвана.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    22 2 Отговор
    Интересно...!!! Как така литовска гражданка е настанена по украинската програма?!

    Коментиран от #3, #4, #6, #7

    14:15 07.05.2026

  • 2 Кутьо Маринкин

    12 2 Отговор
    Свобода за пияната укра с латвийския или литовския паcoш!

    14:16 07.05.2026

  • 3 Трол

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Да не се окаже накрая, че и много български граждани са настанени по тази програма?

    14:17 07.05.2026

  • 4 Кръгъл като топка

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    За парата... Продават си те и душата...

    14:18 07.05.2026

  • 5 Интересно какво са и дали да изпие

    6 3 Отговор
    За да се стигне до такова насилие и после нищо да не помни. И кой и го е дал???

    14:18 07.05.2026

  • 6 Бъркаш

    7 21 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Не е украинка, а е рускиня, която не е издържала изпита по латвийски и е дошла у нас да разпространява cвинщината на московските npимати .

    Коментиран от #14, #17

    14:19 07.05.2026

  • 7 Кръгъл като топка

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    А знаете ли колко "български" граждани са из европата, които 1 дума не могат на български да кажат?

    Коментиран от #11

    14:20 07.05.2026

  • 8 Чемадана,вокзала и към матушката

    6 13 Отговор
    Пашапорта и е руски,поредната дрогирана рускиня

    14:21 07.05.2026

  • 9 Гледам

    13 0 Отговор
    с наднормено тегло , пие за трима , носи нож в себе си , но не е в Психологията , а на Черноморието !

    14:24 07.05.2026

  • 10 До путинистите

    2 14 Отговор
    Запенените путинофили! Името, другаре е литовско, още ли ще се възпалявате и плюете?

    14:24 07.05.2026

  • 11 Пич

    12 3 Отговор

    До коментар #7 от "Кръгъл като топка":

    Някога в Швейцария се заговорих с местните. Те питат от къде съм. Казвам, България. Те - Лъжеш, ние сме виждали българи. Те са черни и грозни. Ти си хубав, висок и светлоок!

    Коментиран от #21

    14:25 07.05.2026

  • 12 Гонят рускините от Латвия

    5 9 Отговор
    и те идват тука! Хвалят се в мрежите, че от цяла Европа само тука ги пускали!

    14:25 07.05.2026

  • 13 Kaлпазанин

    6 1 Отговор
    А Германската джендур полиция си ги застрелва и ги обявява за терористи

    14:28 07.05.2026

  • 14 Тома

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "Бъркаш":

    Името Арина не ти ли говори за украинския произход.Иначе по мъж е литовка.

    Коментиран от #22, #24

    14:28 07.05.2026

  • 15 Странно

    6 1 Отговор
    Как така има денюшки да се надруса и за чикийка,но няма да куша

    Коментиран от #20

    14:29 07.05.2026

  • 16 Ганя Путинофила

    3 5 Отговор
    Варна отдавна е руска губерния!

    Коментиран от #23

    14:32 07.05.2026

  • 17 Сбъркал е

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Бъркаш":

    ...дупката баща ти,кога те е правил...

    14:33 07.05.2026

  • 18 Не знам

    7 3 Отговор
    етноса ѝ , но Арина е име с руски корени .

    14:35 07.05.2026

  • 19 наблюдател

    6 1 Отговор
    Украинките са луди -всичките!

    14:36 07.05.2026

  • 20 Вери странно яя

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "Странно":

    Роскини сър, фамилиите са им на по по по-бившите съпрузи, които са им били шутъ

    14:36 07.05.2026

  • 21 мда

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    В Германия на братчедите им викат така. "Вие не сте българи. Ние имаме колеги българи и те не са като вас."

    14:37 07.05.2026

  • 22 Какво се чудите?

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "Тома":

    Рускиня, омъжена за литовец. Или майката и е рускиня, а бащата - литовец.

    Коментиран от #25

    14:39 07.05.2026

  • 23 ои8уйхътгрф

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Ганя Путинофила":

    Което вкратце означава нещо много интересно:

    Областите Варна, Бургас и Добрич НЯМА ДА БЪДАТ ПОДАРЕНИ на султан Ердоган... Тези дето не искат да носят потури и да им подрязват пушките ще бъдат допускани в "руската губерния" след предварителна проверка и заплащане на такса от половината им тегло в злато... Може и в сребро или платина, може в диаманти- хартийките ви с разни арки и мостове няма да се приемат... Дребна подробност- таксата се заплаща предварително и НЕ подлежи на връщане дори при отказан достъп

    14:42 07.05.2026

  • 24 Инзкуствен интелект

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "Тома":

    Топ 10 страни по разпространение на името Арина:

    1. 🇷🇺 Русия – Безспорен лидер. Името е сред топ 20 на най-популярните за новородени (например в Москва е на 14-то място за 2022 г.).
    2. 🇰🇿 Казахстан – Втората страна с най-висока пропорция на името спрямо населението.
    3. 🇧🇾 Беларус – Изключително разпространено, често се среща и формата Арына.
    4. 🇮🇩 Индонезия – Интересен пример за висока популярност извън славянския свят, където името има различен корен.
    5. 🇲🇾 Малайзия – Относително висока честота на името в Югоизточна Азия.
    6. 🇺🇦 Украйна – Широко използвано, макар често да се възприема като форма на местното Орина.
    7. 🇪🇪 Естония – Популярността му расте значително, като през 2016 г. дори достига до 4-то място в класациите.
    8. 🇲🇩 Молдова – Значително присъствие в статистиките за новородени момичета.
    9. 🇺🇿 Узбекистан – Среща се често поради силното културно влияние в региона.
    10. 🇳🇱 Нидерландия – Водеща в Западна Европа по честота на името, макар в абсолютни числа да е далеч зад Русия.

    Май тая е литовска рускиня или руска литовка. Местното за Украйна е Орина.

    14:43 07.05.2026

  • 25 ои8уйхътгрф

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Какво се чудите?":

    И по кой параграф точно тая "рускиня" с двойно гражданство се е класирала за включване в помощите за осраински бежанци?

    Колкото и да се опитвате да лъжете полза няма- дори в осраинските официални "медии" случаят е описан като "украинка с двойно гражданство нападна с нож..." - все си мисля, че хохълити са по-добре запознати кой какъв е от теб...

    14:47 07.05.2026

  • 26 Истината:

    4 0 Отговор
    Жената, която Пияна и Дрогирана
    намушка четирима души във Варна,
    се оказа Украинка, а не Литовка
    Както ни Шментиха Фейк сайтовете!

    14:47 07.05.2026

