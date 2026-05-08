Времето днес, прогноза за петък, 8 май: Облачността се увеличава

Облачността ще се увеличава. Около и след обяд главно в Западна и Централна България ще бъде купеста и купесто-дъждовна и ще има краткотрайни, на отделни места – интензивни, валежи от дъжд и гръмотевици.
Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, който в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°, по Черноморието – между 15° и 18°, в София – около 21°.
По Черноморието ще има разкъсана, по-често – значителна облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 15° и 18°. Температурата на морската вода е 13°-14°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
В планините облачността ще бъде значителна, след обяд – купесто-дъждовна и главно в следобедните часове ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа до умерен, временно силен северозападен вятър, който ще се ориентира от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 9°.
През почивните дни отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Главно в часовете след обяд и през нощта на много места, в събота – в Западна и Централна България, а в неделя – в източната половина от страната, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб от северозапад. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, а максималните – между 20° и 25°.
