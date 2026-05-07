Гълъб Донев: Приемането на бюджет на държавата е основен приоритет. Предстои анализ

Профилът на предложените за вицепремиери в кабинета на Румен Радев, които няма да ръководят министерства, Иво Христов и Атанас Пеканов е ясен. Това коментира пред медиите номинираният за вицепремиер и финансов министър Гълъб Донев, цитиран от БНР .
На излизане от Дондуков 2, след като станаха ясни предложенията за структура и състав на новия кабинет, той потвърди, че приемането на бюджет на държавата е основен приоритет, добавяйки, че предстои анализ:
"Страната се нуждае от един финансов план, който да покаже приоритетите за развитие. Това е финансовата рамка, с която държавата планира и развива своето по-нататъшно развитие".
Относно тегленето на нов държавен дълг, Донев коментира:
"Нека да се направи първо подробен анализ. Разбира се, нямаме много време, но този анализ ще покаже какво да се прави. Нека утре да се гласува кабинета и да бъдат определени приоритетите".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Ганя Путинофила
Даже генерали и министри им се подчиняваха!
Да живее комунизЪма!
19:42 07.05.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Приоритет ?":Вместо нов заем да конфискуват всички пари и имоти на олигарсите.
Коментиран от #8
19:45 07.05.2026
8 Как да стане ?
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Все едно сами да си отрежат ръцете !
19:49 07.05.2026
11 ДрайвингПлежър
Коментиран от #14
19:54 07.05.2026
14 ЛОШО е
До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":Те Все още са никои. Все още НЕ са избрани. Вие какъв анализ направихте?
Коментиран от #21
19:59 07.05.2026
21 ДрайвингПлежър
До коментар #14 от "ЛОШО е":Цялата нужна информация е публично достъпна!
Има една камара НПОта, които всяка година правят алтернативни бюджети
Тия от 2 месеца драпат за власт, а още не са готови с най-важния документ!
Бюджета им трябваше да е готов и само да сравнят данните и след седмица да се гласува!
20:17 07.05.2026
24 Народа
Почти пълно елиминиране на дефицита може да бъде постигнато дори само с 3 реформи:
1. Съкращаване на разходите за полиция и съдебна система (и прокуратура) с 2/3. България е първенец в ЕС по разходи на глава от населението в сферите на вътрешната сигурност и съдебната система. В тези сектори харчим ДВА ПЪТИ повече от средното за ЕС. Държави със сходно население като Ирландия и Дания харчат едва около 1% от БВП , а ние гоним 3%. Няма никаква рационална причина за това.
2. Съкращаване на разходите за централна администрация с 1/2. Подобно, имаме изключително раздута централна администрация, която не спира да расте докато населението се топи. Поглъща 2% от БВП като държавни разходи, на 1000 българи се падат 8.75 чиновника, при средно 6.8 в ЕС. Абсолютно безумие, тук също трябва да се реже смело, напълно възможно е с до 50% да се намалят разходите - в Дания са 1% от БВП.
25 Народа
До коментар #24 от "Народа":3. Окрупняване на местната власт. В България имаме много фрагментирана местна власт, до такава степен, че огромна част от нея е напълно неспособна сама да се финансира, а по закон трябва да поддържа пълна общинска бюрократична структура. Това е абсолютно прахосничество. Ако се окрупнят така че една община да обслужва поне 20 000 души население, това не само ще спести пари на бюджета, но ще вдигне и качеството на публичните услуги (и инвестиции) на местно ниво.
Дори ако сме консервативни в допусканията, общото ниво на потенциалните спестявания от тези три мерки е достатъчно, за да стопи дефицита до 0.5-1.0% от БВП. С малко допълнителни усилия за изсветляване на сивия сектор бюджетът може даже да е на излишък.
20:39 07.05.2026
27 Така де
До коментар #2 от "хмммм":Гълъб Донев да разгледа бюджета перо по перо.
20:54 07.05.2026
31 ФАКТ
Ако някой се е чудил дали България може да мине през тежкото фискално състояние, без да тегли заеми, вече може да е сигурен. Ще се нуждаем от дългово финансиране. Нежеланието или неспособността на служебния министър на финансите да представи ясна картина за състоянието на публичните финанси при изслушването му в Народното събрание само показаха, че проблем има и той е много сериозен.
Проблем номер едно в изказването на Клисурски беше косвеното самопризнание, че кабинетът „Гюров“ манипулира информационната среда. Миналата седмица имаше две изказвания, че бюджетът за април е балансиран, а в началото на тази стана ясно, че той е с дефицит и с натрупване дефицитът от началото на годината расте. Оказа се, че миналата седмица министрите говорили за т.нар. национален бюджет, а в понеделник била представена Консолидираната фискална програма. Как може въобще някой да си помисли да коментира бюджета, като вади на първо място неконсолидираните данни? Това е чисто подвеждане на публиката и опит тя да се претовари с информация, преди да ѝ се поднесе истината.
21:09 07.05.2026
33 Феникс
До коментар #19 от "Като няма":Ще има бе пиле, но тези разходи ще ги плащат внуците ни със заемите които теглят!
21:11 07.05.2026
34 ФАКТ
Клисурски посочи, че фискалният резерв на България е 6,8 милиарда евро, от които 5,5 са налични в БНБ, а другите са под формата на вземания. Клисурски обаче не посочи, че между 2,3 и 2,5 милиарда са на Сребърния фонд. 1,4 са на ББР, които стоят в резерва. Тоест собствените оперативни средства на държавата са четири милиарда евро по-малко. Това е най-ниското равнище на фискални буфери, с които България е разполагала в навечерието на криза в последните 30 години. Ако се вземат предвид и висящите плащания по Плана за възстановяване и устойчивост, които са оценени на 1,5 милиарда евро, излиза, че държавата почти не разполага с фискално пространство за маневриране.
21:11 07.05.2026
35 ФАКТ
Изборът на служебния министър на финансите Клисурски да говори, че има пари и не се налагат заеми в краткосрочен план, тоест в следващите няколко месеца, показва некомпетентност. Само държави в изключително тежка криза обсъждат темата за следващите месеци. Сериозните държави планират с години напред, както всъщност и България, която ежегодно публикува Стратегия за управление на държавния дълг. Тя съдържа информация за предстоящите падежи на стари заеми, прогноза за нуждата от финансиране на бюджета за следващата година, включително каква част от това финансиране трябва да стане с пари назаем. Съдържа и прогноза с четиригодишен хоризонт.
21:12 07.05.2026
38 Хъхъ
Браво на всички функционално и финансово неграмотни гласували за Радев !
21:20 07.05.2026