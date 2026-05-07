Гълъб Донев: Приемането на бюджет на държавата е основен приоритет. Предстои анализ

7 Май, 2026 19:40 963 38

"Страната се нуждае от един финансов план, който да покаже приоритетите за развитие. Това е финансовата рамка, с която държавата планира и развива своето по-нататъшно развитие", коментира още номинираният за вицепремиер и финансов министър

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Профилът на предложените за вицепремиери в кабинета на Румен Радев, които няма да ръководят министерства, Иво Христов и Атанас Пеканов е ясен. Това коментира пред медиите номинираният за вицепремиер и финансов министър Гълъб Донев, цитиран от БНР .

На излизане от Дондуков 2, след като станаха ясни предложенията за структура и състав на новия кабинет, той потвърди, че приемането на бюджет на държавата е основен приоритет, добавяйки, че предстои анализ:

"Страната се нуждае от един финансов план, който да покаже приоритетите за развитие. Това е финансовата рамка, с която държавата планира и развива своето по-нататъшно развитие".

Относно тегленето на нов държавен дълг, Донев коментира:

"Нека да се направи първо подробен анализ. Разбира се, нямаме много време, но този анализ ще покаже какво да се прави. Нека утре да се гласува кабинета и да бъдат определени приоритетите".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 2 Отговор
    Нали Гълъба каза че няма пари за пенсии и заплати?

    19:40 07.05.2026

  • 2 хмммм

    13 2 Отговор
    И кой ще анализира? Гълъбите ли?

    Коментиран от #27

    19:41 07.05.2026

  • 3 Ганя Путинофила

    12 2 Отговор
    Каквото кажеха ЗКПЧ-тата по тошово време това ставаше!
    Даже генерали и министри им се подчиняваха!
    Да живее комунизЪма!

    19:42 07.05.2026

  • 4 Приоритет ?

    11 1 Отговор
    За да правите нови милиардни борчве за сметка на гражданите на България и да ги грабите като за последно ! Че малко ви бяха толкова десетилетия ! Ни очи , ни срама !

    Коментиран от #5

    19:43 07.05.2026

  • 5 Последния Софиянец

    17 0 Отговор

    До коментар #4 от "Приоритет ?":

    Вместо нов заем да конфискуват всички пари и имоти на олигарсите.

    Коментиран от #8

    19:45 07.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Народа

    15 4 Отговор
    Аааааа тук се обърка Донев, основен приоритет за което ви избрахме първо Пеевски и Борисов в затвора, не се шегувайте с народа

    19:47 07.05.2026

  • 8 Как да стане ?

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Все едно сами да си отрежат ръцете !

    19:49 07.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Варна

    12 3 Отговор
    Радев ще бъде жестоко наказан на Президентските избори,от което следва че ще загуби догодина и местните,а от там е ясно че няма да изкара и година на власт.

    19:52 07.05.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    6 2 Отговор
    Предстои? А вие до сега какво правихте няколко месеца?!

    Коментиран от #14

    19:54 07.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ЛОШО е

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":

    Те Все още са никои. Все още НЕ са избрани. Вие какъв анализ направихте?

    Коментиран от #21

    19:59 07.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гълъбето

    10 1 Отговор
    ки направи бюджет, който ще напълни площадите

    20:06 07.05.2026

  • 17 Гълъба е

    12 0 Отговор
    трагедия за държавата ,що се касае за финансии!

    20:06 07.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Като няма

    13 0 Отговор
    пари за пенсии и заплати, ще има попилян гълъбарник

    Коментиран от #33

    20:09 07.05.2026

  • 20 Точно Пък Ти !

    5 0 Отговор
    Точно Пък Ти !

    20:13 07.05.2026

  • 21 ДрайвингПлежър

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "ЛОШО е":

    Цялата нужна информация е публично достъпна!
    Има една камара НПОта, които всяка година правят алтернативни бюджети
    Тия от 2 месеца драпат за власт, а още не са готови с най-важния документ!

    Бюджета им трябваше да е готов и само да сравнят данните и след седмица да се гласува!

    20:17 07.05.2026

  • 22 Все пак !

    9 1 Отговор
    Това Е Рожба !

    На !

    Миризлив !

    Чорап !

    20:19 07.05.2026

  • 23 Рендето Ворнер

    4 0 Отговор
    Гълъбето е дялан камък, където и да го сложиш все не става. Боташ ще лежи на съвеста му.

    20:31 07.05.2026

  • 24 Народа

    4 1 Отговор
    Накратко, необходимо е съществено съкращаване на текущите държавни разходи, но фокусът трябва да е там където са концентрирани фискалните дисбаланси.



    Почти пълно елиминиране на дефицита може да бъде постигнато дори само с 3 реформи:


    1. Съкращаване на разходите за полиция и съдебна система (и прокуратура) с 2/3. България е първенец в ЕС по разходи на глава от населението в сферите на вътрешната сигурност и съдебната система. В тези сектори харчим ДВА ПЪТИ повече от средното за ЕС. Държави със сходно население като Ирландия и Дания харчат едва около 1% от БВП , а ние гоним 3%. Няма никаква рационална причина за това.


    2. Съкращаване на разходите за централна администрация с 1/2. Подобно, имаме изключително раздута централна администрация, която не спира да расте докато населението се топи. Поглъща 2% от БВП като държавни разходи, на 1000 българи се падат 8.75 чиновника, при средно 6.8 в ЕС. Абсолютно безумие, тук също трябва да се реже смело, напълно възможно е с до 50% да се намалят разходите - в Дания са 1% от БВП.

    Коментиран от #25

    20:33 07.05.2026

  • 25 Народа

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Народа":

    3. Окрупняване на местната власт. В България имаме много фрагментирана местна власт, до такава степен, че огромна част от нея е напълно неспособна сама да се финансира, а по закон трябва да поддържа пълна общинска бюрократична структура. Това е абсолютно прахосничество. Ако се окрупнят така че една община да обслужва поне 20 000 души население, това не само ще спести пари на бюджета, но ще вдигне и качеството на публичните услуги (и инвестиции) на местно ниво.
    Дори ако сме консервативни в допусканията, общото ниво на потенциалните спестявания от тези три мерки е достатъчно, за да стопи дефицита до 0.5-1.0% от БВП. С малко допълнителни усилия за изсветляване на сивия сектор бюджетът може даже да е на излишък.

    20:39 07.05.2026

  • 26 Т.КОЛЕВ

    0 1 Отговор
    КАКЪВ АНАЛИЗ ОТ ТОЯ ПО КАТЕГОРИЧЕН И ДОБЪР. ЧЕ ЧРЕЗ ОБШИНИ МИНИСТЕРСТВА И ИНСТИТУЦИЙ КРАДЪТ ЯКО ПАРИ. ТОВА ГО РАЗБРАХА И ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА. БЕЗ ЧЕСТИ РЕВИЗИИ И ПРОВЕРКИ НА ТЕРЕН И МЕСТО ЕФЕКТ ОТ ДРУГО НЯМА ДА ИМА.

    20:49 07.05.2026

  • 27 Така де

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "хмммм":

    Гълъб Донев да разгледа бюджета перо по перо.

    20:54 07.05.2026

  • 28 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Целият кабинет е потрес от случайници,лъжци и некадърници,НО Дончо Гълъбов е звездата.Това е кабинет на нещастието за България,пълен фалш и от хора омазани в корупция,шуробаджанащина и лъжи.

    21:01 07.05.2026

  • 29 Буда

    1 1 Отговор
    Направете елементарна справка за да видите какви тежки,нагли и брутални престъпления извърши Г.Д. срещу България и населението в двете сл.правителства .

    21:05 07.05.2026

  • 30 Феникс

    2 0 Отговор
    Защо ви е бюджет бе, ако централната банка на ЕС не го хареса просто ще спре еврата в банкоматите и готово!

    21:09 07.05.2026

  • 31 ФАКТ

    2 0 Отговор
    Георги Клисурски прикрива факти! Гълъб Донев е прав. Държавата ще се нуждае от заеми. Нуждае се и в момента, и дори неотложно
    Ако някой се е чудил дали България може да мине през тежкото фискално състояние, без да тегли заеми, вече може да е сигурен. Ще се нуждаем от дългово финансиране. Нежеланието или неспособността на служебния министър на финансите да представи ясна картина за състоянието на публичните финанси при изслушването му в Народното събрание само показаха, че проблем има и той е много сериозен.
    Проблем номер едно в изказването на Клисурски беше косвеното самопризнание, че кабинетът „Гюров“ манипулира информационната среда. Миналата седмица имаше две изказвания, че бюджетът за април е балансиран, а в началото на тази стана ясно, че той е с дефицит и с натрупване дефицитът от началото на годината расте. Оказа се, че миналата седмица министрите говорили за т.нар. национален бюджет, а в понеделник била представена Консолидираната фискална програма. Как може въобще някой да си помисли да коментира бюджета, като вади на първо място неконсолидираните данни? Това е чисто подвеждане на публиката и опит тя да се претовари с информация, преди да ѝ се поднесе истината.

    21:09 07.05.2026

  • 32 Хиените !

    1 0 Отговор
    Отново !

    На Ход !

    21:10 07.05.2026

  • 33 Феникс

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Като няма":

    Ще има бе пиле, но тези разходи ще ги плащат внуците ни със заемите които теглят!

    21:11 07.05.2026

  • 34 ФАКТ

    3 0 Отговор
    ПРОДЪЛЖЕНИЕ!
    Клисурски посочи, че фискалният резерв на България е 6,8 милиарда евро, от които 5,5 са налични в БНБ, а другите са под формата на вземания. Клисурски обаче не посочи, че между 2,3 и 2,5 милиарда са на Сребърния фонд. 1,4 са на ББР, които стоят в резерва. Тоест собствените оперативни средства на държавата са четири милиарда евро по-малко. Това е най-ниското равнище на фискални буфери, с които България е разполагала в навечерието на криза в последните 30 години. Ако се вземат предвид и висящите плащания по Плана за възстановяване и устойчивост, които са оценени на 1,5 милиарда евро, излиза, че държавата почти не разполага с фискално пространство за маневриране.

    21:11 07.05.2026

  • 35 ФАКТ

    3 0 Отговор
    ПРОДЪЛЖЕНИЕ!
    Изборът на служебния министър на финансите Клисурски да говори, че има пари и не се налагат заеми в краткосрочен план, тоест в следващите няколко месеца, показва некомпетентност. Само държави в изключително тежка криза обсъждат темата за следващите месеци. Сериозните държави планират с години напред, както всъщност и България, която ежегодно публикува Стратегия за управление на държавния дълг. Тя съдържа информация за предстоящите падежи на стари заеми, прогноза за нуждата от финансиране на бюджета за следващата година, включително каква част от това финансиране трябва да стане с пари назаем. Съдържа и прогноза с четиригодишен хоризонт.

    21:12 07.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Хъхъ

    1 0 Отговор
    Бюджета на КРАДЦИТЕ ще занули няколко поколения напред !
    Браво на всички функционално и финансово неграмотни гласували за Радев !

    21:20 07.05.2026

