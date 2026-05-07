В парламента има нова читалня- досегашният кабинет на Делян Пеевски

Днес, 7.05.2026 г. администрацията на Народното събрание оборудва нова читалня за нуждите на ползвателите на библиотеката на Народното събрание. Това съобщи председателят на Народното събрание Михаела Доцова, цитирана от пресцентъра на "Прогресивна България", информират от novini.bg.

От днес читателите ще могат в условията на уют и тих комфорт да ползват помещението, в което доскоро се помещаваше кабинетът на Делян Пеевски. Помещението е натоварено със символни предназначения още от времето на дълбокия социализъм и продължава да пази популярните герб и знамена, придобили печална слава през последните години. Убедени сме, че това негово последно предназначения отговаря в най-голяма степен на нуждите и настроенията на българските граждани.

Каним всички заинтересовани от юридическата литература да развият своите познания в новообособеното помещение. Възможни са фотосесии под герба и знамената, които вече не пораждат задкулисни ангажименти, допълват от пресцентъра на "Прогресивна България".