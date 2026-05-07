В парламента има нова читалня- досегашният кабинет на Делян Пеевски

Днес, 7.05.2026 г. администрацията на Народното събрание оборудва нова читалня за нуждите на ползвателите на библиотеката на Народното събрание. Това съобщи председателят на Народното събрание Михаела Доцова, цитирана от пресцентъра на "Прогресивна България", информират от novini.bg.
От днес читателите ще могат в условията на уют и тих комфорт да ползват помещението, в което доскоро се помещаваше кабинетът на Делян Пеевски. Помещението е натоварено със символни предназначения още от времето на дълбокия социализъм и продължава да пази популярните герб и знамена, придобили печална слава през последните години. Убедени сме, че това негово последно предназначения отговаря в най-голяма степен на нуждите и настроенията на българските граждани.
Каним всички заинтересовани от юридическата литература да развият своите познания в новообособеното помещение. Възможни са фотосесии под герба и знамената, които вече не пораждат задкулисни ангажименти, допълват от пресцентъра на "Прогресивна България".
1 Последния Софиянец
2 Любопитен
3 Делю Хайдутин
4 Ахмед-Ново начало
5 Бай Ставри
6 Любопитен
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Няма ли да запразняваш вече? Тя, простотията няма почивен ден, но все пак е нужен и малко релакс.
20:34 07.05.2026
7 Помак
9 Чудесно!
Ще правя архив за поколенията!
10 Кабакрадев
11 А Къде ще Е ?
За да Могат !
Веднага !
Да Ги !
Преосвидетелстват !
12 Какво Имаш !
До коментар #3 от "Делю Хайдутин":Срещу !
Белене ?
13 .....
14 И кои са тия(поне двамата)...?!
До коментар #4 от "Ахмед-Ново начало":Дай им имената,де...щото иначе само си чешеш езика...!
15 Ахмед-Ново начало
До коментар #14 от "И кои са тия(поне двамата)...?!":Ама тука не е стая на прокурор или полисаи ..защо ме стресираш ти ...ама Ко пречи да има договорка между...двама големи маже г-н Пеев мисли за народа
17 Вай
18 Гласове от зайчарника в Банкя
19 пожелание
20 ООрана държава
21 Делчо
22 Град Симитли
23 Последния Sofиянец
24 За гости
