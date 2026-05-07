В парламента има нова читалня- досегашният кабинет на Делян Пеевски

7 Май, 2026 20:20 969 24

  • народно събрание-
  • нова читалня-
  • кабинет-
  • делян пеевски

В парламента има нова читалня- досегашният кабинет на Делян Пеевски - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Днес, 7.05.2026 г. администрацията на Народното събрание оборудва нова читалня за нуждите на ползвателите на библиотеката на Народното събрание. Това съобщи председателят на Народното събрание Михаела Доцова, цитирана от пресцентъра на "Прогресивна България", информират от novini.bg.

От днес читателите ще могат в условията на уют и тих комфорт да ползват помещението, в което доскоро се помещаваше кабинетът на Делян Пеевски. Помещението е натоварено със символни предназначения още от времето на дълбокия социализъм и продължава да пази популярните герб и знамена, придобили печална слава през последните години. Убедени сме, че това негово последно предназначения отговаря в най-голяма степен на нуждите и настроенията на българските граждани.
Каним всички заинтересовани от юридическата литература да развият своите познания в новообособеното помещение. Възможни са фотосесии под герба и знамената, които вече не пораждат задкулисни ангажименти, допълват от пресцентъра на "Прогресивна България".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 5 Отговор
    Кабинетът на бай Тошо нали го направиха музей?

    Коментиран от #6

    20:32 07.05.2026

  • 2 Любопитен

    8 1 Отговор
    Черпака запразни ли за днес?

    20:33 07.05.2026

  • 3 Делю Хайдутин

    22 1 Отговор
    Не им трябва читалня а нов затвор.

    Коментиран от #8, #12

    20:33 07.05.2026

  • 4 Ахмед-Ново начало

    13 1 Отговор
    Батко Пеев има поне двама министри в правителството на Радев ,напълно негови легално! , работили са за него и продължават. предполагам че има поне още 1-2 ма под прикритие министри на нашия лидер ...

    Коментиран от #14

    20:34 07.05.2026

  • 5 Бай Ставри

    21 0 Отговор
    В ЦСЗ имаме страхотна библиотека.Заповядайте!

    20:34 07.05.2026

  • 6 Любопитен

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Няма ли да запразняваш вече? Тя, простотията няма почивен ден, но все пак е нужен и малко релакс.

    20:34 07.05.2026

  • 7 Помак

    8 1 Отговор
    Ани Ани народа пак ше я д е х .у..ката

    20:35 07.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Чудесно!

    9 0 Отговор
    Сложете един ксерокс и ще дойда да си копирам решенията на НС.
    Ще правя архив за поколенията!

    20:35 07.05.2026

  • 10 Кабакрадев

    5 0 Отговор
    Да живее новият бос....Боснеш..ки от Филибето.

    20:36 07.05.2026

  • 11 А Къде ще Е ?

    7 0 Отговор
    Медицинския Кабинет !

    За да Могат !

    Веднага !

    Да Ги !

    Преосвидетелстват !

    20:38 07.05.2026

  • 12 Какво Имаш !

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Делю Хайдутин":

    Срещу !

    Белене ?

    20:40 07.05.2026

  • 13 .....

    6 1 Отговор
    Радю ще чете мемоарите на Шиши

    20:42 07.05.2026

  • 14 И кои са тия(поне двамата)...?!

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ахмед-Ново начало":

    Дай им имената,де...щото иначе само си чешеш езика...!

    Коментиран от #15, #16

    20:44 07.05.2026

  • 15 Ахмед-Ново начало

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "И кои са тия(поне двамата)...?!":

    Ама тука не е стая на прокурор или полисаи ..защо ме стресираш ти ...ама Ко пречи да има договорка между...двама големи маже г-н Пеев мисли за народа

    20:47 07.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Вай

    2 0 Отговор
    Ще се обучават как,да Шменти капелят!!!

    20:51 07.05.2026

  • 18 Гласове от зайчарника в Банкя

    4 0 Отговор
    Ей ся на Бацо брат му Шишо, ще се спука да чете в тази читалня, че даже и никой друг няма да пуща там за да не се разсейва😉

    20:53 07.05.2026

  • 19 пожелание

    4 0 Отговор
    В НС. трябва да има арест , и иди отите да ги прибират там за по няколко дена !!!

    20:54 07.05.2026

  • 20 ООрана държава

    4 0 Отговор
    Цял ден гербарски вой и депесарско квичене се носи в парламента

    20:56 07.05.2026

  • 21 Делчо

    1 0 Отговор
    Браво . Направихте най-после място което онези двамата въз пълни туфлеци няма никога да посетят .

    21:07 07.05.2026

  • 22 Град Симитли

    0 0 Отговор
    Демек--стая за дрямка!:))

    21:08 07.05.2026

  • 23 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Само питам: "Винету" ще я има ли в библиотеката?

    21:15 07.05.2026

  • 24 За гости

    0 0 Отговор
    на повикване .

    21:18 07.05.2026

