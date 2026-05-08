Народното събрание ще избере днес 107-то българско правителство

8 Май, 2026 07:21, обновена 8 Май, 2026 06:24

След това кабинетът „Радев“ ще положи клетва пред депутатите

Народното събрание ще избере днес 107-то българско правителство, а след това кабинетът „Радев“ ще положи клетва пред депутатите.

Очаква се това да бъде първа точка в дневния ред на парламента, а предложението за включване в програмата да бъде внесено извънредно от най-голямата група в Народното събрание „Прогресивна България“.

Вчера президентът Илияна Йотова даде първият мандат на Румен Радев от „Прогресивна България“.Радев го върна изпълнен и представи състава на кабинета. В него ще има четирима вицепремиери и 18 министри.

Очаквано министър-председател ще бъде Румен Радев.

За вицепремиери и министри са посочени Гълъб Донев и Александър Пулев, съответното те ще оглавят финансите и министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

Другите двама заместник министър-председатели са – Иво Христов и Атанас Пеканов.

Вътрешното министерство ще се ръководи от Иван Демерджиев, отбраната от Димитър Стоянов. За външен министър е предложена Велислава Петрова-Чамова. Министър на правосъдието се очаква да бъде Николай Найденов.

Начело на социалното министерство ще застане Наталия Ефремова. За поста на министър на образованието и науката е номиниран проф. Георги Вълчев. Катя Ивкова ще бъде министър на здравеопазването. Министър на транспорта и съобщенията ще е Георги Пеев.

Министерството на регионалното развитие ще поеме Иван Шишков, енергетиката - Ива Петрова. Министър на транспорта ще бъде Георги Пеев, а Пламен Абровски е номинацията за министър на земеделието.

С управлението на околната среда и водите ще се заеме Росица Карамфилова – Благова.Евтим Милошев е е предложен за министър на културата. Илин Димитров ще поеме министерството на туризма. Новият спортен министър ще бъде Енчо Керязов.

След клетвата в парламента, кабинетът „Радев“ ще приеме властта от служебното правителство в Министерския съвет. След това предаване на властта ще има и във всяко от министерствата


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Наш човек

    31 2 Отговор
    Не знам кой е по доволен, Пеевски , Слави Трифонов или голямата част от гласувалите за Радев?

    06:29 08.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 нннн

    5 25 Отговор
    Кво правителство? Вчера умнокрасиви хиени оглозгаха всички министри и разхвърляха кокалите им из полето. Днес продължават. Не изчакаха гласуването даже, камо ли 100 дни.

    06:47 08.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Нито

    30 2 Отговор
    един читав няма ! Обикаляли тук - там , слухтяло , нищо продуктивно не направяли и само за джоба , служба и власт се подвизавали !

    07:01 08.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Клетви

    5 13 Отговор
    от хора без човешки , морални и християнски ценности са ненужни и без стойност .

    07:03 08.05.2026

  • 14 Гюро

    14 0 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    Аз ще ти кажа, щото така ми наредиха, да се наведе и да се хвана за палците а зеления да ме удостои с достойнството си

    07:05 08.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Прави впечатление

    2 25 Отговор
    Министрите на Радев са общо взето консесуални фигури с опит, добре познати в Европа. Това ясно показва ориентацията на кабинета. Ако успеят да оправят прокуратурата, съдебната власт, службите и оправдаят очакванията на гласувалите за тях български граждани, може би ще за почнем да живеем малко по-добре.

    Коментиран от #18

    07:11 08.05.2026

  • 18 Ще заживееш още по-добре

    22 3 Отговор

    До коментар #17 от "Прави впечатление":

    само ако си част от новия престъпен триумвират Боташ-Банкя–Прасе!

    07:18 08.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Честито другари

    21 1 Отговор
    Днес генерала ще назначи полит комисар,ще смени Теменужка с гълъб и ще управлява с речници.

    07:19 08.05.2026

  • 21 Гледаш Крадев - виждаш Свиняря Гергов

    25 2 Отговор
    Каквато бе съдбата на Пловдивския панаир, това очаква и България. До 4 години тук и формално няма да съществува държава.

    07:20 08.05.2026

  • 22 ВСИЧКИ НПО ПЕТРОХАНЦИ

    3 18 Отговор
    Да замълчат. НЯМАТ ДУМАТА.

    Коментиран от #23

    07:21 08.05.2026

  • 23 Малко оМразче, ти ли си това?

    17 0 Отговор

    До коментар #22 от "ВСИЧКИ НПО ПЕТРОХАНЦИ":

    А непедроханците може ли да пишем?

    07:23 08.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    13 0 Отговор
    Валят ли обаждания от една партийна централа, а цензорите?
    А те все още са нито партия, нито на власт......

    07:29 08.05.2026

  • 27 Много толеранс даваш на

    16 0 Отговор

    До коментар #24 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    новата триглава ламя. Максимум до резидентските "избори" всички, дето не са на хранилката на трите мафиотски БКП клана, трябва да са отново по площадите!

    07:29 08.05.2026

  • 28 ПРИПОМНЕТЕ МИ

    1 3 Отговор
    Кой спечели изборите?

    Коментиран от #29

    07:35 08.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 АВГИЕВИТЕ ОБОРИ

    1 9 Отговор
    На НПО либералите трябва радикално да се чистят. Нанесоха огромни щети на България.

    07:41 08.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Една жена

    7 0 Отговор
    Радуй ся народе! Сърбайте щастливо червената попара! Само не забравяй защо протестира!

    07:47 08.05.2026

  • 34 Не се Ли Очаква !

    1 1 Отговор
    Народното събрание Да приеме Предложението за правителството на първата политическа сила !

    Вместо да се твърди предварително !

    Че то ще го приеме ?

    07:49 08.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 МНОГО НПО БОЛКА И ЗЛОБА ВИЖДАМ

    3 6 Отговор
    Жълтопаветния катарзис още не е изживян. Скоро ще се кротнат.

    07:52 08.05.2026

  • 39 Събирай Капачки Народе !

    6 0 Отговор
    За Да Защитите Вашите Права !

    И Тези На Вашите Деца !

    07:52 08.05.2026

  • 40 Да ви е честито

    7 0 Отговор
    новото 107-то антибългарко грабителство! И то като предните, че даже по-зле.

    07:54 08.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Дръж Се Робе !

    5 0 Отговор
    Има Още !

    07:59 08.05.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Няма как да си ритнат НПО хранилките

    4 0 Отговор

    До коментар #44 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Нали на ППДБилите през тия структури за външно управление им идват кинтите и там им се култивират кадрите. Съответно забрави тая хипотеза, че педроханци някога ще направят нещо в интерес на народа.

    08:04 08.05.2026

  • 46 Страшна цензура под статиите за Боташите

    3 0 Отговор
    Направо спирайте коментарите като пускате пропагандните материали за новите спасители на статуквото и БКП олигархиата.

    08:06 08.05.2026

