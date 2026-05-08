Народното събрание ще избере днес 107-то българско правителство, а след това кабинетът „Радев“ ще положи клетва пред депутатите.
Очаква се това да бъде първа точка в дневния ред на парламента, а предложението за включване в програмата да бъде внесено извънредно от най-голямата група в Народното събрание „Прогресивна България“.
Вчера президентът Илияна Йотова даде първият мандат на Румен Радев от „Прогресивна България“.Радев го върна изпълнен и представи състава на кабинета. В него ще има четирима вицепремиери и 18 министри.
Очаквано министър-председател ще бъде Румен Радев.
За вицепремиери и министри са посочени Гълъб Донев и Александър Пулев, съответното те ще оглавят финансите и министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.
Другите двама заместник министър-председатели са – Иво Христов и Атанас Пеканов.
Вътрешното министерство ще се ръководи от Иван Демерджиев, отбраната от Димитър Стоянов. За външен министър е предложена Велислава Петрова-Чамова. Министър на правосъдието се очаква да бъде Николай Найденов.
Начело на социалното министерство ще застане Наталия Ефремова. За поста на министър на образованието и науката е номиниран проф. Георги Вълчев. Катя Ивкова ще бъде министър на здравеопазването. Министър на транспорта и съобщенията ще е Георги Пеев.
Министерството на регионалното развитие ще поеме Иван Шишков, енергетиката - Ива Петрова. Министър на транспорта ще бъде Георги Пеев, а Пламен Абровски е номинацията за министър на земеделието.
С управлението на околната среда и водите ще се заеме Росица Карамфилова – Благова.Евтим Милошев е е предложен за министър на културата. Илин Димитров ще поеме министерството на туризма. Новият спортен министър ще бъде Енчо Керязов.
След клетвата в парламента, кабинетът „Радев“ ще приеме властта от служебното правителство в Министерския съвет. След това предаване на властта ще има и във всяко от министерствата
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Наш човек
06:29 08.05.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 нннн
06:47 08.05.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Нито
07:01 08.05.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Клетви
07:03 08.05.2026
14 Гюро
До коментар #3 от "Факти":Аз ще ти кажа, щото така ми наредиха, да се наведе и да се хвана за палците а зеления да ме удостои с достойнството си
07:05 08.05.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Прави впечатление
Коментиран от #18
07:11 08.05.2026
18 Ще заживееш още по-добре
До коментар #17 от "Прави впечатление":само ако си част от новия престъпен триумвират Боташ-Банкя–Прасе!
07:18 08.05.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Честито другари
07:19 08.05.2026
21 Гледаш Крадев - виждаш Свиняря Гергов
07:20 08.05.2026
22 ВСИЧКИ НПО ПЕТРОХАНЦИ
Коментиран от #23
07:21 08.05.2026
23 Малко оМразче, ти ли си това?
До коментар #22 от "ВСИЧКИ НПО ПЕТРОХАНЦИ":А непедроханците може ли да пишем?
07:23 08.05.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
А те все още са нито партия, нито на власт......
07:29 08.05.2026
27 Много толеранс даваш на
До коментар #24 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":новата триглава ламя. Максимум до резидентските "избори" всички, дето не са на хранилката на трите мафиотски БКП клана, трябва да са отново по площадите!
07:29 08.05.2026
28 ПРИПОМНЕТЕ МИ
Коментиран от #29
07:35 08.05.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 АВГИЕВИТЕ ОБОРИ
07:41 08.05.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Една жена
07:47 08.05.2026
34 Не се Ли Очаква !
Вместо да се твърди предварително !
Че то ще го приеме ?
07:49 08.05.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 МНОГО НПО БОЛКА И ЗЛОБА ВИЖДАМ
07:52 08.05.2026
39 Събирай Капачки Народе !
И Тези На Вашите Деца !
07:52 08.05.2026
40 Да ви е честито
07:54 08.05.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Дръж Се Робе !
07:59 08.05.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Няма как да си ритнат НПО хранилките
До коментар #44 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Нали на ППДБилите през тия структури за външно управление им идват кинтите и там им се култивират кадрите. Съответно забрави тая хипотеза, че педроханци някога ще направят нещо в интерес на народа.
08:04 08.05.2026
46 Страшна цензура под статиите за Боташите
08:06 08.05.2026