Новини
България »
София »
Румен Радев за правителството: Избираме професионалисти, избираме хора, които ще свършат работата

Румен Радев за правителството: Избираме професионалисти, избираме хора, които ще свършат работата

8 Май, 2026 08:52 1 362 65

  • румен радев-
  • правителство-
  • кабинет

Няма да имаме проблем с мнозинството в пленарна зала. Нов кабинет ще има, посочи лидерът на "Прогресивна България"

Румен Радев за правителството: Избираме професионалисти, избираме хора, които ще свършат работата - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"Няма да имаме проблем с мнозинството в пленарна зала. Нов кабинет ще има". Това заяви лидерът на Прогресивна България Румен Радев пред журналисти на влизане в парламента.

"Това, което на първо време ме притеснява много е покачването на цените. Върху този проблем ще работим. Трябва да има много висок контрол на цените", подчерта той.

"Първо ще видим какви са финансовите възможности и после ще коментираме бюджета", така отговори той на въпрос от журналист.

Лидерът на "Прогресивна България" бе запитан и как е избран съставът на проектокабинета.

"Избираме професионалисти, избираме хора, с доказани качества, които ще свършат работата", каза той. По думите му задачите пред това правителство са много и "изключително тежки"


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 36 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Томи

    7 12 Отговор
    Един кабинет е сложна конструкция - зависи от нивото на лидерство

    08:53 08.05.2026

  • 2 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    30 15 Отговор
    Половината са назначени от жена ти!
    Останалите не стават!

    Коментиран от #25, #60

    08:53 08.05.2026

  • 3 Руми

    13 19 Отговор
    Политическите партии очевидно не са осъзнали все още, че има нов шериф в града. 🤠

    Коментиран от #8, #15

    08:54 08.05.2026

  • 4 Из падмасковие

    17 15 Отговор
    Повечето говорят руски и малко английски

    Коментиран от #24

    08:54 08.05.2026

  • 5 ТоТо

    22 8 Отговор
    Да ги съдим по делата !!

    08:54 08.05.2026

  • 6 Със същите муцуни

    31 5 Отговор
    Съмнявам се. Нищо добро от хора цял живот на държавна хранилка.

    08:55 08.05.2026

  • 7 евалата чалгопитеци

    30 5 Отговор
    Това ли са младите и умни, знаещи и можещи, неопетнени политици, за които търкахте жълтите павета миналата година? Или пак ви измамиха и ще получите още от същото?

    Коментиран от #65

    08:55 08.05.2026

  • 8 Пич

    4 8 Отговор

    До коментар #3 от "Руми":

    Съгласен!!! Дори глупаците се надКокорчват, кой какво искал!!!

    Коментиран от #31

    08:55 08.05.2026

  • 9 Момчето с кеша съм, викат ми галено Шиши

    35 4 Отговор
    Чичо Румене, вади кетъринга и охлади шампанското! Редно е да се почерпим, че ни чака яко четири годишно щавене и крадене на глупаците, дето фърлиха за тебе!

    08:55 08.05.2026

  • 10 ако има

    21 5 Отговор
    партизански внучета не е добре

    08:56 08.05.2026

  • 11 1488

    16 6 Отговор
    румен връща лева и казармата

    всичко ще е без пари и ще има кренвирши
    "като от едно време", а бананите се забраняват

    08:56 08.05.2026

  • 12 БраТ ПиТ

    31 2 Отговор
    Дааааа.....избират хора с доказана зависимост, а не експертност...есента ще бъдат чакани от "бял автобус с павета отпред".... 🤣

    08:56 08.05.2026

  • 13 Гост

    20 3 Отговор
    Сем. пеефски (бойко + делян) са най-големите професионалисти

    Коментиран от #46, #48

    08:56 08.05.2026

  • 14 Само да попитам

    20 2 Отговор
    Коя работа бре?

    08:56 08.05.2026

  • 15 Гумен

    15 2 Отговор

    До коментар #3 от "Руми":

    И новият ви шериф си е стария бандит Дидко Фалита.

    08:57 08.05.2026

  • 16 летец пилот

    8 18 Отговор
    Желая ви успех, господин генерал!

    Коментиран от #22

    08:57 08.05.2026

  • 17 Дано

    17 4 Отговор
    Да свършат работа, и да не е такава, каквато са я вършили, бъдейки в другите партии. Не е много убедително правителство и начало, че може нещо да се промени. Или мотото на това правителство - да не навреди на статуквото.

    08:58 08.05.2026

  • 18 АГАТ а Кристи

    8 11 Отговор
    "Избрахме хора, които ще свършат работата" по присъединяване към матушка - така жадува ната от нас - комунистите - "16-та, Заддунайская"!

    08:58 08.05.2026

  • 19 Дапитам

    23 2 Отговор
    Е ,Радефили,доволни ли сте?

    08:59 08.05.2026

  • 20 Грийн сок

    12 8 Отговор
    Шефовете в Москва
    одобриха ли вече кабинета?

    08:59 08.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Крас

    12 2 Отговор

    До коментар #16 от "летец пилот":

    ставите магарета....

    09:00 08.05.2026

  • 23 Нанев

    10 2 Отговор
    Цените ,цените и пак цените ? Унищожават ни разните " Частници " ревящи постоянно за парите от общото . Комунизъм ли сме да им наливаме постоянно или ? Фалитите им искаме на алчните партийни частни предприятия. Да се започва после на чисто , а не да ни крадат и рекетират цял живот ,та и децата ни чрез Ваши закони . Румене , хора не останаха тук . Чистете ,махайте ,режете защото тези предишните и вас ще унищожат. Да се почва на чисто. Иначе много тежка зима Ви чака.

    09:00 08.05.2026

  • 24 провинциалист

    9 3 Отговор

    До коментар #4 от "Из падмасковие":

    Ако си приятел на Русия е добре да знаеш руски. Ако си враг на Русия е задължително да знаеш руски. А ако мислиш, че е по-добре да не знаеш руски, най-добре не си трай!

    09:01 08.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 МО.ЛЧАТ НЕ. РАЗ.СУЖДАТ

    16 4 Отговор
    Шарлатания - бивш военен каква работа може да свърши , като цял живот е чакал друг да мисли вместо него , а той е тракал токовете и изпълнявал .

    Коментиран от #29

    09:03 08.05.2026

  • 27 Слава на Русия

    7 17 Отговор
    Освободителна на България!

    Коментиран от #32

    09:03 08.05.2026

  • 28 Иван

    14 5 Отговор
    Май това е поредния помияр

    Коментиран от #30

    09:04 08.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Казал

    6 5 Отговор

    До коментар #28 от "Иван":

    Розовият помак изпрал и докарал на бели коне Пеевски и Боко.

    09:06 08.05.2026

  • 31 Фани се гръммни а?

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Така ще си направиш добра услуга.

    09:06 08.05.2026

  • 32 Т Живков

    12 2 Отговор

    До коментар #27 от "Слава на Русия":

    Смъртт на комунизма,!

    Коментиран от #35

    09:07 08.05.2026

  • 33 оня

    16 2 Отговор
    Професионалисти - чете се - дърти комунисти.

    09:08 08.05.2026

  • 34 Румен Радев

    14 3 Отговор
    "Избираме професионалисти, избираме хора които ..................... "майсторски" могат да крадат (изпечени шарлатани и петроханци)"

    09:09 08.05.2026

  • 35 Ха ХаХа

    3 5 Отговор

    До коментар #32 от "Т Живков":

    Чакълът в Белене те чака глист фашистки

    Коментиран от #39

    09:09 08.05.2026

  • 36 Електра

    7 8 Отговор
    Днес ще е един интересен ден. Полезните идиоти шарлатани от Петроханската педофилска секта, които доведоха другаря Боташ на власт, ще бъдат изхвърлени лично от него на сметището, като ненужни кондоми. Сега ще ги разследват и съдят за тъпотията им. Но Шарлатаните казват така, по добре е да ни ритне офицер с ботуш отколкото на Шиши да му е добре. Типично за шопите е Вуте, който казва "Аз не искам да съм добре а на комшията да е зле"...

    Коментиран от #55

    09:10 08.05.2026

  • 37 ВСЕ ПО МАЛКО ША МУ ЧУВАТЕ

    9 1 Отговор
    ГЛАСЧЕТО ЩОТО ИЛИ ЛЪЖИЦАТА ША Е ТАМ ИЛИ НАЛАПАНОТО ОТ ЛЪЖИЦАТА.....ГОРКИЯТ НАРОДЕЦ ИЗГОРЯ ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ. ВЕЧЕ ТРИ ПОКОЛЕНИЯ СА СВИДЕТЕЛИ НА ДЕМОПРЕЦАКВАЦИЯТА

    09:11 08.05.2026

  • 38 АКАД. ПЕТЪР ИВАНОВ

    12 2 Отговор
    РРадев - позьорство, бюрокрация, политизиране на президентската институция, икономическа неграмотност.
    Позиционира се като “борец за законност”, което е по-скоро фасада.
    Грешки: сблъсъци с парламентарните партии, каквито и да са те, изолация на президентството и на него самия, огромен ненужен персонал, 12 секретари, 16 дирекции и отдели, 5 комисии 5 съвета, Копринката, агенти на ДС, общо 1000 души, на големи заплати без нищо да правят, топли връзки с десетки олигарси (братя и не братя, хазартни босове и свинари), далаверата Боташ, той доведе ПП с “харвардците” и петроханците на власт, Желязко, Гюро, състави 10 служебни правителства и… нищо.

    Не постигна нищо хубаво. Нищо!

    Резултати: национална катастрофа, България е най-бедната, най-простата, най-корумпираната, най-престъпната, най-нещастната изчезваща демографски държава в Европа и в света.

    Повтарям: Нищо хубаво не е сторил досега!Освен да спечели изборите със закани срещу олигарсите, които финансират вероятно кампанията му, със закани срещу опротивелите до последно на народа Борисов и Пеевски, с обещания за завой към Русия и със смътно и неясно изложен нов морал(?!).

    Коментиран от #61

    09:11 08.05.2026

  • 39 Тръмп

    4 2 Отговор

    До коментар #35 от "Ха ХаХа":

    А ти каква глист си рашистка или комуниска.

    09:13 08.05.2026

  • 40 Демонстрира

    12 0 Отговор
    уж висока езикова култура и прецизна терминология в правото и сигурността, но се познава, че интелектът му далеч не чак толкова голям. Неговата начетеност е военно-провинциално ниво.

    Речите му не са структурирани, с лоша лексика и примитивна мисъл.

    Мисли се за Спасител на Отечеството (като Царя, като Баце, като Шиши etc.), и на Европа.

    Иска да спасява и Русия, и Европейския съюз, и НАТО, и Света, абе всичко, което може, ще спаси човекът.

    Военен строг селски бай Ганю, фатмак.

    09:14 08.05.2026

  • 41 Иван Венков

    6 4 Отговор
    Слаб състав на МС. Гласувах за ПБ, но очаквах повече. Хайде за Димитър Стоянов, разбираемо е, стар боен другар на президента е. Енчо Керязов е готин , става. Пеканов е добре, също. Но другите, бивши БСП, деца на бивши БСП, ренегати, службаши, можеше повече да се постараят.

    09:14 08.05.2026

  • 42 Откъде си Сигурен ?

    2 2 Отговор
    След Като !

    Не Познаваш !

    Тази Материя ?

    09:15 08.05.2026

  • 43 За втори път

    11 0 Отговор
    Големи заявления, но избирателите са консервативно настроени, а тези имена не са им от любимите. Съвсем ясно прозира несамостоятелност в избора, а от там и изначални пукнатини в доверието. Не говорим за пълното оправдаване на Пеевски, което беше и е "червена линия" за уважението към Радев. Още след изборите, няколко негови съратници, без никакъв срам, се изплюха в лицата на излъганите камилчета. С всеки ден нещата стават все по-ясни и тези детски оправдания, все по противни. Името негово, но зад кулисите стърчат ушите на дъртите милиционери.

    09:16 08.05.2026

  • 44 Наблюдател

    8 2 Отговор
    Текстовете му и речта му често са глупави и неграмотни, с тъпи заучени клишета, баналности и простотии, например епизода с тефтера с вересиите в селската бакалия; допусна 10 (!) грешки във своя въпрос (само в едно изречение) за референдума за еврото.

    Лъже. Лъже за Боташ, лъже за олигарсите, лъже за Украйна и Русия. Рекламира се, например, че бил завършил “Стратегическа академия на ВВС в САЩ”; а там няма такава, проверете.) в същото време впечатлява с бюрократична дистанция и настоятелен ред.

    Няма кой знае каква разлика в манталитета и целите между него, Баце, Шиши, Кокорчо, Копейкин и Тошко Африкански; всички са от един дол дренки.

    09:16 08.05.2026

  • 45 Зъл пес

    7 1 Отговор
    Проблимите ще дойдат после масоне.

    09:18 08.05.2026

  • 46 Ами да

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гост":

    Истина е!Сега ли прогледна за това?

    09:19 08.05.2026

  • 47 Външен вид:

    6 2 Отговор
    Винаги е в перфектно прилягащ скъп костюм или униформа (при поводи). Поддържа някаква спортна форма (прави коремно възлизане), която подчертава чрез облеклото си. Излъчва строгост и застаряла увиснала атлетичност.

    Плешив и грозен (крив и голям тодорживковски нос, папиломи и разперени уши). Дървен миманс. Държи гърба си изправен (военна стойка). Минималистичен в жестовете.

    Погледът му е фиксиран и пронизващ. Мига прекалено често. Използва неумело ръцете си само за подчертаване на важни точки, без излишни движения. Вдига заплашително юмрук, това е официалният жест за германската комунистическа организация „Рот Фронт“ на Ернст Телман, вдигнатият юмрук се утвърждава и като антифашистки поздрав.

    Комуникацията му е еднопосочна, вкочанясала и антикварно декларативна. Текстовете му и речта му често са глупави и неграмотни, с тъпи заучени клишета, баналности и простотии.

    Коментиран от #51

    09:21 08.05.2026

  • 48 Въпроса е !

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гост":

    Във Какво !

    09:21 08.05.2026

  • 49 Нов бардак

    8 1 Отговор
    със стари ку.кувци не става!

    09:26 08.05.2026

  • 50 Каун Бота.шев

    5 0 Отговор
    ДА ЖИВЕЯТ ВСИЧКИ БЕК.АПЕТА ПО ВСИЧКИ ЗЕМНИ КЪЛБЕТА

    09:31 08.05.2026

  • 51 коко

    4 5 Отговор

    До коментар #47 от "Външен вид:":

    Дайте шанс на Радев, да го видим какво ще направи. Дали е симпатичен или не сега това не е критерий. В България мнозина бяха избрани с мнозинство а слез това недолюбвани.Спомнете си Виденов и Костов. България е тръгнала към нестабилност и разруха и държавата трябва да се стабилизира. Со кротце и благо и може би со малко кьотек...

    Коментиран от #62

    09:33 08.05.2026

  • 52 Да видим

    0 1 Отговор
    дали ще прекратите тормозът на ЕРП-та, частни ЧСИ-та и развилнели се мобилни оператори. Дори вече договори не дават на материален носител, не знаеш какво подписваш. Нито дават документи на материален носител, че си прекъснал услуга. Двугодишни договори първа година 30 лв. втората 50 лв. Пощуряха, като им предложиш електронно да те уведомят, че са прекъснали услуга, на едно хвърчащо листче ти дават номер на заявка, която сам да проверяваш.Задължете банки, ерп-та, мобилни да дават договори на материален носител. Не знаеш какво подписваш!

    09:33 08.05.2026

  • 53 Ти да видиш

    4 0 Отговор
    Румба, Румба, видяхме и "качествата", и "професионализма" на хората ти в последните няколко сл. правителства.
    С пропаганда държава не се управлява (поне не за добро). ;)

    09:34 08.05.2026

  • 54 За това ли слагате двама вицепремиери

    4 0 Отговор
    Без портфейли и още двама хайде те поне са с министерства. Единия вицепремиер приемам че е така да се каже по заслуги но другия съвсем млад човек защо да няма поне някакви ангажименти и отговорности.

    Коментиран от #56

    09:34 08.05.2026

  • 55 Ха ХаХа

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "Електра":

    Радев ги доведе във властта и те станаха за смях.
    Народът доведе Радев и смачка розовите боклуци

    09:41 08.05.2026

  • 56 Да, затова ги слагаме

    1 2 Отговор

    До коментар #54 от "За това ли слагате двама вицепремиери":

    Разбра ли гъпунгер?

    09:43 08.05.2026

  • 57 Фатмака

    4 2 Отговор
    е ПРЕДАТЕЛ

    09:44 08.05.2026

  • 58 1111

    0 1 Отговор
    Ние не мислим така.

    09:46 08.05.2026

  • 59 между другото

    2 1 Отговор
    Тежките проблеми ще покажат, че професионалистите ви не струват.

    09:48 08.05.2026

  • 60 Така е

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Да поставиш Г. Донев за финансов министър означава, че хал-хабер си нямаш от държавно управление.

    09:50 08.05.2026

  • 61 Швейк

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "АКАД. ПЕТЪР ИВАНОВ":

    Абсолютно си прав за всичко, но да не забравяме и 80%-а които с литканията си докарваха такива като Царя,Чалгаря, Киро тъпото и сегашният индивид.

    09:52 08.05.2026

  • 62 Ама пък

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "коко":

    Какви хубави неща обещава

    09:53 08.05.2026

  • 63 ШЕФА

    3 1 Отговор
    Радев ти си позор Бе,да говориш че некадърници и крадци като Дончо Гълъбов,Д.Стоянов сто процента нац.предател,Чамова,Вълчев омазан в корупция,Милошев този клоун са професионалисти значи трябва да си смениш хапчетата.

    10:00 08.05.2026

  • 64 Варна

    3 1 Отговор
    Радев с този кабинет от крадци и нац.предатели сто процента ще загуби Президентските избори,а от там и местните които са догодина !

    10:02 08.05.2026

  • 65 Така е

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "евалата чалгопитеци":

    ПП-ДБ -тата и джензитата ни го натресоха. Абсолютно неадекватни повечето министри.

    10:04 08.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове