Румен Радев за правителството: Избираме професионалисти, избираме хора, които ще свършат работата

"Няма да имаме проблем с мнозинството в пленарна зала. Нов кабинет ще има". Това заяви лидерът на Прогресивна България Румен Радев пред журналисти на влизане в парламента.

"Това, което на първо време ме притеснява много е покачването на цените. Върху този проблем ще работим. Трябва да има много висок контрол на цените", подчерта той.

"Първо ще видим какви са финансовите възможности и после ще коментираме бюджета", така отговори той на въпрос от журналист.

Лидерът на "Прогресивна България" бе запитан и как е избран съставът на проектокабинета.

"Избираме професионалисти, избираме хора, с доказани качества, които ще свършат работата", каза той. По думите му задачите пред това правителство са много и "изключително тежки"